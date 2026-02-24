Уши, лапы, хвост

Собачье сердце
Да, я тот самый старый пёс,
Который был два раза ранен,
Кто много что здесь перенёс,
Кому здесь выжить удалось
За третий год, среди развалин.
Давно я счёт здесь потерял
Кто сколько раз в меня стреляли,
И если кто-то вдруг пинал,
Я благодарно принимал
За счастье, что не убивали.
Познал я боль и видел смерть,
И иногда глазам не веря,
Пришлось такое лицезреть,
На что и страшно посмотреть
Не только людям, даже зверю.
И как я здесь не голодал,
И ползал, как полукалека,
Но павших тел я не глодал,
А уваженье сохранял
Пусть к неживому человеку.
Не обижает здесь никто,
А ближе всех якут Прокопий.
Со мной играет, как дитё,
И тихо шепчет мне: «Тохтоо»,
Когда сидим мы с ним в окопе.
Якут мне этот, будто брат,
А под рукой Прокопа доброй
Стал хвост кольцом к спине прижат,
И шрамы уж не так болят,
Не ноют сломанные рёбра.
Я различать могу бойцов
Теперь по флагам на одежде.
Двухцетный флаг у подлецов,
Как у Прокопа - трёх цветов,
И им смотрю в глаза с надеждой.
Нет, я с почтеньем не лижу,
Хребет согнув, солдатам берцы,
А дружбой с ними дорожу,
И до конца теперь служу
Им, всем своим собачьим сердцем.
Владимир Пушкарев (Якут Алданский)
09.09.2025
В страничках из фотоальбома,
Небрежно брошенных на стол,
Февраль пятнадцатого года —
Война. «Дебальцевский котёл».
Картины прошлого очнулись.
Вновь слышу я, прикрыв глаза,
Стрельбу, лязг техники, стон улиц…
И позабыть уже нельзя
Тот двор, разрушенный из «ГРАДов»,
Где грязный исхудалый пёс
На пепелище ждал хозяев
Не пряча человечьих слёз…
© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО
