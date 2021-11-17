Цифровизаторы школы, ненавидящие учителей и обожающие деньги

Это проректор РАНХиГС Иван Федотов — его сегодня утром взяли правоохранители в рамках уголовного дела ректора «Шанинки» Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения, помощницы Грефа Марины Раковой. Также провели обыски у финдиректора вуза Александра Ефремова. Всех их связывает не только любовь к деньгам, но и, видимо, нечто большее. Что именно, возможно, покажет следствие. Но все трое замечены в активном продвижении цифровизации образования в глобалистских интересах.

Конкретно Иван Федотов — знаковая фигура, гайдаровец нового поколения, правая рука Мау, сотрудник РАНХиГС аж с 2001 года. В 2006-2008 годах руководил Инновационной образовательной программой в рамках приоритетного нацпроекта «Образование». Участвовал в разработке пресловутой «Стратегии 2020». С 2010 года – директор Гайдаровского форума.

В 2019 году на Петербургском международном форуме он не удержался и высказал своё искреннее отношение к российской школе: «У нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки... большинство учителей — серая масса закомплексoванных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиватьcя, которые, в принципе, ничему не мoгут научить наших детей».

Характерно, что хамское отношение к школьным учителям вовсе не помешало ему заниматься цифровой трансформацией образования. Наоборот, это даже приветствуется и является нормой у глобалистов-цифровизаторов, которые ненавидят традиционную русскую школу. В последние годы Федотов курирует онлайн-курсы повышения квалификации директоров школ «Цифровая трансформация школы». Можно догадаться, что через них он навязывает школьным директорам именно такое отношение к педагогам — как к серой массе неудачников.

Не ошибусь, если скажу, что проректор РАНХиГС Федотов и экс-министр просвещения Ракова, как и тот же Владимир Мау, и бывший ректор ВШЭ Кузьминов, и Герман Греф связаны друг с другом, как минимум, на уровне интересов и убеждений. И в центре этих убеждений — ненависть к традициям русского народа и достижениям советского прошлого (в том же образовании), которая маскируется под инновации. Их единомышленники заполонили министерства и высокие посты во всех сферах (от финансов до образования и культуры), и под видом цифровизации занимаются разрушением лучших образцов и достижений русской цивилизации.

Отрадно, что сейчас правоохранители проредили некоторых из них — благо есть за что их взять, так как их ненависть к русскому соразмерна любви к лёгким деньгам. Уголовные дела показывают их истинное лицо: это никакие не новаторы, а обыкновенные мошенники. Однако многие из них по-прежнему находятся на высоких постах, при огромных средствах из госбюджета и ведут свою вредительскую деятельность (правда, у них хватает хитрости не говорить так же откровенно, как проректор РАНХиГС).

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1049546.html