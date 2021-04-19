Маяковский как художник. Портреты и шаржи

Владимир Маяковский прославился как поэт-футурист, но в самом начале творческого пути видел себя художником. Он рисовал с малых лет — не только из интереса и любви к искусству, но и чтобы поддержать семью. Маяковский вспоминал:
«…денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца — круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10–15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бем’ов, русский стиль и кустарщину».
Маяковский даже обучался в подготовительном классе Строгановского училища, в студиях художников Станислава Жуковского и Петра Келина, а 1911 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда уже трижды арестованного Маяковского приняли без свидетельства о благонадёжности.
Прославленным живописцем Маяковский так и не стал, однако его рисунки, плакаты и лубки исчисляются сотнями и по сей день поражают точностью и оригинальностью. Владимир рисовал неизвестных случайных людей, друзей и знакомых по творческим кругам и, конечно, Лилю Брик. Сегодня мы публикуем портреты и шаржи работы Маяковского.
Ученическая работа (масло). 1908 годС. С. Морчадзе (Коридзе). 1908 годУченическая работа и портрет сестры.1910 годЛюбовь Бродская. 1913 годВадим Баян. 1913 годКара Дарвиш. 1914 годПортрет неизвестного. 1915 годПортрет мальчика. 1915 годПётр Потёмкин. 1915 годЛида Чуковская. 1915 годКорней Чуковский. 1915 годКорней Чуковский. 1915 годКорней Чуковский в новой шляпе. 1915 годИлья Репин и Корней Чуковский. 1915 годГригорий Гнесин. 1915 годИлья Репин. 1915 годИлья Репин. 1915 годДавид Бурлюк. 1915 годДавид Бурлюк. 1915 годСёстры Берсон. 1915 годЛиля Брик. 1916 годВелимир Хлебников. 1916 годВасилий Каменский. 1918 годВасилий Катанян. 1929 год
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