Русофобия в образовании

У каждой проблемы есть лицо, имя и фамилия

Помните то душещипательное видео: вот тут обращение детей, снятое детьми русскоязычных репатриантов, которых не приняли в школу из-за недостаточного владения русским языком?

Появился официальный документ по этой ситуации — решение комиссии Ханты-Мансийска по апелляции детей, не согласных с результатами теста.

Возглавил комиссию уроженец Омска— заместитель директора и начальник управления воспитания и безопасности детей Югры.

Комиссия рассматривала жалобы двух детей: Артёма, для которого русский — родной язык по информации СМИ, и Шухрата, для которого он — иностранный. Артёму отказали, а Шухрата приняли. Это всего лишь единичный случай, и, возможно, Шухрат много трудился и прекрасно выучил русский. Но почему не дали учиться Артёму, для которого наш язык родной?

Освободить детей-репатриантов от экзамена по русскому — мало. Нужно провести расследование и наказать всех, кто виноват в том, что носители языка вдруг оказались недостаточно владеющими им для обучения в школе. Дети — самая незащищённая часть нашего общества. Они невинны, и использовать их как средство для достижения целей или объект для вымещения своей злобы и ненависти — верх подлости. Каждый такой случай нужно расследовать, а виновные, если такие будут, должны быть наказаны. https://t.me/vika_tsyganova63/7121

Как на местном уровне саботируют российские законы

В Ханты-Мансийске разгорелся скандал: русскому ребёнку отказали в праве учиться в школе. Решение комиссии выглядит как откровенная дискриминация.

Два ребёнка без гражданства РФ пришли на тестирование для поступления в российскую школу.

Один из них не знал русский язык совсем, второй владеет только русским, это его основной и родной язык.

Казалось бы, именно русский язык должен быть определяющим для поступления. Но председатель комиссии Тимур Аубакиров решил иначе: ребёнку, говорящему на русском, он отказал, а иностранного малыша принял с радостью. Тимур Ермекович Аубакиров — председатель комиссии по приёму детей в школы Ханты-Мансийска. Ещё в 2009 году на своей странице в соцсетях он едва справлялся с окончаниями и пунктуацией, щедро сдабривая записи матерными выражениями, а уже в 2010-м каким-то чудом сумел получить диплом.

Напрашивается вывод: подобные решения — это не случайность, а системный подход конкретного лица, подрывающего доверие к российским законам. И если у него высшее, то почему малограмотный?

И сколько еще таких чиновников, вольно трактующих новые правила в отношении мигрантов, работает в сфере образования? - вопрашает Рыбарь. Да кто ж ему ответит.

Выяснилось, что образовательный ценз, который устанавливает Тимур Аубакиров для русских детей, вступает в противоречие с его собственной грамотностью.

Публикации в его социальных сетях изобилуют нецензурной лексикой и ошибками. Дяденька не в курсе, как употребляются ться и тся, а также печатает слово «цирк» с буковкой «Ы».

Возможность диалога с «уважаемым» исключена, поскольку тот ограничил входящие сообщения и доступ к своим соцсетям - рассказывает Царьград

Свердловская область тоже не отстает. В школе города Березовский Свердловской области учитель довела до слёз второклассницу, заставив снять ободок, напоминающий образ русского кокошника. При этом ношение хиджабов в учебном заведении разрешено. Мама девочки, сама педагог, задаётся вопросом: почему одним можно, а другим - нельзя?

И нет, это был даже не кокошник, как из мультфильмов и сказок. Это был всего лишь ободок в волосы, который второклассница Лера надела в школу, оформленный в стиле кокошника. На что учительница отреагировала резко и оскорбительно: "Снимай кокошник, ты не на карнавале". И теперь девочка не хочет надевать русский кокошник, потому, что её оскорбили и высмеяли.

Вопрос: а с теми, кто является в школу в хиджабе, так же общаются? Вряд ли. При том, что они как раз нарушают школьные правила. Но "это другое"/"мы не понимаем". И дело не только в системе образования. Просто НЕ наша культура - это "красивые традиции", а НАША культура - это "русский фошызм". И сколько это ещё продлится - вообще непонятно.

...Шёл четвёртый год войны. - напоминает РИА "Катюша"

А на этом фоне нас дико "приводит в восторг" новости, что РЖД передало школам Узбекистана оборудование: акустические системы, пульты управления, компьютеры, интерактивные панели, VR-шлемы и П.О. Проект охватывает и другие страны — Кыргызстан, Туркмению, Монголию и др. Российским школьникам остаётся только порадоваться за своих сверстников. Это ничего, что за последнее время (буквально за месяц) в России уже три школы рухнули. Жертв ведь нет...

Так хочется хоть немного положительных новостей. И вот блестнула искорка просвета. Хиджабы и никабы запретили во всех школах ХМАО

Во всех 303 школах округа приняли локальные акты, которые запрещают религиозные атрибуты — хиджабы, никабы, а также любые головные уборы вроде косынок и шляп.

Тем, кто не согласен с правилами, предложили перевести детей на домашнее обучение. Муфтий Югры Тагир Саматов отметил, что родителям стоит с пониманием относиться к школьному уставу, и посоветовал девочкам снимать платки при входе. А что, так можно было?