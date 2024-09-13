Сын известного композитора Таривердиева имел 2 ордена «Красной Звезды»

Когда знакомые спросили знаменитого композитора:

«Микаэл Леонович, вы что, не можете своего родного сына от Афгана отмазать?», - он ответил:

«А что я скажу? Не посылайте моего сына на смерть, а пошлите сына уборщицы?».

Лейтенант Карен Таривердиев сразу после выпуска из Рязанского воздушно-десантного училища два с половиной года служил в Афганистане, был начальником разведки отряда спец.

назначения, награжден орденом «Красного Знамени» и двумя орденами «Красной Звезды», пять раз был ранен. Единственный сын великого советского композитора говорил, что ему всегда было стыдно прятаться за спину знаменитого отца.

Вспоминая о своем детстве, Карен Микаэлович признавался журналистам, что всегда ненавидел музыку и математику, так как именно этими дисциплинами дополнительно занимался после школы, когда все остальные мальчишки бежали на улицу играть. Математикой его мучила бабушка – заслуженный учитель, а выбор музыкальной школы был очевиден для всех, кроме самого мальчика. Спас его от этих мучений сам Микаэл Леонович:

(Карен Таривердиев, из интервью)

Дальше сын знаменитого композитора все больше стал показывать, что представителем «золотой молодежи» он быть не собирается: на втором курсе бросил философский факультет МГУ и в поисках «мужского экстрима» уехал в Западную Сибирь, в нефтеразведочную экспедицию. Впрочем, там быстро понял, что зарабатывать «на домик в деревне» ему незачем и выбрал для себя военную службу. Когда родители узнали, что сын собрался в Рязань в высшее воздушно-десантное училище, мать была в ужасе, пыталась отговорить единственного ребенка, перед которым в Москве были открыты все двери, но отец сказал:

Через пять лет молодой лейтенант сразу получил настоящее боевое крещение. За два с половиной года службы в Афганистане он совершил 63 выхода для выполнения разведывательных заданий. Были в его службе и боевые операции, и награды, и ранения:

Как одно из главных достижений тех лет Карен Микаэлович всегда называл не награды, а тот факт, что под его командованием за все годы Афгана был убит только один рядовой. Уже гораздо позднее, оценивая современные фильмы о том времени, сын композитора возмущался множеством грубых «киноляпов». Например, по поводу «9 роты» Федора Бондарчука:

И рассказывал о собственном опыте:

Самым тяжелым ранением молодого офицера оказался подрыв на мине. 19 осколков, один – в коленном суставе. Врачи долго решали, оставлять ли ногу. Последствия еще много лет затем давали о себе знать и стали причиной того, что Карен Таривердиев ушел из жизни очень рано. Как ни странно, о службе в Афганистане он всегда вспоминал как о самом счастливом времени:

Если смотреть со стороны, то «жизнь после» у Карена Микаэловича была, причем достаточно успешная. После вывода наших войск из Афганистана он служил в Старокрымской бригаде спецназа, в Германии и в Чучковской бригаде специального назначения. В 1991-м он, как и множество других военных, вынужден был сделать для себя нелегкий выбор – выполнять ли приказ своего командования, и, единственный раз за всю службу, принял решение на выполнять, так как «он шел против совести»:

Из армии Карен Таривердиев уволился в 1994 году, когда окончательно развалился Союз. Работал в Центре гуманитарного разминирования и специальных взрывных работ при МЧС России, правда, потом из-за старых ран ноги стали подводить и пришлось уходить на «кабинетную должность». В последние годы жизни он написал цикл рассказов об Афганистане, которые сам называл «очень жесткими и горькими», они были опубликованы в журнале «Красное Знамя» и «Литературной газете».

Карен Микаэлович ушел из жизни в августе 2014 года в возрасте 54 лет, и он был абсолютно уверен, что, став профессиональным военным, сделал в жизни правильный выбор:

(Карен Таривердиев, из интервью)