СССР на стройке, № 3, 1934

Мы из Советского Союза

№ 1, 1934 № 2, 1934

Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке».

https://books.totalarch.com/magazines/ussr_in_construction/1934_03

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

.

.

.

.

.

.