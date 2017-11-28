Миша Монастырский – великий мистификатор, гений подделки искусства «Фаберже»

Расскажу историю одного антиквара, с которым мне приходилось встречаться, и о котором я вспомнил, посещая музей «Фаберже» Виктора Вексельберга в Санкт – Петербурге на набережной Фонтанки. Речь пойдёт о Мише Монастырском, он же «Моня», «Монастырь», «Миша-Фаберже», «Миша-миллионер» и др. Понятно, что «Моня», как член тамбовской ОПГ, неоднократно привлекался к суду. Используя свой природный дар, «Моня» во время работы реставратором в Эрмитаже открыл для себя талант в подделке работ «Фаберже» и не только в этом...

Появился даже термин этого вида подделок - «фальшберже». Подделки и клеймение под «Фаберже» стали в то время распространёнными и, можно предположить, это были не только работы «Мони». Эксперты по творчеству «Фаберже», исследуя коллекции изделий Карла Фаберже, в частности, собранных арабскими шейхами и американскими богатыми людьми, приходили к выводу, что подлинными изделиями оказывались далеко не все. Уверен, эта учесть могла затронуть и коллекцию Виктора Вексельберга, выставленную в музее «Феберже» и купленную им в 2004 году у аукционного дома «Sothbey"s», ранее принадлежавших семье американских медиа-магнатов Форбс, крупнейшей в мире частной коллекции из двухсот ювелирных изделий Фаберже.

Внучка великого мастера Наталья Фаберже считает, что выставленное на аукционе Sotheby's яйцо "Весенние цветы", купленное российским магнатом, - фальшивка.

Чего стоит история, где Виктор Вексельберг обвиняет Christie’s в продаже подделок. Так, в 2005 году российский магнат на аукционе приобрел картину Бориса Кустодиева «Одалиска» (или «Обнаженная в интерьере»), которая обошлась ему в 3 миллиона долларов. Эта покупка была очень заметной. Однако, в 2009 году «Росохранкультура» выпустила очередной том «Каталога подделок произведений живописи», где выяснилось, что купленная им картина поддельная. Искусствоведы говорят о том, что это всего лишь работа неизвестного художника, скопировавшего манеру работы Кустодиева.

Значительную роль в распространении понятия «фальшберже» сыграли изделия «Мони», который, как говорят, сам и с участием ювелиров фабрики «Русские самоцветы» создавал камнерезные изделия уникального качества — наладил подпольное производство и организовал каналы контрабанды этих «фальшберже» на Запад.

В то время на рынке антиквариата были две доминанты, Илья Трабер, он же «Антиквар», который подмял под себя всю торговлю антиквариатом, а Миша Монастырский, «Моня» - талантливый специалист и организатор по изготовлению и сбыту «фальшберже».

Тернистый путь был у «Мони» и поэтому, балансируя по лезвию бритвы в вопросах законности, он вынужден был купить у Жириновского, как он говорил, место в Государственной Думе и стать политиком, прикрываясь мандатом неприкосновенности.

Главный российский специалист по Фаберже, консультант Аукционного дома «Christie’s» Валентин Скурлов, известный своими каталогами российских ювелиров, указывал, что Монастырский оказался очень талантливым организатором. Он первым понял, что ленинградские ювелиры могут делать вещи не хуже мастеров самого прославленного Фаберже. Эти мастера даже не знали, что на их изделия потом ставили фальшивые клейма Фаберже.

Сотрудники Оружейной палаты Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» говорили, что каменная миниатюрная пластика фирмы «Фаберже» — фигурки людей, животных и другие, большей частью клейм не имели, что открывало широкое поле деятельности для фальсификаторов. Такие фальшивые работы «Фаберже» имеются и фондах этого музея. В частности, конь-тяжеловес из обсидиана, с глазами, украшенными белой эмалью и рубинами, золотыми копытами и золотой эмалированной уздечкой, а также массивное «императорское» яйцо из порфира, задержанное таможней при попытке дипломатов вывезти его из России. Некоторые изделия подпольной «фирмы Монастырского» имеются в Эрмитаже под видом подлинных изделий Фаберже, и эксперты не могли определить их от аналогичных фальшивых изделий.

Мало кто из бывших или действующих депутатов Государственной Думы может похвастаться тем, что их биография легла в основу сразу нескольких супер популярных телесериалов таких, как в телевизионном фильме советских времен «Следствии ведут знатоки» в выпуске «Подпасок с огурцом» и российских сериалах «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности». Во всех случаях герои-антиквары были очень похожи на копии с самого «Мони», даже актёров подбирали под его внешность, с показом эпизодов из жизни.

Конец жизни у «Мони» оказалась трагичным. 10 лет назад на границе Швейцарии и Франции, по официальной версии, якобы или в машине, или вне машины произошла автокатастрофа. Но, по моим предположениям, его могли «убрать», так как он, сотрудничая со спецслужбами и участвуя в криминальных делах, много знал о «кухне» в государственных властных структурах, связанных с Государственной Думой, Таможенным комитетом, Генеральной прокуратурой, Верховным судом и Следственным комитетом России. Возможно также, к гибели «Мони» привела месть за его кровавые следы прошлой жизни. Вот таким в моей памяти остался «Моня» - легенда «святых», по словам Наины Ельциной, девяностых.