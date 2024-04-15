Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.86

Портрет Брячнева Александра выполнен по шаблону Вадима Окладникова. Все данные и фото мне прислала жена Героя, Олеся Брячнева. Выкладываю в том виде как получила.

ФИО: Брячнев Александр Валерьевич

Даты жизни: 10.05.1988 г.р 16.04.2022 д.с.

Место службы: войсковую часть 45863

Звание/должность: старший лейтенант заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе

БИОГРАФИЯ

Брячнев Александр Валерьевич, родился 10 мая 1988 года в г. Куйбышев, в семье военнослужащего.

В 1995 году пошел в первый класс средней школы в г. Самара школа №102.

В 2002 году поступил в Тольяттинский Военный Технический Кадетский Корпус.

После окончания Кадетского корпуса в 2005 году поступил в Тольяттинский Военный технический институт.

2010 году закончил Военный технический Институт по специальности «инженер пожарной безопасности» и уволился в запас.

В ноябре 2010 года поступил на службу в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области.

До ноября 2011 года проходил службу в должности старший инженер (механик) энерго-механического отдела.

В ноябре 2011 года назначен на должность начальника пожарной части ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области.

В январе 2012 году прошел обучение в ФГБОУ ДПО «Самарский Учебный центр федеральной противопожарной службы» по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда.

В апрель 2012 года прошел обучение в ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области по программе повышения квалификации начальников караулов пожарных частей, отдельных постов.

В декабре 2013 года прошел обучение в ФКОУ ДПО МУЦ УФСИН России по Волгоградской области по программе повышения квалификации начальников пожарных частей, отдельных постов.

В августе 2016 года уволился из ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области по окончанию срока службы, предусмотренным контрактом.

В феврале 2017 года поступил на военную службу в войсковую часть 45863 на должность командира мотострелкового взвода.

В 2020 году назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе.

В феврале 2022 года был отправлен на Специальную Военную Операцию.

16.04.2022 года при выполнения боевого задания, рискуя собственной жизнью погиб входе выполнения боевых действий в г. Лозовая в Харьковской области Украины.

05.2023 года состоялось открытие мемориальной доски в МБОУ «Школа № 102» г.о. Самара. Она была установлена в честь старшего лейтенанта Брячнева Александра Валерьевича, героически погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

Награждения

Старший лейтенант Брячнев Александр Валерьевич награжден:

«За искреннюю признательность и благодарность за активное участие в подготовке и проведении тематической выставки, по священной празднованию Дня Победы Советского народа в Великой Отечественное Войне 1941-1945г.» Благодарственным письмом Начальником Национального Центра управления обороной Российской Федерации генералом-полковником М.Мизинцев от 09.05.2021 года.

«За разумную инициативу, усердие отличие по службе, проявленные при проведении важных государственных мероприятий» Грамотой СТАС-СЕКРЕТАРЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Н. Панков от 03.06.2021года

В апреле 2022 года Александр награжден нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации.

20 мая 2022 года награжден орденом Мужества «посмертно».

06 июня 2022 года награжден медалью ЗА БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ.

За время прохождения службы в занимаемой воинской должности зарекомендовал себя с положительной стороны. Уставы Вооруженных Сил РФ знал и руководствовался им в повседневной деятельности. Способен был организовать и выполнить поставленные перед ним задачи. В профессиональном отношении подготовлен хорошо. При решение задач проявлял разумную инициативу. Обладал необходимой работоспособностью и организаторскими способностями. Постоянно работал над повышением своих профессиональных знаний. Был требователен к себе, в решение служебных вопросов принципиален. По характеру был спокоен и дорожил службой.

Тг-канал ЧП Самара

Самарская область простилась с еще одним земляком, погибшим в боях на Украине В Самаре проводили в последний путь Александра Брячнева. Ему было 33 года. Поклониться его памяти пришли ветераны и участники горячих точек разных времён, соседи, друзья, представители городских общественных организаций.

«У Сани остались две дочки… Одной 8 лет, а другая родилась всего 3 месяца назад, папу она видела совсем мало и не запомнила его», – рассказала во время похорон знакомая самарской семьи Брячневых Людмила.

Александр повёл себя геройски, до последнего сражался за Отечество и не оставил в беде боевых товарищей. И такие качества за два месяца спецоперации он проявлял неоднократно. Начальство оценило поступки бойца и незадолго до смерти наградило нагрудным знаком «Отличник пограничной службы» III степени.

https://t.me/chp_samara/763

«Я люблю тебя и дочерей, поцелуй их за меня! С Богом!» Последние слова самарского военнослужащего погибшего на Украине

10.05.2022 13:22 Александр Брячнев был профессиональным военным и героем.

Александра Брячнева, потомственного военнослужащего из Самарской области, разлучила с семьёй незапланированная командировка в Украину. Разлучила навсегда. 10 мая 2022 года ему должно было исполниться 34 года. До своего дня рождения он не дожил меньше месяца – 16 апреля военнослужащий погиб в ходе спецоперации. Об Александре «Блокноту Самара» рассказала его жена Олеся.

Александр Брячнев родился в семье военных: его деды участвовали в Великой Отечественной войне, отец служил в Советской и Российской армии, и Александр решил продолжить династию военных.

Александр был добродушным парнем, с лёгкостью находил общий язык в любой компании и покорял сердца всех окружающих. У него было много друзей, он всегда приходил на помощь.

С будущей женой Олесей Александр познакомился в апреле 2008 года в военном госпитале, где он проходил лечение, а Олеся навещала друга. С первого взгляда между ними промелькнула искра. Молодой человек очень красиво ухаживал за девушкой, писал стихи, рисовал образы своей любимой в военном блокноте, делал необычные сюрпризы. Каждое свидание превращалось в праздник. Александр очень красиво ухаживал, писал стихи, рисовал образы своей любимой в военном блокнот

Когда Александр привёл Олесю знакомиться с семьёй, сразу сказал: «Знакомьтесь, это моя будущая жена». В январе 2009 года Александр приехал к отцу своей будущей супруги просить её руки, но отец Олеси настоял, чтобы будущий зять закончил военное училище. И только после этого состоялась свадьба – в красивую дату – 11.11.2011.

В 2013 году у пары родилась первая дочка Виктория. Теперь Александр проявил себя не только как любящий муж, но и как заботливый отец – он души не чаял в своей маленькой принцессе.

В 2017 году Александр поступает на военную службу в 30 мотострелковую бригаду и вскоре занимает должность заместителя командира роты по военно-политической работе. Неоднократно был отмечен на службе грамотами и благодарственными письмами. Александр был доблестным военным В 2022 году в семье Александра родилась долгожданная вторая дочка Кристина. Он был очень счастлив, узнав, что вновь станет папой. Но свою вторую дочь Александр видел совсем мало – незапланированная командировка в Украину разлучила семью.

В апреле Александр награжден нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации, хотя пограничником он не является. Выйдя на связь в последний раз, он написал жене: «Я люблю тебя и дочерей, поцелуй их за меня! С Богом!».

Старшая дочка Виктория очень переживала за отца. Когда была возможность собрать посылку, она написала ему письмо. Письмо дочери Первое письмо Александр получил. Дочь написала второе, но не успела отправить… Пришло ужасное известие: папа погиб. Это письмо Виктория зачитала уже на панихиде. Александр был любящим мужем и заботливым отцом.

Трагическая новость пришла внезапно – 28 апреля. Больше недели Александр не выходил на связь, выяснилось, что погиб он 16 апреля.

Церемония прощания с Александром состоялась 1 мая в военно-историческом музее Центрального военного округа. Здесь же был совершён обряд отпевания. Офицера похоронили с воинскими почестями на кладбище Рубежное.

Александр оставил в сердцах друзей, родных и знакомых светлую память о себе.

Автор текста: Ирина Никитина

https://bloknot.ru/regiony/ya-lyublyu-tebya-i-docherej-potse...

МБОУ Школа №102 г.о. Самара

Сегодня (10.05.2023) состоялось историческое событие для нашей Школы - прошло торжественное открытие мемориальной доски и парты героя в память о военнослужащем Брячневе А.В.!

В этой школе Герой учился

https://vk.com/wall-208576146_375



Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ МАГУРИНА. Героически погиб 26 марта 2022 года в зоне специальной военной операции при освобождении города Мариуполь.

Евгений родился 4 июня 1997 года в селе Кайракла Кувандыкского района. С детства мечтал стать военным. Бегал по утрам, подтягивался на турниках. Активно участвовал в спортивных, военно-патриотических школьных и городских мероприятиях. Защищал честь школы, а потоми военного училища. Отличительной чертой характера Жени было желание помочь окружающим, поддержать товарища. Во время проведения соревнований в трудные моменты он не боялся брать ответственность на себя и умел постоять за своих друзей.

После окончания школы в 2015 году Евгений Магурин поступил в Рязанское Высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени генерала Маргелова на факультет ВДВ, управление персоналом, арктический взвод.

Взвод формировать не стали и Женя служил в Уссурийске. Его зачислили в спортивную группу. И снова поездки на соревнования в Псков, Новороссийск и другие города страны. В гимназии Женя подружился с девочкой, которая научила его танцевать вальс. Так он ему и в училище пригодился, когда отбирали ребят на осенний бал в МГУ.

На 70 – летие Победы участвовал в параде на Красной площади. В качестве волонтера работал на чемпионате мира по футболу, который в 2018 году проходил в Волгограде. В 2021 году Евгений принимал участие в военной операции в Сирии, дома не был 8 месяцев.

19 марта 2022 года был направлен в зону специальной военной операции на территории Украины, где руководил взводом. 26 марта 2022 года при зачистки города Мариуполь в одном из домов, был обнаружен полный подъезд мирного населения, чтобы не пострадали люди, стали отходить, и в это время его настигли выстрелы. До последнего руководя взводом, Евгений погиб от вражеской пули снайпера, вместе со своей штурмовой бригадой.

Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии старший лейтенант 83 ОДШБр Магурин Евгений Вячеславович награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен Женя 9 апреля 2022 года со всеми воинскими почестями в селе Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской области, где живут родители. Ему было 26 лет.

30 сентября 2022 года, отец Вячеслав Николаевич в память о сыне, старшем лейтенанте Евгении Могурине открыл фонтан в селе Зиянчурино.

Вечная память, Воину!

https://t.me/geroirossii/6526

В АИФе Оренбурга есть известие о гибели

https://oren.aif.ru/politic/people/v_boyah_na_ukraine_pogib_...

И там же рассказано:

В селе Зиянчурино Кувандыкского района появится фонтан в память о погибшем участнике спецоперации десантнике Евгении Магурине. С инициативой о строительстве фонтана выступил отец военнослужащего.

Вячеслав Николаевич принял решение направить часть компенсационных выплат, положенных семьям погибших, на увековечивание памяти своего сына. С семьей погибшего старшего лейтенанта Евгения Магурина в рамках работы Общественного совета «Верность Отчизне» встретился депутат Валентин Купинов.

https://oren.aif.ru/society/people/otec_pogibshego_pod_mariu...

1 октября в селе Зиянчурино Кувандыкского городского округа прошло торжественное открытие фонтана в честь героя, нашего земляка из Медногорска Евгения Магурина, погибшего во время выполнения боевых задач на СВО.

Фонтан теперь будет радовать жителей небольшого села. Территорию вокруг него в будущем обещают облагородить. Такую память о сыне на долгие годы решил сохранить отец Евгения Вячеслав Магурин. Евгений погиб 30 марта 2022 года при взятии под контроль украинского поселка Приозерский недалеко от Мариуполя. Ценою своей жизни он сохранил жизни подчиненных, первым вступил в бой с открывшими огонь по подразделению. К сожалению, его сразила снайперская пуля. Старший лейтенант Магурин служил по контракту в Уссурийске, руководил взводом, который участвовал в военных спецоперациях (в том числе - в Сирии) и неоднократно был отмечен за успехи. За мужество, отвагу и самоотверженность он посмертно награжден Орденом Мужества.

Все, кто знал Евгения, отзываются о нем как о жизнерадостном, улыбчивом, дружелюбном и ответственном парне. Таким он и останется в памяти и сердцах земляков…

Карина Юсупова, Фото: Администрация Кувандыкского городского округа

https://orenday.ru/news/021022005353 «Сегодня ровно полгода как оборвалась жизнь моего сына. Он был светлый, жизнерадостный человек, прожил короткую, но насыщенную жизнь. Пусть этот фонтан приносит радость детям и всем жителям села», – сказал отец Евгения, Вячеслав Николаевич.

Среди присутствующих с портретом в руках, вытирая слезы, стояла бабушка Евгения, Любовь Петровна.

«Закончив школу, Женя поступил в Рязанское воздушно-десантное училище имени Маргелова. После окончания попал по распределению в г.Уссурийск. Он был лучистый, светлый парень, активный, готовил себя к большой жизни. Восемь месяцев был в Сирии, приехал в звании старшего лейтенанта. Почти сразу отправился на Украину, в самое пекло попал», – рассказала она .

Погода в этот день была дождливая, но во время мероприятия дождь прекратился. Фонтан открыт, струи воды, взмывая вверх, радовали местную ребятню. Фонтан будет жить, вместе с ним будет жить память о настоящем мужчине, герое, старшем лейтенанте Евгение Магурине, настоящем патриоте своей Родины. https://novyjput.ru/2022/10/03/v-ziyanchurino-otkryli-fontan... В память о герое открыта мемориальная доска на здании гимназии.

https://medrab.ru/obshhestvo/v-pamjat-o-pogibshem-vnuke/ Дополнительные материалы:

Мама Героя Дениса Громака скинула вот такую информацию. 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в селе Дивноморское состоялось торжественное открытие мемориальный доски Денису Громаку, героически погибшему в ходе специальной военной операции на Украине.

Денис Громак родился 27 августа 1998 года в селе Дивноморское Краснодарского края. Воспитывался в любви и заботе мамы, дедушки, бабушки и тети. 1 сентября 2005 года пришел в 1 класс Дивноморской средней школы №12 имени Маршала Жукова.

После окончания 9 класса, в 2017 году Денис получил среднее профессиональное образование.

На службе в Вооруженных Силах России Денис был с 24 ноября 2017 года, демобилизовался 23 ноября 2018 года, получал от командиров благодарности, стал классным специалистом по специальности наводчик оператор гранатометного взвода мотострелкового батальона звание «ефрейтор».

В сентябре 2022 года Громак Денис, Гвардии - ефрейтор, наводчик-оператор минометного отделения 150-ой мотострелковой Идрицко - Берлинской ордена Кутузова дивизии ушел добровольцем, чтобы защищать безопасность Родины, помогать народу Донбасса, обрести мир и уверенность в завтрашнем дне. Денис с однополчанами, молодыми ребятами с первых дней проявляли большую самоотверженность и профессионализм при решении поставленных задач.

31 октября 2022 года в ходе специальной военной операции России на Украине Громак Денис Романович погиб в бою в городе-призраке Марьинка Донецкой Народной Республики.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции ефрейтор Громак Денис Романович 24февраля 2023 года был посмертно награждён государственной наградой «Орден Мужества».

В памятном мероприятии по случаю открытия мемориальной доски приняли участие родные и близкие героя, друзья, педагоги и школьники, жители села, представители администрации Дивноморского внутригородского округа. https://vk.com/im?sel=216229031&w=wall-211863447_1266

26 февраля 2024 года в ЦРТДиЮ состоялся 3 день городского конкурса «Лидер ли ты?», посвящённый участникам Специальной Военной Операции. Сегодня выступали активисты нашей школы.

Собравшихся приветствовала Зиновьева Т.А. – заведующая отделом истории Геленджикского историко-краеведческого музея.

В адрес конкурсантов обратилась депутат Думы МО, директор школы № 12 Турецкая Е.Л. Её слова нашли отклик в сердцах всех выступающих ребят. Учащиеся доказали, что лидер – это человек, умеющий повести за собой и стать частью команды единомышленников.

28 февраля в 15.00 в конгресс-холле «Южморгеология» состоится подведение итогов и награждение победителей городского конкурса активистов «Лидер ли ты?».

https://vk.com/im?sel=216229031&w=wall-211863447_1272%2F9e68fb8abaeefc832d

Открытие «Парты Героя» 20 марта 2024 года

Новороссийский социально-педагогический колледж присоединился ко Всероссийскому образовательному проекту «Парта героя». В кабинете В-3.19 размещён ученический стол в память о нашем выпускнике Денисе Громаке.

Денис обучался в НСПК с 2014 по 2017 годы по профессии «Продавец, контролёр-кассир». Был доброжелательным, дисциплинированным и тактичным, избегал конфликтных ситуаций, уважительно относился к преподавателям и сверстникам. Принимал участие в общественной жизни группы и колледжа.

Гостями памятной встречи также были подполковник пограничных войск в отставке Владимир Геннадьевич Быков, подполковник морской авиации в отставке Валерий Иванович Галеев и капитан 2 ранга, подводник Александр Михайлович Призва.



Благодарим всех участников мероприятия за помощь в сохранении памяти о защитниках нашего Отечества, героях нашей страны! https://vk.com/im?sel=216229031&w=wall216229031_620%2Fd90025125d8b50a573

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78

Вот еще некоторые фото Дениса Громака мне скинула его мама: Но и это еще не все. Мама Дениса сообщила мне, что памятник ее сыну разрабатывал наш Вадим Окладников и разрешила мне поставить эти фотографии. Тут видно, что проект свой Вадим Окладников высылал маме. А вот так проект воплощен в жизнь. Опять получилось много материала, так что следующие дополнения перенесу в другую тему.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок