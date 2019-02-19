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Красота Колымы

magadan_1Фотографии и текст Сергей Доля

Как и обещал, показываю Колыму по маршруту следования федеральной трассы. Уверен, красоту Колымского края можно смело поставить в один ряд с природой Байкала или горами Алтая. Многие иностранцы мечтают сюда попасть и увидеть Колыму воочию.

Низкие облака, уходящие за горизонт, буйство красок и уникальный рельеф с бесконечными холмами. Кстати, правильно они называются не горами, а сопками, от слова осыпаться. Если подойти ближе и разглядеть породу, видно, что она состоит из мелких камней…magadan_23.magadan_34.magadan_45.magadan_56.magadan_67.magadan_78.magadan_89.magadan_910.magadan_1011.magadan_1112.magadan_1213.magadan_1314.magadan_1415.magadan_1516.magadan_1617.magadan_1718.magadan_1819.magadan_1920.magadan_2021.magadan_2122.magadan_2223.magadan_2324.magadan_2425.magadan_2526.magadan_2627.magadan_2728.magadan_2829.magadan_2930.magadan_3031.magadan_3132.magadan_32

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