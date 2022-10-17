Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 24

Автор: @stone_eyes_Z1Автор: @kotillustrationДалее@Ohhhhh it's my...ПулеметчикСоколикиСпецназовцыНесколько рисунков без наименования

Имени Сергея Сухарева

На вокзале Рязань-1 вместе с представителями МЖД принял участие в запуске именного экспресса по маршруту Рязань-Москва. Поезд получил имя Героя России, уроженца Рязанской области Сергея Сухарева.

Сергей Сухарев - выпускник Рязанского училища ВДВ, героически погиб в марте 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО.

Рязанцы гордятся своим земляком, настоящим Человеком чести. Наш долг - сохранять память о мужестве героев. Благодарен РЖД за этот важный шаг.

Присвоение поезду имени Сергея Сухарева - еще одно напоминание о доблести наших воинов. Важно, что на сегодняшней церемонии смогли присутствовать родные и близкие офицера-десантника. Его семья не останется без внимания и поддержки

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Ну и немного юмора