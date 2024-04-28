За экраном

За роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия" Нонна Мордюкова стала лауреатом Сталинской премии. Это звание ей присвоили, когда она была ещё студенткой. Позже актриса признавалась:

Да из-за этой "Молодой гвардии я потом несколько лет нигде не снималась! Мы настолько натурально сыграли молодогвардейцев, что нам еще долго объясняли этим причины отказов: "Будут по экрану ходить Ульяна Громова или Олег Кошевой, а у нас фильм о другом". Не брали нас. Очень трудно было. Голодали... Свадьба Николая Караченцова и Людмилы Поргиной, 1975 г.

Лев Дуров Не надо упрекать актёра — «Зачем ты снялся в какой-то ерунде?» И в ерунде приходится сниматься, чтобы о тебе не забыли.

В 70-х годах Владимир Высоцкий прилетел в США – и его сразу же обступила толпа журналистов.

Естественно, главными вопросами были те, что касались "ужасов советской действительности" и "бесчеловечности коммунистического режима".

На что Владимир Семёнович резонно отвечал:

- "Неужели вы думаете, что если у меня есть проблемы с моим правительством, то я приехал решать их здесь?"

Вопросов о "кровавом режиме" больше не было. На фото: Владимир Высоцкий в Диснейленде, 1976 г.

Людмила Чурсина о современных актёрах (довольно жёстко): Недавно была на Московском кинофестивале – это уже не мой праздник, я там больше половины народа не знаю. Столько молодых и хорошеньких: у всех декольте, спины, талии, волосы. Всё на показ, всё на продажу. Я подумала, поставь их рядом и через 5 минут не поймёшь, кто есть кто. Все вешалки. Индивидуальностей нет, личностей нет. Что-то существенно важное вырождается в нас.

Красота – это не носик, ротик, оборотик. Поэт Николай Заболоцкий очень точно сказал:

"А что такое красота, сосуд в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?".

Если в человеке есть мерцающий свет или огонь, то он обязательно будет красив и притягателен. Возьмите Инну Чурикову, её красавицей назвать нельзя. Но в ней такой костёр внутри горит, что глаз от неё оторвать невозможно. Потому она и Инна Чурикова.

Права Людмила Алексеевна или сгущает краски?

"Летят журавли" – фильм, где каждый кадр как отдельное произведение искусства. Оператор Сергей Урусевский привнёс нестандартные визуальные ходы, игру света и тени, ракурсы, передающие эмоции лучше, чем если бы герои говорили... Надоело думать о том, как мы все плохо живём. Давайте наконец думать о том, как всё будет — да и есть — хорошо. И делать что-то для этого…

Александр Абдулов

Георгий Данелия учит Афоню танцевать. Съёмки одноимённого фильма, 1974 г.

Места съёмок фильма Игоря Добролюбова «Белые росы»: до и после. А вы видели такой Рину Зеленую? Спортивная Рина Зелёная в лодке для академической гребли (скиф), 1935 г., Москва-река.

(автор Г. Липскеров)

Молодая влюблённая пара – Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов Невероятно, но факт: на роль Принца Датского Козинцев сначала утвердил Сашу Демьяненко. Но в это время Гайдай предложил главную роль в "Операции "Ы", и Саша согласился, решив, что фильм проходной, снимется – и забудут. Сидел, ждал звонка с Мосфильма от группы Козинцева – месяц, два, полгода... Потом не выдержал, позвонил сам, и получил ответ, что после "Новых приключений Шурика" худсовет решил отказаться от его услуг и Гамлета будет играть Смоктуновский...

(С. Садальский)

Олег Даль. Молодая девочка, только что пришедшая в искусство и работающая ассистенткой, в разговоре со мной сказала: «Я буду великой артисткой!»

«Как Сара Бернар?» — спросил я.

«А кто это такая?» — в свою очередь спросила она.

Анастасия Вертинская на прогулке со своим псом Джимом. Женщина удивительной красоты

Возрастные метаморфозы Георгия Вицина:

47 лет – 25-летний Миша Бальзаминов, "Женитьба Бальзаминова"

37 лет – 18-летний Вася, "Запасной игрок"

38 лет – дед Мусий, "Максим Перепелица"

Кирилл Юрьевич Лавров

(15 сентября 1925 – 27 апреля 2007)

Он же: политрук Иван Синцов («Живые и мёртвые»), Иван Карамазов («Братья Карамазовы», 1968 г.), граф Корнеев («Мой ласковый и нежный зверь»). Понтий Пилат и Барон из «Бандитского Петербурга». И дважды – Владимир Ильич Ленин. Неплохо для человека, который не имел театрального образования. Из-за войны Кирилл Лавров даже не окончил школу…

В начале 1943 г., в 17 лет, добровольцем ушёл на фронт. Потом окончил авиашколу, и до 1950 г. работал техником.

Актёрскому мастерству Лавров научился позже, у своего отца в Театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Кирилл Юрьевич был ведущим артистом, а затем и худруком Театра БДТ, которым руководил до конца своей жизни. Как-то так...

Две дивы: Любовь Орлова и Фаина Раневская в спектакле "Сомов и другие", 1950-е годы. Две звезды первой величины, чудом уживавшиеся в одном театре.

Жаль, что многие помнят Бориса Плотникова только по роли Борменталя в "Собачьем сердце"...

Режиссёр Лариса Шепитько о фильме "Восхождение"(1976):

"Мы пол-России проехали в поисках Сотникова, искали актёра, на которого стоит только взглянуть, чтобы понять всю суть его, нравственную силу. Актёр Свердловского ТЮЗа Борис Плотников сыграл в театре две-три роли, в Москве не был, в кино не снимался. В жизни совсем не похож на того Сотникова, которого мы видим в фильме. Но попал в образ на 100%".

Хитрый психологический приём Леонида Гайдая Все помнят, что в новелле "Наваждение" студентка Лида, героиня Натальи Селезнёвой, снимает с себя платье от жары.

Леонид Гайдай ещё на пробах рассказал актрисе, что в кадре ей придётся раздеться. Девушка согласилась, но как-то неуверенно. И тогда, будто засомневавшись, режиссёр сказал:

"Но, возможно, у вас не очень хорошая фигура, так что...".

Селезнёва, обладающая прекрасными формами, была возмущена таким недоверием. И быстро скинула с себя платье, чтобы развеять "сомнения"! Поэтому на съёмках того самого эпизода ей было намного проще, чего и добивался Гайдай.

Последняя фотосессия блистательной Людмилы Гурченко (фото А. Ахмадов). Настоящая звезда, которая сияла до последнего вздоха, кто бы что ни говорил..

Стрит-арт с Сергеем Бодровым в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воркута, Липецк, Сарапул, Курск

Мартин Кароль и Джина Лоллобриджида вручают награду Татьяне Самойловой. Канны, 1958 г.

Узнаете? Студент фабрично-заводского училища Московского электрозавода Залман Храпинович, более известный как Зиновий Гердт, 1930-е годы. Красавица Наталья Фатеева! Ох уж эти сияющие ангельские глаза, покорившие не одно мужское сердце...

Юрий Яковлев вспоминает о том, как ему повезло на съёмках "Идиота" (реж. Иван Пырьев):

"Пырьев отличался требовательностью, орал на всех, употреблял ненормативную лексику – все в страхе сжимались. Его резкость подчас распространялась даже на Юлю Борисову. Но на меня ни разу в жизни не повысил голос, даже не смел делать мне резких замечаний. Говорил:

«На него нельзя кричать. Он – святой».

Конечно же, не я, а герой. Просто свою любовь к князю Мышкину режиссёр перенес на меня. Так мне повезло".

Одним словом, игра Юрия Васильевича была настолько убедительна, что даже режиссёр "забывал", что перед ним актёр, а не кроткий князь Мышкин.

Изначально Гайдай видел Наталью Варлей в роли Эллочки-людоедки в своём фильме "12 стульев". Но на пробах он попросил Наталью надеть парик блондинки и тут же увидел в ней Лизу! Варлей согласилась: хоть роль эпатажной Эллочки интереснее, но зато вегетарианка-Лиза – душевнее.