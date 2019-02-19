Красота Колымы

Фотографии и текст Сергей Доля
Как и обещал, показываю Колыму по маршруту следования федеральной трассы. Уверен, красоту Колымского края можно смело поставить в один ряд с природой Байкала или горами Алтая. Многие иностранцы мечтают сюда попасть и увидеть Колыму воочию.
Низкие облака, уходящие за горизонт, буйство красок и уникальный рельеф с бесконечными холмами. Кстати, правильно они называются не горами, а сопками, от слова осыпаться. Если подойти ближе и разглядеть породу, видно, что она состоит из мелких камней…3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
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