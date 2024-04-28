За экраном

За роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия" Нонна Мордюкова стала лауреатом Сталинской премии. Это звание ей присвоили, когда она была ещё студенткой.Позже актриса признавалась:
Да из-за этой "Молодой гвардии я потом несколько лет нигде не снималась! Мы настолько натурально сыграли молодогвардейцев, что нам еще долго объясняли этим причины отказов: "Будут по экрану ходить Ульяна Громова или Олег Кошевой, а у нас фильм о другом". Не брали нас. Очень трудно было. Голодали...Свадьба Николая Караченцова и Людмилы Поргиной, 1975 г.
Лев ДуровНе надо упрекать актёра — «Зачем ты снялся в какой-то ерунде?» И в ерунде приходится сниматься, чтобы о тебе не забыли.
В 70-х годах Владимир Высоцкий прилетел в США – и его сразу же обступила толпа журналистов.
Естественно, главными вопросами были те, что касались "ужасов советской действительности" и "бесчеловечности коммунистического режима".
На что Владимир Семёнович резонно отвечал:
- "Неужели вы думаете, что если у меня есть проблемы с моим правительством, то я приехал решать их здесь?"
Вопросов о "кровавом режиме" больше не было.На фото: Владимир Высоцкий в Диснейленде, 1976 г.
Людмила Чурсина о современных актёрах (довольно жёстко):Недавно была на Московском кинофестивале – это уже не мой праздник, я там больше половины народа не знаю. Столько молодых и хорошеньких: у всех декольте, спины, талии, волосы. Всё на показ, всё на продажу. Я подумала, поставь их рядом и через 5 минут не поймёшь, кто есть кто. Все вешалки. Индивидуальностей нет, личностей нет. Что-то существенно важное вырождается в нас.
Красота – это не носик, ротик, оборотик. Поэт Николай Заболоцкий очень точно сказал:
"А что такое красота, сосуд в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?".
Если в человеке есть мерцающий свет или огонь, то он обязательно будет красив и притягателен. Возьмите Инну Чурикову, её красавицей назвать нельзя. Но в ней такой костёр внутри горит, что глаз от неё оторвать невозможно. Потому она и Инна Чурикова.
Права Людмила Алексеевна или сгущает краски?
"Летят журавли" – фильм, где каждый кадр как отдельное произведение искусства.Оператор Сергей Урусевский привнёс нестандартные визуальные ходы, игру света и тени, ракурсы, передающие эмоции лучше, чем если бы герои говорили...Надоело думать о том, как мы все плохо живём. Давайте наконец думать о том, как всё будет — да и есть — хорошо. И делать что-то для этого…
Александр Абдулов
Георгий Данелия учит Афоню танцевать.Съёмки одноимённого фильма, 1974 г.
Места съёмок фильма Игоря Добролюбова «Белые росы»: до и после.А вы видели такой Рину Зеленую?Спортивная Рина Зелёная в лодке для академической гребли (скиф), 1935 г., Москва-река.
(автор Г. Липскеров)
Молодая влюблённая пара – Нонна Мордюкова и Вячеслав ТихоновНевероятно, но факт: на роль Принца Датского Козинцев сначала утвердил Сашу Демьяненко. Но в это время Гайдай предложил главную роль в "Операции "Ы", и Саша согласился, решив, что фильм проходной, снимется – и забудут. Сидел, ждал звонка с Мосфильма от группы Козинцева – месяц, два, полгода... Потом не выдержал, позвонил сам, и получил ответ, что после "Новых приключений Шурика" худсовет решил отказаться от его услуг и Гамлета будет играть Смоктуновский...
(С. Садальский)
Олег Даль.Молодая девочка, только что пришедшая в искусство и работающая ассистенткой, в разговоре со мной сказала: «Я буду великой артисткой!»
«Как Сара Бернар?» — спросил я.
«А кто это такая?» — в свою очередь спросила она.
Анастасия Вертинская на прогулке со своим псом Джимом.Женщина удивительной красоты
Возрастные метаморфозы Георгия Вицина:
47 лет – 25-летний Миша Бальзаминов, "Женитьба Бальзаминова"
37 лет – 18-летний Вася, "Запасной игрок"
38 лет – дед Мусий, "Максим Перепелица"
Кирилл Юрьевич Лавров
(15 сентября 1925 – 27 апреля 2007)
Он же: политрук Иван Синцов («Живые и мёртвые»),Иван Карамазов («Братья Карамазовы», 1968 г.),граф Корнеев («Мой ласковый и нежный зверь»).Понтий Пилати Барон из «Бандитского Петербурга».И дважды – Владимир Ильич Ленин.Неплохо для человека, который не имел театрального образования. Из-за войны Кирилл Лавров даже не окончил школу…
В начале 1943 г., в 17 лет, добровольцем ушёл на фронт. Потом окончил авиашколу, и до 1950 г. работал техником.
Актёрскому мастерству Лавров научился позже, у своего отца в Театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Кирилл Юрьевич был ведущим артистом, а затем и худруком Театра БДТ, которым руководил до конца своей жизни. Как-то так...
Две дивы: Любовь Орлова и Фаина Раневская в спектакле "Сомов и другие", 1950-е годы.Две звезды первой величины, чудом уживавшиеся в одном театре.
Жаль, что многие помнят Бориса Плотникова только по роли Борменталя в "Собачьем сердце"...
Режиссёр Лариса Шепитько о фильме "Восхождение"(1976):
"Мы пол-России проехали в поисках Сотникова, искали актёра, на которого стоит только взглянуть, чтобы понять всю суть его, нравственную силу. Актёр Свердловского ТЮЗа Борис Плотников сыграл в театре две-три роли, в Москве не был, в кино не снимался. В жизни совсем не похож на того Сотникова, которого мы видим в фильме. Но попал в образ на 100%".
Хитрый психологический приём Леонида Гайдая Все помнят, что в новелле "Наваждение" студентка Лида, героиня Натальи Селезнёвой, снимает с себя платье от жары.
Леонид Гайдай ещё на пробах рассказал актрисе, что в кадре ей придётся раздеться. Девушка согласилась, но как-то неуверенно. И тогда, будто засомневавшись, режиссёр сказал:
"Но, возможно, у вас не очень хорошая фигура, так что...".
Селезнёва, обладающая прекрасными формами, была возмущена таким недоверием. И быстро скинула с себя платье, чтобы развеять "сомнения"! Поэтому на съёмках того самого эпизода ей было намного проще, чего и добивался Гайдай.
Последняя фотосессия блистательной Людмилы Гурченко (фото А. Ахмадов).Настоящая звезда, которая сияла до последнего вздоха, кто бы что ни говорил..
Стрит-арт с Сергеем Бодровым в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воркута, Липецк, Сарапул, Курск
Мартин Кароль и Джина Лоллобриджида вручают награду Татьяне Самойловой. Канны, 1958 г.
Узнаете?Студент фабрично-заводского училища Московского электрозавода Залман Храпинович, более известный как Зиновий Гердт, 1930-е годы.Красавица Наталья Фатеева! Ох уж эти сияющие ангельские глаза, покорившие не одно мужское сердце...
Юрий Яковлев вспоминает о том, как ему повезло на съёмках "Идиота" (реж. Иван Пырьев):
"Пырьев отличался требовательностью, орал на всех, употреблял ненормативную лексику – все в страхе сжимались. Его резкость подчас распространялась даже на Юлю Борисову. Но на меня ни разу в жизни не повысил голос, даже не смел делать мне резких замечаний. Говорил:
«На него нельзя кричать. Он – святой».
Конечно же, не я, а герой. Просто свою любовь к князю Мышкину режиссёр перенес на меня. Так мне повезло".
Одним словом, игра Юрия Васильевича была настолько убедительна, что даже режиссёр "забывал", что перед ним актёр, а не кроткий князь Мышкин.
Изначально Гайдай видел Наталью Варлей в роли Эллочки-людоедки в своём фильме "12 стульев". Но на пробах он попросил Наталью надеть парик блондинки и тут же увидел в ней Лизу!Варлей согласилась: хоть роль эпатажной Эллочки интереснее, но зато вегетарианка-Лиза – душевнее.
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