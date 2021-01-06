Мы те - кто рождены в СССР... Художник Кубарев Филипп Вячеславович

Олсуфьевский переулок

Одесский дворик

Дачники

Мы те - кто рождены в СССР...

Мы те - кто рождены в СССР,

Мы те - кто выросли в 90-е лихие!

Мы те - кто перешёл границу эр,

Но новому мы веку не чужие!

© Copyright: Татьяна Рубцова 3, 2014

Покровский бульвар

Опоздал на пол часа

Пионер

Первомай

Вечер рабочего дня

Вечерком

Московская Венеция

Московский дворик

Осень. В Московском дворике

Отпуск в октябре

Прогулка

После дождя

Прогулка в Архангельском

Софийская набережная



Тверской бульвар

Усадьба Кузьминки

Утро в Кадашевском переулке

Утро

Чистые пруды

Двор на Ордынке

Вечер в Черниговском переулке



Во дворе на Пятницкой

Выходной

За пивом...

Московский калейдоскоп



Дамский разговор



Сон солдата

Натюрморт с граммофоном и балериной

Традиционный Новый Год

Утро

Просто обед

Русская водка

Столичная

Ужин рыбака

Вечные ценности

Русская зима

Блины



В гости

Зима. Софийская набережная

Новый Арбат

Зимний вечер. Москва

Вечер в Замоскворечье

Каждый о своём....

Пятницкая улица

Такси

Чистопрудный бульвар

Икона

Молитва

У храма

Кубарев Филипп Вячеславович родился в Москве в 1969 году. В 1987 году окончил Московскую среднюю художественную школу при Московском государственном художественном институте им.В.И.Сурикова. Потом два года учился в Красноярском государственном художественном институте, поступил в Московский Государственный институт имени Сурикова, который окончил в 1998 году. В 1991-1993 гг. учился в Красноярском государственном художественном институте.

С 1998 года Филипп Кубарев – член Московского Союза Художников. Участник более ста всероссийских и московских выставок. Произведения художника находятся во многих частных собраниях. Основная тема - городской пейзаж.

Тема его работ близка старшему поколению- ностальгия по временам СССР. Что бы ни говорили и что бы ни писали - о СССР остались теплые и добрые воспоминания. И картины Кубарева подтверждают это. От картин веет спокойствием, непринужденностью, очарованием природой. Бытовые сценки незамыслованы, просты.

Спасибо Филиппу Вячеславовичу Кубареву за прекрасные работы и возможность возвращения в наше прекрасное время детства - в СССР.

https://www.liveinternet.ru/users/matrioshka/post367381512

https://ehdu.livejournal.com/1007243.html

https://zen.yandex.ru/media/ilance/hudojnik-filipp-kubarev-5a2c35139d5cb3112b07b89e

https://art.mirtesen.ru/blog/43417966247/Hudozhnik-Filipp-Kubarev-Progulka-dlya-dushi