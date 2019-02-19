Красота Колымы

Фотографии и текст Сергей Доля

Как и обещал, показываю Колыму по маршруту следования федеральной трассы. Уверен, красоту Колымского края можно смело поставить в один ряд с природой Байкала или горами Алтая. Многие иностранцы мечтают сюда попасть и увидеть Колыму воочию.

Низкие облака, уходящие за горизонт, буйство красок и уникальный рельеф с бесконечными холмами. Кстати, правильно они называются не горами, а сопками, от слова осыпаться. Если подойти ближе и разглядеть породу, видно, что она состоит из мелких камней… 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.