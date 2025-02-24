Прогулки по парадным Питера

Парадная в бывшем доходном доме купца Лопатина Не так давно ее отреставрировали. Сейчас в доме расположен бизнес-центр «Невский 100», вход свободный. При посещении данной парадной, где, к слову, находятся многочисленные офисы (она на 90 процентов не жилая) обратите также внимание на красивые заложенные/закрашенные окна, которые когда-то выходили на парадную лестницу. Новости СМИ2

Скорее всего, за ними располагались кладовые и туалетные комнаты. Обычно в старых домах так и было. Но даже в таких утилитарных помещениях окошки делали очень красивыми! пр. Невский, 100

На Таврической улице сразу привлекает к себе внимание дом № 5, выполненный в стиле модерн. Его построил в 1908–1909 годах известный и талантливейший архитектор и художник Александр Сергеевич Хренов. Здание знаменито своим неповторимым внешним видом и одной из самых красивых парадных в Петербурге. В интерьерах Хренов особое внимание уделил оформлению парадной.

Парадная в доходном доме А.Хренова Дом № 5 на Таврической улице примечателен тем, что в нём жили многие зодчие Санкт-Петербурга, как и сам архитектор жил с семьёй в своём доме. Архитектор и художник-акварелист. А. С. Хренов построил или перестроил свыше 30 зданий в Санкт-Петербурге. Архитектор был хорошо знаком с Великим Князем Николаем Николаевичем (младшим), построил по его заказу дворец — последний, построенный для представителя семьи Романовых. Впечатляет узор из лилий на стенах. Также тут сохранилась изысканная лестница и лепнина на потолках.Сегодня дом является жилым. Все желающие могут попасть внутрь знаменитого дома. Внизу дежурит дружелюбный вахтёр, который впускает посмотреть первый этаж. Сразу парадная поражает своим пространством. Здесь был сделан косметический ремонт. Увы, были утрачены некоторые элементы убранства, например, несколько витражей, украшавших окна, а также камины. Сейчас на грани исчезновения историческое покрытие полов. Некоторые детали были восстановлено с использованием современных материалов. Да, и фасад здания постепенно разрушается: осыпаются фрагменты лепнины. Всем ясно, что историческому зданию требуется трепетное восстановление.

Таврическая ул.,5

Большой пятиэтажный дом «с флигелями» на Литейном проспекте стал собственностью страхового общества «Россия» еще в 1897-м. Он был приобретен у наследников потомственного почетного гражданина Андрея Михайловича Тупикова, а до пяти этажей «вырос» незадолго до покупки страховщиками – в 1894-м. С точки зрения получения доходов, с учетом места расположения и возможности сдачи в аренду весьма значительного числа квартир, приобретение было вполне прагматичным. И, несложно предположить, что длительное время сие приобретение не требовало дополнительных инвестиций. Но время шло, моды менялись и, скорее всего, в какой-то момент, эклектичная громада на Литейном начала снижать «финансовые показатели», что ее владельцев явно не устраивало. В 1912-м, было принято соломоново решение надстроить существующие здание и изменить его внешний вид в духе вошедшей тогда в моду неоклассики. При этом, новый декор фасада выглядел довольно скромно и сдержанно, а вот для реконструкции парадной лестницы явно не поскупились. Просторный и торжественный холл с характерными сводами и колоннадой. Широкие и светлые лестничные марши. Аккуратная и стилистически выдержанная лепнина. Достаточно просторные площадки…. «Изюминкой» всего этого можно считать оригинальные лестничные ограждения. Это даже скорее что-то из времен увлечения модерном, но, сказать честно, подобное сочетание стилей было в Петербурге отнюдь не в диковинку и выглядело весьма привлекательно. Литейный проспект, 9

Напоследок заглянем в оригинальную парадную, куда нет свободного доступа. Здешние жители ревностно оберегают её от посторонних глаз. Дом, в котором она находится, признан одним из лучших образцов северного модерна в Санкт-Петербурге и известен как"собственный доходный дом архитектора Бубыря".

Архитекторы: А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев. Годы постройки: 1906-1907. Стиль: северный модерн. "Сказочный" фасад самого дома. Дом настолько невероятен, что, помимо парадной, немного истории и о самом доме.Окна здесь тоже необычной формы

Строительство здания заказала и финансировала петербургская семья Угрюмовых, владевшая этим земельным участком. В процессе работы автор проекта,Алексей Фёдорович Бубырь, буквально влюбился в своё творение и выкупил уже готовый дом у собственников. Вместе со своей семьёй он поселился на шестом этаже в большой квартире N 10. По соседству оборудовал себе творческую мастерскую, а остальные помещения сдавал в аренду. НВ парадной на шестом этаже

Квартиры в доме были рассчитаны на обеспеченных арендаторов. Они были просторными - от трёх до девяти комнат, отличались дорогой отделкой и все, кроме трёхкомнатных, имели по два санузла и людские (комнаты для прислуги). Изогнутая лестница парадной

Архитектор Бубырь прожил здесь 11 лет, вплоть до революции. По сей день в бывшей его квартире (и в некоторых других) сохранились аутентичные голландские печи, потолочная лепнина, дубовые двери и оконные рамы. В советский период, когда "барские хоромы" превратили в коммуналки, в одной из комнат в квартире Бубыря более десяти лет жил Народный артист СССР Эдуард Хиль.

Фасад дома заслуживает особого внимания. Он не имеет аналогов ни в петербургской, ни в скандинавской архитектуре, но может служить образом для изучения северного модерна. Здесь нет ни колонн, ни пилястр, ни скульптур под античность. Стены облицованы грубо отесанным натуральным камнем. Огромные окна оригинальной неправильной формы напоминают окна средневековых замков. Декоративные элементы расположены несимметрично. Зелёный колпак над эркером сделан из меди

Эркер смещен влево, над ним - зелёная "шапочка". Говорят, она сделана из чистой меди, поэтому и позеленела со временем. Как раз под ней находился кабинет Алексея Бубыря. Для северного модерна характерны природные мотивы и фольклорные образы

На фасаде множество высеченных в камне природных и сказочных образов. Это солнечные диски, ёлки и грибы, птицы и рыбы, змеи и ёжики и ещё какие-то неизвестные фантастические существа. На фасаде можно увидеть не только сказочные образы, но и причудливые маски

Все эти аллегорические изображения выполнены по эскизам зодчего Николая Васильева (автора Соборной мечети на "Горьковской"), с которым Бубырь тесно сотрудничал. В парадной

Парадная, как и фасад, оформлена в стилистике северного модерна. На потолке в просторном вестибюле мы видим розетку в виде цветочной композиции. Фрагменты декора стен и потолка

На стенах - диковинные цветы и стилизованные изображения сов. Кстати, совы довольно часто встречаются в декоре петербургских домов начала XX века. Считалось, что мудрые птицы берегут жилище от злых сил, а счастье из него не выпускают.

В вестибюле сохранилась старинная печь, покрытая кафельной плиткой. Печь, которой более ста лет

Лестница имеет необычную форму, её кованые ограждения с геометрическим орнаментом выполнены из латуни. Стены вдоль лестничных маршей также украшены сдержанным геометрическим орнаментом.Лестничные ограждения выполнены из латуни

На шестом этаже в глаза бросается яркий оконный витраж с ёлками, цветами, грибами, воронами и совой. Но он уже современный. Витраж называется «Стражи»

Люстры в парадной тоже современные, это вольные копии утраченных оригинальных люстр.

Дорого ли здесь поселиться? По данным сайтов недвижимости, некоторое время назад по этому адресу продавалась 3-комнатная квартира за 45 миллионов рублей, в настоящее время ничего не продаётся. Из-под эркера за вами наблюдает "всевидящее око"

Адрес: ул. Стремянная, 11.

И на сегодня обзор завершен.