Тот, кто «любит Родину, но ненавидит государство», ненавидит и Родину!

Те, кто хотят разрушить народ и захватить его богатства и земли, всегда стараются разделять.

На буржуев и пролетариев.

На русских и украинцев.

На южных корейцев и северных корейцев.

На христиан и мусульман. На пакистанцев и индусов. Разделяй и властвуй.

Из этой же серии и разделение на Родину и государство.

Об этом статья Евгения Чернышева, который живет в городе Донецке. Оттуда многое становится виднее... «До сих пор у нас слишком распространена та позиция, что я, мол, люблю Родину, но вот государство ненавижу. Это извечная болезнь русской интеллигенции, которая страдала и страдает именно тем, чтобы интеллигентно «упаковать» свою ненависть к России и заразить ею всех. В позднесоветское время она достигла таких масштабов, которые не позволили народу понять, что разрушают именно Родину, а не только государство. «Целились в коммунизм, а попали в Россию». На самом деле и целились в Россию, но мы, ослепленные убежденностью в своей правоте, этого не поняли, думая, что «это государство» не жалко. Вот если бы Родину…

«Это государство». Не правда ли, знакомое выражение? Разве можно чего-то в «этой стране» и с «этим народом»? Но Родину я люблю! «Не нужно смешивать Родину и государство», — говорят «знатоки». А когда, спрашиваю, государство было не «этим», а именно тем, какое надо? Когда все были довольны чиновниками, когда в учреждениях не было очередей, когда не было бюрократии? Никогда такого не было и не будет. Ни в одной стране. Но использовать это как основание для своего презрения к России – это, уж извините, говорит не государстве, а о человеке. Когда у вас больна мать, именно от вас зависит, будете ли вы терпеливо и любя помогать ей или издеваться, говоря, что мать я вообще-то люблю, но «эту»…

Когда, задаю вопрос, Россия существовала ВНЕ государства? Кто хоть когда-то видел страну саму по себе, без государства? Никто и никогда! Родина – это не твоя хата или двор, а огромная страна, существующая только в форме государства и никак иначе. Поэтому, ненавидя государство, мы ненавидим и Родину.

Приведу примеры. Как известно, человек состоит из души и тела. Душа человека существует только в теле. Когда они разлучаются, человек умирает. Разлучить их насильственно – значит убить. Потому что не существует «души вообще», самой по себе. Она всегда неразрывно связана с телом. И говорить, что я люблю человека, но только его душу, а вот тело ненавижу, — это значит признавать, что я ненавижу и человека. Из такой «любви» к его душе можно убить тело. Подумаешь, я же не человека убил, а «всего лишь» тело. Человека я люблю, но «не нужно путать человека и его тело», скажут такие же «знатоки».

Другой пример. Как известно, не бывает естества без ипостаси, сущности без лица, ибо общее всегда существует и усматривается только в частном. Применительно к Отечеству таким естеством, сущностью является сама Россия, а ее ипостаси или лица – это конкретно-исторические государственные формы. В каждой из них (форме-ипостаси) целиком содержится вся Россия, как в каждом лице целиком содержится все естество. Представьте себе, что жена говорит мужу, что она любит его как отца своих детей, но как мужа ненавидит. Что это значит? То, что она его целиком ненавидит, ведь в ипостаси мужа содержится весь он – и мужчина, и друг, и отец детей.

Точно так же ненавидеть конкретную государственную форму – это значит целиком ненавидеть Россию, потому что в каждом таком лице России содержится вся она. Почему? Если бы у России не было свойств, прокладывающих путь к конкретной государственной форме, она бы никогда не состоялась. Значит, каждая государственная форма обусловлена нами самими. ВСЕ государственные формы России высвечивают определенные наши стороны. Они есть в нас всегда, и Россия «высказывается» в разных своих формах. Как же можно их ненавидеть? Это значит ненавидеть самих себя.

Для доказательства приведу простейший пример. Грабительская приватизация 1990-х вызывает закономерное негодование. Олигархи – это бандиты, которые навсегда заслужили презрение народа. Это так. Но если бы в самом народе к концу советской эпохи не развилась бы тяга к материальному, то никакая приватизация не прошла бы. Мы слишком увлеклись своим собственным благополучием в погоне за западными шмотками и техникой, «проморгав» беду для страны. Да, нас обманули, пообещав золотые горы. Но, будем честны, мы и сами обманываться тогда были рады. Значит, кто нам виноват? Итог – по грехам нашим. Поэтому презирать нужно только грех, но никак не государство, а через него – народ и самих себя.

Вспоминаю басню Крылова «Свинья под дубом». Свинья тоже думала, что она «любит» дуб. Погубить же дуб ей было не жалко, как не жалко государство тем, кто так же «любит» Родину. На самом деле свинья просто хотела от дуба желудей. Как же много людей сейчас уподобляются этой свинье, требуя от Российского государства себе «желудей», но ненавидя его. Зато Родину они «любят». Как и свинья дуб «любила».

Ненавидя государство, мы слишком заражены гордостью. Я снова вынужден повторить: гордость – начало греха. Это не мое измышление, а цитата из Библии (Сир. 10:15). Гордость унижает человека (Притч. 29:23) и, в конечном счете, ведет к погибели (Притч. 16:18). Гордость и гордыня – это слова-синонимы, и означают они одно и то же. Просто атеистическая идеология, чтобы оправдать гордость, придумала «громоотвод» — гордыню. На самом деле между ними нет никакой разницы. Гордость – это зло (Мф. 7:22-23). В Библии оно означает возвышение себя по отношению к Богу. Но это верно и в отношении Отечества. Ибо кто мы без Отечества?

А вот некоторые считают, что Отечество – это их представление о нем. Тот, кто на словах «любит Родину, но не это государство», любит не Родину, а свои представления о ней, т.е. самого себя. Это то же самое, как влюбленность, романтическое увлечение, когда человек любит не другого, а ему лишь приятны свои ощущения с ним. Так и здесь. «Любить» Родину так, как ее «любят» те, кто ненавидит государство, — это значит порвать с ней при первом же разногласии. Это значит не прощать ей. Это значит считать свои представления истинными, а никакие другие не признавать. А ведь именно так поступают многие «патриоты», для которых Россия лишь материал для построения наилучшего экономического строя. А то, что есть сейчас, честное слово, это же не жалко. А что жалеть? «Этих чиновников-коррупционеров», «этих олигархов»? «Пока не… , в этой стране ничего не изменится». При этом после «не» идут перечисления того, чего бы хотелось. Так это, извините, не любовь к Отечеству, а свои капризы.

Сейчас меня снова обвинят в том, что я защищаю все пороки современной России и все оправдываю. Нет. Я защищаю право России быть любимой такой, какая она есть. Потому что, только любя Россию, мы можем исправить все недостатки и улучшить нашу страну. Попробуйте чему-то обучить ребенка в духе злобы ко всем его недостаткам. Вот так же и с Россией. Улучшить Россию можно только в том случае, если вначале полюбить то, что есть сейчас. Именно полюбить. Без всяких условий. Без всяких «но». Без издевательств. Всем сердцем и душой. И только потом, только в этом случае Россия станет лучше. Потому что только на любви можно построить что-то прочное. На злобе – никогда. Даже если она направлено на зло.

Задайте себе вопрос: сколько бы людей согласились раскулачить олигархов, если бы знали, что после этого Россия будет ввергнута в пучину крови. Боюсь, что немало. А знаете почему? Потому что они негодуют не от несправедливости в обществе, а от того, «почему он, а не я». И это самое страшное. Значит, нами движет зависть. А это смертный грех, т.е. такой, который ведет к смерти души. А зависть, замешанная на злобе, всегда ведет к беде.

Беда приходит не только извне, но и изнутри. А наша большая беда в том, что мы абсолютно убеждены, что почти все знаем. Мы знаем, какой обязана быть страна, какими обязаны быть госслужащие, какой должна быть идеология, какими должны быть зарплаты и т.п. Мы не хотим знать только одного – какими МЫ должны быть. Насколько мы капризны и горды в своих претензиях к Отечеству! Насколько бескомпромиссны в своем жестокосердии!

Прежде чем выдвигать ряд условий государству, лучше спросить себя, что ты готов простить ему.

Только искренне, от чистого сердца, без камня за душой.

И когда второй список превысит первый, Россия воспрянет.

В конечном итоге именно от нас зависит, каким будет Российское государство.

А что может вдохновлять сильнее?»

Евгений Чернышёв, Донецк