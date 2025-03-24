Забытый подвиг: тридцать семь доваторцев против сорока немецких танков

Всем известен подвиг двадцати восьми панфиловцев 16 ноября 1941 года под Москвой - хотя споры о нем не затихают и по сей день: кто-то сомневается, что этот подвиг вообще был (хотя эти сомнения от истины весьма далеки), кто-то считает, что панфиловцев было не двадцать восемь, а больше (что уже более вероятно). Новости СМИ2

.. Но так или иначе - знают об этой истории практически все. Не так, как о подвиге тридцати семи казаков из кавкорпуса Доватора, что повторили подвиг панфиловцев через три дня, 19 ноября 1941 года. Вот тут - и задокументировано все, и известны имена всех тридцати семи...

Да вот беда - кроме специалистов, про них почти никто не знает.

3-й кавалерийский корпус Доватора занимал оборону в те ноябрьские дни 1941 года бок о бок с дивизией Панфилова. И подвиги панфиловцы и доваторцы совершали практически в одних и тех же местах. Тем, кто сходу усомнится в том, что кавалеристы в принципе могли бороться против танков, поясним, что в Великую Отечественную кавалерия была этаким аналогом современной мотопехоты. Только вместо грузовиков служили кони. На них доезжали до места боя, а сражались спешившись (лошадей при этом в тыл уводили коноводы). Верхом и с шашкой наголо кавалеристы скакали разве что во время рейдов по тылам противника, громя его штабы и тыловые службы. Здесь же был совсем не тот случай...



19 ноября 1941 года разведка 4-го кавалерийского эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка 50-й Кубанской кавалерийской дивизии, занимавшего позиции под деревней Федюково, сообщила, что в Шелудьково сосредоточено до батальона пехоты противника с танками, артиллерией и минометами. В Язвище наблюдалось скопление техники, до 40 танков и 50 машин с пехотой. Было очевидно, что немцы, пользуясь первыми морозными днями, высвободили свои танки и грузовики из "грязевого плена" и собирались идти в наступление. Эскадрон занял оборону.

Вскорости показались немцы. На Федюково шли почти два десятка немецких танков Pz III, а за ними поспешали немецкие пехотинцы. Силы были явно неравны - казаков-доваторцев, занявших оборону под Федюково, было всего тридцать семь человек. Понимая, что они принимают свой последний бой, казаки по старинному обычаю отпустили своих коней, а коноводы заняли свои места в окопах рядом с остальными.

Что могли противопоставить врагу доваторцы?.. Винтовки, шашки, гранаты да бутылки с зажигательной смесью. Ну, еще пару ручных пулеметов. Однако и этим небогатым арсеналом они подбили и подожгли несколько вражеских танков. Остальные отошли, а за ними и пехота - немецкие пехотинцы без танков в атаку не ходили...

Вскоре последовала вторая атака. Теперь позиции казаков были хорошо известны врагу, и "панцеры" двинулись вперед, надеясь на легкую победу. Однако на их беду помощь доваторцам оказала рота танков бригады Катукова. Т-34, словно призраки, появились из леса и подбили сразу несколько немецких танков (Pz III "тридцатьчетверке" был и близко не соперник), после чего снова исчезли в лесу. Казаки опять остались на позициях одни.

В третью атаку немцы неожиданно пошли с тыла, обойдя позиции доваторцев. В горячке боя казаки поздно увидели танки у себя в тылу и не успели взорвать мост через реку Гряду. Небольшая группа израненных казаков под руководством младшего политрука Ильенко (командир погиб накануне, и офицеров в эскадроне не было) заняла оборону на пути танков. Бой разгорелся с новой силой, запылали новые стальные машины врага.

К вечеру бой прекратился. Обороняться было уже некому, но и немцы прекратили свои попытки прорвать оборону доваторцев. Казаки свою задачу выполнили - немцы так и не смогли оседлать волоколамское шоссе. На поле перед позициями эскадрона чернели двадцать восемь обгорелых немецких танков...

Когда о бое и гибели эскадрона было доложено командиру Армавирского полка, он приказал ударить в конном строю через Волоколамское шоссе в надежде спасти хотя бы кого-то из своих.

В вечерних сумерках немцы, не разобравшись, насколько слабые силы их атакуют, не выдержали нового стремительного яростного наскока и поспешно отступили. Казаки собрали своих раненых (несколько человек из эскадрона остались в живых) и отошли, не дожидаясь, пока немцы разберутся в том, сколь малые силы их атаковали, и нанесут встречный удар... После боя 19 ноября 1941 года 37-й Армавирский кавполк, приняв пополнение, продолжал воевать, причем делал это так же героически. К концу войны его Боевое знамя украшали ордена Красного Знамени и Суворова, он стал 9-м гвардейским и получил почетное наименование «Седлецкий». Уже в наши дни на месте гибели казаков-кубанцев силами Кубанской казачьей общины и Кубанского землячества Москвы был установлен поклонный крест героям, которые сражались и погибли, останавливая врага на подступах к Москве.

Светлая Вам память Кубанцы!

И не стоит морщить носы и фыркать, что мол, можно с саблями против танков?

Ведь именно из героев гражданской войны вышли будущие маршалы и генералы Великой Отечественной, которые и пестовали в 30-е годы кавалерийские корпуса, снабжая их самым современным автоматическим стрелковым и зенитным вооружением, артиллерией, включая миномёты. И даже полки лёгких танков входили в их состав. Эти корпуса должны были идти в глубокие прорывы в соответствии с тогдашней концепцией войны малой кровью и на чужой территории. Кавалерийская дивизия состояла из четырёх кавалерийских и механизированных полков, отдельного конно-артиллерийского дивизиона, зенитно-артиллерийского дивизиона и других специальных частей и подразделений. Личный состав 9240 человек, примерно 8 тысяч лошадей, 34 лёгких танка, 18 бронемашин, 32 полевых, 16 противотанковых и 20 зенитных орудий, 64 миномёта.

На учениях это выглядело красиво, но реальная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, от них сильно отличалась. Немцам удалось уничтожить большую часть советской авиации ещё на аэродромах.

При господстве в воздухе германской авиации, советские части, двигавшиеся по железным и шоссейным дорогам, несли от неё огромные потери.

Большая часть горючего и боеприпасов оказалась быстро захвачена на приграничных складах. Танки, оставшиеся с пустыми баками, пришлось бросать и хорошо, если ещё удавалось их перед этим подорвать. Вот и получилось, что самыми боеготовыми в этих условиях оказались именно кавалерийские части. Располагая собственным «транспортом», не привязанным к дорогам и способные продержаться в летнее время на подножном корму, они быстро перебрасывались к важным транспортным узлам, к которым рвались немцы, и развёртывали там оборону. Кавалерийские рейды по растянутым коммуникациям противника наносили ему большой урон и замедляли его наступление. Особенно прославился такими рейдами под Москвой в 1941 году 2-й гвардейский кавкорпус под командованием генерала-майора Л. М. Доватора. Поэтому, не только прекратилось, начавшееся до воины, преобразование кавкорпусов в механизированные, но началось формирование новых. В том числе и казачьих.

Рассказывают, что Сталину поступил донос, на то, что советским кавалеристам выдают шашки с расконсервированных складов царской армии с «контрреволюционными» надписями на клинках: «За Бога, царя и Отечество!» Когда он спросил у пришедших к нему, по вопросу оснащения казачьих дивизий, генералов — правда ли это? То они, слегка смутившись, ответили, что правда. Тогда вождь задал следующий вопрос: «А хорошо ли те шашки рубят?» И когда услышал, что хорошо, то заявил: «Вот и рубите «За Бога, царя и Отечество!»» Тогда казачки так раздухарились, что попросили придать казачьим дивизиям самоходки вместо танков. Вот они с самоходками до конца войны и рубили врагов, как капусту.

Так советская кавалерия и прошла все дорого войны и участвовала в штурме Берлина. За годы войны 143 кавалериста были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Расформирована она была только в середине 50-х годов. Но остались два кавалерийских полка: один при «Мосфильме», а второй при «Ленфильме» - для участия в батальных сценах исторических фильмов. В них служили спортсмены-конники и работники ипподромов и конезаводов. У немцев кавалерийские эскадроны были при артиллерийских частях. Артиллерия — это конечно грозная сила, но на марше она уязвима, так как ей нужно время, чтобы успеть развернуться из походной колонны в сторону нападающих, поэтому и должны сопровождать колонну конные разъезды.

Были в Вермахте и свои казачьи войска во главе с генералом Красновым, повешенным после войны предателем. Достаточно многочисленная кавалерия была и у союзников Германии: Италии, Румынии и Венгрии. Именно кавалерии обязаны итальянцы своей чуть ли не единственной победой на восточном фронте, когда они порубали целый пехотный полк.

А многочисленные кавалерийские части Франции и Польши в начале войны не помогли своим странам долго продержаться. Правда, когда Красная армия вошла в западные Украину и Белоруссию, польские кавалеристы бросались с саблями на наши танки — аж искры летели. Оказывается, что пропагандисты им до войны говорили, что у русских танки из фанеры. Судя по тому, как поляки опять наглеют, американские пропагандисты говорят им то же самое.

Удивительное дело, но даже в век стальной техники и больших неповоротливых военных машин, успешно сражались на фронтах такие войска, практика применения которых, казалось бы, давно уже должна была отойти в прошлое. Так, в годы Великой Отечественной сохранялись кавалерийские войска, и не только сохранялись, но и успешно воевали, предводительствуемые своими героическими командирами. Одним из таких командиров был Лев Михайлович Доватор.

Лев Доватор родился в 1903 году в бедной крестьянской семье, жившей в небольшом селе Витебской губернии. Кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 16-й армии Западного фронта, в центре с картой в руках-командир корпуса гвардии генерал-майор Лев Михайлович Доватор

С самого раннего детства Лев привык к тяжёлой батрацкой работе, чуть повзрослев, работал на витебской фабрике.

Разумеется, как и всякий крестьянин, не видевший с детства ничего кроме бедности и бесконечной однообразной работы, Доватор встретил весть об Октябрьской революции с нескрываемой радостью. Он помогал организовывать комитеты бедноты в родном селе, учился в губернской партийной школе.

В Красную Армию Лев Доватор добровольцем вступает в 1924 году, и некоторое время служит, заведуя складом в 7-й кавалерийской дивизии Западного военного округа, дислоцировавшейся в Минске.

Окончив в 1925 году московские Военно-химические курсы, Доватор проходил службу уже командиром химвзвода в 7-й кавалерийской дивизии.

Упорству Доватора в постижении военного дела, однако, не было пределов: в 1926 году он заканчивает Ленинградско-Борисоглебскую кавалерийскую школу командирского состава РККА.

Все 30-е годы Доватор продвигается по военно-кавалерийской служебной лестнице, однако, продолжает и профессиональное обучение: в 1939 году он с отличием заканчивает Военную Академию им. М. В. Фрунзе и получает назначение в начальники штаба Особой кавалерийской бригады в Москве. Перед самой войной Лев Доватор назначается начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии БОВО. Генерал Доватор. 1947. Масло Моисеенко Евсей Евсеевич

Войну Доватору пришлось встречать в больничном госпитале, и только через неделю после начала войны врачи решились его выписать: Лев Михайлович, едва успев попрощаться с семьёй, отправился в распоряжение штаба Западного фронта (поскольку его родная дивизия попала в окружение, и прорваться к ней не было никакой возможности).

Уже в июле этого первого года войны Доватор был награждён орденом Красного Знамени за отличия в боях на Соловьёвой переправе.

В августе 1941 года Лев Доватор возглавляет Отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, состоявшую из нескольких казачьих полков (в состав входили донские, кубанские и терские казаки). Уже с первых боёв Доватор показал себя отличным командиром, который не только умело организовывал дерзкие по смелости атаки, но и с отеческой любовью относился к своим военным подопечным, стараясь по возможности не рисковать жизнями мужественных казаков. Под командованием Льва Михайловича это конное соединение сумело прорваться в тыл к немцам, поражая вражеские коммуникации, громя штабы, уничтожая склады и военные обозы неприятеля.

Около двух недель продолжался этот поистине фантастический рейд советских кавалеристов в немецкий тыл: углубившиеся на 100 километров казаки уничтожили более чем две тысячи солдат и офицеров, 9 танков, около двухсот машин, ими было захвачено множество трофеев. За боевые подвиги при выполнении этой операции Лев Доватор получил звание генерал-майора и орден Ленина.

Осенью 1941 года на базе доваторской группы формируется 3-й Кавалерийский корпус в составе 16-й армии К. К. Рокоссовского (чуть позже он был переименован во 2-й Гвардейский). Корпус вёл оборонительные бои на линии Белый-Ржев, прикрывая подступы к Москве с волоколамского направления.

11 декабря корпус генерала Доватора был переброшен в район Кубинки и, преследуя отступающие немецкие части, вышел к реке Рузе.

М.Греков "Конники Доватора в боях под Москвой"

К сожалению, смелость и отвага кавалерийского командира сыграла с Доватором жестокую, роковую «шутку»…

В декабре 1941 года авангард 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса находился в районе деревни Палашкино, где в это время располагались крупные силы немецких войск. Лев Доватор решает разместить напротив деревни походный штаб корпуса, при этом он решает осмотреть боевые позиции немецких частей по ту сторону реки лично, и тут немцы открыли по замеченному ими скоплению людей шквальный огонь… Выжить, находившемуся на открытом пространстве Доватору, шансов не было никаких…

В тот же день, 21 декабря 1941 года Лев Михайлович Доватор был награждён «За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками» посмертным званием Героя Советского Союза. Память об этом советском герое была увековечена памятником в городе Руза, обелиском на берегу Рузского водохранилища (в месте, где он погиб), а простые люди помнят о Доваторе благодаря множеству названных в честь него улиц на большом пространстве бывшего СССР.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=56371&hl=%C4%EE%E2%...

https://vk.com/wall-208410525_68529

https://dzen.ru/a/X4Vro8rlqDtVG7tb