Москва старинная

Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг.Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг.Пробка на Моховой. Москва, конец 1890–х годов
Особенно большие пробки возникали на Охотном ряду, Лубянской площади, Мясницкой и прилегающих к ним улицах. Это было вызвано тем, что по этим улицам шли транспортные потоки к трём вокзаламДореволюционная Москва на старых открыткахДореволюционная Москва на старых открытках
Арка Третьяковского проезда, Москва. 1891 год
Богословская башня в Китайском проезде у Политехнического музея, 1912Большой Каменный мост в Москве. Фото начала 20 века.В Богословском переулке, 1890Вид на Кремлёвскую набережную. Москва, 1872 г.Вид на Кремль и Зарядье, Москва. 1866гВанная комната в доме купца Бахрушина на Лужнецкой улице, 1890. Позднее улицу назовут его именем.Веломагазин в Москве, 1900Буфетная стойка в общем зале ресторана "Медведь"Вид на Мясницкую улицу со стороны Лубянской площади, Москва. 1907-1909 годы.Вид на Средний и Нижний сад вдоль Кремля, начало 19 векаВид на Странноприимный дом (Шереметевская больница) с Сухаревой башни (ныне часть Склифа). Москва, 1914 гВид на улицу Ильинку и храм Николая «Большой Крест» от Ильинских ворот. Москва. 1882 год.Вид на храм Христа Спасителя из Гагаринского переулка, 1914Вид с Воробьевых гор, 1916 год, Москва.Вид с Колокольни Ивана Великого. Москва, 1903 гВход в Зоологический сад, МоскваВывески на Тверской улице, 1912Движение на Пресненской улице, 1914Движение на Пречистенке, 1900Дворник расчищает мостовую у Исторического музея, 1905Дом купца Игумнова, Москва. 1896 гГородская усадьба А.Л. Кнопа в Москве на фото 1905 г.Здание призовой конюшни Смирнова В.П. на Скаковой улицеЗнаменитая кондитерская фабрика Абрикосова в Москве, 1890-е годыИзвозчики и конка у старых Триумфальных ворот, 1890-ееКабинет в Теремном дворце. Московский кремль. 1880-е Фотограф И.Ф. Барщевский.Интерьер телефонной станции в Милютинском переулке, 1903Интерьер вестибюля Ярославского вокзала, 1904Иверские ворота, Москва, 1896 гКонец XIX века. Москва, Российская империяКолонны по Каланчевской улице в дни коронации Николая II, Москва, 1896 годКафедральный собор Святых Петра и Павла в Москве на открытке начала XX в.Конка в Хамовниках, 1907Конка на Большой Сухаревской площади, 1895Конка на Лубянской площади, 1898Извозчик в Театральном проезде, 1910Кузница в Дорогомилово при въезде в Москву. Можно отремонтировать телегу, заменить колёсо, подковать лошадь, 1890Леонтьевский переулок, 1910Лыжники на станции села Царицыно Московской губернии, 1910Мода и нравы начала XX века, Москва, 1913 годМосква в баррикадах, 1905 годМосква в 1887 года на старинной фотографииМонтаж рабочего провода на трамвайной линии у Театральной площади, 1907Крутицкий терем со Святыми воротами. Крутицкое подворье, Москва. 1896 г.Москва. Мода 1900 ггМосковский район, станция Бутово, 1910 год.Дамы в Спасопесковском сквере, 1911Мотоцикл Скот из состава самокатной роты, 1915 г.На санях по Кремлю, 1903На Мясницкой улице, 1910На Москворецком мосту, 1909На Никольской улице, 1900На Красной площади, 1902На Елоховской улице, 1914На Варварке, 1900На Варварке, 1914На Красной площади, у поворота на Ильинку, 1908На Красной площади, 1913На Большой Никитской, 1913Московский Кремль на дореволюционном фото. Фотограф Петр Петрович Павлов
И на сегодня все.
Москва старинная
Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг.Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг.Пробка на Моховой. Москва, конец 1890–х годов
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