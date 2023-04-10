Много"функционалы"

В Брянске на 14 и 14.5 лет осудили наркоторговцев из Таджикистана, которые после задержания пытались «купить» сотрудников полиции. Трудолюбивые специалисты из Таджикистана, Мухибулло Мехмонова и Сирожиддина Ташланбоева приехали в Брянскую область, чтобы целенаправленно торговать наркотиками. Их задержали в мае прошлого года, когда они делали закладки. При себе у мигрантов был приличный ассортимент наркотиков (метадон, мефедрон, PVP). При задержании наркоторговцы из Средней Азии напали на сотрудников полиции, но были обезврежены, после чего предложили все свои накопления (более 2 млн. рублей), чтобы откупиться. Бандиты накопили большие деньги и уже планировали возвращаться на родину.

Наркодилеры признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ, п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, применение насилия в отношении сотрудников полиции и дача взятки должностным лицам в крупном и особо крупном размерах).

Примерно четверть из почти 8 тысяч уроженцев Таджикистана, отбывающих наказания в российских колониях, осуждены за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. И это без учёта тех кто успел обзавестись паспортом РФ, а таких очень много и с каждым годом становится только больше.

https://t.me/mnogonazi/10288

Что мы знаем о Таджикистане в контексте миграционных проблем.

Во-первых, это одна из самых нищих страна не только в Средней Азии, но и во всем мире. ВВП на душу населения около $850 в год, лишь несколько африканских недогосударств живут беднее. Т.е. средний гражданин Таджикистана зарабатывает за год значительно меньше чем средний гражданин РФ за месяц.

Во-вторых, это самая дерусифицированная республика на всем постсоветском пространстве. Русский язык там знают в основном элиты и их дети, на всю страну с населением больше 9 млн. человек около 30 русскоговорящих школ.

В-третьих, главный источник заработка для Таджикистана – это, фактически, работорговля собственным населением. 32% всего ВВП – это переводы физлиц из-за рубежа, во всём мире только у трех африканских помоек этот показатель выше.

В-четвёртых, в основе государственного мифа Таджикистана лежит ультранационализм, безумная пропаганда того, что таджики сотворили мир и прочая чушь. Например, туземный диктатор Эмомоли Рахмон самому себе дал титул «Пешво́и милла́т», что означает «Основатель мира и национального единства — Лидер нации».

А помните, прошлогодний публичный выпад Рахмона в сторону Путина на саммите в Астане? Кто в своем уме будет говорить такое на высшем уровне? И, поверьте, в своей внутренней пропаганде они транслируют всё тоже самое. Все нам должны, в ВОВ без таджиков бы не победили, наши подвиги забыли, мы должны заставить себя уважать и т.д. Ну и понятно, что преступлений против чужих для них не существует, можно вспомнить убийство Сергея Чуева толпой таджиков, после вмешательства диаспоры и даже официального посольства Таджикистана статью о предумышленном убийстве группой лиц переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью повлекшую смерть.

С учетом вышеописанного думаю примерно понятна природа новостей последних дней из Москвы, Петербурга, Челябинска и Самары и комментариев из предыдущего поста (https://t.me/mnogonazi/9966).

Ниже приведены данные получения специалистами из Таджикистана гражданства РФ:

2011 – 6 152

2012 – 9 773

2013 – 12 476

2014 – 14 638

2015 – 16 758

2016 – 23 012

2017 – 29 039

2018 – 35 732

2019 – 44 707

2020 – 63 389

2021 – 103 681

2022 – 173 634

По сравнению с 2011 годом скорость выдачи российских паспортов выросла почти в 30 раз. Очевидно, что такие массы инородного элемента наша страна просто не может интегрировать. Сейчас таджики стали самой большой диаспорой среди уроженцев Средней Азии, поэтому часть из них почувствовала силу и уже начали демонстративно плевать на наши законы. Когда их было меньше, проблема не была настолько выпуклой, но время идёт, специалистов становится больше, у их лидеров появляется больше денег и влияния, скоро у них появится и электоральный вес. В Обнинске треть населения – это мигранты, представьте, что там можно сделать, если провести честные выборы. Выплёскиваться наружу проблемы миграционной политики только начали, а что будет через 10 лет?

https://t.me/mnogonazi/9972

Число выдворенных из Москвы нелегальных мигрантов увеличилось более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. «Значимым для столицы остается вопрос противодействия нелегальной миграции. В отчетном периоде более чем в два раза увеличилось количество вынесенных судебными органами решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ», - сказал он в среду, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Баранов также отметил, что «с миграционного учета в связи с выявлением фактов фиктивной постановки снято 396 тысяч иностранцев, что на 45% больше чем в 2021 году».

По его словам, важным вопросом является и незаконное использование в Москве иностранной рабочей силы. Так, в прошедшем году выявлено 7,5 тысяч случаев незаконного осуществления трудовой деятельности и более 9,5 тысяч фактов нарушения привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ.

Кроме того, возбуждено 106 уголовных дел по статье 322 УК РФ (организация незаконной миграции).

Тут особо переживать не стоит, во-первых, по 322-й статье в основном условные сроки, а выдворенные за нарушения нашего законодательства иностранные специалисты смогут скоро вернуться после очередной амнистии для иностранных преступников, которую активно прогревают в Госдуме.

https://t.me/mnogonazi/10307

В Госдуме идёт активный прогрев новой амнистии для иностранных преступников. Амнистия депортированных ранее иностранных специалистов поможет решить кадровые проблемы сфер строительства и ЖКХ, считает зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы то уж точно не должны этому сопротивляться», — отметил Кирьянов.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы РФ Владимир Иосифович Ресин.

«Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, если потребуется. Например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовым мигрантам, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима», — сказал Ресин.

Напомним, что основная база для этнической преступности — это именно нелегальные мигранты. Гастарбайтеры, которые не оформили документы с большей вероятностью совершат тяжкие и особо тяжкие преступления. В тоже время, если бы по отношению к нелегальным мигрантам была нулевая толерантность, то многих преступлений таких как изнасилование, грабёж, разбой или убийство просто не было бы. И вот, депутаты предлагают разрешить въезд для самой опасной категории гастарбайтеров, тех кто уже нарушил наши законы, тех кому на них просто плевать. Они будут рады совершать преступления снова и снова, ведь в многонациональной стране волны амнистий идут одна за другой.

Напомним, что мигрантское лобби в лице президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова продвигает идею амнистии для 500 000 преступников из Таджикистана, которых депортировали из РФ.

https://t.me/mnogonazi/10210

В Петербурге мужчина расстрелял из травмата мигранта из Азербайджана, который пытался изнасиловать местную жительницу. Всё произошло в подземном пешеходном переходе, расположенном на пересечении Ивановской улицы и улицы Седова в Санкт-Петербурге. В 30-летнего гражданина Азербайджана выстрелили несколько раз из-за попытки изнасиловать местную жительницу, он попал в реанимации.

В полицию обратился продавец круглосуточного магазина, который вызвал полицию и скорую. Спустя два часа на 2-м Рабфаковском переулке полицейские задержали предполагаемого стрелка, который рассказал, что стрелял в гастарбайтера, поскольку тот ранее пытался изнасиловать его знакомую. Позже в полицию пришла сама вероятная жертва попытки изнасилования, она написала заявление.

Гражданина Азербайджана доставили в больницу НИИ Джанелидзе с огнестрельными ранениями грудной клетки, провели операцию, у палаты выставили пост с целью его охраны. У него также диагностировали алкогольное опьянение средней степени. У стрелка изъят пистолет Grand Power T10, его отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Плохая новость в том, уголовное дело отношении героя стрелявшего в насильника тоже могут возбудить, хотя его следовало бы наградить.

https://t.me/mnogonazi/10308

В Рыбинске задержали трудолюбивого иностранного специалиста из Таджикистана Ашурова Далера Тагоймуродовича, 10.11.1999 г.р., который нигде не работал. Незаменимый для нашей экономики уроженец и гражданин Таджикистана, в период с 2019 по 2021 г. бесплатно обучался в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьёва, откуда был отчислен. С 2021 г. так же бесплатно учится в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии. Неофициально «бомбит» в такси «Максим». Является членом многонациональной банды, которая много раз нападала на местных жителей.

В 2019 г. Ашуров Д.Т. был фигурантом уголовного дела

по ч.1 ст.134 УК РФ за вступление в половую связь с лицом, не достигшим возраста 16 лет. Уголовное дело было странным образом прекращено «в связи с примирением сторон». После этого он продолжил культурно обогащать Ярославскую область.

Сейчас Далер в очередной раз вступил в половую связь с несовершеннолетней и его вновь задержали. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

https://t.me/mnogonazi/10322

Обещать жениться, не значит жениться. Ярославский депутат Любовь Сурова пишет, что в отношении мигранта из Таджикистана Ашурова Далера до сих пор не возбуждено уголовное дело.

Сообщают, что трудолюбивого Далера уже выпустили на свободу, чтобы он и дальше продолжал совершать преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.

С учётом того, что этого Абу-бандита выпускают так уже второй раз, то ситуация выглядит вопиющей.

https://t.me/mnogonazi/10372

В Самарской области задержали иностранных специалистов из Средней Азии с килограммом героина. Сотрудники транспортной полиции задержали в Сызрани группу мигрантов, подозре­ваемых в сбыте нарко­тиков. В карманах куртки одного из иностранцев нашли 69 свертков с порош­ко­об­разным веществом, которое эксперты иденти­фи­ци­ровали как героин общей массой более 130 граммов. Все мигранты приехали из Москвы в Самарскую область целенаправленно торговать наркотиками.

Полицейские побывали в арендо­ванной наркоторговцами квартире, изъяли оттуда 5 пакетов с различными веществами и приспо­соб­ле­ниями, предна­зна­ченными для расфа­совки – электронные весы, кофемолка, полимерные пакетики и скотч. Кроме того, силовики нашли 5 тайников с нарко­тиками, подго­тов­ленными для сбыта. Общий вес изъятого героина составил более 1 кг.

В отношении задер­жанных возбудили уголовное дело по статье «незаконные произ­водство, сбыт или пересылка нарко­ти­ческих средств, психо­тропных веществ или их аналогов…». Им грозит вплоть до пожизненного.

https://t.me/mnogonazi/10323

Отменен сверхмягкий приговор Шокира Сафарова из Таджикистана, который жестоко убил пенсионерку в Самарской области, отказавшуюся нанимать его на работу. Незаменимый для нашей экономики иностранный специалист из Средней Азии пытался наняться для выполнения ремонтных работ в квартире 67-летней пенсионерки, которая посмела ему отказать, за что получила 3 удара ножом в спину и была задушена проводом от электрического чайника.

«Я недавно приехал в Россию, регистрацию еще не сделал. Мне нужны были деньги! Мне нужна была эта работа! А она сказала, что нашла человека, который отремонтирует кухню за 7 тысяч. Никто за такие деньги не возьмётся работать», — сетовал во время следственных действий трудолюбивый Шокир.

Подло убив женщину, Сафаров решил осторожно убежать в Москву. Деньги на дорогу ему перевели сестра и брат, давно обитающие в столице. Старший брат знал о совершенном убийстве, поэтому быстро приобрел ему авиабилет до Душанбе.

Взяли Сафарова в аэропорту Внуково. Во время допроса, Шокир пожаловался на то, что пенсионерка плохо отзывалась о мигрантах. Т.е. убивал он её не просто так, а из антифашистских соображений, ради толерантности, так говорить ему посоветовал адвокат нанятый семьёй и диаспорой, которая жирно смазала шестерёнки многонационального правосудия.

В августе прошлого года Комсомольский районный суд Тольятти приговорил 34-летнего гражданина Таджикистана к 6 годам тюрьмы. А на днях, шестой кассационный суд отменил этот сверхмягкий приговор и вернул на новое рассмотрение уголовное дело.

https://t.me/mnogonazi/10327

Известную актрису Наталью Фатееву ограбила домработница из Средней Азии, пока та лежала в больнице. Майясар проработала у артистки полгода, а недавно звезда множества фильмов, таких как «Место встречи изменить нельзя» или «Джентльмены удачи» попала в госпиталь, где пробыла несколько дней. Вернувшись домой, Фатеева обнаружила, что её трудолюбивая помощница вынесла из дома все деньги, одежду и даже продукты из холодильника, после чего уехала в Узбекистан.

Актриса обратилась в полицию, но сами понимаете. Скупой платит всегда. В очередной раз приходится писать, что не читала Фатеева наш канал, поэтому мы сейчас читаем про неё, впрочем, потеря материальных ценностей не самое страшное, что могло с ней случиться в этой ситуации.

https://t.me/mnogonazi/10333

20 летний гражданин Таджикистана приехал в Петербург, чтобы ограбить гражданина Киргизии. У дома № 3 по улице Ефимова трудолюбивый Шарипов Билол Умархович подошёл к специалисту из Киргизии Мадаминову Атхамжону и попросил у него сумку в которой находились документы, айфон и 1000 рублей. В качестве дополнительного аргумента, Билол достал нож и приставил его к горлу своего коллеги, тот не стал спорть и передал ценные вещи.

Мадаминов написал заявление и Шарипова вскоре задержали.

Интересно, что иностранный специалист Мадаминов на миграционном учете не состоит и находился в России нелегально, поэтому его должны депортировать. А вот нападавший Шарипов имеет временную регистрацию в Петербурге, теперь его должны просто посадить за грабеж.

https://t.me/mnogonazi/10341

Одним из уполномоченных ВУЗов, который занимается экзаминацией мигрантов является РГПУ им. Герцена. В свою очередь, одним из подрядчиков этого университета оказался бандит из Турции Зафер Косе(на фото). Через свой ИП и фирму миграционный тестовый центр «Лидер» с офисами в Благовещенске и Свободном занимался нотариальными махинациями и подделкой других документов для легализации гастарбайтеров. Тысячи не подтверждённых копий паспортов трудовых мигрантов поступали через его ИП для заверения в сельсовет Благовещенского района и далее в местное Управление по вопросам миграции. Бизнесом в сфере легализации мигрантов занимался не только сам Зафер Косе, но и его жена Гульчехра, только не на Дальнем Востоке, а в Калужской области.

На территории РФ работают несколько турецких строительных холдингов, которые принципиально практически не используют труд местных жителей, а завозят мигрантов из Средней Азии, которых им поставляют такие шарашкины конторы. Отличный пример компания АО «АНТ Япы Санайи ве тиджарет Аноним Ширкети» — генподрядчик в ЖК «Остров» у застройщика «Донстрой», где накануне была массовая драка иностранных специалистов из Узбекистана и Таджикистана

https://t.me/mnogonazi/10346

Пьяный мигрант-дальнобойщик устроил в Петербурге массовое ДТП, чудом никто не погиб, но двое детей остаются в больнице в состоянии средней тяжести. В МВД уточнили, что за рулём грузовика Renault Premium находился 52-летний приезжий из Средней Азии, на видео его держат полицейские, чтобы он не упал в грязь. Иностранный специалист не выдержал дистанцию и врезался в автобус ПАЗ, которым также управлял 51-летний мигрант. От удара пассажирское транспортное средство наехало на легковушку Renault Megane, а та срикошетила во внедорожник Chevrolet TrailBlazer под управлением 40-летнего водителя. Потом Chevrolet наехал на лёгкий грузовик Hyundai HD35 и автомобиль "Газ 3010GD".

В результате, по данным полиции, четыре пассажира автобуса, а также 17-летний подросток и 50-летняя пассажирка Renault Megane попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Позднее в лечебные учреждения обратились ещё шесть человек, ехавших в автобусе.

На гастарбайтера составлены акты: за вождение в состоянии опьянения, за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, за управление транспортным средством без тахографа, за отсутствие документов, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Понесёт ли ответственность собственник фуры неизвестно, у автомобиля дагестанские номера. Зато в «Деловой России» лоббируют отмену регионального патента для иностранных водителей дальнобойщиков, чтобы не повышать зарплаты и наводнить рынок перевозок более дешевой рабочей силой.

https://t.me/mnogonazi/10368

В Казани задержали молодого специалиста из Таджикистана, который финансировал ИГИЛ(запрещена в РФ). 22 летний безработный, но очень трудолюбивый таджик где-то насобирал ₽550 и перевёл их своим друзьям из ИГИЛ, его быстро вычислили и задержали, теперь ему грозит до 15 лет колонии за спонсирование террористической организации.

— Какова цель вашего приезда в РФ?

— Усердно работать, поднимать ВВП страны и немножко финансировать терроризм.

https://t.me/mnogonazi/10373

В городе Красногорск гастарбайтер из Киргизии зарезал своих юных соотечественников, один из них скончался, убийца осторожно убежал. Причина конфликта неизвестна, но закончился он дракой во дворе жилого дома, численное преимущество было на стороне молодёжи, но более взрослый и опытный иностранный специалист применил нож. В результате этого 17-летний мигрант погиб на месте, 18-летнего доставили в больницу. Убийцу ищет полиция.

https://t.me/mnogonazi/10375

В Иркутске накрыли этническое ОПГ, состоявшее из мигрантов. Вооруженные бандиты нападали на водителей на дороге «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» и отбирали автомобили.

Вооружившись пневматическим пистолетом и битами, группа иностранных специалистов остановила машину марки Toyota, под угрозой расправы забрали у водителя транспортное средство и мобильные телефоны. Автолюбитель обратился в полицию, бандитов быстро поймали. Автомобиль вернуть владельцу не удалось – его обнаружили сгоревшим в Эхирит-Булагатском районе.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с причинением ущерба потерпевшему в особо крупном размере). По местам жительства задержанных прошли обыски. Оперативники изъяли три автомобиля, деньги, документы, пневматический пистолет, бейсбольную биту, три маски-балаклавы и перчатки. Этническую банду проверяют на причастность к другим преступлениям. Мигранты нас возвращают в 90-е.

https://t.me/mnogonazi/10384

В Новосибирской области задержан самый трудолюбивый иностранный бандит, он совершил почти 100 преступлений. В 2022 году иностранный специалист совершил 95 краж и телефонных мошенничеств. Об этом сообщает прокуратура региона. Гастарбайтер действовал в составе банды.

«В июне дело по обвинению его и еще 13 участников преступной группы направлено в суд».

Отметим, что в 2022 году в Новосибирской области прибыло почти 350 тысяч мигрантов, что на 64% больше показателей 2021 года.

https://t.me/mnogonazi/10407