Петропавловск-Камчатский. Фотографии 2000 года

Первый острог в районе будущего Петропавловска-Камчатского заложил отряд казаков в 1697 году. Казаки поселились в Авачинской бухте, недалеко от местных жителей ительменов.

В октябре 1740 года на Камчатку прибыла экспедиция Витуса Беринга. Капитан Беринг назвал острог Петропавловским в честь своих кораблей — «Святого апостола Петра» и «Святого апостола Павла». Однако основателем города считается мичман Иван Елагин, который побывал здесь с разведкой на судне «Святой архангел Гавриил» несколькими месяцами ранее. Команда Елагина исследовала бухту и построила базу для экспедиции Беринга.

В последующие годы гавань часто встречала мореплавателей. В 1779 году в Авачинскую бухту заходили британские парусники Джеймса Кука, а в 1787 году — французские фрегаты Жана-Франсуа де Лаперуза.

В 1812 году посёлок получил статус города под названием Петропавловская гавань и стал административным центром Камчатки. В 1849 году была образована Камчатская область, центр переименовали в Петропавловский порт. В 1924 году большевики изменили название города на Петропавловск-Камчатский. Географическое уточнение добавили из-за того, что в Советском Союзе был ещё один Петропавловск — в Казахстане.

Город значительно расширился в 1930–1960‑е годы: появились промышленные предприятия, учебные заведения, в порту возвели крупные судоверфи. В границы Петропавловска-Камчатского были включены посёлки судостроителей, моряков, фабричных рабочих.

В 1945 году Петропавловская гавань служила опорным портом для кораблей ВМФ СССР, сражавшихся с японцами за Курильские острова. На Камчатском полуострове расположилась крупная военная база Тихоокеанского флота. Во время холодной войны Петропавловск-Камчатский был закрыт для путешественников. В 2000‑е годы ограничения сняли, и в город начали приезжать туристы.

В 2000 году, на 260-летие Петропавловска-Камчатского, издательство «Камчатский печатный двор» выпустило открытки с фотографиями Александра Дьякова. VATNIKSTAN публикует снимки, на которых запечатлены памятники, улицы, здания и пейзажи города. Выход в Тихий океан / Памятник Витусу Берингу Торговый и рыбный порты ЦУМ «Петропавловск» / Улица Ленинградская Район «Горизонт» / Памятник «Часовня». Сооружён в честь успешной обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году, во время Крымской войны Памятник Жану-Франсуа де Лаперузу / Фрегат «Паллада» на рейде Петропавловска Памятник освободителям Курильских островов / Краеведческий музей. Бывшее здание канцелярии губернатора Камчатской области Памятник «Слава». Как и «Часовня», сооружён в честь успешной обороны города от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. / Авачинская губа — одна из крупнейших бухт на планете: длина — 24 километра, ширина у входа — 3 километра, общая площадь водного зеркала — 215 квадратных километров Исторический центр города / Телецентр Камчатская дорога / Улица Ленинская Церковь святых Петра и Павла / Ночной Петропавловск ТЭЦ — 1 / Район СРВ (судоремонтная верфь) На рейде / Городская администрация Памятник батарее Александра Максутова. В августе 1854 года, в ходе Крымской войны 1853–1856 годов, батарея лейтенанта Максутова отражала нападение англо-французской эскадры на Петропавловский порт. Памятник установлен в августе 1959 года Аллея морской славы. Монумент заложен 20 октября 1996 года в честь 300-летия Российского флота Аэропорт «Петропавловск-Камчатский», сейчас — аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга. Находится в 29 километрах от Петропавловска-Камчатского в городе Елизово

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/petropavlovsk-kamchatskij-2000/



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