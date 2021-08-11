Путешествие в Америку - страна, которую мы потеряли

Как я устал от соловьевско-киселевской лжи! Телевизор оккупировал Путин, и оттуда постоянно нам лгут про великую Америку. Кремлевская пропаганда засела везде, транслируя ролики и новости как бы из США, но на самом деле мы с вами понимаем: все это снимается на Мосфильме! Я не могу этого выдержать и потому хочу раскрыть вам настоящую правду про страну мечты каждого русофоба и либерала – США! Приготовьтесь, если вы ватник, то можете не выдержать дальнейшего и умереть от смеха прямо под столом…

В Портленде жизнь прекрасна! Нет ни одного горожанина, чьи пожелания не учла бы администрация этого города. Каждый житель Портленда может найти именно то, что ему по нраву и пользоваться найденным. Это в отличии от российских граждан, которые строго ограничены в своем выборе, заходя в супермаркеты и ТЦ. Россия – это мрак, в котором у тебя нет выбора. Каждый отлиберастенный гражданин имеет желание переехать в США и жить, как в Портленде!

А это уже Нью-Джерси! Штат еще со времен Кукулькана славится своими оригинальными решениями в сфере коммуникаций. На представленном вам фото вы можете созерцать и завидовать этим воистину гениальным и в тоже время художественным решениям. Разве подобное можно увидать в российских городах?

ДА! Когда-то в святые 90-е и в России такие инновации применялись. Но после прихода к власти тирана Путина все изменилось. Никаких художественных новшеств, все по струнке. Как так можно жить?

Вот мы уже добрались до города Прескотт, что находится в штате Аризона. Даже такой маленький городок с населением чуть более сорока тысяч и то имеет собственную ботаническую станцию! Разве такое чудо возможно в России? Вы посмотрите на великолепие ботанической станции. Растения чувствуют себя вольготно и растут на радость приходящим полюбоваться горожанам и гостям города. Разве можно сравнивать такую прекрасную ботаническую станцию и разваленный Ботанический сад, что в Москве!?

А вот так живут миллионеры в штате Алабама. Мы-то с вами знаем, что там почти каждый житель миллионер! А кто не миллионер, тот миллиардер! Изящество колонн на первом фото потрясает воображение. Такие шедевры могли создавать только древние римляне. Американцы – наследники Древнего Рима. Второе фото показывает нам особняк, выполненный из экологически чистого строительного материала. Эх, если бы в России так заботились об экологии.

И вот мы прибыли в один из лучших городов Священных Штатов Америки – Чикаго. Посмотрите на первое фото. Как счастлив этот житель, что он в Чикаго, а не где-то в Питере! Горожанин присел отдохнуть, пока владелец супермаркета прибежит дотолкать ему тележку до машины. Видите, какую огромную закупку он сделал, пришлось даже палки в углы поставить как бортики. Он сидит, наклонив голову не от проблем, а просто пересчитывает свое дневное пособие, которое лежит в пакете на земле. Там так много денег, что американцы, живущие на пособие, ежедневно приходят его получать с пакетами, а не с кошельками.

А на втором фото из Чикаго мы видим прекрасное здание в стиле «барокко». Кое-где прямо на наших глазах меняют новейшие металлопластиковые окна на витражи ручной работы. Если вы уедете в США прямо сейчас, то сможете через год посилиться в таком прекрасном доме и тоже менять окна. А на верхних этажах мы можем наблюдать новую систему вентиляции, замаскированную под дыры от пуль. На самом деле в Америке никто не стреляет на улицах, это все кремлевская пропаганда, основанная на незнании новых течениях в моде.

Проезжая через город Такома в штате Вирджиния, обратите внимание на совершенство дорожного полотна. Это не ямы, как скажет вам Киселев, это так разрисована дорога. На самом деле она гладкая, как шелковая простынь. Ямы только в Москве на МКАД, иначе почему там столько аварий. На втором фото обратите внимание на саму дорогу и великолепно выполненную разметку на мосту. Разве подобное можно увидеть на Крымском мосту? Хотя, о чем это я? На самом деле все знают, что Крымского моста не существует, это мультик, снятый на Мосфильме.

Проезжая через Сент-Луис, я не смог не остановиться! Я любовался этим видом до заката. Я смотрел и рыдал в голос: ну разве подобная красота бывает в Москве? Разве такую красоту вы увидите в Сочи? Перед тем как стемнело я уехал. Но не потому, что милые темнокожие парни и девушки пробрались сюда ради вакцинации со своими шприцами. Кто может навредить человеку в Америке? Я торопился в другое место, о котором сейчас расскажу

Это городок Гилман, в штате Колорадо. Великолепные фазенды расположены в уютном месте штата, просто восхищают своей красотой и экологичностью. Если присмотритесь, но трех особняках даже окна никто не закрывает. Так спокойно, радостно и безопасно живется здесь. А тот, что вверху слева особняк не с решетками на окнах. Это такие москитные сетки установили живущие в доме люди. Ну разве не согласится любой российский гражданин покинуть свою тесную квартирку и переехать в такой великолепный особняк?

Ньюберг в штате Нью-Йорк особенно великолепен зимой. На фото вы можете наблюдать край припаркованной миллиардером машины. Сам миллиардер живет в доме, который по центру снимка. Разве не прекрасны дизайнерские решения, выполненные в этом эксклюзивном особняке? Вы посмотрите на шторы, поражающие и вдохновляющие. Обратите внимание на новые двери этого красивейшего здания.

А мы проедем в Бостон. Это один из самых знаменитых американских городов. А славится этот город своими парками. На фотографии мы можем увидеть уставших жителей, которые после трудового дня прилегли немного отдохнуть прямо в парке. Не так давно я мог наблюдать, как примерно таких жителей гоняла злая ростовская полиция, всего лишь потому, что они тоже захотели отдохнуть от города, прикоснуться к природе и немного полежать на травке, медитируя.

А это Филадельфия! Город, которому посвящено много песен. Город не стоит на месте, прогресс явно виден на этой фотографии. Кто-то скажет: да я такое и в Воронеже видал! Нет! Бывал я в вашем Воронеже: сплошь лавочки, бульвары, цветочки, да мамаши с колясками. Это все прошлый век и мещанство! Вот в Филадельфии мы видим будущее городских застроек. Это новый, взгляд на то, каким должен быть город, у которого старая и красивая история. Фотография специально скопирована с «гуглмапс», а то не поверят, что такая красота возможна в американских городах

На тихих улочках Нью-Йорка я с вами попрощаюсь. Вид этих красот просто завораживает меня. Опять плачу от прекрасного зрелища. Побуду здесь до заката. Наверняка придет цветная молодежь и будет вакцинироваться. Молодые люди – очень горячие. Иногда между ними может вспыхнуть спор о том, кто первый будет вакцинироваться. Они очень экономные и часто вакцинируются одним шприцем на всех. Но спорят не для того, чтобы быть первым. Они наоборот - уступают место друг другу: вначале беременные женщины, инвалиды и дети.

С вами был ваш гид по прекрасным странам Запада. Надеюсь в дальнейшем почаще радовать вас картинами процветания, недоступными русским людям. Мы все потеряли, приведя Тирана к власти. А ведь в 90-е у нас было не хуже, чем в США!

Пы.сы.: на заглавной картинке не Москва и не Питер. Это Саратов и Будапешт. Все, как описал: бульвары, мамочки с колясками, скамейки…

Сергей Лебедев (Лохматый)

https://cont.ws/@lohmatiy/2055750

И в видеоформате от канала "Суть вещей":