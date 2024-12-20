Евгений Норин, "Чеченская война"

Вспоминаем Чеченскую войну В этом декабре исполнилось 30 лет с начала Первой чеченской войны — одной из крупнейших трагедий современной российской истории. Немного из книг и Евгения Норина. том 1, глава 2 (часть 1):

"Пока Дудаев укреплял свою власть, в Чечне шла настоящая этническая чистка. Русские и в целом нечеченцы подвергались самым разнообразным гонениям.

Привыкшие жить в стабильном государстве с работающей милицией, администрацией и судами, русские оказались полностью беззащитны в ситуации, когда госструктуры исчезли, бросив несчастных наедине с организованными по племенному принципу бандитами. Выдержки из списка преступлений против населения, составленные в Шелковском районе:

"Станица Дубовская. Латышев Александр Григорьевич, украден сын, отдан за выкуп. Станица Шелковская. Лысенко Евгений, избит, умер. Орлянский Александр, застрелен. Геврасёвы, супруги и трёхлетняя внучка, убиты в своём доме. Долгополов Николай Павлович, избили, бросили в дом гранату. Гринько Михаил, избит, находится в тяжёлом состоянии. Станица Червлённая. Ерёмин Георгий Максимович, застрелен в своём доме. Думанаев Владимир Владимирович, пропал вместе с автомашиной, найден в Тереке с огнестрельным ранением и переломами рук и ног. Лукьянцев Анатолий Петрович, Пятов Александр Ефимович, оба закрыты в вагоне и сожжены. Муратиди Георгий Сафарович, главный врач, убит ножом. Маллаев Виктор Капитонович, председатель церковной общины, член правления Терского казачьего войска, расстрелян в своём доме".

Заметим, что этот список далеко не полон: изначально из-за действий банд в районе люди попросту боялись сообщать о своих бедах, а переписчик серьёзно рисковал головой. Самым кошмарным было положение городских жителей. У них всегда было, чем поживиться. Иногда горожанин мог продать своё жильё по смехотворной цене, но чаще и это становилось невозможно. Марина Камакина из Грозного вспоминает: "В феврале 1994 года пришли в квартиру чеченцы с автоматами, стали избивать в присутствии детей 2 и 7 лет с целью завладения квартирой. Старший сын попытался развязать руки, увидевший это чеченец наступил ногой ему на руку. Дудаевцы издевались над бабушкой Мащенко Е.Е., заняли её квартиру. 11 или 12 декабря я лично видела, как у женщины из нашего дома отбирали трёхлетнего ребёнка. Дудаевские войска брали в заложники детей. До Моздока мы добрались с помощью российских войск".

Позднее, уже после штурма Грозного, офицер-десантник Сергей Новосадов описывал разговор с русскими жителями чеченской столицы: "Самое страшное горе, по словам местных старожилов, - это поджоги домов русских, которые приобрели масштабный характер. Стоило такой семье на короткий срок выехать к родственникам, проживающим, скажем, в Тверской области, на второй-третий день дом поджигался. Семье попросту некуда было возвращаться."

Жители Наурского и Шелковского районов, в которых жило больше всего русских (эти районы были переданы Чечне из состава Ставропольского края только в 1957 году - тогда, конечно, мнение населения по этому вопросу никого не интересовало), отправили открытое письмо премьер-министру Черномырдину, в котором, кроме обычного перечня преступлений (тот зарезан, этот забит до смерти, сей после избиения стал калекой), содержатся такие слова:

"С приходом к власти Дудаева мы превратились в жителей резервации. За эти три года выгнаны все русские руководители хозяйств. Колхозы и совхозы разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворованы телеграфные столбы. У нас не было официального обмена денег, нам не дали ваучеры. Преподавание в школе ведётся только на чеченском языке, а сами школы и их оборудование расхищены. Мы уже два года не получаем заработную плату, старики - пенсии. Мы постоянно слышим предложения и угрозы убираться в Россию. Но мы в России. Мы сыны и дочери России. Русских грабят, убивают, унижают, насилуют, а "правозащитники" почему-то этого не замечают".

Это письмо, как и многие другие, осталось без ответа. Для Черномырдина были важнее нефтяные проекты в Чечне".

глава 2 (часть 2):

"Журналист Дмитрий Соколов-Митрич опубликовал характерный рассказ беженки Нины Барановой: "Проблемы начались ещё в 1990 году, тогда в почтовых ящиках появились первые "письма счастья" - анонимные угрозы с требованием убираться по-хорошему. В 1991 стали среди бела дня исчезать русские девочки. Потом на улицах стали избивать и русских парней, затем их стали убивать. В 1992 начали выгонять из квартир тех, кто побогаче. Потом добрались и до середняков. В 1993 жить было уже невыносимо. Моего сына Дмитрия группа чеченцев среди бела дня избила так, что, когда он пришёл домой, это был комок крови и грязи. Они перебили ему слуховой нерв, с тех пор он не слышит.

Знакомый чеченец был в селе Первомайском, Саид, который тогда уже стал дудаевцем, но ещё не совсем совесть потерял. Он со своими ребятами проводил нас эскортом до границы с Осетией. Хлебовозка тоже не отставала. Когда Сахрутдин и его команда поняли, что им ничего не светит, то дали очередь по кузову. Мы ещё потом несколько лет на простреленных кроватях спали".

Беженцы приезжали в Россию на голое место. Их нужды с презрением игнорировались. В лучшем случае бежавший мог рассчитывать на статус вынужденного переселенца и на ссуду, теоретически выделяемую на квартиру, но на практике достаточную разве что на покупку штанов. Это не гипербола: упомянутые выше Барановы как раз сумели на "квартирные" деньги купить детям зимнюю одежду, после чего несчастных уведомили, что обязательства государства перед ними выполнены.

Выделенная сумма составляла около двухсот долларов. Заметим, речь идёт о тех, кто так или иначе получил официальный статус. Большинство же беглецов не имели никакого статуса и не могли рассчитывать ни на какую помощь".

https://t.me/russkiegramoty/53455

https://t.me/russkiegramoty/53456

Об этнических чистках (https://litmir.club/br/?b=199747&p=9) начала-середины 90-х в станице Наурской, которую чеченские власти в рамках дерусификации (да-да, это именно она) переименовали (https://t.me/russkiegramoty/50112) в город Невре:

"За эти три года выгнаны все русские руководители хозяйств. Колхозы и совхозы разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворованы телеграфные столбы. У нас не было официального обмена денег, нам не дали ваучеры. Преподавание в школе ведётся только на чеченском языке, а сами школы и их оборудование расхищены. Мы уже два года не получаем заработную плату, старики - пенсии. Мы постоянно слышим предложения и угрозы убираться в Россию. Но мы в России. Мы сыны и дочери России. Русских грабят, убивают, унижают, насилуют, а “правозащитники” почему-то этого не замечают. Только за последний год в двух населённых пунктах Наурского района ст. Наурской и ст. Калиновской:

Забит до смерти Просвиров А. А., первый секретарь Наурского райкома КПСС. Расстрелян за рабочим столом замдиректора Калиновского СПТУ Беляков В. Ранен и ослеп директор этого училища Плотников В.

Зарезан и сожжён начальник нефтекачки Бычков А.

Зарезаны супруги - муж и жена Будниковы. Зарезана бабушка 72-х лет Подкуйко А. Зарезаны и выпущены кишки у рабочих совхоза "Терский" Шипицына и Чаплыгина. Похищен председатель колхоза Ерик Б. А. (за которого требуют выкуп 50 млн руб.). Зарезаны отец и дочка Джалиловы.

Забит до смерти старик Аляпкин (в полиции).

Убиты Абозин В. и бабушка Потрохалина. Похищена и убита секретарь СПТУ Потихонина. И это далеко не все жертвы. А сколько обворовано квартир, сколько людей избито, сколько подверглось пыткам - трудно сказать. Вламываясь в дом, избивают, требуют деньги, золото, которых у нас сроду не было. Привязывают к стулу после ограбления (если, конечно, не убили) стариков-астматиков и т. д. (семья прораба совхоза “Победа”), которые через день-два умирают".

https://t.me/russkiegramoty/53458

Женщины на митинге в поддержку Дудаева, 7 августа 1995 год.

Памятуя о причинах и следствиях Первой чеченской войны, о тридцатилетии которой рассуждали в основном в правом движе России, следует вспомнить об одном из лидеров сепаратистов — Джохаре Дудаеве.

Примечательно, что советский генерал-майор Дудаев буквально за пару лет до того, как возглавил движение чеченских террористов, запомнился своим современникам «убежденным коммунистом», проводившим с подчинёнными занятия по марксизму-ленинизму.

Мало того, Дудаев, незадолго до того, как развязать войну против русских кяфиров, лично применял методику коврового бомбометания позиций афганских исламистов, находясь за штурвалом ракетоносца Ту-22М.

То есть Дудаев не только придерживался идеологии государства, награждавшего его воинскими званиями, но и открыто проповедовал коммунистическое мировоззрение, а также действенно боролся с носителями иных взглядов, в том числе исповедующих ислам.

Какое отношение это всё имеет ко дню сегодняшнему?

Сегодня у нас также есть достаточно известный чеченский генерал, причём, не генерал-майор, как Дудаев, а уже целый генерал-лейтенант. Нынешний режим далёк от краха, но чеченский генерал уже активно выступает против русских и их объединений -высказывания на эту тему, как он выступил против "Русской общины вот тут: https://t.me/der_kultur_kampf/1773.

Несложно догадаться на чью сторону он встанет в случае очередного витка турбулентности в нашей стране, если даже в мелких бытовых конфликтах вроде пьяной драки в Анапе он не задумываясь вступается за соплеменников. Подробнее вот тут: https://t.me/der_kultur_kampf/1818

В случае Третьей чеченской история, как бывало не раз, может повториться в виде фарса. И чеченский генерал, обласканный нынешней властью, вполне может повторить путь своего советского предшественника.

https://t.me/der_kultur_kampf/1842 Жители Оренбурга призвали Кадырова извиниться перед главами МВД и СК. Ранее с аналогичными призывами выступили краснодарские депутаты и добровольческая бригада "Эспаньола". ФЛЭШМОБ

https://t.me/wagner_group_pmc/69496

Но нет! Президент Владимир Путин в четверг во время церемонии в Кремле вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден за заслуги перед Отечеством II степени. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

https://t.me/ssigny/120480

После всех выходок примерных семьянинов в исконно русских регионах России хотя бы за последний год, гастрольных выступлений нового "95 квартала" на освобожденных территориях, публичных оскорблений и угроз в адрес тех или иных граждан России от представителей самой привилегированной республики, казалось бы, что задержание террористов-баталходжинцев, которых невозбранно готовили в примерносемьяниновском университете, и эпатажное выступление самопровозглашенного привилегированного султанчика с критикой руководителей правоохранительных органов России в связи с уголовным делом в отношении какого-то чеченского огрызка, должны были стать для руководства страны последней каплей, после которой должна была бы последовать беспрецедентно жесткая и неотвратимая реакция, позволяющая не только вернуть авторитет власти в глазах 99% населения страны, но и невероятно повысить боевой дух среди наших бойцов на фронте, убедившихся в том, что справедливость всё таки существует, и их близкие в тылу находятся под надежной защитой государства, за которое они проливают кровь.

Вместо каких-то невнятных оправдательных роликов и выступлений пресс-секретаря, пытающегося доказать правоту Следственного комитета, единственно верной реакцией на оскорбление глав силовых ведомств был бы немедленный демонстративный выезд следственных групп в Чечню при силовой поддержке спецназа и, если необходимо, незадействованных регулярных частей ВС РФ для ареста террориста Джамбетова по всем ранее предъявленным ему обвинениям и задержания мини-версии султанчика в связи с подозрением в совершении ряда уголовно-наказуемых деяний в составе группы лиц по предварительному сговору в отношении ранее пребывавшего в следственном изоляторе Чечни Никиты Журавеля.

Особенно показательно, что террорист Джамбетов, значащийся под номером 4935 в списке (ссылка на список: https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-ac...) террористов и экстремистов Росфинмониторинга продолжает не только как по кайфу "чилить" в нашем тылу, но и получил звание полковника МВД, что означает, что он проходит службу в ведомстве Колокольцева, который вообще решил промолчать по поводу оскорблений в свой адрес.

Вдумайтесь, человек официально признанный террористом, предположительно служит в МВД! Так может действительно кто-то находится не на своем месте? Также абсолютно непонятно, почему после получения сведений, что в рядах частного университета спецназа предположительно проходили подготовку террористы, деятельность этой богадельни не была незамедлительно свернута с последующим расформированием и разоружением уже имеющихся частей?

Тем более, что целесообразность содержания 84 тысяч подготовленных там бойцов, которые все никак в течение уже почти трех лет не могут получить приказ вступить в бой, остается загадкой. Такой, что нам пришлось привлекать для участия в боевых действиях северокорейцев. Видимо, время водружения флага победы над захваченным русскими бойцами киевским "рейхстагом" еще не пришло, поэтому и приказ потерялся где-то в пути. Зато на защиту армии примерных семьянинов грудью бросилась какая-то низкопробная эскортница, что не удивительно и очень показательно. Но вместо жесткой реакции федеральной власти, мы видим, как главе Чечни вручают очередной "Орден за заслуги перед Отечеством". Спасибо, что не вручили ещё и Джамбетову.

Если переводить на язык кинологии, то очевидно, что собака, которая начала по поводу и без гавкать и рычать на своего хозяина, не получив за это тапком по морде с последующим надеванием намордника и ошейника, рано или поздно этого хозяина укусит. И чем больше хозяин пытается задобрить гавкающую собаку, подкидывая ей вкусняшки, тем быстрее она на него бросится, почувствовав своё превосходство и безнаказанность. Кто-то скажет, что нам не хватало ещё внутреннего фронта в период СВО, что нужно потерпеть до её окончания".

https://t.me/russkiegramoty/53796