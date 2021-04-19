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Маяковский как художник. Портреты и шаржи

Владимир Маяковский прославился как поэт-футурист, но в самом начале творческого пути видел себя художником. Он рисовал с малых лет — не только из интереса и любви к искусству, но и чтобы поддержать семью. Маяковский вспоминал:

«…денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца — круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10–15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бем’ов, русский стиль и кустарщину».

Маяковский даже обучался в подготовительном классе Строгановского училища, в студиях художников Станислава Жуковского и Петра Келина, а 1911 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда уже трижды арестованного Маяковского приняли без свидетельства о благонадёжности.

Прославленным живописцем Маяковский так и не стал, однако его рисунки, плакаты и лубки исчисляются сотнями и по сей день поражают точностью и оригинальностью. Владимир рисовал неизвестных случайных людей, друзей и знакомых по творческим кругам и, конечно, Лилю Брик. Сегодня мы публикуем портреты и шаржи работы Маяковского. 

Маяковский как художник. Портреты и шаржиВладимир Маяковский. 1909 год

Маяковский как художник. Портреты и шаржиУченическая работа (масло). 1908 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиС. С. Морчадзе (Коридзе). 1908 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиУченическая работа и портрет сестры.

1910 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиЛюбовь Бродская. 1913 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиВадим Баян. 1913 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиКара Дарвиш. 1914 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиПортрет неизвестного. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиПортрет мальчика. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиПётр Потёмкин. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиЛида Чуковская. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиКорней Чуковский. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиКорней Чуковский. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиКорней Чуковский в новой шляпе. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиИлья Репин и Корней Чуковский. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиГригорий Гнесин. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиИлья Репин. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиИлья Репин. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиДавид Бурлюк. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиДавид Бурлюк. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиСёстры Берсон. 1915 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиЛиля Брик. 1916 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиВелимир Хлебников. 1916 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиВасилий Каменский. 1918 годМаяковский как художник. Портреты и шаржиВасилий Катанян. 1929 год

https://vatnikstan.ru/archive/images/mayakovskij-portrety/

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