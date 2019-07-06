Как династия Романовых перестала быть русской

Применяя метод черносотенцев и современных сторонников русской монархии, мы можем взглянуть на события царствования Николая II под совершенно другим углом. Групповой портрет династии Романовых на интерактивной выставке «Православная Русь. Романовы».

Поклонники монархических идей в исторических диспутах очень часто упоминают «нерусское» происхождение многих видных деятелей революции. Поляк Дзержинский, грузин Сталин, латышские стрелки, еврей Троцкий, предполагаемый еврей Ленин —для критиков событий начала XX века «нерусскость» становится поводом для обвинения революционеров в «геноциде русского народа». Поляк, грузин, латышские стрелки, еврей, предполагаемый еврей—для критиков событий начала XX века «нерусскость» становится поводом для обвинения революционеров в «геноциде русского народа».

В чем «Союз русского народа» видел корни зла

Такая трактовка исторических событий крайне сомнительна, но надо сказать, что она имеет глубокие корни. Праворадикальная организация «Союз русского народа», действовавшая в 1905-1917 годах и выступавшая против революции и парламентаризма, также искала корни политической нестабильности в кознях «инородцев».

Тогдашний посол Франции в России Жорж Луи так описывал ситуацию вокруг этой организации, членов которой также именовали черносотенцами: «„Черная сотня“ правит страной, и правительство слушается её, ибо знает, что император склонен ей симпатизировать». При этом и тогда, и сейчас сторонники подобных идей рассматривали в качестве главного защитника русского народа и православия императора.

Воспользовавшись методом тех, кто сегодня щедро оплачивает размещение рекламных баннеров с надписью «Прости нас, государь», посмотрим, насколько же русскими были сами представители царствующей фамилии Романовых.

Последняя из Романовых

Последней представительницей русской ветви династии Романовых считается дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Однако и тут не все так просто. Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1761) родилась 18 декабря 1709 года (по новому стилю — 29 декабря) в подмосковном селе Коломенском еще до заключения церковного брака между ее родителями царем Петром I и Мартой Скавронской (Екатериной I).

Происхождение ее матери, императрицы Екатерины I, до сих пор ставит историков в тупик. Тем не менее достаточно определенно можно сказать, что Марта Скавронская русской не была. Будущая русская государыня происходила из семьи прибалтийских либо польских крестьян. В XVIII веке в Российской империи стабильность передачи власти от монарха к монарху была серьёзно нарушена. Этот период вошёл в историю как «эпоха дворцовых переворотов», когда судьбу русского трона решала не столько воля монарха, сколько поддержка влиятельных сановников и гвардии.

В 1741 году в результате очередного переворота императрицей стала дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Несмотря на то, что в момент восшествия на престол Елизавете было всего 32 года, возник вопрос о том, кто станет наследником императорской короны. У Елизаветы не было законных детей, а следовательно, наследника нужно было искать среди других членов семьи Романовых.

В результате наследником ее стал племянник, сын Анны Петровны, родной сестры Елизаветы, и Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Не так уж важно, был Карл, наследник герцога Шлезвига, в большей степени датчанином или немцем, но сын его, взошедший на российский престол под именем Петра III, был русским по крови лишь на четверть, то есть на 25 процентов.

Ольденбургский дом на русском троне

Анна Петровна, как и ее сестра Елизавета Петровна, русской была лишь по отцу. Про мать, Марту Скавронскую, уже сказано выше.

С воцарением Петра III начинается царствование в России Гольштейн-Готторп-Романовых, или одной из ветвей Ольденбургского дома. История его идет от рода немецких графов Ольденбурга, что в Северной Германии. Но мы не будем погружаться так глубоко и продолжим двигаться вперед. Френсис Буше — Юная Екатерина Великая

София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, дочь князя Ангальт-Цербстского, ставшая сначала женой Петра III, а затем — самодержавной императрицей Екатериной II, была чистокровной немкой. Екатерина II в виде законодательницы в храме богини Правосудия. Портрет работы Д. Левицкого

Соответственно, сын ее и наследник Павел I был русским на 1/8, то есть на 12,5 процента. Уже на этой стадии мы обнаруживаем, что правящий в России монарх, если отталкиваться от кровного родства, в большей степени немец, нежели русский. Супругой Павла I стала София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, принцесса Вюртембергского дома. Она подарила России сразу двух императоров: Александра I и Николая I. Доля русской крови у обоих составила 1/16 (6,25 процента).

Немка за немкой

Александр I умер бездетным. Брат его, император Николай I, был женат на Фридерике Луизе Шарлотте Вильгельмине Прусской, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III и его супруги королевы Луизы. Она приходилась сестрой прусским королям Фридриху Вильгельму IV и Вильгельму I, первому германскому императору. Принцесса Шарлотта (императрица Александра Федоровна) и Царевич и великий князь Николай Павлович (Император Николай I)

Фридерика Луиза Шарлотта, в православии Александра Федоровна, стала матерью императора Александра II. В крови монарха, отменившего крепостное право, «русская доля» составляла 1/32 (3,125 процента). В этом смысле русскому императору в плане «голоса крови» куда ближе был родной дядя, германский император Вильгельм I: немецкие гены к этому времени у русской династии становятся преобладающими. Как вы думаете, кто стал супругой Александра II? Да, это была очередная немецкая принцесса: Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская, дочь герцога Людвига II Гессенского. Император Александр II и императрица Мария Александровна

Биографы полагают, что мать Максимилианы родила ее не от мужа, а от любовника, но в контексте нашей темы это не имеет значения: любовник опредленно не был русским. Таким образом, сын немецкой принцессы, ставший русским императором под именем Александра III, был русским по крови на 1/64, то есть на 1,5625 процента. Гравированный портрет · Император Александр III в молодости.

Николай? Скорее, Ганс

В жены Александр III, вопреки тенденции, взял не немку. Мария София Фредерика Дагмар была дочерью Кристиана, принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана IX, короля Дании. Ее родная сестра Александра вышла замуж за британского короляЭдуарда VII. На фото можно сравнить сестер.

Сын Александры, будущий английский король Георг V, был практически «двойником» сына Марии, русского императора Николая II. Вот и определите кто есть ху? Без подписи правда сложно?

В крови последнего императора русская составляющая сократилась до 1/128 (0,78125 процента). Поскольку женой Николая II cтала Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, очередная в бесконечном ряду немецких принцесс, то у наследника престола цесаревича Алексея процент русской составляющей упал до уровня математической погрешности. Но оставим Алексея в покое и вернемся к его отцу Николаю, русскому на 0,78125 процента.

Ненависть императора: версия на «черносотенной» базе

Применяя метод черносотенцев и современных сторонников русской монархии, мы можем взглянуть на события царствования Николая II под совершенно другим углом.

Была ли случайной Ходынская катастрофа? Или пренебрежение русскими жизнями связано с тем, что император был в куда большей степени немцем, чем русским? Не презрением ли царя-«инородца» к чужому ему по крови народу объясняется бездарное ведение русско-японской войны, а также расстрел мирной демонстрации верноподданных 9 января 1905 года? Что стоит за нежеланием императора дать стране Конституцию и полноценный парламент: тяга к самодержавной власти или восприятие русского народа как раба, которому не следует давать каких-либо прав?

Первая мировая война была «кухонной сварой» немецких правящих династий, которые состояли в близких родственных связях. Это выяснение отношений было интересно императору-немцу, но какое дело до него было русскому народу? Николай II недрогнувшей рукой бросил в горнило войны миллионы русских людей, чуждых ему по происхождению, — такая трактовка событий выглядит как минимум не менее обоснованной, нежели обвинения в адрес революционеров-«инородцев».

У опасной черты

Разумеется, кровное происхождение не является определяющим в деятельности того или иного монарха или политика. Правление стопроцентной немки Екатерины Великой было одним из самых успешных в истории русской монархии. Явно не зря то время потомки прозвали "Золотым веком Екатерины". Попытки же объяснять исторические процессы кознями «инородцев» подводят к опасной черте, за которой начинаются практики нацистской Германии 1930-х годов или современной Украины.

Сегодняшним продолжателям дела организации «Союз русского народа» пора задуматься о том, чем закончили их предшественники. А всем остальным — не пытаться искать в истории легкие ответы на сложные вопросы.