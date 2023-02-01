Зимние картины русских художников

Художник Валерий Артамонов Артамонов Валерий Анатольевич - нижегородский художник, родился в 1963 году в Феодосии на Южном побережье Крымского полуострова. Обучался в Феодосийской художественной школе им. Айвазовского. С детства увлекался рисованием. Среднюю и художественную школы закончил одновременно в 1981 году. В 1992 году окончил Красноярский архитектурный институт. Получив диплом архитектора, Валерий Артамонов переехал в Нижний Новгород, где одновременно с архитектурой начал заниматься живописью.

Любимые жанры творчества художника - пейзаж и натюрморт. С 1998 года Валерий Артамонов - член Союза художников России, участник многочисленных художественных выставок. Живя в Нижнем Новгороде художник работает над картинами, отражающими природу Нижегородского края. Часто выезжает на родину в Крым, где работает над созданием любимых с детства морских пейзажей. Картины Валерия Артамонова дают ощущение красоты и полноты жизни. Эмоциональная насыщенность, приемы пластической выразительности получают жизнь в мощных цветовых аккордах его живописи. Работы художника находятся в частных собраниях России и за рубежом.

Художник Дмитрий Лёвин Дмитрий Левин – один из самых известных российских художников современности. Он является признанным мастером русского пейзажа, талантливым представителем реалистической школы, последователем Шишкина, Коровина.

Его картины выставлены на многочисленных российских выставках, а также на международных выставках.

Левин не просто переносит увиденное на полотно, он с трепетом и любовью привязан к природе. И с такой же любовью отображает ее на своих картинах. Картины художника переполнены смысловым содержанием, но в то же время глядя на них испытываешь некое умиротворение.

Мастер обладает той силой художника, которая может окунуть вас в воспоминания детства. Каждая его работа пропитана реализмом и глубоким содержанием.

Излюбленная тематика художника – природа русской глубинки. Несмотря на то, что деревенский быт прост, художнику удается показать его с самой интересной стороны.

Художник Михаил Сатаров Михаил Сатаров родился в 1963 году в Москве, закончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. Сегодня Михаил является одним из самых популярных российских художников и работы этого живописца приобретаются для собраний живописи президентов России и Казахстана, есть его работы в коллекции принца Монако и ещё в галереях известных людей (это был бы достаточно большой и интересный список представителей деловой и политической элиты) по всему миру. А уже копии работ художника можно увидеть в известных вернисажах, элитных клубах и т.п. местах. В общем, безусловно талантливый и востребованный художник.

Художник Сергей Дорофеев Сергей Владимирович Дорофеев родился в 1969 году в Запорожье. Рисовать начал с раннего детства, закончил Запорожскую художественную школу и работал в мастерской художника В.А. Пискунова. С 1990 года художник участвует в различных выставках. Сергей Дорофеев работает в различных жанрах (пейзаж, натюрморт, марины, флористика и интерьер) и в самой разной технике (много пишет маслом, но и с акварелью работает с огромным удовольствием). В 2005 году окончил, с отличием, московскую Академическую школу дизайна по специальности дизайнер интерьера. Член Творческого Союза Художников России и Российской Ассоциации художников-маринистов. Проживает в Москве.

Художник Александр Александровский У художника Александра Александровского удивительный дар создавать очень позитивные и уютные работы. Художник Александр Александровский родился в городе Пушкин, Ленинградской области, в 1951 году. Рисунком увлекался с детства. В начале семидесятых годов начал брать уроки живописи у замечательного художника В.И. Стеценко. и в 1983 году поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, который успешно окончил в 1989 году. В 1996 году Александр Александровский стал членом Союза Художников России. Александр Александровский пишет пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые работы.

Пейзажи замечательного современного художника Натальи Головиной. Художник Наталья Головина родилась в городе Рязани в 1984 году. Окончила Рязанский художественный лицей № 1 и, в 2003 году, Рязанское Художественное училище имени Вагнера. С 1999 года художник участвует в различных выставках. После окончания училища Наталья восемь лет работала в художественной (ремесленной) мастерской, а с 2012 года трудится в качестве свободного художника. Её работы находятся в коллекциях живописи в самых разных странах мира. Что совсем не удивительно – картины у Натальи Головиной невероятно чистые и позитивные, очень добрые, просто завораживающие своей светлой и радостной палитрой. Акварели художника Владимира Шатрукова Что встает перед глазами при имени художника Алексея Саврасова? Те, кто окончил школу во времена СССР, вспомнят «Грачи прилетели». Более просвещенные назовут ещё два-три пейзажа… Думаю на сегодня хватит