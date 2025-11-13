Откуда берутся такие "лампасники"?

В истории, приведенной ниже, упоминаются действия из так называемых сегодня «лампасов», одного из них, а именно тогда ещё командира роты спецназа, капитана Алёшина.

Крайняя и надеюсь последняя его должность была (и.о) командир 10-й отдельной бригады специального назначения ВС России, где он также не переставал славиться своими действиями в командовании вверенному личным составом.

К сожалению, открытых данных о нем нет, только по суждениям тех, кто с ним сталкивался. В частности, зная, что уходит на вышестоящую должность в Генеральный штаб, не скрывая хотел заработать предпенсионную золотую звезду Героя России, где выдавал такие перлы, что это должно послужить когда-нибудь отдельным рассказом. Гибель групп 2-й ОБрСпН ГРУ. 2000 год.

Часть 1.

Конец зимы-начало весны 2000-ого года в Чеченской республике было временем одних из самых кровопролитных боев второй кампании - боевиков только-только часть выдавили, а частью добили в Грозном, но они все еще многочисленны и сильны, а территория республики еще контролируется федеральными силами далеко не полностью - войска только входят с равнинной Чечни в горы, при этом техника утопает в "пластилине" местных дорог, погода часто стоит нелетная, а людям приходится особенно не легко.

Именно в это время, в ночь с 15 на 16 февраля, 4 группы сводного 700-ого отряда 2-ой Отдельной Бригады Специального Назначения ( 2 ОБрСпН) выходят из района урочища Танги-чу для обеспечения прохода колонн 752-ого мотострелкового полка (в известной энциклопедии СпН ГРУ Козлова и соавторов указан 15 МСП, но остальные источники говорят только о 752-ом).

19-ого числа группы получают боевое распоряжение на ведение разведки с целью обеспечения 21.02. выдвижения подразделения 752 мсп по урочищу Мал. Харсеной к нп. Харсеной. По данным одного из пользователей с форума Десантура.ру в выходе участвовали следующие РГ СпН: №231(16 чел), №232 (17 чел), №233 (18 чел), №234 (13 чел), хотя при такой численности получается один "лишний" человек - мы коснемся этого чуть позже.

Место вывода группы на задачу и место последнего боя. Карта ГШ СССР 1990 г.

Так или иначе - к 20-ому числу две группы (232 и 234) вышли на высоту с отметкой 947,0, возле которой и развернутся потом драматические события, в группы 231 и 233 пока остаются на отметке 892.0 (на карте ГШ от 1990 года не обозначена). К исходу дня группы 232 и 234 покидают отметку 947,0 и занимают соседние высоты 1029,0 и 1106,0 (не обозначена), в то время как группа 231 переходит на высоту 947, при этом оставив вместе с группой 233 10 человек больных и обмороженных.

Примерная схема на карте - обозначена высота 947,0, где происходил бой, высота 1029, с которой одна из групп разведчиков ушла 21-ого числа на поддержку 231-ой РГ. Красная стрелка - примерное направление, откуда подходили мотострелки из 752-ого полка к высоте 947,0 Синей стрелкой обозначен примерный маршрут, по которому могли двигаться из села боевики. Карта ГШ СССР 1990 г.

Примерно 20-ого же числа спецназовцы встречаются со спецподразделением минюста "Тайфун", вот как об этом рассказывает майор этого подразделения Николай Евтух:

"

." - из приведенной цитаты совершенно не ясно - чей же радист и корректировщик получили травмы и кого и откуда в итоге забрала вертушка.

Однако, если провести калькуляцию численности, то получится что ни среди выживших, ни среди погибших нет одного человека из 234-ой группы - на момент выхода их было 13 человек, а бой приняли 12, что косвенно говорит о том, что 20-ого числа один из разведчиков именно 234 получил травму, остался с минюстовцами и позднее был эвакуирован. Правда Евтухин говорит про 2-х человек, но тут же что он остался без арткорректирощика - возможно забрали разведчика и корректировщика из "Тайфуна".

Третий вариант — что разведчик остался вместе с группой 233.

Тем временем РГ 231 в количестве 6 человек выходит 21 февраля рано утром на высоту 947 и докладывает, что на восточном склоне обнаружен незанятый опорный пункт - примерно на роту, по дороге со стороны Харсеной замечено выдвижение 2-х грузовых машин с боевиками. По донесению группы — огнем РПГ машины были уничтожены, а боевики рассеяны. Учитывая малочисленность группы, так же наличие поблизости большого скопления боевиков - очень рискованное решение, однако кто его принял - командир группы или же командир роты (который находился в порядках 752 полка и командовал по рации) узнать в открытых источниках пока не представляется возможным. Возможно решение и вовсе было вынужденным.

Так или иначе но командир роты (Алёшин С. А.) отдает приказ двум соседним группам вернуться в район отметки 947 для усиления 231 РГ. [В «Послесловии» мы еще вернемся к этому эпизоду с этими машинами, в виду новых открывшихся фактов].

Последними, в 11.30 на отметку приходят бойцы 234 РГ. Итого на высоте оказывается 35 человек, из которых 8 были приданными от мотострелков (корректировщики и, возможно, саперы).

В это время 233 группа, вместе с большей частью 231-ой остается на месте, в районе отметки 892,0. В некоторых источниках утверждается, что эта группа оставалась "на господствующей высоте в 800 м позади", однако карта не показывает нам таких высот поблизости - на отметках же 1029 и 1106 они находится не могли. Видимо имеет место ошибка и имелось в виду "на высоте 800 м".

Здесь нужно сделать небольшое отступление, без которого происходящие дальше события понять будет достаточно сложно. Группы уже 6 дней работают в предгорьях в феврале месяце, постоянно перемещаясь и без единой возможности уснуть в тепле, не говоря уже об стальном. Нужно понимать, что идут они в бушлатах и ватных штанах, которые мало того что тяжелые сами по себе, но при напряженной физической активности в них еще очень жарко. Человек потеет, а потом в этом же бушлате и мокром от пота белье ложится спать - прямо на землю или снег. А потом еще до рассвета встает, взваливает на себя оружие и боеприпасы и снова идет сперва с горы, а потом в гору - через пропитанный водой снег, кусты и прочие прелести подобного вида "туризма".

Именно из-за крайне тяжелых условий 10 человек остаются с группой 233 и вряд ли в остальных группах личный состав чувствовал себя намного лучше. Из интервью с один из выживших в бою разведчиков, старший сержант Антон Филиппов:

"

."

Продолжение его рассказа касается уже самого боя, привожу без сокращений:

"

."

Задача перед нами была поставлена такая – искать на склонах старые-старые тропы, чтобы по ним технику наверх можно было загнать. На одной из высот у нас была база, откуда мы уходили утром и куда возвращались вечером [...] С разведчиками мы встречались на склонах, у них к 20 февраля было много больных и обмороженных. У нас в группе только арткорректировщик болел. Их с радистом сняли с другого задания и кинули к нам вообще без ничего. Мы-то сразу поставили палатку, а парни первые дни спали на снегу. У них были только рация да бушлаты, вот и всё. Мы их покормили, но когда пошли на выход, радист их упал с высоты метра в полтора – и не шевелится, не было у человека сил никаких. А второй прыгнул оттуда же и щиколотку подвернул. Кое-как с передыхом подняли их наверх, вертушка прилетела и забрала. Так мы дальше без корректировщика и работалиПогода в ночь на 21 февраля была ужасная. Мокрый снег шёл, все замерзли как цуцики. А утром солнышко выглянуло, в феврале солнышко хорошее. Я помню, как от всех пар валил. А потом солнышко исчезло, видимо, ушло за горы.По нам ударили сначала с двух сторон, а потом окружили полностью. Били из огнемётов и гранатометов. Конечно, мы сами во многом были виноваты, расслабились. Но восемь дней по горам ходили, устали. Просто физически очень трудно было по снегу пробираться так долго, после этого нормально воевать очень тяжело. Спали прямо на земле. На себе всё приходилось нести, боеприпасы в первую очередь. Не каждый хотел нести еще и спальник. У нас в группе было всего два спальника – у меня и ещё у одного бойца. Я нёс рацию, батареи к ней, еще и гранатомет тащил. Были в составе группы прикомандированные – инженеры, авианаводчики, арткорректировщики. С ними был солдат-радист, его гранатомёт нес мой командир, Самойлов, потом мне отдавал, затем мы менялись, и я его ещё кому-то отдавал. Просто тот радист совсем уже устал. Так и помогали, тащили.На моей рации батареи почти сели. Думаю, где-то до вечера 21 февраля последняя проработала бы ещё. Утром двадцать первого я передал последний штатный доклад Самойлова. Он мне приказал сообщить командованию, что питание у рации на исходе и станцию мы выключаем, чтобы в крайнем случае можно было что-то передать, на один раз бы её хватило. Но когда бой начался, ничего мне передать не удалосьМоя станция была от меня метрах в десяти, там еще шесть-семь автоматов ёлочкой стояли. Напротив меня сидел командир, а справа Витек. В самом начале командир ему сказал, чтобы он меня с рацией охранял, поэтому мы постоянно вместе держались. Когда бой начался, плотность огня была очень большая. Примерно как если роту поставить, и одновременно все начнут стрелять. Все сидели по два-три человека, метрах в двадцати друг от друга. Как только всё началось, мы прыгнули в разные стороны. Самойлов упал под дерево, оно там стояло одно-единственное, и ложбинка там как раз небольшая была. Смотрю я на рацию свою и вижу, что её пули насквозь проходят, прошивают. Так что как она стояла, так и осталась стоять.У меня лично, кроме гранат, ничего с собой не было, мне ничего больше и не положено. Я их в самом начале бросил туда, откуда по нам стреляли. А автомат вместе с рацией остался. У Самойлова с собой был пистолет Стечкина и, по-моему, автомат. Наши ребята начали отстреливаться из автоматов, пулемёты стреляли – и один, и второй. Потом мне сказали, что кого-то нашли убитым в спальном мешке. Но я не видел, чтобы кто-то спал, не знаю.Дольше всех стрелял кто-то из наших из пулемета. Так получилось, он возле меня проходил. Чеченцы тогда кричали: «Русский ванька, сдавайся, русский ванька, сдавайся!» А он сам себе под нос бормочет: «Я сейчас вам дам сдавайся, я вам сейчас дам…». Встал в полный рост, на дорогу выскочил и только начал очередь давать, его и убили.Мне кто-то из командиров – то ли Калинин, то ли Боченков кричал: «Ракету, ракету!..».Я помню, крик был такой дикий. Ракета – это сигнал, что что-то происходит. Но она должна быть красная, а у меня только осветительная была. Я ему в ответ: «Нет красной!»А он не слышит, что я ему кричу, шум, стрельба. Ответа я так от него и не дождался и сам запустил, какая была. И сразу после этого грохнуло что-то, и меня ранило осколком в ногу. Тогда, конечно, я не знал, что осколок, потом мне сказали. Косточку осколок на ступне сломал, так в каблуке и остался.Я оборачиваюсь и спрашиваю у Витька (у него голова была у моих ног на расстоянии роста примерно):«Живой?».Он отвечает:«Живой, только ранило».«И меня».И так мы переговаривались. Потом опять что-то рвануло под носом. Я Вите:«Живой?»Голову поворачиваю, а друг лежит, хрипит, ничего уже не ответил мне. Видимо, его в горло ранило.Меня второй раз ранило. Если бы я потерял сознание, то тоже бы захрипел. Тогда меня бы точно добили.«Духи» начали оружие собирать, «стечкиных» наших особенно. Я слушал, как они кто на русском, кто на ломаном русском, с акцентом, а кто по-чеченски, кричат:«О, я «стечкина» нашел!».Они думали, что я убит, вид у меня, наверное, «товарный» был. Лицо, да и не только – всё кровью было залито.Сначала «духи» оружие быстренько похватали и унесли куда-то. Недолго отсутствовали, минут двадцать максимум. Потом вернулись и стали добивать уже всех. Видимо, таких много было, как Витек, который возле меня лежал и хрипел. Много ребят, видимо, признаки жизни подавали. Вот они всех и постреляли из наших же «стечкиных». Слышу – хлоп-хлоп-хлоп! А мне вот повезло. Я лежал тихо, чеченец подошел ко мне, с руки часы снял, простые часы были, дешёвые. Потом за ухо голову поднял. Ну, думаю, сейчас ухо будет резать, как бы только выдержать. Так всё болит, а если охнешь – всё, конец. Но он, как мне кажется, с шеи хотел цепочку снять. А я крестик всегда на нитке носил. Если бы была цепочка, и он начал бы её рвать – неизвестно, как бы все повернулось. Это я в госпитале потом вспоминал, прокручивал. Думаю, на то Божья воля была, потому всё так и получилось. Цепочку он не нашёл, голову мою бросил, и сразу передернулся затвор на «стечкине». Я думаю: всё-всё-всё…И выстрел раздаётся, хлопок. Я аж передернулся весь, не удержаться было уже. Видимо, не заметил он, что я вздрогнул. В Витька, похоже, стрельнул.Недалеко Самойлов лежал, метрах в пяти. Как его убили, не знаю, но в окопчик, где они втроём лежали, боевики гранату кинули.Если бы я сознание потерял в первый момент и стонал, то точно бы меня добили. А так вид у меня совсем неживой был. В руку пулевое ранение, остальные осколочные – лицо, шея, нога.Нашли меня, может, часа через четыре, так и лежал в сознании. Видимо, шоковое состояние было, отключился уже перед вертолётом, после пятого промедола. Сначала пришла, кажется, пехота, с которой мы должны были встретиться и которая задержалась. Помню, у меня кто-то всё спрашивал:«Кто у вас радист, кто у вас радист?».Отвечаю: «Я радист».Рассказал им всё, что касалось алгоритма выхода в эфир. Потом меня перебинтовали, ничего после этого уже не видел, только слышал.А в госпиталь я попал только на следующий день. С двадцать первого на двадцать второе февраля пришлось ночевать в горах, вертолёт ночью не полетел. Вертушки пришли только утром двадцать второго

Часть 2.

Ст.сержант все время находился в сознании и потому оставил довольно четкую картину происходившего в тот день. Важной особенностью этих воспоминаний будет и то, что второй раненный выжил благодаря тому, что упал со склона во время боя, а потому не мог видеть что происходило на поляне после него. Почему это важно? Во множестве статей и упоминаний об этом бое можно прочесть, что бойцов добивали дети-боевики, так же пишут что над телами погибших изощренно издевались (якобы за понесенные большие потери) и все в таком духе. Если перечитать интервью выжившего - то ничего подобного мы не увидим - никаких детей-боевиков или же издевательств над телами - боевики собирают оружие, мародерят погибших и добивают раненых выстрелами из пистолетов. Да, это само по себе считается военным преступлением, но все же не то же самое, о чем в статьях рассказывают люди, которые на месте боя ни разу не были. Возможно, правда, что выживший видел не все, и по останкам как-то смогли это определить, но собиравшие тела солдаты 752 мсп на этом внимание не акцентируют. В общем однозначно что-то сказать сложно, но относиться к таким заявлениям следует очень осторожно - одно дело во время войны боевой дух поднимать, и другое дело через десятилетия уже смотреть на вещи.

Но вернемся к тому, что происходило на слонах высоты 947.0 21 февраля 2000 года. Еще с утра, по другим данным с 10.30 в сторону высоты из урочища Малый Харсеной пешим порядком выдвинулись мотострелки из 752 полка - в составе двух рот. На тот момент связь с полком у разведчиков еще была, хотя они рации и садились. Мотострелки при этом точно так же третий день шли по непролазной грязи по сопкам и урочищам. По некоторым данным по разведчикам полка так же был нанесен артиллерийский удар (даже пишут про Град), что так же затормозило продвижение полка. Так или иначе мотострелки к месту боя не успели - и только слышали работу стрелкового оружия и гранатометов. Тоже самое говорит майор из Тайфуна - бой они слышали, был он относительно близко от них (менее километра, если по прямой), но ни приказа, ни желания двигаться на помощь у них не было. Кто был в горах - тот сразу поймет, для остальных - во первых быстро преодолеть такое расстояние по снегу не получится, во вторых - не зная диспозиции и не имея связи со своим - подниматься в лоб на склон - самоубийство - не чужие, так свои положат.

Вот как описывает дальнейшие события один из источников: "В 12:45 командир РГ СПН НР 231 с высоты с отм. 947.0 обнаружил выдвижение боевиков с направления нп. Харсеной и занятых им окопов в опорном пункте. 300 метров южнее высоты 947.0 в 12:45 командир РГ СПН НР 231 доложил по радиостанции командиру отряда - "веду бой, прошу ударить по тропе с вырытыми окопами".

В 13:05 был проведён пристрелочный выстрел ствольной артиллерией по плановой цели. Љ2105 (расход-один снаряд), после чего поступил доклад от командира 231 группы: - "Разрыв вижу.....", с этого момента связь с ним прервалась и артиллерия стрельбы больше не вела. В ходе выдвижения мотострелковых подразделений с 13:10 по 13:30 были слышны глухие разрывы и интенсивная стрельба из стрелкового оружия в районе высоты 947.0. К 14:30 - 15:00 21.02. передовые подразделения 752 мсп вышли на высоту 947.0, где обнаружили 33 человека убитыми и двое тяжелоранеными, закрепились на высоте и приступили к эвакуации раненых и убитых."

Больше про этот артиллерийский выстрел не упоминается нигде, так же не ясна ситуация с боем, начавшимся в 12:45 - по описанию выжившего разведчика - оружие у многих стояло в пирамидах, люди сушили вещи и отдыхали, а огневой налет боевиков был для них совершенно неожиданным. Маловероятно, что одна из групп начинала вести бой, а две остальные даже не взяли в руки оружие. Либо ошибается источник, либо же есть какие-то другие факты, которых мы не знаем пока. Рискну предположить, что боя еще не было - разведчики заметили движение на опорном пункте боевиков (видимо заполнение его лс) и запросили артиллерию, а в это время другая группа боевиков обошла поляну с двух сторон и ударила сверху по находящимся на отдыхе бойцам - избежав контакта с боевым охранением.

Так или иначе - пехота опоздала примерно на час - в то же время, когда пишут, что "уже было слышно моторы техники" - это видимо тоже художественные допущения - пехота шла в гору пешком [техника придет потом 22-ого и позже]. По всем источникам активная перестрелка длилась не более 15-20 минут, и отдельные выстрелы еще минут 20 (добивали раненых). При такой продолжительности понятно, что даже отряд "Тайфун" физически не смог бы помочь спецназовцам. Первыми на поляну вышли мотострелки и удалось найти комментарий одного из тех кто участвовал в тех боях в составе пехоты:

"Шли несколько суток, тоже всё на себе. Часть пути вела нас разведрота. Разведка осталась — мы пошли дальше. Прошли час и услышали разрывы. Позже сказали что разведку нашу накрыли «градами» (мне интересно, кто навёл?). Выйдя на Харсеной, все попадали — просто от напряжения и усталости двоилось в глазах.Тут же, не дав нам отдохнуть, поставили задачу выдвигаться на высоту к спецам. Уже начав подниматься, услышали бой наверху. С «граников» там действительно лупили плотно. Нас было две роты 752-го мсп. Выйдя на высоту, от увиденного жутковато стало. Картина такая: поляна, вытянутая по склону вниз, плотно окружённая густым колючим кустарником. Дорога шла по центру поляны в Б. Харсеной. Спецы расположились под деревьями, стоящими ближе к центру поляны. Охранение выставлено было со стороны Б. Харсеной внизу и почему-то на голом месте недалеко от края поляны. Не понятно, откуда у спецов были матрасы? Не думаю, что они с ними шли. У меня создалось впечатление, что им приготовили место стоянки. Был вырыт квадрат два на два метра, где они просто вповалку лежали. Походу залпом их там накрыли. Двоих живых нашли, радиста и ещё кого-то. Много консервов было разбросано на поляне, мы их собрали. Двое запомнились — лежали рядом, друг друга пытались перевязать.

Поставили задачу выдвигаться вниз в Б. Харсеной. Выдвинулись — нас встретили плотным огнём. Отошли на поляну. Ёе прозвали — МЁРТВАЯ ПОЛЯНА." Уникальное фото — пехота идет на встречу со спецназовцами. Через несколько минут они услышат бой

1) Все рассказчики не имеющие отношения к ГРУ считают, что это была одна группа спецназа и рассматривают ее как единое целое. В то же время в действительности их там было 3 и последняя подошла в эту точку за час до боя. Дольше всех находилась группа 231, которая вела наблюдение в сторону опорного пункта боевиков и самого села [а возможно и не вела].

2) Разведчики заняли невыгодную позицию - некая поляна, с проходящей через нее дорогой в сторону села - вероятно очень хорошо знакомое боевикам место. Прибывшие пехотинцы обнаружили там матрасы (??) и что охранение было только со стороны села Харсеной. Вряд ли кто-то специально заманивал на нее бойцов - матрасы, если они были, могли быть следами стоянки как раз боевиков, которые "приманили" уставших бойцов.

3) Оружие у многих было не под рукой - выживший радист РГ говорит что во время боя оказался и без рации и без автомата, только с ручными гранатами. В его рассказе так же сказывается п.1 - он говорит, что стреляли оба пулемета (видимо он имеет в виду что в его группе их было 2), но фактически на высоте было 8 наших пулеметов. Видимо, к сожалению, 6 из них отказались не под рукой или были быстро подавлены.

4) Связь с разведчиками была потеряна в первые минуты боя - вероятно были физически уничтожены рации или радисты. На счет теоретической возможности поддержки артиллерией остаются вопросы, но фактически, без целеуказания и корректировки такая поддержка вряд ли бы принесла пользу.

5) Минно-взрывных или же сигнальных заграждений установлено не было - пехота потом беспрепятственно попала на поляну и занималась сбором тел не упоминая о минах или чем-то подобном.

6) Бой был, никто в плен не сдавался (хотя предлагали) и военнослужащие сопротивлялись до последней возможности.

7) Бой был крайне скоротечным и возможностей для помощи у командования любого уровня и соседних подразделений не было никаких - артиллерия могла убить своих, авиация так быстро не реагирует и тоже требует точного целеуказания.

8) К приходу пехоты боевики уже заняли свой опорный пункт и при попытке движения в сторону Харсеноя встретили их огнем.

А теперь вернемся к рассказу пехотинца-очевидца:

"Уже начало темнеть — нам ставят задачу выдвигаться к третьей группе спецов — той, что уцелела, т.к. была в стороне. Рота отказалась выдвигаться ночью. КЭП передал, что после выполнения задачи рота будет вывезена в Моздок под трибунал. Короче, нам ещё сказали, что этот район в 6 утра будет накрыт артухой и летунами. Типа: хотите — оставайтесь. Утром собрали всех двухсотых и оттащили с поляны в лес, чтобы их не порвало. Тот район действительно накрыли — мы успели отойти. Дальше-веселее: голова засекла впереди двух духов, идущих впереди нас тем же курсом. Дальше они засветились перед 3-й группой спецов и ушли в сторону. На связь спецы не отвечали, на условные сигналы ракетницей тоже. Мы пошли вперёд к ним. Ну спецы, понятно, что подумали — настала их очередь. Короче, завязался бой. Снайпер их, выдвинувшись вперёд, встретил нас. Одного в лоб, второго в шею положил. Третий наш подорвался на растяжке (ранения в живот). Позиция у них тоже была супер: с трёх сторон склон, а с тыла высокий обрыв. Они успели зарыться нормально. Окружив их, отсекли снайпера. Вот этот снайпер и понял, что мы свои — он был близко к нам и не мог сменить позицию, попал в мешок. Он начал кричать, что здесь свои. Стрельба стихла. После, немного погодя, он нас провёл через заминированные участки к своим. Честно скажу — им очень повезло, и нам тоже. У них ранило одного навылет в ногу (в мякоть). Короче, вот так закончился тот эпизод со спецназом."

Если верить данному комментарию [который потом полностью подтвердится рассказом сапера со стороны группы] - то 22-ого числа мы потеряли еще двоих солдат убитыми от огня группы 233. Вероятнее всего за предшествующий день окончательно разрядились аккумуляторы в рациях, а ракеты не поняли или не поверили. Но этот крайне печальный инцидент показывает, чем могла бы закончиться попытка атаковать группу спецназа на подготовленной позиции и готовую к бою...

Часть 3.

Исходя из всей информации предыдущих частей можно примерно постараться воссоздать картину произошедшего:

Рано утром 21-ого числа на высоту 947,0 приходят 6-ро разведчиков из группы 231, остальные 10 человек остаются с группой 233 на другой высоте потому что больны или с обморожениями. Группа 231 замечает боевиков и даже вступает в бой, уничтожая 2 машины боевиков. затем командир роты, чтобы усилить 231-ую группу приказывает группам 232 и 234 сниматься с соседних высот и объединяться на 947,0, одновременно 2 роты 752 мсп получают приказ выдвигаться на помощь спецназовцам. Идут они пешком, поднимая все имущество на себе. В 12.45 группа 231 замечает передвижения боевиков (возможно даже вступает в бой), и запрашивает арт.поддержку, однако остальные группы, располагающиеся на той же поляне, что и 231 - встают на поляне хаотично, оружие складывается отдельно, бойцы частично раздеваются, разводят костры (??), противник ожидается только снизу, со стороны Харсеной. Сама поляна находится на дороге из села в гору и расположена немного в низине.

В это время боевики частью сил занимаю опорный пункт в 300 метрах от разведчиков, а частью обходят поляну и затем внезапно наносят огневой удар по группе. В некоторых источниках значится, что они применяли минометы, но в воспоминаниях выжившего бойца об этом не говорится - наоборот, что сразу после разрывов пошла стрельба. Думаю что минометного удара не было, т.к. тут и стрелки должны быть абсолютными виртуозами, чтобы без пристрелки с первых же мин попасть точно в поляну, и боевики должны быть самоубийцами, чтобы вплотную стоять к поляне когда ее обстреливают из минометов. Вероятнее всего - по бивуаку нанесли массированный удар из гранатометов и, возможно, "шмелей".

Первым делом выводились из строя рации и радисты, а дальше высокая плотность огня и неожиданность сыграли свою роль. В подобной ситуации 15-20 минут боя - это очень много и показывает высокий боевой дух, как бы то ни было.

Некий "Подполковник А." [который, судя по всему является командиром группы 233], который давал интервью вместе с выжившим радистом и майором минюста заявляет, что нападавших было человек 10, но он там еще много чего говорит, что не очень бьется с другими источниками, так что трудно верить на слово. Можно взять это как нижнюю планку.

Одно можно сказать точно - не смотря статьи в газетах, вроде Красной Звезды, и в Интернете - конечно же во время последнего боя потери боевиков никак не могли составить ни 70, ни 50 человек убитыми или ранеными. Столько их не атаковало даже. Какие-то потери они, судя по всему понесли, "тайфуновец" говорит что потом находили окровавленные разгрузки, но, как ни прискорбно, в этот раз потери боевиков были много меньше чем у спецназовцев.

Кто же виноват в трагедии?

В большинстве случаев все привычно начинают ругать командование, есть даже конспирологические теории о том, что всех их предали и т.д., но в профессиональном сообществе, а так же во внутренних документах позиция довольно однозначная. Приведу несколько цитат, первая, пожалуй самая жесткая, из, судя по всему официального документа, попавшего в сеть:

"Основными причинами являются:

Безответственно-преступное отношение командира роты СПН капитана Алёшина С. А., который отдал распоряжение на сбор личного состава трёх групп на одной высоте без конкретной задачи.

Старший общей группы назначен не был.

Допущено скопление разведчиков без соответствующей охраны и обороны.

Низкий уровень дисциплины офицеров, командиров групп, их нетребовательность и нераспорядительность к подчинённым, что привело к потери бдительности, отсутствие охраны и непосредственного прикрытия в условиях возможного воздействия бандитов.

Недисциплинированность личного состава групп (почти все контрактники), личный состав скучился по группам, оружие было сложено где попало, разведчики разделись и просушивали обмундирование и не были готовы к ответным действиям при внезапном нападении противника. [...]

В результате боя утрачено 22 автомата, 8 пулемётов, 3 снайперских винтовки и 3 р/станции. "

Крайне жесткая характеристика, но примерно того же мнения придерживается Сергей Козлов, который не только составитель энциклопедии спецназа, но и очень успешный группер времен войны в Афганистане:

"Итак, что же в сухом остатке?

Почему стало возможным уничтожение целого разведотряда?

Собственна основная причина названа верно - расслабуха!

И еще слабый уровень подготовки офицерского и личного состава. Уже слышу возмущенные вопли моих оппонентов. Как он посмел? Замахнулся на Святое! Они Герои!

Однако как человек, далекий от сентиментальности, вынужден назвать вещи своими именами. И не потому, что хочу оскорбить память погибших, а потому, что очень хочу, чтобы никто из наших спецназовцев больше не повторял столь роковых ошибок.

На самом деле основная причина имеет скрытые корни.

Расслабуха - лишь следствие слабого уровня подготовки погибших спецназовцев. Дело в том, что их научили делать то, что при выполнении боевой задачи категорически запрещено.

Запрещено!

Независимо от того, далеко свои или близко. Отдых личного состава отряда был организован в принципе неверно. Именно это и стало причиной потерь. Расположились они будто не районе выполнения боевой задачи, а где-то под Псковом, в полевом лагере, где противника и в помине нет.

Если кто-то сомневается в справедливости моих слов, готов доказать это по пунктам.

1. Место для отдыха было выбрано в принципе неверно. Это и позволило противнику скрытно приблизиться и нанести внезапное огневое поражение. Правило, кто выше, тот и прав, еще никто не отменял. И с точностью до наоборот. Те, кто соблюдал его, ни разу не оказался в подобной ситуации.

2. Охранение не было организовано или было организовано неверно. Находясь в районе выполнения боевой задачи, группа или отряд должны занимать круговую оборону. С позиций пар (троек) разведчиков должны просматриваться и простреливаться все подступы к расположению группы (отряда). Места, закрытые от наблюдения, минируются обычными и сигнальными минами.

3. Отдых разведчиков был также организован неверно. При расположении в парах (тройках) выделяется наблюдатель, который ведет наблюдение в назначенном секторе. В это время его товарищи принимают пищу или отдыхают. Оружие и у наблюдателя, и у отдыхающих разведчиков находится на себе, в руках или под рукой.

4. Независимо от времени привала позиции следует готовить в инженерном отношении. В свое время солдаты 173-го ооСпН в провинции Кандагар тоже не сразу восприняли это требование как незыблемое правило. Но после того как они побывали под пулями, уговаривать больше никого не надо было.

5. Нарушены все мыслимые правила маскировки. Независимо ни от чего огонь в виде костра разводить категорически запрещается. Для разогрева сухого пайка необходимо использовать сухое горючее. Все это должно исполняться независимо ни от чего. Это такое же незыблемое правило, как исполнении требования: «По газонам не ходить!». Особенно если ниже написано: «Осторожно! Мины!».

Погибший отряд нарушил все сказанное выше.

Оружие стояло в пирамидах! Это просто немыслимо, поскольку солдат на войне не должен расставаться со своим оружием даже во время оправления естественных надобностей. И это не шутка и не перегиб [...]

Найдутся те, кто будет оправдывать это усталостью и заботой о личном составе. Желанием накормить их горячей пищей и обогреть и обсушить. Только цена этой заботы жизнь 25 человек. [...]

Мое мнение такое: место отдыха группы или отряда выбирает командир! И больше никто. Он и несет ответственность в полной мере за безопасность группы или отряда. Посему то, что пишет в ответ подполковник А., может быть и модно, с точки зрения обвинения Командования во всех грехах, да только к данной трагедии не имеет никакого отношения".

Повторюсь - это не мнение "с дивана" - человек долго и результативно воевал.

Удалось даже наткнуться на довольно известного в узких кругах человека с позывным Горец-02, который тоже говорит, что основная доля вины за произошедшее лежит на командирах разведгрупп. Тем не менее - все трое командиров получили звание Героя России посмертно, остальные бойцы - ордена мужества. В сети есть списки и даже фотографии 25 погибших спецназовцев, но я не смог найти даже имен тех 8-х, кто были приданы группам и ничуть не меньше заслуживают светлой памяти, как и двое бойцов погибших 22-ого числа (имена четверых саперов установить удалось -все известные имена в постскриптуме это статьи).

Часть 4.

Не планировал делать 4-ую часть этой истории, но произошло событие, почти один на миллион - статья ( с группы первоисточника) попала в группу Солдат Удачи, где в комментариях отозвался Анатолий Давыдчик, который был прикомандированным к 231-ой группе спецназа сапером из 145-ого отдельного инженерно-саперного батальона. Он был как раз среди тех 10 человек, которые остались на соседней высоте вместе в 233-ей группой и благополучно избежали столкновения с боевиками. Анатолий рассказал свое видение тогдашних событий и дал кое-какие комментарии. Сам Анатолий был уже опытным сапером-контрактником, который еще в Первой Чеченской успел повоевать. Итак, его рассказ:

"Все началось с того что комбат меня и еще семерых неопытных саперов выделил спецам по двое в группу, я был в группе Калинина и Макаров срочник со мной. Рейд начался с фотокорреспондентов которые полдня нас щелкали с разных ракурсов потом отстали. И начался дурпоход. Навьюченные как кони перли и перли. На привалах жгли костры точно помню. Чехи нас вели однозначно. Потом кончилась жратва. Средь бела дня снайпер завалил кабана разделали пошли дальше ночью жарили на кострах, соли не было, рвали черемшу. Когда вышли на первую высоту две группы ушли дальше занимать соседние высоты. Утром Калинин взял полгруппы и убыл к ним. Кстати, боестолкновений не было. Брошенный в лесу танк я рвал тротилом, дурь вот такая. В шесть парни вышли на связь сказали что выходят. А в обед где-то пехота сообщила что всех убило. Начал в спешке минировать подходы позади был овраг оттуда не ждали. Утром сидя впереди со снайпером заметили группу вооруженных людей снайпер открыл огонь. Рация надрывалась по поводу свой чужой. Долбили белыми ракетами. Разобрались. Снайпер одного точно в голову снял. Его так и перли примотанного к лошади. Пока показывал проход среди мин подорвался снайпер ему по ногам попало. Через час был на месте гибели ребят. Три костра. Спальники остатки сухпайков как сели жрать так и их накрыли тем более сели в низинке. Трупы увезли на мтлб на плато где они ещё три дня под снегом борта ждали."

Картина более чем удручающая. Попутно выяснилось, что никакого боя с боевиками и уничтожения двух грузовых машин так же не было - машины были, но уже брошенные. Вполне вероятно, что кто-то из офицеров решил просто поставить их себе в зачет. Взорванный танк, про который упоминает только сапер видимо никак к боевикам привязать было нельзя - и по докладам он не значился. А может и не успели. В целом же - проблем с обнаружением групп после выстрелов и подрывов у боевиков не должно было возникнуть - сперва шум, а потом и костры ночью...

Ударов артиллерией тоже не было - что всегда казалось мне слабым местом - если бы группы завязали бой и даже успели навести куда-то хотя бы один, но артиллерийский выстрел - то не должно было у них оружие стоять в пирамидах, как будто врага рядом и в помине нет. Видимо боевиков они не видели до самого последнего момента.

Тут еще нужно сделать небольшое отступление, о том как тогда люди могли попасть на службу по контракту в псковскую бригаду спецназ. В Пскове, как все знают, располагается еще и 76-ая воздушно-десантная дивизия и сперва большинство желающих уехать на войну подписывали контракт там. Однако, как у нас часто бывает - бюрократия и задержки с отправкой быстро сводили уровень дисциплины этих людей к очень низким значениям. Некоторые увольнялись сами, кого-то увольняли по "залету", но если желание воевать оставалось - можно было податься во вторую бригаду. Из-за огромного недокомплекта контрактников - брали многих. Не всех подряд, но многих. А дальше описывают просто - без особых проволочек - до 2-х недель в Пскове, потом 2 недели доп.подготовки уже на Кавказе и сразу Чечня. Тот же раненый радист описывал, что срочную службу он проходил в морской пехоте, а потом уже контракт сразу в ГРУ.

Так или иначе, но такая система комплектования и подготовки не могла не сказаться на эффективности боевой деятельности. Все же навыки даже бывалого пехотинца отличаются от того, что требуется от спецназовца ГРУ и за месяц это вряд ли можно наверстать. То же самое собеседник подтвердил и на счет саперов - что в первую, что даже во вторую кампании - кадровых саперов в частях практически не было.

Уже позже Анатолий участвовал в установке памятного креста недалеко от места гибели парней - он лично минировал этот крест (подтверждается и в других источниках). Есть даже данные, что позднее там была воронка и обрывки одежды на деревьях. Но вот за достоверность последнего уже не поручусь.

Специально спросил какое было отношение в бригаде к командиру роты - ответили что нормальное. Так что не смотря на всю желчь некоторых интернет авторов - вина его была там явно не самой большой и в академию он, возможно, ушел волне заслуженно. Не о том хочется сказать. Прежде всего, когда я вижу фотографии оттуда, мне больше всего бросается в глаза снаряжение - все те же спецназовские зимние "мабуты", ватные штаны, сапоги и чулки от ОЗК. Это все вещи добротные, теплые, ничего не скажешь, но адски тяжелые и которые не знаю что такое "дышать" - нога в чулке от ОЗК преет ничуть не меньше чем при беге в резиновых сапогах, как и тело под бушлатом, когда надо в гору подниматься. Все тоже самое что в Афганистане. А еще на себе нужно еды на неделю тащить, да еще оружие, патроны, рации, запасное питание, котелки банальные даже. Все это титанически тяжело. Спросите туристов сколько килограммов еды нужно человеку на неделю обычного горного похода, кто не знает. Это огромный вес, так что не мудрено что кончилась и еда и вообще народ крайне вымотался.

Да, это, безусловно, вина командиров, потому что у него для этого голова на плечах и звезды на погонах - чтобы из того что есть группу все же собрать и продукты рассчитать на весь срок и т.д. - тем более что снаряжение с того же 1982-ого почти и не изменилось тогда.

Что еще печалит, так это то, что рации 22-ого числа и у пехоты и 233-ей группы работали, но неразбериха и паника сделали свое дело - погибло двое солдат. Можно ли было это предотвратить? Думаю что да, да вот не вышло. Очень обидно. Как и за то, что ночью у нас тогда вертолеты не летали - раненым повезло, что они дожили до следующего дня, когда их смогли эвакуировать. Просто повезло и не более того. И я не буду тут рассказывать истории, что вертолеты там генералов в это время возили, бред это как правило - беллетристика. Просто у нас большинство из вертушек были не приспособлены для полетов ночью в горах, и летчики не хотели рисковать.

К сожалению, пока достоверно удалось установить имена только 25 спецназовцев второй бригады.

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Ильич, сержант к/с

АНДРЕЕВ Виталий Викторович, сержант

БОЧЕНКОВ Михаил Владиславович, капитан

БРЫКАЛОВ Петр Александрович, мл. сержант к/с

ГОРБАТОВ Алексей Владимирович, рядовой к/с

ГОТОШИЯ Гиви Муратович, рядовой к/с

ДУДИН Евгений Михайлович, сержант к/с

ЕГОРОВ Владимир Олегович, сержант к/с

ИВАНОВ Юрий Валентинович, сержант к/с

КАЛИНИН Александр Анатольевич, капитан

КОЗЛОВ Владимир Александрович, ст. сержант к/с

КОСТЮКОВ Алексей Анатольевич, рядовой к/с

ЛЕНКОВ Марк Станиславович, старшина

НАУХАЦКИЙ Александр Александрович, рядовой

ОКУНЕВ Дмитрий Васильевич, мл.сержант

ПРОКОФЬЕВ Алексей Юрьевич, ефрейтор к/с

РАССАДИН Игорь Владимирович, рядовой к/с

РОМАНОВСКИЙ Сергей Юрьевич, рядовой к/с

САМОЙЛОВ Сергей Вячеславович, ст. лейтенант

СЕМЕНОВ Игорь Вячеславович, рядовой к/с

СОЛОВЬЕВ Денис Анатольевич, рядовой к/c

ТУМАШЕВ Олег Валерьевич, рядовой к/с

ХАЗОВ Роман Борисович, рядовой к/с

ЧЕРНЕНЬКИЙ Виктор Алексеевич, сержант к/с

ШАЛЫГИН Александр Владимирович, рядовой к/с

