Красоты России. Самые старые города России, ч.1

История России практически неосязаема. Невзирая на множество фактов, и достоверных источников, полностью изучить все важные даты практически невозможно. Тем не менее, история охватывает много интересных событий, культурное достояние и архитектурное наследие, обусловленное различными городами. Предлагаю рассмотреть самые старые города России. В этом списке Вы увидите населенные пункты, которые существовали еще до появления нашей эры. Многие из указанных городов прекратили свое существование. Другие получили новое наименование.

Рязань

ХI век В настоящее время население города составляет 532 тысячи людей. Название появилось вначале 11 столетия в связи с таким наименованием княжества, которое располагалось на правом берегу реки Ока. В настоящее время этот город привлекает множество туристов, что обусловлено культурным наследием, историей и землей. Древнейшая территория РФ содержит на себе свято-Иоанно-Богословский монастыри. Есть Троицкий монастырь и, собственно, Рязанский. Кроме того много музеев и заповедник.

Ярославль

1010 год Население этого, одного из самых старых городов России, составляет 603 тысячи человек. История города берет свое начало с 1010 года. В прошлом город Ярославль назывался «городом ста церквей» в переводе с латыни.

На данный момент в состав населенного пункта входит 30 церквей. Но это не уменьшает его культурную и историческую ценность. По сей день в этом месте сохранилось много интересных соборов и восхитительной архитектуры. В 1516 году здесь был построен Спасо-Преображенский собор, который по сей день привлекает туристов.

Казань

1005 год Население этого чудесного города составляет 1.2 миллионов человек. Основан данный населенный пункт был в 1005 году. Он стоит на границе Волжской области. Речь идет об уникальном культурном достоянии и наследии России. Собственно, по этой причине город входит в состав наследия ЮНЕСКО. Одним из главных достояний считается Казанский Кремль, который был возведен из белого кирпича. Вместе с тем главным достоянием республики Татарстан по сегодняшний день является мечеть Кул Шариф.

Владимир

990 год Еще одним самых старым городом РФ является Владимир, в состав которого входит свыше 362 тысяч человек. Речь идет о городе-музее, о городе-кольце Российской Федерации. В этом месте можно найти огромное количество различных памятников и магазинов. В силу указанных причин это место любят туристы из разных стран мира. В топ-10 этот город также попал в силу наличия старых домов. Некоторым сооружениям более трехсот лет. В число достояний входит Дмитриевский собор, Успенский храм и многое другое.

Муром

988 год В настоящее время население указанного населенного пункта достигает 110 тысяч человек. Об этом месте по сегодняшний день слагают легенды и различные былины. Кроме того, об этом городе говорится даже в повести «Временные года». Именно из этого произведения мы можем узнать о былом величии города. В древности здесь обитали племена финно-угорского происхождения. Первым правителем города является Князь Владимир. Позже трон достался его сыну.

Суздаль

987 год Следующую пятерку в Топ-10 самых старых городов России открывает Суздаль. В настоящее время численность населения достигает всего 10 тысяч человек. Следует отметить, что в разных источниках дата основания города трактуется по-разному. В некоторых предписаниях датируется 1024 годом, в других говорится, что город был основан в 987 году. Известно, наверняка, что город появился в результате слияния двух поселений. Сегодня город считается частью Золотого Кольца Российской Федерации.

Смоленск

946 год Численность города составляет 330 тысяч человек. Впервые о данном населенном пункте упоминается в 946 году. Речь о городе идет в повести «Временные года». Считается, что поселение появилось благодаря племени кривичей. А началось все следующим образом. Князь Олег заполучил Смоленск и присоединил его к Древней Руси. Позже он сделал правителем данного города своего сына Игоря. Тот сразу не справлялся с управлением территории, из-за чего контроль над городом вели из Киева. К главным достопримечательностям необходимо отнести Борисоглебский монастырь и церковь Богослова.

Великий Новгород

859 год Численность составляет 221 тысячу человек. Речь идет об одном из древнейших городов Российской Федерации, который по праву считают уникальным. Обусловлено это наличием огромного числа архитектурных объектов. Есть много памятников и удивительных сооружений, которым свыше 300 лет. Для туристов следует сказать, что в этом месте есть Софийский собор. Мы говорим о достоянии целой нации. К тому же, город считают религиозным, ведь центр страны включает много церквей. При этом все строения привлекают изысканным дизайном.

Старая Ладога

786 год С численностью населения в 2012 человек этот город занимается вторую позицию в списке древнейших городов России. Основан город был в 753 году, как говорят некоторые свидетельства, сохранившиеся по сегодняшнее время. Тем не менее, за официальный документ был использован договор, подписанный Рюриком. В этом соглашении говорится, что город возник в 786 году. Учитывая, что город находился максимально близко к враждебному государству, становится ясно, почему еще в 9 веке укрепляли крепость Старой Ладоги, в честь которой город и получил название.

Дербент

6 век до н.э. Самый старый город России — Дербент. Не многие знают, что этот город был возведен в 6 веке до нашей эры. Таким образом, ему более пяти тысяч лет. История населенного пункта древней, чем сама Древняя Русь. Забавно, что крепости Нарын-Кала уже более 25 000 лет. Кроме этого наследия сохранилось много памятников, возраст которых превышает 5000 лет. Это удивительное место, которое существовало еще во время Персии. Собственно и упоминания о городе сохранились благодаря подписанному с Персией договору о перемирии.

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