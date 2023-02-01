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Зимние картины русских художников

Художник Валерий АртамоновЗимние картины русских художниковАртамонов Валерий Анатольевич - нижегородский художник, родился в 1963 году в Феодосии на Южном побережье Крымского полуострова. Обучался в Феодосийской художественной школе им. Айвазовского. С детства увлекался рисованием. Среднюю и художественную школы закончил одновременно в 1981 году. Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковВ 1992 году окончил Красноярский архитектурный институт. Получив диплом архитектора, Валерий Артамонов переехал в Нижний Новгород, где одновременно с архитектурой начал заниматься живописью. Зимние картины русских художников
Любимые жанры творчества художника - пейзаж и натюрморт. С 1998 года Валерий Артамонов - член Союза художников России, участник многочисленных художественных выставок.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЖивя в Нижнем Новгороде художник работает над картинами, отражающими природу Нижегородского края. Часто выезжает на родину в Крым, где работает над созданием любимых с детства морских пейзажей.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковКартины Валерия Артамонова дают ощущение красоты и полноты жизни. Эмоциональная насыщенность, приемы пластической выразительности получают жизнь в мощных цветовых аккордах его живописи. Работы художника находятся в частных собраниях России и за рубежом.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художников

Художник Дмитрий ЛёвинЗимние картины русских художниковДмитрий Левин – один из самых известных российских художников современности. Он является признанным мастером русского пейзажа, талантливым представителем реалистической школы, последователем Шишкина, Коровина.Зимние картины русских художников
Его картины выставлены на многочисленных российских выставках, а также на международных выставках.
Левин не просто переносит увиденное на полотно, он с трепетом и любовью привязан к природе.Зимние картины русских художниковИ с такой же любовью отображает ее на своих картинах. Картины художника переполнены смысловым содержанием, но в то же время глядя на них испытываешь некое умиротворение.Зимние картины русских художников
Зимние картины русских художниковМастер обладает той силой художника, которая может окунуть вас в воспоминания детства. Каждая его работа пропитана реализмом и глубоким содержанием.Зимние картины русских художников
Излюбленная тематика художника – природа русской глубинки. Несмотря на то, что деревенский быт прост, художнику удается показать его с самой интересной стороны.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художников

Художник Михаил СатаровЗимние картины русских художниковМихаил Сатаров родился в 1963 году в Москве, закончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковСегодня Михаил является одним из самых популярных российских художников и работы этого живописца приобретаются для собраний живописи президентов России и Казахстана, есть его работы в коллекции принца Монако и ещё в галереях известных людей (это был бы достаточно большой и интересный список представителей деловой и политической элиты)   по всему миру.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковА уже копии работ художника можно увидеть в известных вернисажах, элитных клубах и т.п. местах. В общем, безусловно талантливый и востребованный художник.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художников

Художник Сергей  Дорофеев Зимние картины русских художниковСергей Владимирович Дорофеев родился в 1969 году в Запорожье. Рисовать начал с раннего детства, закончил Запорожскую художественную школу и работал в мастерской художника В.А. Пискунова.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковС 1990 года художник участвует в различных выставках. Сергей Дорофеев работает в различных жанрах (пейзаж, натюрморт, марины, флористика и интерьер) и в самой разной технике (много пишет маслом, но и с акварелью работает с огромным удовольствием).Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковВ 2005 году окончил, с отличием, московскую Академическую школу дизайна по специальности дизайнер интерьера.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЧлен Творческого Союза Художников России и Российской Ассоциации художников-маринистов.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковПроживает в Москве.

Художник Александр АлександровскийЗимние картины русских художниковУ художника Александра Александровского удивительный дар создавать очень позитивные и уютные работы.Зимние картины русских художниковХудожник Александр Александровский родился в городе Пушкин, Ленинградской области, в 1951 году. Рисунком увлекался с детства. В начале семидесятых годов начал брать уроки живописи у замечательного художника В.И. Стеценко.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художникови в 1983 году поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, который успешно окончил в 1989 году.Зимние картины русских художниковВ 1996 году Александр Александровский стал членом Союза Художников России.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковАлександр Александровский пишет пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые работы.

Пейзажи замечательного современного художника Натальи Головиной.Зимние картины русских художниковХудожник Наталья Головина родилась в городе Рязани в 1984 году. Окончила Рязанский художественный лицей № 1 и, в 2003 году, Рязанское Художественное училище имени Вагнера.Зимние картины русских художниковС 1999 года художник участвует в различных выставках.Зимние картины русских художниковПосле окончания училища Наталья восемь лет работала в художественной (ремесленной) мастерской, а с 2012 года трудится в качестве свободного художника.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЕё работы находятся в коллекциях живописи в самых разных странах мира. Что совсем не удивительно – картины у Натальи Головиной невероятно чистые и позитивные, очень добрые, просто завораживающие своей светлой и радостной палитрой.Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковАкварели художника Владимира ШатруковаЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЧто встает перед глазами при имени художника Алексея Саврасова? Те, кто окончил школу во времена СССР, вспомнят «Грачи прилетели». Более просвещенные назовут ещё два-три пейзажа…Зимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковЗимние картины русских художниковДумаю на сегодня хватит

Светлана Митленкоискусствофотоностальгия

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