Секретная советская подводная лодка "Тритон-1М"

Сегодня покажу когда-то секретную сверхмалую подводную лодку-носитель легководолазов проекта 907 «Тритон-1М», разработанную в Центральном проектном бюро «Волна». Они стояли на вооружении боевых пловцов ВМФ СССР с 1973 г. по конец 1980-х гг. Пишут блогер Дестрой: Свою историю эта СМПЛ берёт с 1957 г., когда перед профильными Научно-Исследовательскими Институтами МО СССР были поставлены задачи разработать новые подводные носители для скрытной транспортировки боевых пловцов.

Задача была поставлена разработать семейство подводных аппаратов для обеспечения задач по доставке и эвакуации пловцов в заданный район, патрулирования акваторий военно-морских баз и портов, обследования дна и обслуживания подводных кабелей, разведки и диверсионных операций, доставки грузов и т.д.

Уже в апреле 1958 г. в Ленинградском ЦКБ-50 начались работы по строительству первого прототипа носителя, который получил шифр «Тритон», а в августе того же года на Каспийском море прошли его первые испытания, которые продолжались до конца 1959 г., после чего первая модель «Тритона» пошла в серийное производство и стала поставляться в спецчасти всех флотов СССР.

Очень простой по конструкции подводный аппарат длиной 5,5 метров и весом около 750 кг состоял из трёх отсеков. В герметичном отсеке носовой части размещались аккумуляторные батареи Т-7 и электроприборы, в центральном негерметичном отсеке находилась кабина со сдвижным прозрачным фонарём для двух боевых пловцов в дыхательных аппаратах, а в герметичном кормовом отсеке размещался электродвигатель мощностью 2 л.с., вращающий винт в поворотном кольцевом насадке.

Всего с 1960 по 1964 гг. было построено 18 СМПЛ «Тритон», но если верить информации в интернете, ни одной из них до наших дней не сохранилось. Старые фотографии и схематичное изображение СМПЛ «Тритон-1М»

Эти аппараты могли действовать как самостоятельно в районе пункта базирования, так и доставляться в заданные районы при помощи судна-носителя. Запас хода составлял от 8 до 10 морских миль, а максимальная скорость достигала 2,5 узла. А вот глубина погружения зависела от физической возможности самих боевых пловцов в виду того, что они располагались в негерметичной кабине в воде, подключенные к своим дыхательным аппаратам типа ребризер.

Первые аппараты показали себя на учениях хорошо и в 1966 г. в Центральном Проектном Бюро «Волна» начались работы по созданию новых проектов семейства «Тритон», которыми стали проект 907 «Тритон-1М» и более крупный и мощный проект 908 «Тритон-2», о котором мы тоже недавно рассказывали в одной из статей. К 1968 г. был готов эскизный проект «Тритон-1М», а в 1970 г. был закончен технический проект и на Ленинградском Ново-Адмиралтейском заводе приступили к строительству головной СМПЛ проекта 907.

В 1972 г. первая СМПЛ «Тритон-1М» была готова и начались её испытания, а спустя несколько месяцев она пошла в серийное производство и уже в конце июля 1973 г. ВМФ СССР получил первые две модернизированных СМПЛ «Тритон-1М». К слову новые СМПЛ шли с бортовыми номерами «В-ХХХ» без сплошной нумерации.

Новая СМПЛ была на пол метра короче и отличалась по конструкции от первой версии. Так в носовом отсеке теперь размещалась негерметичная кабина для двух пловцов, в центральном герметичном отсеке располагались серебряно-цинковые аккумуляторы СЦ-300, а в кормовой части был установлен новый двигатель П32М мощностью 4,6 л.с., развивающий скорость аппарата до 6 узлов при запасе хода в 35 морских миль. Кроме того новые «Тритоны» были оборудованы гидроакустической станцией МГВ-3, средствами навигации, радиостанцией и автоматом движения по курсу. Саму же СМПЛ можно было оставить на морском дне до десяти суток без подзарядки и после продолжить движение на ней.

Всего с 1972 по 1980 гг. было построено 32 СМПЛ «Тритон-1М» из которых в музеях и памятных комплексах сохранилось менее десятка. Одну из таких сверхмалых подлодок мы и обнаружили в Саратовском Парке Победы. Каким образом она оказалась здесь в Саратове и причём она в этой экспозиции нам не очень ясно, ведь где Саратов, а где море. Тем не менее встретить её здесь было для нас хорошим сюрпризом. Осмотрим её вокруг. Поворотный кольцевой насадок с винтом в «хвосте». Технический люк для доступа к валу. Носовая часть. Фонарь кабины. Места для экипажа. К сожалению здесь приборная панель сохранилась лишь частично. А вообще она выглядит так. Ну а рядом выставлены ещё несколько экспонатов минно-торпедного вооружения. Это малогабаритная электрическая торпеда УМГТ-1. Слева от неё лежит акустическая неконтактная мина. А чуть левее ещё две неконтактных донных мины и якорная ударная мина на тележке. Вот такая здесь экспозиция на военно-морскую тематику. Источник