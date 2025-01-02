Достижения России-2024

Почитал я коллегу Антонова и подумал, что он прав – слишком мало мы пишем о достижениях России. Как малейший прокол, так вонь до небес, а как несомненный успех – так тишина.

Надо исправлять.

Итак, достижения за 2024 год.

Прошедший год стал годом перелома в СВО. Когда длительная стратегия войны на истощение наконец-то достигла результата, после чего начиная с осени российская армия демонстрирует высокие темпы занятия территорий. Новости СМИ2

При потерях 60+ тысяч солдат ВСУ в месяц и примерно 10-20 тысяч дезертиров даже бусификация 30 тысяч в месяц не помогает, а приводит к сокращению личного состава ВСУ на 40-50 тысяч. В результате на фронте части укомплектованы личным составом на 40-50%, что приводит к потере боеспособности и невозможности удерживать фронт.

Как написал дурачок Подоляк в своём новогоднем всхрюке, «Мы истощаем арсеналы сразу нескольких диктаторских стран». Да, украина истощает арсеналы как минимум США, Великобритании, Франции и Германии (Польшу уже сделала небоеспособной ранее).

Так, например, украине передали свыше 500 ракет АТАКМС из примерно 2000 произведённых за все годы (и которые, если не ошибаюсь, уже не производят с 2009 года). И безрезультатно. Нет, бабушку с внучкой на рынке в Горловке убили такой ракетой, но на этом всё.

По другим направлениям аналогично.

И да, несколько миллиардов в деньгах и вооружении, которые США и ЕС ещё наскребли под Новый год, никак не изменят и не переломят ситуацию. Просто умрёт ещё больше хохлов…

Заметьте, Путин в своём новогоднем обращении, как и в ряде последних выступлений, не упоминает «украину».

Если посмотреть Матвейчева (что я всячески рекомендовал), как и выступления ряд других чиновников, то все уже думают о следующих проблемах, которые вылезут в ближайшем будущем – украина уже закончилась, дальше только добивание и пасификация. В списке «вызовы» её уже нет, она переведена в «текущие задачи».

При этом Россия нарастила производство в сфере ВПК по разным позициям от 2,5 до 10 раз. В некоторых направлениях (типа дронов) ещё больше.

То есть в планах у Запада, уже озвученных неоднократно официальными лицами от Рютте до Писториуса, подготовиться к «дранг нах остен» к 2028 году. Но в реальности технологическое и промышленное отставание Запада только усиливается с каждым годом.

И то, что наши показали «Орешник» означает, что где-то уже куются «Кустарник», «Шиповник» и «Виноградник».

ВВП вырос на 4%, что является самым высоким показателем в Европе и одним из высочайших в мире.

ЦИПСО пыталось купировать этот успех, рассказывая, что «рост только в ВПК», но я выкладывал график по отраслям – это тупо враньё.

Санкции вроде как против России, а хуже от них становится только ЕС.

С 1 января остановлена прокачка газа через украину. Контракт закончился, а дурачок Зеленский начал визжать, что «это я остановил». Слабоумный, что взять с наркомана. Теперь весь негатив от этого идёт на него.

Соответственно цены на газ в ЕС вырастут (как и тарифы ЖКХ), а их промпроизводство будет ещё более неконкурентоспособным. В таких раскладах рассуждения о том, что «Вот сейчас Европа перейдёт на военные рельсы» выглядят особенно фантастическими.

Особенно если добавить сюда новость, что ЕС собирается запретить выращивание и использование хлопка (его же собирают рабы-уйгуры, так написано в священной методичке). Порох без хлопка – крайне проблематично.

Что касается того, что США теперь будут поставлять на рынок ЕС больше СПГ, то

а) он дорогой

б) газовозов пока сильно больше не становится

в) это ещё бабушка натрое сказала

Это что получается, США превратилась в страну-газоколонку? Или так писать методичка запрещает?

В Грузии не удалось совершить русофобский майдан. Это победа России? Безусловно.

В Сирии турецкие прокси воюют с американскими прокси. Это достижение России? Безусловно.

При этом наши сохранили там свои базы (и продолжат их использовать, если захотят).

В Ливии наши строят новую базу. Это достижение России? Безусловно.

Из нескольких стран Африки пинком под тощий зад выбросили французов. И там действуют наши – от военных советников до торгпредств. Это победа России? Безусловно.

Причём такая, которая принесёт не только геополитическое влияние, но и конкретную прибыль.

Огромный саммит БРИКС в Казани. Успешный. Ещё больше участников в БРИКС, ещё больше желающих вступить, ещё больше проектов внутри объединения.

Развитие альтернативных систем платежей и способов оплаты. Выходы на новые рынки. В том числе так называемый «теневой танкерный флот», эффективность которого настолько велика, что запад от отчаяния вынужден прибегать к пиратству.

И заодно придумывать сказочки про российский газовоз, который оплыл всю планету, но так и не нашёл, где сбыть СПГ. Ведь именно так все газовозы и делают, да. Просто плывут наобум, без предварительных контрактов и договорённостей, и предлагают «Пссс, слышь, купи СПГ» (без терминала, ога). Совсем плохие.

Ещё раз: с Нового года не России станет хуже, а Европе. Им теперь ещё и нищую Молдову на своём балансе тянуть.

Мало того, что зима и так сильно холоднее среднего, так ещё и дополнительные проблемы.

Кстати, золотовалютные резервы России за год выросли на 11 миллиардов в долларовом эквиваленте.

А США нарастили свой госдолг на пару триллионов. Гамэрыка стронг! Дрожи, Россия! Мвухахаха!

Меня так веселят эти мрии нищих, по уши в долгах, деградантов, мечтающих, что им удастся задавить Россию экономически (и это я сейчас не про хохлов, у тех всё ещё печальнее, они и вовсе на внешнем содержании уже давно, собственная экономика там умирала много лет). Примерно сразу после того, как им удастся победить Россию в войне на истощение, бггг

Если всё, что они могут – это попытки терактов, то мы уже победили. Цивилизационно, экономически, технологически. И даже информационно, что бы там кто ни говорил.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1836331.html