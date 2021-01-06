Мы те - кто рождены в СССР... Художник Кубарев Филипп Вячеславович

Олсуфьевский переулок
Одесский дворик
Дачники
Мы те - кто рождены в СССР...
|А мы не знали, что такое Интернет,
Не по сети, а во дворах играли,
Нас мультики смотреть и на обед
Из форточек открытых мамы звали.
Мы те - кто ещё видели Союз
Знали в лицо Луис-Альберто и Марию,
И я сейчас признаться не боюсь -
Поля в тетрадях сами мы чертили.
Мы те, кто кудри одуванчикам крутил,
Зайдя в большую лужу по колено,
Мы те - кто "Чип и Дейела" любил,
И Хрюшу со Степашкой - непременно.
Мы собирали вкладыши Love is...
Фломастеры одеколоном разбавляли,
Без страха с горок на мешках катились вниз,
Журнал "Мрзилка" каждый месяц ждали.
Для нас героем были Д'Артаньян,
Неуловимые, гардемарины,
И молодой красавец Харатьян
Пел, что Судьба и Родина едины!
|...Мы те - кто дальше продолжали жить,
В те годы перестройки непростые,
Мы те - кто мог мечтать, творить, любить,
Не зная, что 90-е - лихие.
Мы те - кто "жгли" под песни Руки Вверх,
И под гитару пели у подъезда,
Нам КВН дарил весёлый смех,
И не было уже партийных съездов.
В тетрадь писали песни от руки,
Кассеты авторучками мотали,
С Ван Даммом "зырили" боевики,
Коэльо и Маринину читали.
Хотели быть похожи на Лали,
Элен, Джоанну или Аделину,
А рядом обязательно Кри-Кри,
Себ, Николя - ну вобщем кто-то милый.
Мы, первые записки о любви,
Вдруг в ранцах и тетрадях находили,
И клятвы в верной дружбе на крови,
Мы искренне в душе своей хранили.
Мы те - кто рождены в СССР,
Мы те - кто выросли в 90-е лихие!
Мы те - кто перешёл границу эр,
Но новому мы веку не чужие!
© Copyright: Татьяна Рубцова 3, 2014
Покровский бульвар
Опоздал на пол часа
Пионер
Первомай
Вечер рабочего дня
Вечерком
Московская Венеция
Московский дворик
Осень. В Московском дворике
Отпуск в октябре
Прогулка
После дождя
Прогулка в Архангельском
Софийская набережная
Тверской бульвар
Усадьба Кузьминки
Утро в Кадашевском переулке
Манежная площадь
Утро
Чистые пруды
Двор на Ордынке
Вечер в Черниговском переулке
Во дворе на Пятницкой
Выходной
За пивом...
Московский калейдоскоп
Дамский разговор
Сон солдата
Натюрморт с граммофоном и балериной
Традиционный Новый Год
Утро
Просто обед
Русская водка
Столичная
Ужин рыбака
Вечные ценности
Русская зима
В гости
Зима. Софийская набережная
Новый Арбат
Зимний вечер. Москва
Вечер в Замоскворечье
Каждый о своём....
Пятницкая улица
Такси
Чистопрудный бульвар
Икона
Молитва
У храма
Кубарев Филипп Вячеславович родился в Москве в 1969 году. В 1987 году окончил Московскую среднюю художественную школу при Московском государственном художественном институте им.В.И.Сурикова. Потом два года учился в Красноярском государственном художественном институте, поступил в Московский Государственный институт имени Сурикова, который окончил в 1998 году. В 1991-1993 гг. учился в Красноярском государственном художественном институте.
С 1998 года Филипп Кубарев – член Московского Союза Художников. Участник более ста всероссийских и московских выставок. Произведения художника находятся во многих частных собраниях. Основная тема - городской пейзаж.
Тема его работ близка старшему поколению- ностальгия по временам СССР. Что бы ни говорили и что бы ни писали - о СССР остались теплые и добрые воспоминания. И картины Кубарева подтверждают это. От картин веет спокойствием, непринужденностью, очарованием природой. Бытовые сценки незамыслованы, просты.
Спасибо Филиппу Вячеславовичу Кубареву за прекрасные работы и возможность возвращения в наше прекрасное время детства - в СССР.
https://www.liveinternet.ru/users/matrioshka/post367381512
https://ehdu.livejournal.com/1007243.html
https://zen.yandex.ru/media/ilance/hudojnik-filipp-kubarev-5a2c35139d5cb3112b07b89e
https://art.mirtesen.ru/blog/43417966247/Hudozhnik-Filipp-Kubarev-Progulka-dlya-dushi
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