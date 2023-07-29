Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.67

Из переполненной Господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши —

Славянский мир, сомкнись тесней…

Ф. Тютчев

Настоящие гонения на православных: украинские раскольники не гнушаются уничтожать чудотворные образы Именно так сейчас выглядит икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», признанная чудотворной. Несколько дней назад, под покровом ночи, неизвестные вандалы подожгли образ. Также была уничтожена и входная дверь часовни, в которой находилась икона. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви.

Темные и страшные времена на Украине. С разгуливающей по городам нечистью, уничтожающей чудотворные лики.

https://t.me/tsargradtv/49538

Моменты СВО

М - Маскировка.

Большинство маскировочных сетей сделано руками многочисленных волонтёрских организаций.

Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/89538

Украина терпит поражение из-за «линии Суровикина» Украина не смогла достичь существенных успехов по время контрнаступления из-за упорства российской армии и эффективной линии обороны. Об этом написал The Times, назвав российскую линию обороны «линией генерала армии Сергея Суровикина».

«Так называемая „линия Суровикина“ — это обширная серия траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой украинской атаки и превращения ее в полигоны смерти, которые могут быть разграблены артиллерией», — отмечается в материале.

За время контрнаступления Украина прорвала только внешнюю линию обороны на некоторых участках фронта, не вступив при этом в бой с основной. Однако Украина уже потеряла много танков, которые ей поставляли страны Запада.

https://t.me/c/1801542020/6120

Представитель одного из подразделений России возле уничтоженных БМП ВСУ.

https://t.me/ok_spn/25584

Военнослужащие СпН на «Тигр-М СпН» проезжают мимо уничтоженного танка ВСУ. Изюмский фронт, 2022.

https://t.me/ok_spn/25587

Западный хлам на Запорожском направлении. ВСУ откровенно боятся садиться в иностранную технику (Леопарды, Брэдли).

"Как только ВС РФ ее видят - прилетает все, что можно" — из показаний пленных солдат Украины.

https://t.me/vorposte/43558

Памяти моего отца-командира гвардии полковника Мукатова Каната Халимадденовича. Сегодня годовщина, как Вас нет рядом с нами. И стоит рассказать людям, что были, есть и будут настоящие Офицеры и Мужчины в войсках.

Для меня Вы были настоящим Отцом, что в мирное время, что на войне. Выпускник знаменитого и великого Новосибирского высшего военного командного училища. Легендарный командир 239 гвардейского танкового полка, благодаря чему полк занимал долго время лидирующие места по боевой подготовке в ЦВО, что потом они доказали на СВО.

Я благодарен за всё моё воспитание, как офицера и человека.

Гвардии полковник Мукатов всегда жил по совести и чести, прививая эти же принципы личному составу. Всегда его слово было авторитетным и решающим, потому что для бойцов в окопе он был Легендой и настоящим Офицером, а для офицеров - примером.

Вы всегда были рядом на войне. Всегда на самых горячих участках линии боевого соприкосновения. Своим авторитетом Вы всегда поднимали солдат в бой. Были очень грамотным и талантливым командиром, никогда не отказывали в помощи и могли посоветовать и обучить человека от солдата до офицера.

В первые дни февраля, когда было очень тяжело, лично возглавили движении колонны одного из полков, прорываясь с боями вперёд, за Родину!

Общаясь с солдатами и младшими офицерами по простому, как батяня. Вы никогда не матерились и говорили, что мы одна семья, а дома не положено сквернословить.

Помню, как Вы меня в мае отправили на самый тяжёлый участок нашего направления для усиления подразделений. Вы были уверены во мне и знали, что я выполню задачу. Вы знали обо всëм, что происходило с нами тогда под Новогригоровкой. Я всегда был уверен, что Вы рядом и не оставите нас. Так всё и было.

После тяжёлых боев, когда нас вывели с передка, Вы знали, что случилось со мной и в какой прожарке мне пришлось побывать.

Мы должны были с Вами увидеться, у Вас был Великий праздник.

Но 8 июля у меня не получилось прибыть к Вам на КП. Собрались встретится 9 июля.

Это адское утро я не забуду никогда. Рано утром я видел как летят ракеты к Вам... Я видел разрывы и страшный грохот. Я до конца не верил, что Вы были там. Я рвался на БМП с позиций к Вам на КП, а мне запрещали и останавливали.

А вечером я узнал, что всё...

Отец, я говорю себе каждый раз, что Вы просто уехали служить в другое место.

Но я реалист, я поклялся служить по вашим наставлениям и заветам, служить как Вы - оберегать своих солдат, всегда думать прежде, чем что-то сделать и никогда не врать, стоять за правду, держать удар! Помню каждое Ваше слово.

Вы остались Легендой офицерского корпуса. Настоящим Офицером, Командиром, Мужчиной и Человеком.

Личный состав 239 гвардейского танкового полка и 20 гвардейской дивизии всегда будет помнить и чтить Вас - отца командира гвардии полковника Мукатова Каната Халимадденовича.

Отец, спасибо за всё!

За мужество и героизм, проявленный при выполнении боевых задач в зоне Специальной Военной Операции указом Президента Российской Федерации гвардии полковник Мукатов Канат Халимадденович был награждён Орденом Мужества (посмертно).

Быть воином - жить вечно!

Победи страх - победишь смерть!

(с) https://t.me/rusvarg/3330

Zа ДШБ Морской Пехоты Джамбо

https://t.me/rsotmdivision/8799

Фото наших воинов с зоны проведения СВО. Фото наших воинов с зоны проведения СВО.

https://t.me/boris_rozhin/91726

7 июля была годовщина гибели двух разведчиков 10-й ОБрСпН. 6 июля 2022 года в ходе боя, который завязался в районе Добрянки на Николаева-Криворожском направлении погибли Иван Орлов и Виктор Листков. Подробно об этом написал @grey_zone, являющийся участником событий. «Пройдя по «серой зоне» более 4,5км обходя установленные минные заграждения, разведгруппа вышла в лобовой огневой контакт с опорным пунктом противника. Увы, в виду подготовленных ими позиций, мы были обнаружены первые.

Орёл (в наушниках на фото) шёл 2-м номером, Листок (в панаме на фото) 3-м. 1-й номер (его отмечу позже) был на расстоянии противника в 3-5 метрах. Сразу после того, как противник (9-11 человек) открыл огонь, командир группы дал команду на отход.

Но Орла срезало шквальным огнём первого. Сейчас уже нельзя сказать, да и неважно, услышал ли Листок команду на отход, но вспоминая события, по-видимому, он принял бой, думая, что сможет оттянуться, но не смог.

Часть группы разорвала дистанцию с замыкающими и растворилась в посадке. Центральное звено и замыкающие отойдя с боем на безопасное расстояние заняло в посадке оборону не имея понимания того, жива ли остальная часть бойцов. Связь традиционно не работала ни в сторону «дома» ни в сторону остальной группы.

Как ожидая самого худшего, что на нас сейчас выйдет противник, мы увидели знакомую лысину командира, после чего поняли, что группа вышла. Но вышла не вся. Орёл и Листок остались убитыми в лесопосадке.

Возвратившись в пункт временной дислокации, доукомплектовав и усилив личный состав, было принято решение вернуться за телами, несмотря на то, что было понимание выставленной на нас засады. Повести группу и пойти 1-м номером добровольно вызывался тот же боец, что первым встретил противника и в первом бою.

Не доходя 200м до конечной точки, завязался бой. Пулемётчик получил ранение из подствольного гранатомёта. Прижав противника, группа начала отход. Обговорённая помощь от соседей из ВДВ не сложилась. 30-мм пушка БМП-3 «прикипела». Под угрозой артиллерийского огня противника сводную группу выводил будущий Герой России. Нас же должна была встретить другая БМП десантников, но не смогла выйти на заданный рубеж из-за минных полей. Раненого пришлось тащить дальше. Но вышли.

Не дожидаясь третьего захода, на следующий день приехал уважаемый среди бойцов генерал-полковник Михаил Теплинский. Почтив память разведчиков он почти дословно сказал:

— «Подтянуть имеющуюся арту сюда! Мы должны ответить за наших разведчиков!»

На следующий день, если не изменяет память, пригнали 8 машин БМ-21 «Град», ТОС-1А «Солнцепёк» и 4 гаубицы Д-30.

Для командира группы это была видимая тяжёлая потеря с личной моральной ответственностью, как оно в такие моменты и бывает. Но ошибок здесь не было, просто как говорят – нам тупо повезло, а кому-то повезло меньше.»

https://t.me/ok_spn/25555

Новый камуфляж. Полностью отечественная разработка

https://t.me/rsotmdivision/8711

Российский военнослужащий с дроном-камикадзе "Ланцет".

https://t.me/wagner_group_pmc/35533

Предыстория 110-й гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса связана с боями за Дебальцево, когда в январе 2015 Глава ДНР Александр Захарченко подписал Указ о создании Республиканской гвардии ДНР, на базе которой в августе того же года и была создана 100-я бригада, в январе 2023го в структуре ВС РФ получившая 110-й номер.

Недавно я побывала на учебном полигоне бригады, пообщалась с ребятами, о чем уже вышел репортаж нашего проекта "МЫ ЖИВЫ".



Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/boris_rozhin/91440

7 июля в боевой состав Черноморского Флота войдет МРК "Циклон". Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр-НК" и сможет в ближайшие месяцы принять участие в СВО.

https://t.me/boris_rozhin/91428

Пара МТ-ЛБ с 25-мм вертикальными спарками 2М-3М где-то в зоне СВО

https://t.me/boris_rozhin/91368

Утро в Запорожье.

https://t.me/rusich_army/9773

Картина маслом: у султана кебаба пылает очко. калына с редисом обошлись дороговасто...

Провинция Алеппо. Сирия. Турецкие базы.

https://t.me/BattleSailor_13/6213

Уничтоженный российскими десантниками украинский танк в районе села Берховка, к северо-западу от Артемовска. По оценкам специалистов, противник пытается реализовать план по занятию н.п. для выхода на трассу Бахмут - Славянск.

https://t.me/orchestra_w/7755

Т-72Б обр. 2022 с колейным минным тралом КМТ-7 в зоне СВО. Наши дни.

https://t.me/wagner_group_pmc/35801

Курганмашзавод рапортует, что отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. Из пресс-релиза; В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капремонта. Так же на заводе был освоен капитальный ремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль «Бережок». Первая отгрузка изделий прошла в последних числах июня, на месяц раньше намеченного контрактом срока.

https://t.me/wagner_group_pmc/35810

Андрей Турчак: Депутат Госдумы Евгений Первышов получил орден Мужества Он с прошлого года служит добровольцем в зоне СВО в подразделении аэроразведки БАРС «КАСКАД». Прошёл путь от рядового до командира отряда.

https://t.me/SolovievLive/194650

Хорошая новость.

В 2023-м году ВКС РФ получат 4 стратегических бомбардировщика Ту-160 - 2 прошедших модернизацию и 2 полностью новых.

https://t.me/boris_rozhin/91840

«Ростех»: производство Су-34 и Су-35 для нужд СВО увеличено вдвое О наращивании выпуска истребителей заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков. По его словам, Су-30, Су-34 и Су-35 очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению задач специальной военной операции.

https://t.me/ssigny/64621

В Сети появилась информация о гибели генерал-лейтенанта российской армии Олега Цокова в районе Бердянска. Канал «Образ будущего» подтвердил убийство Цокова, отмечая, что удар был нанесен ракетой Storm Shadow. «Кроме неудачно самоликвидировавшейся одной ракеты, у нашего ПВО пока не получается их сбивать. Что бы там военкоры и Конашенков не придумывали», - говорится в информации.

Минобороны РФ информацию не комментирует.

https://t.me/c/1524001401/11674

Проблема с гибелью замкомандующего войсками Южного военного округа генерала Цокова не в том, что у противника это получилось.

Проблема в том, что о том месте, где остановился на отдых товарищ генерал, знали местные «ждуны». Потому что на этом же месте срисовывали до этого и командующего в том числе.

Проблема в том, что по объектам, которые находятся в тылу в Запорожской и Херсонской областях, систематически ведётся космическая разведка. И да, снимают в том числе и базы отдыха, и дома отдыха, и отдельно стоящие группы зданий, которые становятся местом стоянок штабов, пунктов управления и других важных объектов.

Проблема в том, что об этом всём всем докладывается. В сводках об этом пишут. По другим линиям сообщают. Рекомендуют обезопасить себя. А получается как получается.

Проблема в том, что все обо всём знают. Но решений не принимают никаких. И выливается это в том числе и в подобные трагедии.

https://t.me/rybar/49577

Что снимают американские спутники в Херсонской области? Как мы ранее отмечали, разведка противника не спит. Начиная от информаторов на местах и заканчивая космической группировкой, — все работает в интересах выявления важных объектов российской армии. Так ВСУ прознали, где находится генерал-лейтенант Цоков.

И в последние два дня американские спутники военного назначения отсматривали несколько объектов в Херсонской области. В это число вошли мосты и переправы из Крыма, в том числе Чонгарский мост, уже попадавший под удар Storm Shadow.

Были и другие интересные районы, такие как пограничный пункт в Армянске, а также база отдыха в тылу ВС РФ в Стрелковом. Почему? Учитывая произошедшее сегодня, вопрос больше риторический.

Противник при поддержке Запада ведёт комбинированную разведку, где первоначальную информацию дают информаторы — так называемые «ждуны». А впоследствии по этим данным работают спутники, подтверждая сведения или опровергая.

Уже после этого по целям, в зависимости от важности, наносят удар высокоточным дальнобойным оружием, которого с передачей французских «Скальпов» будет достаточно. Самое интересное то, что все об этом знают, все осведомлены, однако мер не предпринимают.

https://t.me/rybar/49589

Член комитета по обороне Андрей Гурулёв в эфире программы «60 минут» заявил, что высокопоставленный офицер геройски погиб.

«Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать, но он сказал «нет, ребята, я буду там!», - заявил парламентарий.

https://t.me/c/1524001401/11720

По просьбе читателя Канала Спецназначения, в память о погибшем товарище. Прапорщик Гоголев Александр Викторович, военнослужащий 40-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

Проходил службу на различных должностях по контракту в частях Восточного военного округа. С 2014 военнослужащий 40-й обрмп. В 2017 участвовал в операции в Сирии. С 2020 старшина разведывательной роты бригады, при этом должность старшины несколько тяготила Александра, его всегда больше тянуло быть обычным разведчиком. Александр Викторович любил прыгать с парашютом, участвовать в занятиях по ТСП.

С марта 2022 года прапорщик Гоголев участник СВО. Уже в ходе специальной военной операции Александр стал командиром разведвзвода. Со своим подразделением неоднократно выполнял задачи по профилю.

В августе 2022 в составе малой группы из четырех человек прапорщик Гоголев в темное время суток выдвинулся к н.п.Времевка ДНР с целью выявления мест расположения и наблюдательных пунктов боевиков. Корректируя огонь гранатометного отделения, из АГС был уничтожен наблюдатель и осуществлен поджог ангара с боевиками и автомобильной техникой. Ориентировочно в 4.00 разведывательная группа была обнаружена превосходящими силами противника, завязался бой. Группа, умело используя маневр огнем, в полном составе вернулась в район расположения наших войск. По данным радиоперехвата, в ходе неравного боя потери ВСУ составили 12 человек убитыми.

В ходе наступательных действий в районе Павловки, 11 ноября 2022 года прапорщик Гоголев с вверенной ему группой осуществлял захват вражеской лесополосы. Уничтожив противника, среди которых были иностранные наемники, подразделение заняло опорные пункты противника и организовало оборону. Было отражено 4 попытки противника подтянуть резервы, Гоголев А.В. лично уничтожил 1 бронеавтомобиль «Козак-2» ВСУ. 12 ноября 2022 года в ходе вражеского артиллерийского обстрела Александр Викторович получил ранения, не совместимые с жизнью.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, прапорщик Гоголев А.В. награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени, медалью Суворова, медалью «За боевые заслуги» Луганской Народной Республики, орденом Мужества (посмертно), званием Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).

Вечная память, Восток!

https://t.me/ok_spn/25596

В Краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. По данным СМИ, Ржицкий отправился утром на пробежку, его подкараулил около спорткомплекса «Олимп» неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего нашли.

Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки Б-265 «Краснодар» проекта 636.6 «Варшавянка». Украинские СМИ обвиняли его в запуске ракет по территории Украины. У погибшего было трое детей.

https://t.me/milinfolive/103355

Ответственность за вчерашнее убийство экс-подводника, замначальника Краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого взяло на себя ГУР Украины.

Пока мы не изменим тактику на ежедневное и тотальное уничтожение всех сотрудников Управления Разведки Украины, которое давно уже стало террористической организацией, теракты на нашей территории будут продолжаться. И дело не в Буданове. Там действует целая организация по типу ИГИЛ или Аль-Каиды. Уничтожать надо всех. Рубить спруту по одной щупальце бесполезно. Чтобы они не про планирование терактов думали, а как дожить до завтра. Учитесь у Израиля. Те с арабами не церемонятся.

https://t.me/proofzzz/12303

Указом президента России подполковник Боков Мустафа Курейшович получил звезду Героя России посмертно. Он отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее нашей страны, за ее целостность", - сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что такие, как Мустафа Боков, для которых долг и честь важнее всего, являются "гордостью и честью нашей республики и нашей огромной страны".

Бокову было 37 лет, он окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище. Службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ранее Боков был награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За воинскую доблесть" 1-й степени и "За отличие в военной службе" 3-й степени.

https://t.me/strana_geroev/4600

14 июля в Севастополе простились с главным старшиной Александром Родителевым.

Александр родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №50, затем отучился в ПТУ №3, где получил специальность судового электромонтажника. Затем продолжил свое обучение в высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе в Санкт-Петербурге.

После учебы Александр Николаевич вернулся в Севастополь, работал на 13 судоремонтном заводе ЧФ.

В сентябре 2022 года был призван по мобилизации, прошел подготовку и убыл для прохождения службы в зону проведения СВО.

Александр был сапером, всегда шел впереди всех, выполняя сложнейшую работу по разминированию территории. Он геройски погиб в районе Курдюмовки (ДНР).

Вечная память Герою!

https://t.me/rabotaembrat/6362

Помнить должны В бою пал наш друг и боевой товарищ, командир разведроты, Епифанцев Вадим, позывной "Хитрец".

Вадим был настоящим русским офицером, до конца верным своему долгу и присяге, просто хорошим другом и несмотря на молодой возраст - истинным отцом-командиром, превыше всего ставившим интересы своих бойцов, готовый пойти за своих на что угодно и против чего угодно, независимо от того, могло это стоить военной карьеры или жизни.

Во время выполнения очередного задания группа Хитреца попала в старательно спланированную засаду, которая и была организована, чтобы взять в плен командира роты. Противник сосредоточил превосходящие силы, подготовил огневую точку с пулеметным расчетом, словом, сделал все, чтобы не оставить никакого другого выбора, кроме сдачи в плен.

Возможно, кто-то другой бы такой выбор и сделал, но не Хитрец.

На предложение сложить оружие и сдаться, видя перед собой нескольких вооруженных диверсантов, изготовившихся к стрельбе, Вадим предпочел ответить, как и подобает воину - огнем.

Получив несколько десятков (!) пулевых ранений, он сумел сделать невозможное в данной ситуации: буквально вырвал у врага минуту времени, чтобы дать возможность своей группе уйти, а затем... нашел в себе силы достать гранату и завершить последний бой с честью, непобежденным и несломленным.

Всегда впереди, вопреки нормам и уставам, на острие атаки, верный долгу командира до самого конца, презрев саму смерть и даже в последний миг обхитривший противника, Вадим спас своих воинов, предпочтя отдать свою жизнь.

Не найдется слов, чтобы описать горечь утраты, которую чувствуют родные, друзья и братья по оружию Вадима, и не найдется слов, чтобы описать в одном посте, какого воина лишилась армия.

Прощай, наш брат. Быть воином - значит жить вечно: в сердцах родных, товарищей, в рассказах о героях прошлых лет, которые будут читать потомки.

Повинных в случившемся, явных и неявных, постигнет справедливость.

https://t.me/boris_rozhin/91868

Разбитая техника ВСУ. Запорожский фронт.

https://t.me/boris_rozhin/91875

Военнослужащие 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии и две уничтоженные «Бабы Яги» ВСУ.

https://t.me/ok_spn/25616

Сообщается, что генерал-майора Ивана Попова сняли с должности командующего 58-ой армии По большинству отзывов военнослужащих, он был хорошим командующим.

8-ая общевойсковая армия уже больше месяца успешно отражает наступление противника на Запорожском направлении. Те самые геройские 291-й, 70-й и 71-й мотострелковые полки входят в состав 42-ой МСД, 58-ой армии.

Самые наибольшие потери противник понёс именно убиваясь об позиции подразделений 42-ой МСД.

Смена командующего в такой ответственный момент, когда его подразделения в эти же минуты отражают очередной накат врага и стоят насмерть, очень глупое решение, принятое начальником генерального штаба Валерием Герасимовым.

НГШ не устроил рапорт Попова, где говорилось о важности ротации, понесших потери, подразделений. За это генерал-майор был снят с должности и в скором времени отправится на фронт.

Жаль, что он это не увидит, но мы бы посоветовали ему перейти в ЧВК Вагнер, где ценятся грамотные командиры

https://t.me/Soldieroffortune777/28797

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»). «Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами.

Я во имя вас и во имя погибших наших всех друзей боевых не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний в армии. По боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами – заострил внимание на самые главные трагедии современной войны – это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие разведки и массовую гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника.

Также поднял ещё ряд других проблем. Высказал это она самом высоком уровне откровенно, предельно жёстко. С этим, видимо, старшие начальники почувствовали опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ… От меня избавились.

Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии: нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ – нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый напряженный момент», – говорит Попов.

Публицист Максим Калашников обращает внимание, что тезисы Попова созвучны с тем, что озвучивал глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Да, это уже не Пригожин, а кадровый генерал, командарм-58 Иван Попов говорит о настоящей измене руководства МО РФ, об ударе в спину с его стороны. Это уже кадровая армия, а не ЧВК! То есть, достигнут новый рубеж озлобления войск на собственное высокое начальство», – констатирует Калашников.

Интересно, что Попова поддерживает военный эксперт Владислав Шурыгин, который жестко критиковал попытку мятежа Пригожина.

«Генерал Иван Попов умница! Был со своими солдатами с первых дней войны. Был тяжело ранен, вернулся в строй. Пользуется беспрекословным авторитетом у солдат и офицеров. Его отстранение страшный удар по всей армии!» – комментирует Шурыгин.

Политолог Сергей Марков называет ситуацию «призраком нового мятежа».

«Призрак нового военного мятежа? Популярный в войсках за успехи обороны на Запорожском фронте командующий 58ой армией генерал Попов был уволен со своего поста. Сразу после этого он обратился к своим солдатам и офицерам и заявил, что его увольнение это предательский удар в спину армии со стороны старшего начальника. Что его уволили за то, что он предлагал убрать недостатки управления. Что ВСУ не смогла победить армию ударами во фронт. А сейчас армия получила удар в спину со стороны старшего начальника. Критика со стороны Попова по фактам очень похожа на критику со стороны Пригожина.

Это конечно, не бунт против Путина, а призыв к Путину вмешаться.

Такие публичные споры в высшем военном руководстве Армии России конечно не признак силы. Нужно навести порядок. Нужно срочно навести порядок. А Запорожской фронт ведь самый главный весь месяц наступления ВСУ. В армии нужен порядок», – комментирует Марков.

Экс-замминистра информации ДНР военкор Даниил Безсонов также считает, что в ситуацию должен вмешаться Путин.

«Генерал Попов настоящий русский офицер и генерал! А его начальство, похоже живёт в своём измерении мирного времени. Очень надеюсь, что эта история дойдёт до Верховного Главнокомандующего и будут приняты необходимые меры», – пишет Безсонов.

https://www.politnavigator.net/po-russkojj-armii-nanesjon-st...

Отстранение боевого генерала Попова, вызвавшее острую реакцию в армии и обществе, помимо прочего было связано со скандальной ситуацией вокруг трофейной ракеты Storm Shadow. Практически целое британо-французское изделие, рискуя жизнью, сумели доставить с поля боя бойцы 58 армии Попова (и с его санкции) из состава добробатов Царские волки. В планировании операции также принимал участие геройски погибший генерал Цоков, зам командующего ЮФО.

По согласованию с профильными предприятиями оборонно-промышленного комплекса России компоненты ракеты были оперативно доставлены на «большую землю» и переданы для изучения экспертам ОПК. Однако министр обороны Шойгу, узнав из СМИ о трофее, распорядился выставить ракету в Парке Патриот, а не оставлять ее специалистам. И потребовал наказать добробатовцев, ее добывших и направивших для изучения и выработке контроружия. В 58-ю армию была послана телеграмма за подписью начальника генштаба Герасимова с требованием «провести служебную проверку и наказать виновных». Одновременно на передовую отправлена тыловая комиссия, чтобы найти среди командиров и бойцов «виновных» в несанкционированной «Арбатским военным округом» добыче ценнейшего трофея. В грубой форме было отвергнуто намерение Попова представить к наградам причастных добробатовцев, что вызвало резкую ответную реакцию генерала, крайне щепетильно относящегося к своей репутации и авторитету среди солдат и офицеров.

https://t.me/rusbrief_moscow/12042

Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С этой идеей выступили депутаты, председатель поручил комитету по обороне ее проработать. В Москве появится десяток новых достопримечательностей. А тысячи фото с ними разойдутся по всему миру. Лучшей антирекламы для НАТО придумать сложно!

Ну наконец-то!

https://t.me/proofzzz/12336

Работа спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении Работа спецназа ЦВО на Краснолиманском направлении

https://t.me/rosich_ru/45379

Боевые позиции добровольческого отряда "Барс-10" Боевые позиции добровольческого отряда "Барс-10"

https://t.me/rosich_ru/45359

Приходят новости и к сожалению печальные. Хохлы используют удар по расположению, как приманку и потом ещё раз бьют туда же кассетными боеприпасами.

Если по чьей-то располаге в условном тылу, которого теперь нет, прилетело, то тем, кто выдвигается на разбор завалов необходимо одевать каску и броник. Это может спасти вашу жизнь. Тем более от удара кассетными боеприпасами.

Павшим Царствие Небесное, живым делать выводы. Кассеты на Запорожье

https://t.me/rosgvardeez/3468

Бойцы из республики Северная Осетия в зоне проведения СВО Бойцы из республики Северная Осетия в зоне проведения СВО

https://t.me/boris_rozhin/91946

Бойцы ВС РФ в очередной раз сбили ударные дроны ВСУ «Баба Яга». Этот тип дронов довольно большой, шумный и летает не очень высоко. Он относится к промышленным дронам, чаще всего сельхозназначения, и способен нести на себе груз до 50 кг. К примеру, в Тайване такие дроны используются для опрыскивания полей. ВСУ «Яга» применяется давно. Она поднимает на себе несколько кумулятивных выстрелов от РПГ или минометных мин.

https://t.me/boris_rozhin/91968

Военнослужащие 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии на Запорожском направлении.

https://t.me/ok_spn/25653

БМП-3 и члены ее экипажа, которые являются военнослужащими добровольческого батальона «Вега». Батальон «Вега» был сформирован в Новосибирске, в его состав вошло большое количество бывшых военнослужащих с боевым опытом, а командиром стал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Борисович Панферов. Сам Андрей Борисович в прошлом ветеран спецназа ГРУ, подполковник в отставке, ветеран войны в Афганистане и первой кампании в Чечне, кавалер шести орденов. «Вега» после формирования была введена в состав одного из соединений армейского спецназа, и действует в качестве огневой поддержки разведчиков бригады при выполнение боевых задач в лесах Кременной.

https://t.me/milinfolive/103524

С мест боев https://t.me/nationaldef/3951

https://t.me/nationaldef/3950

Будни расчётов самоходных пушек большой мощности 2С7М «Малка» в зоне СВО. https://t.me/boris_rozhin/92120

Российские военнослужащие активно работают по укрепрайонам ВСУ на Марьинском направлении. Работу 122-мм гаубиц Д-30 показал корреспондент "Известий" Семен Еремин. Орудие работает на дистанции до 15 километров и для этого используется полный пороховой заряд. Также на службе у наших бойцов есть и "четвероногая сигнализация": собака начинает лаять, когда слышит поблизости вражеский БПЛА. По словам одного из солдат, эту собаку они год назад нашли раненной в подвале в Попасной. Шрам от ранения на всю лапу. Военные вылечили животное, и теперь она постоянно ездит с ними.

https://t.me/izvestia/137048

Ну и напоследок животинки войны У них тоже разборки за теплое местечко Марьяна Наумова держит питомца.

И на этом все.

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