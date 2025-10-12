Деполитизировать роль Сталина невозможно

Как сообщили СМИ, 18 сентября в НОВО-ОГАРЕВО на встрече с лидерами парламентских фракций в ответ на предложение переименовать Волгоград в Сталинград, Президент России заметил, что «В целом всё, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать… Несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне".

С просьбой прокомментировать это высказывание корреспондент «Трудовой России» обратился к секретарю ЦК РКРП, руководителю РОТ ФРОНТа Виктору Тюлькину.

В.Т.: Ход мыслей Путина понятен и, главное, совсем не нов. Ещё В.И. Ленин в работе «Государство и революция» в самой первой главе предупреждал: «С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его... Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии».

Так что замысел понятен. Деполитизировать роль Сталина — это значит замолчать, что он революционный марксист, оторвать Сталина от Ленина, сокрыть, что Сталин прежде всего являлся руководителем сражающейся партии большевиков — ВКП(б), принизить роль 3 млн.

коммунистов и 5 млн. комсомольцев, которые шли в бой первыми и отдали свои жизни за Советскую социалистическую Родину. Скажу больше, деполитизировать роль Сталина — это значит деполитизировать и роль Гитлера, который начинал свой поход против человечества с создания Антикоминтерновского пакта, клялся не допустить распространения «большевистской заразы» по миру. Принизить роль Коминтерна и коммунистов в движении сопротивления во всех странах,

То есть речь идёт о лишении идеологического смысла борьбы советских людей. Это звено уже тянущейся много лет цепи деполитизации. Здесь и попытка убрать серп и молот со знамени Победы, и драпировка Мавзолея Ленина, и переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, как было обозначено на картах гитлеровцев. В этой цепи шествие на парадах Победы трехцветного флага, который воевал на стороне предателей-власовцев, впереди красного Знамени Победы.

Деполитизация Сталина — это ещё и повод для буржуазного класса забыть, что Победы не было бы без социалистической индустриализации, коллективизации и культурной революции (в том числе борьбы с невежеством и религиозным мракобесием).

По большому счёту это неуважение к самому Сталину, который по поводу такой деполитизации своей деятельности в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом на попытку сравнить его с Петром Великим говорил: «Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счёт крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры.

Что касается меня, то я только ученик Ленина и цель моей жизни — быть достойным его учеником.

Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно — рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо «национального» государства, а укрепление государства социалистического, и значит — интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной».

Поэтому не стоит присоединяться к очередным деполитизаторам и обманываться на потуги превратить Сталина в безыдейную икону. Да это и невозможно. Этим можно заниматься либо по глупости, либо сознательно участвовать в искажении исторической правды и пытаться лишить людей уверенности в правоте дела социализма, в силе борьбы самих трудящихся классов.

Нам это не подходит.

Наше дело правое, борьба будет продолжена!

Беседу вел Дмитрий Волгин

18 сентября 2025 г.

Ленинград