Осень в картинах русских художников

Сегодня посмотрим картины русских и российских художников, в которых изображена осень

Адамов Алексей Владимирович (род.1971) Шишкин Иван Иванович Осень.1892 Шишкин Иван Иванович Осень.1892 Художник Юлий Юльевич Клевер 1850-1924. Золотая осень «Осенний пейзаж с церковью», 1895 год, И.Левитан «Осень», 1884 г.

Исаак Ильич Левитан (1860-1900) Осенние произведения Ивана Ивановича Шишкина Осенние произведения Ивана Ивановича Шишкина Осенний пейзаж Худ Иван Фёдорович Шультце (1874-1939) «Октябрь», 1883 год. Ефим Волков "Осенняя лесная дорога". Художник Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) «Осенний вид в Крыму», 1884 год. Мясоедов Григорий «Осеннее утро», 1893 год.Мясоедов Григорий «Осень на исходе», 1887 год. Константин Первухин «Осень. Ветреный день», 1903 год. Александр Киселев «Осень», 1900–е годы. Иван Вельц «Ранняя осень», 1890 г. Волков Ефим Картина «Октябрь» написана Ефимом Волковым в 1883-м году. Художник Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) Золотые листья, 1901 г. Художник Станислав Брусилов Осенняя красавица, 2011 г. Осень на картинах Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960) Осень на картинах Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960) Осень на картинах Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960)2

Александр Александрович Киселёв (1838-1911). "Осень в лесу" Алексей Савченко. «Сентябрь» (2022) Влад. Леонид. Муравьев (1861-1940). «Золотая осень», 1914-1917 гг. Иван Федорович Шультце (1874–1939) «Осенний вечер», частное собрание "Бабье лето". Виктория Бондаренко "Золотая осеньЙ!. Художник Остроухов Илья Картина художницы Татьяны Черных Мария Павлова «Осеннее настроение» Осенние пейзажи Алексея Александровича Писемского (1859 - 1913) Осенние пейзажи Алексея Александровича Писемского (1859 - 1913) Косничев Александр Евгеньевич (1970, Москва) Косничев Александр Евгеньевич (1970, Москва) Осенние пейзажи художника Валерия Артамонова Осенние пейзажи художника Валерия Артамонова Осенние пейзажи художника Сергея Тутунова Осенние пейзажи художника Сергея Тутунова Осенние пейзажи. Художник Анастасов О.В. Осенние пейзажи. Художник Анастасов О.В. Осенние работы художника Вячеслава Акаева Осенние работы художника Вячеслава Акаева Осень в провинции, Борис Кустодиев (1926) Художник Александр Яковлевич Головин (1863-1930).«Пейзаж. Павловск». 1910 г. Третьяковская галерея «Осень», 1930. Жуковский Станислав. И еще одна картина Жуковского Станислава Юлиановича (1873-1944) "Лесное озеро", 1916 г.

