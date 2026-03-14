Когда антисоветчик надевает патриотический мундир

История с закрытием музея ГУЛАГа и созданием на его месте Музея геноцида советского народа стала лакмусовой бумажкой для «правого лагеря». Реакция предсказуема до зевоты: как только речь зашла о советской памяти, из-под квасных тог выглянул старый знакомый – антисоветчик с маниакальной страстью доказать русским, что они «жертвы коммунистов».

Давайте вместе разберём этот цирк

Националисты дружно запели: «Советский народ – искусственная конструкция». Мол, нацисты уничтожали только славян, а не абстрактных «советских». Логика изумительная: план «Ост», выходит, был не про ликвидацию СССР как цивилизации, а про этнографический эксперимент.

Особенно старается Холмогоров, требующий музей «красного террора» и отрицающий системность белого террора. Массовые расстрелы и погромы у белых, по его версии, происходили «по вдохновению».

Некий блогер Храмов сравнил советское государство с маньяком-отцом, убивающим ребёнка: «Внутренние репрессии страшнее внешнего врага». Если следовать этой логике, любая государственность в истории – от Рима до США – хуже оккупантов. Но выводы почему-то только про СССР.

«Сыны монархии» предлагают построить «Музей национальной памяти реального Русского народа». Будто советский народ, наши русские предки, бабушки и дедушки, были нереальными.

Антисоветчик Дюков пугает внешним врагом: если государство не создаст «правильный» музей ГУЛАГа, историю напишут иностранцы. То есть аргумент не про факты, а про контроль над нарративом.

Но мы эти официальные современные российские нарративы уже проходили

В прошлом году мы разбирали «чудо статистики» идеолога позднесоветской Перестройки Александра Яковлева, который в 2001-м насчитал 100 миллионов жертв сталинизма, свалив в кучу Гражданскую войну, неродившихся детей и потери в Великую Отечественную войну – создавалась цифра-фантом, чтобы смешать советскую цивилизацию с грязью.

И эта методология – «вали всё в кучу, шокируй обывателя» – стала основой антисоветской пропаганды. И когда сегодня кричат «Не смейте закрывать музей!», они защищают право пугать публику, не предъявляя архивов, как глава СПЧ Фадеев и его «740 тысяч расстреленных за два года».

Впрочем, есть и здравые лево-патриотические голоса

Блогер Виктория Янтурина справедливо указала: прежний музей ГУЛАГа грешил однобокостью, давлением на эмоции и ссылками на сомнительные источники. Вопрос не в том, помнить или нет, а как помнить – научно или пропагандистски.

Журналист Павел Волков добавил ещё один штрих: сам по себе ГУЛАГ не был «воплощённым ужасом», потому что любая тюремная система трагична по определению, и если уж делать Музеи страданий – тогда придётся делать их для всех эпох. Но такой универсализм националистам неинтересен. Им нужен один музей – с заранее утверждённым виновником.

Писатель Захар Прилепин добил убийственным аргументом: если и делать музеи трагедий, давайте тогда Музей крепостного права, гонений на старообрядцев, дворцовых переворотов – и посмотрим, кто первым закричит «Русофобия!». Память у «правых страдальцев» всегда выборочная: цари – сложно, 90-е – неудобно, а советский период – идеальная мишень.

И главный вывод здесь такой

Вся эта буря эмоций – не про музей. Она про идеологию. Тезис «советский народ – фикция» ведёт к цепочке: СССР – не Россия, значит его достижения, космос, Великая Победа над нацизмом – «не наши». Это схема десуверенизации прошлого.

Поэтому правые так нервничают из-за формулировки «геноцид советского народа». Она напоминает: в 1941–1945 был единый народ, который воевал и побеждал как целое. И этот факт ломает их конструкцию.

Можно сколько угодно говорить о любви к России. Но если твоя концепция требует объявить собственное прошлое чужим и ненастоящим – проблема не в прошлом, а в том, что у правых националистов и монархистов заместо лица – русофобское мурло.