Маяковский как художник. Портреты и шаржи

Владимир Маяковский прославился как поэт-футурист, но в самом начале творческого пути видел себя художником. Он рисовал с малых лет — не только из интереса и любви к искусству, но и чтобы поддержать семью. Маяковский вспоминал:

«…денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца — круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10–15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бем’ов, русский стиль и кустарщину».

Маяковский даже обучался в подготовительном классе Строгановского училища, в студиях художников Станислава Жуковского и Петра Келина, а 1911 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда уже трижды арестованного Маяковского приняли без свидетельства о благонадёжности.

Прославленным живописцем Маяковский так и не стал, однако его рисунки, плакаты и лубки исчисляются сотнями и по сей день поражают точностью и оригинальностью. Владимир рисовал неизвестных случайных людей, друзей и знакомых по творческим кругам и, конечно, Лилю Брик. Сегодня мы публикуем портреты и шаржи работы Маяковского.

Владимир Маяковский. 1909 год

Ученическая работа (масло). 1908 год С. С. Морчадзе (Коридзе). 1908 год Ученическая работа и портрет сестры.

1910 год Любовь Бродская. 1913 год Вадим Баян. 1913 год Кара Дарвиш. 1914 год Портрет неизвестного. 1915 год Портрет мальчика. 1915 год Пётр Потёмкин. 1915 год Лида Чуковская. 1915 год Корней Чуковский. 1915 год Корней Чуковский. 1915 год Корней Чуковский в новой шляпе. 1915 год Илья Репин и Корней Чуковский. 1915 год Григорий Гнесин. 1915 год Илья Репин. 1915 год Илья Репин. 1915 год Давид Бурлюк. 1915 год Давид Бурлюк. 1915 год Сёстры Берсон. 1915 год Лиля Брик. 1916 год Велимир Хлебников. 1916 год Василий Каменский. 1918 год Василий Катанян. 1929 год

https://vatnikstan.ru/archive/images/mayakovskij-portrety/