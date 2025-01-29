Москва старинная

Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг. Московский Кремль на снимках Михаила Панова, 1870-е гг. Пробка на Моховой. Москва, конец 1890–х годов

Особенно большие пробки возникали на Охотном ряду, Лубянской площади, Мясницкой и прилегающих к ним улицах. Это было вызвано тем, что по этим улицам шли транспортные потоки к трём вокзалам Дореволюционная Москва на старых открытках Дореволюционная Москва на старых открытках

Арка Третьяковского проезда, Москва. 1891 год

Богословская башня в Китайском проезде у Политехнического музея, 1912 Большой Каменный мост в Москве. Фото начала 20 века. В Богословском переулке, 1890 Вид на Кремлёвскую набережную. Москва, 1872 г. Вид на Кремль и Зарядье, Москва. 1866г Ванная комната в доме купца Бахрушина на Лужнецкой улице, 1890. Позднее улицу назовут его именем. Веломагазин в Москве, 1900 Буфетная стойка в общем зале ресторана "Медведь" Вид на Мясницкую улицу со стороны Лубянской площади, Москва. 1907-1909 годы. Вид на Средний и Нижний сад вдоль Кремля, начало 19 века Вид на Странноприимный дом (Шереметевская больница) с Сухаревой башни (ныне часть Склифа). Москва, 1914 г Вид на улицу Ильинку и храм Николая «Большой Крест» от Ильинских ворот. Москва. 1882 год. Вид на храм Христа Спасителя из Гагаринского переулка, 1914 Вид с Воробьевых гор, 1916 год, Москва. Вид с Колокольни Ивана Великого. Москва, 1903 г Вход в Зоологический сад, Москва Вывески на Тверской улице, 1912 Движение на Пресненской улице, 1914 Движение на Пречистенке, 1900 Дворник расчищает мостовую у Исторического музея, 1905 Дом купца Игумнова, Москва. 1896 г Городская усадьба А.Л. Кнопа в Москве на фото 1905 г. Здание призовой конюшни Смирнова В.П. на Скаковой улице Знаменитая кондитерская фабрика Абрикосова в Москве, 1890-е годы Извозчики и конка у старых Триумфальных ворот, 1890-ее Кабинет в Теремном дворце. Московский кремль. 1880-е Фотограф И.Ф. Барщевский. Интерьер телефонной станции в Милютинском переулке, 1903 Интерьер вестибюля Ярославского вокзала, 1904 Иверские ворота, Москва, 1896 г Конец XIX века. Москва, Российская империя Колонны по Каланчевской улице в дни коронации Николая II, Москва, 1896 год Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Москве на открытке начала XX в. Конка в Хамовниках, 1907 Конка на Большой Сухаревской площади, 1895 Конка на Лубянской площади, 1898 Извозчик в Театральном проезде, 1910 Кузница в Дорогомилово при въезде в Москву. Можно отремонтировать телегу, заменить колёсо, подковать лошадь, 1890 Леонтьевский переулок, 1910 Лыжники на станции села Царицыно Московской губернии, 1910 Мода и нравы начала XX века, Москва, 1913 год Москва в баррикадах, 1905 год Москва в 1887 года на старинной фотографии Монтаж рабочего провода на трамвайной линии у Театральной площади, 1907 Крутицкий терем со Святыми воротами. Крутицкое подворье, Москва. 1896 г. Москва. Мода 1900 гг Московский район, станция Бутово, 1910 год. Дамы в Спасопесковском сквере, 1911 Мотоцикл Скот из состава самокатной роты, 1915 г. На санях по Кремлю, 1903 На Мясницкой улице, 1910 На Москворецком мосту, 1909 На Никольской улице, 1900 На Красной площади, 1902 На Елоховской улице, 1914 На Варварке, 1900 На Варварке, 1914 На Красной площади, у поворота на Ильинку, 1908 На Красной площади, 1913 На Большой Никитской, 1913 Московский Кремль на дореволюционном фото. Фотограф Петр Петрович Павлов

И на сегодня все.