Когда антисоветчик надевает патриотический мундир

История с закрытием музея ГУЛАГа и созданием на его месте Музея геноцида советского народа стала лакмусовой бумажкой для «правого лагеря». Реакция предсказуема до зевоты: как только речь зашла о советской памяти, из-под квасных тог выглянул старый знакомый – антисоветчик с маниакальной страстью доказать русским, что они «жертвы коммунистов».
Давайте вместе разберём этот цирк
Националисты дружно запели: «Советский народ – искусственная конструкция». Мол, нацисты уничтожали только славян, а не абстрактных «советских». Логика изумительная: план «Ост», выходит, был не про ликвидацию СССР как цивилизации, а про этнографический эксперимент.
Особенно старается Холмогоров, требующий музей «красного террора» и отрицающий системность белого террора. Массовые расстрелы и погромы у белых, по его версии, происходили «по вдохновению».
Некий блогер Храмов сравнил советское государство с маньяком-отцом, убивающим ребёнка: «Внутренние репрессии страшнее внешнего врага». Если следовать этой логике, любая государственность в истории – от Рима до США – хуже оккупантов. Но выводы почему-то только про СССР.
«Сыны монархии» предлагают построить «Музей национальной памяти реального Русского народа». Будто советский народ, наши русские предки, бабушки и дедушки, были нереальными.
Антисоветчик Дюков пугает внешним врагом: если государство не создаст «правильный» музей ГУЛАГа, историю напишут иностранцы. То есть аргумент не про факты, а про контроль над нарративом.
Но мы эти официальные современные российские нарративы уже проходили
В прошлом году мы разбирали «чудо статистики» идеолога позднесоветской Перестройки Александра Яковлева, который в 2001-м насчитал 100 миллионов жертв сталинизма, свалив в кучу Гражданскую войну, неродившихся детей и потери в Великую Отечественную войну – создавалась цифра-фантом, чтобы смешать советскую цивилизацию с грязью.
И эта методология – «вали всё в кучу, шокируй обывателя» – стала основой антисоветской пропаганды. И когда сегодня кричат «Не смейте закрывать музей!», они защищают право пугать публику, не предъявляя архивов, как глава СПЧ Фадеев и его «740 тысяч расстреленных за два года».
Впрочем, есть и здравые лево-патриотические голоса
Блогер Виктория Янтурина справедливо указала: прежний музей ГУЛАГа грешил однобокостью, давлением на эмоции и ссылками на сомнительные источники. Вопрос не в том, помнить или нет, а как помнить – научно или пропагандистски.
Журналист Павел Волков добавил ещё один штрих: сам по себе ГУЛАГ не был «воплощённым ужасом», потому что любая тюремная система трагична по определению, и если уж делать Музеи страданий – тогда придётся делать их для всех эпох. Но такой универсализм националистам неинтересен. Им нужен один музей – с заранее утверждённым виновником.
Писатель Захар Прилепин добил убийственным аргументом: если и делать музеи трагедий, давайте тогда Музей крепостного права, гонений на старообрядцев, дворцовых переворотов – и посмотрим, кто первым закричит «Русофобия!». Память у «правых страдальцев» всегда выборочная: цари – сложно, 90-е – неудобно, а советский период – идеальная мишень.
И главный вывод здесь такой
Вся эта буря эмоций – не про музей. Она про идеологию. Тезис «советский народ – фикция» ведёт к цепочке: СССР – не Россия, значит его достижения, космос, Великая Победа над нацизмом – «не наши». Это схема десуверенизации прошлого.
Поэтому правые так нервничают из-за формулировки «геноцид советского народа». Она напоминает: в 1941–1945 был единый народ, который воевал и побеждал как целое. И этот факт ломает их конструкцию.
Можно сколько угодно говорить о любви к России. Но если твоя концепция требует объявить собственное прошлое чужим и ненастоящим – проблема не в прошлом, а в том, что у правых националистов и монархистов заместо лица – русофобское мурло.
Практика подтверждает старую формулу: антисоветчик всегда заканчивает русофобом. Потому что, отрицая советское, он отрицает величие, созданное Россией в XX веке. А отрицать величие своей страны – это и есть русофобия, в какие бы одежды она ни рядилась.
Музей ГУЛАГа уходит в прошлое — вместо него будет Музей Памяти, рассказывающий о геноциде советского народа и других военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Совершенно правильное решение. Во-первых, музей ГУЛАГа — это не про историю, это про идеологию: столько вранья на один квадратный сантиметр я не видел нигде. Приведу простой пример: с первых же минут посещения «музея» экскурсовод вещала — «в советские годы в этом здании размещалась тюрьма». А это здание общежития метростроевцев-комсомольцев и другой молодежи, приехавшей в Москву строить «подземные дворцы». И так там было во всем: от речей экскурсоводов до поддельных экспонатов. Например, стоит синий несгораемый шкаф, знакомый каждому, кто был в советских учреждениях, с биркой «В случае пожара выносить в первую очередь». Рядом табличка: «сейф сотрудника НКВД для хранения дел репрессированных». Да помилуйте, какой НКВД в 1973 году? А ведь это я не только по виду несгораемого шкафа понял. На нем сохранился металлический шильдик: «Завод им. Моссовета, 1973 год»...
Примеров можно приводить десятки. Добавлю, что весь музей был продолжением общеевропейской концепции о преступлениях коммунистических режимов. Вы найдете такие «музеи террора» и в Праге, и в Будапеште, и в Берлине, и в Варшаве — все они созданы, как правило, на деньги немцев из ФРГ, и цель одна: обелить преступления нацистов, сначала создав миф о «геноциде собственных народов коммунистами», а потом — чтобы этот миф затмил преступления нацистов по геноциду неарийских народов. Поэтому Музей Памяти нужен и как память о прошлом, и как ответ фальсификаторам.
О нацистских преступлениях говорилось в рамках музеев Великой Отечественной, но в логике музейной композиции главный акцент, конечно, был на героизме и мужестве народа-победителя, и тема уходила на второй план. И вот вроде надо радоваться, что память о миллионах жертв нацизма в нашей стране будет сохранена, но в соцсетях поднялся невиданный крик. И не со стороны либералов (эти поскулили и только), а со стороны националистов и монархистов, так любящих рядиться в тогу патриотов.
Очень хороший разбор их тезисов дали «Мишутки Палыча», так что повторяться не буду. (См.выше)
Немного поспорю в одном моменте: националисты, как они себя называют, — это ведь те же нацисты, а для них не может быть ни «советского народа-победителя», ни «геноцида советского народа» по определению. Эти и у входа в рай с черепомерками стоять будут и выбирать, какая нация внесла больший вклад, кто пролил больше крови. Они не сильно отличаются от своих предшественников в Германии ни по разделению единого народа по национальным квартирам, ни по ненависти ко всему советскому.
Но против Музея Памяти геноцида советского народа они выступили единым фронтом не поэтому. Они — идейные наследники русофобов, белогвардейцев, интервентов, либералов первой волны, и для них миф о ГУЛАГе — это единственный аргумент против советской власти, против СССР и его «неправильного народа». Вот и бьются они в истерике не против «советского народа», а против того, что у них отбирают любимую дубинку, которой они уже 70 лет крошат сознание людей в своих антисоветских припадках.
P.S. И особенно их корежит, что это совпало с юбилеем секретного доклада Хрущева делегатам XX съезда. Так сказать, вместо юбилея антисоветщины пришлось зайти на похороны, вот и истерят.
К слову, те же люди, как только про «крававий совок» начинают высказываться украинцы, поляки или прибалты, сразу возмущаются, мол, это клевета. А сами-то.
А ещё эти же люди рассказывают про плохих иноагенто-экстремистов из запрещённого «Мемориала» (не симпатичен мне от слова совсем), почему-то забывая, что он активно участвовал в деятельности музея ГУЛАГа. (Иронично, что совместно с ныне запретившим его государством, ох уж от любви до ненависти).
Это из той серии, как обсуждение голода 20х-30х годов. Снова у одних и тех же людей «злые хохлы врут про голодомор» и «в России был голод из-за клятых большевиков». Граница того, где был, где не был голод, у них, видимо, меняется в зависимости от линии фронта между нашими и Украиной.
Как «мило», осуждать недружественные страны за пропаганду, которую сами транслируете.
Лицемерие-с. Или, может, у некоторых деятелей под маской патриотизма скрывается вражеская методичка)
.
.
.
.
.
.
