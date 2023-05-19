Как по обнаруженным останкам самолёта 1943 года удалось установить судьбу лётчика

О том, что в Прохоровском районе над хутором Покровка в июле 1943 года был сбит и упал наш истребитель, поисковики Белгородского историко-поискового клуба «Огненная дуга» узнали от старожилов еще в начале 2000-х годов.

Первые попытки поднять самолет не увенчались успехом – при рытье котлована помешали грунтовые воды. В сентябре 2015 года совместно с экспедиционным клубом «Неунывайки» из Липецка уже в третий раз попытались поднять самолет. Сначала копали лопатами, потом удалось найти экскаватор. А. Шевченко – руководитель историко-поискового клуба «Огненная дуга» г. Белгород, А.Михайленко, С. Бороздняк. В котловане – В. Омельянчук, руководитель Липецкого экспедиционного клуба «Неунывайки».

Так, шаг за шагом, на трёхметровой глубине удалось найти двигатель, авиационную 20-миллиметровую пушку ШВАК и деревянные обломки фюзеляжа, на которых сохранилась табличка с номером и годом производства крылатой машины... Найденный авиационный двигатель М 105-ПФ 20-мм авиационная пушка ШВАК Табличка с номером самолета (шильда)

Тщательно изучив находки, сделали вывод, что это части нашего истребителя Як-7б. С помощью магнитометра и железных щупов удалось выяснить, что части самолета находятся в земле на глубине до 11 метров. В. Писанков с магнитометром.

Две мощные помпы для откачки воды не справлялись с постоянно прибывающими грунтовыми водами. Поэтому было принято решение для подъема частей истребителя использовать водолазное снаряжение. В. Писанков в водолазном снаряжении.

Работы по подъему истребителя завершились в октябре.

Все находки были переданы в музей-заповедник «Прохоровское поле».

Предстояла кропотливая работа с архивными документами, чтобы по найденному номеру самолета установить авиационный полк и судьбу летчика. В этом помогли коллеги и единомышленники из Белгорода, Москвы и Самары.

В результате совместной работы было установлено, что 16 июля 1943 года «не вернулся с боевого задания мл. лейтенант Лепехин, (самолет) Як-7б № 4622», летчик 183 истребительно авиационного полка 294 истребительно авиационной дивизии. В учетно-послужной карточке, хранящейся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, сохранились скупые биографические данные погибшего пилота.

Родился Николай Ильич Лепёхин 15 мая 1922 года в городе Люботин Харьковской области. После окончания восьмилетней школы с 1938 по 1940 учился в индустриальном рабфаке. Получил профессию фоторепортера. С 1940 по 1942 год курсант Чугуевской военной авиационной школы пилотов. Проходил службу в 5 запасной авиационной бригаде, 20 запасном авиационном полку. 1 июля 1943 года был зачислен в состав 183 иап.

В оперсводках полка удалось найти описание последнего воздушного боя, в котором он участвовал.

«В период 18.22-19.37 12 экипажей с ведущим мл. лейтенантом Юрченко прикрывали наземные войска в районе Правороть, Шахово, Щелоково, Гнездиловка. В районе прикрытия истребители встретили 6-Ме 109, пытавшихся их атаковать со стороны солнца. В завязавшемся воздушном бою мл. лейтенант Дорохов атакой сверху сзади поджег 1 Ме-109, упавший в районе Шахово. Ст. сержант Проскурин атакой с дистанции 100 метров зажег 1 Ме-109, упавший в районе Мало-Яблоново. Мл. лейтенант Сергеев атакой сверху сзади с дистанции 80-100 метров сбил 1 Ме-109, который горящим в воздухе пошел со снижением в свою сторону. Мл. лейтенант Носов атакой сверху сзади зажег 1 Ме-109, который упал в районе Мало-Яблоново. Не вернулись с боевого задания мл. Лейтенант Лепехин и сержант Карпенко».

Останков пилота найдено не было. Тем самым подтвердился рассказ местных жителей, видевших выпрыгнувшего летчика с падающего истребителя. Приземлился он недалеко от хутора Шипы. Через несколько дней, когда они пришли к месту приземления, то обнаружили мертвое тело. Было принято решение похоронить его здесь же. Поисковикам удалось найти родственников Николая Ильича на Украине. Они поделились фотографиями из личного архива. Курсант Чугуевской Военной Авиационной школы пилотов Н.И. Лепехин. Довоенное фото. Семья Лепехиных.

В 2016 году поисковики «Огненной дуги» на собранные средства изготовили памятный знак. Совместно с БРО Всероссийской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов предложили установить его на месте падения самолета младшего лейтенанта Н.И. Лепехина. Но благое дело, до сих пор, так и не сдвинулось с мертвой точки из-за многочисленных бюрократических проволочек.

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