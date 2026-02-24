Уши, лапы, хвост

Собачье сердце



Да, я тот самый старый пёс,

Который был два раза ранен,

Кто много что здесь перенёс,

Кому здесь выжить удалось

За третий год, среди развалин.



Давно я счёт здесь потерял

Кто сколько раз в меня стреляли,

И если кто-то вдруг пинал,

Я благодарно принимал

За счастье, что не убивали.

Познал я боль и видел смерть,

И иногда глазам не веря,

Пришлось такое лицезреть,

На что и страшно посмотреть

Не только людям, даже зверю.



И как я здесь не голодал,

И ползал, как полукалека,

Но павших тел я не глодал,

А уваженье сохранял

Пусть к неживому человеку.



Не обижает здесь никто,

А ближе всех якут Прокопий.

Со мной играет, как дитё,

И тихо шепчет мне: «Тохтоо»,

Когда сидим мы с ним в окопе.



Якут мне этот, будто брат,

А под рукой Прокопа доброй

Стал хвост кольцом к спине прижат,

И шрамы уж не так болят,

Не ноют сломанные рёбра.



Я различать могу бойцов

Теперь по флагам на одежде.

Двухцетный флаг у подлецов,

Как у Прокопа - трёх цветов,

И им смотрю в глаза с надеждой.



Нет, я с почтеньем не лижу,

Хребет согнув, солдатам берцы,

А дружбой с ними дорожу,

И до конца теперь служу

Им, всем своим собачьим сердцем.



Владимир Пушкарев (Якут Алданский)

09.09.2025

В страничках из фотоальбома,

Небрежно брошенных на стол,

Февраль пятнадцатого года —

Война. «Дебальцевский котёл».

Картины прошлого очнулись.

Вновь слышу я, прикрыв глаза,

Стрельбу, лязг техники, стон улиц…

И позабыть уже нельзя

Тот двор, разрушенный из «ГРАДов»,

Где грязный исхудалый пёс

На пепелище ждал хозяев

Не пряча человечьих слёз…

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО