Русофобам не входить - единороссы закрывают въезд врагам ветеранов и воинских мемориалов

«Единая Россия» внесёт поправки, запрещающие въезд в РФ иностранцам, которые разжигают ненависть к русским, оскорбляют память ветеранов, портят воинские мемориалы, неверно трактуют роль СССР во Второй мировой войне и оправдывают нацизм. Как заявил один из авторов документа, депутат Госдумы Александр Хинштейн, инициатива появилась после случаев «откровенной русофобии» на постсоветском пространстве, видимо, имея в виду инциденты с русскоговорящими гражданами в странах СНГ, от которых требовали говорить на государственных языках. Критики нововведений опасаются, что закон направлен на изоляцию России и не направлен на искоренение причин негативного отношения к соотечественникам за рубежом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Империя наносит ответный удар

По словам Александр Хинштейна, «Единая Россия» предлагает внести изменения в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. Парламентарий добавил, что МВД России как уполномоченный орган полностью поддерживает концепцию партии власти.

Александр Хинштейн. Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с последними возмутительными случаями проявлениями откровенной русофобии на постсоветском (и не только) пространстве «Единая Россия» подготовила законопроект, закрывающий въезд в нашу страну лицам, позволяющим себе подобные выходки , — сказал Хинштейн.

Авторы законопроекта собираются запретить въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, которые, по мнению единороссов, занимаются следующими вещами:

— возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

— оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

Сергей Булкин/NEWS.ru

— распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику);

— отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Позиция «Единой России» предельна проста: для русофобов и нацистских последышей двери в страну должны быть плотно закрыты. Впрочем, запрет на въезд — не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит , — добавил Хинштейн.

С единороссом соглашается экономист Михаил Делягин, хотя он предлагает более радикальные меры, в том числе лишать гражданства «натурализованных русофобов» с их последующей высылкой, а также ввести «запрет на действия в РФ и сотрудничество с российскими фирмами всего бизнеса, связанного с русофобией».

Но и так — лиха беда начало. Хотя я бы вместо лишения права на въезд давал бы для начала пять лет лишения свободы, а дальше — что следствие покажет , — добавил Делягин.

Давний тренд

Судебный юрист в сфере прав человека Максим Оленичев в интервью NEWS.ru заявил, что предлагаемый законопроект — это «инструмент произвола в руках конкретных людей в органах исполнительной власти».

Юрист Максим Оленичев

При огромных проблемах в стране с верховенством права предоставление возможности чиновникам принимать решения о неразрешении въезда в Россию позволит применять его не по обстоятельствам, указанным в законопроекте, а произвольно — в отношении оппонентов, критикующих государственные органы за нарушения прав человека, или просто высказавшихся не в рамках действующего политического курса. По сути, конкретные чиновники произвольно смогут решать, кому из иностранцев и лиц без гражданства можно въехать в Россию, а кому нет.

По мнению Оленичева, причины для отказа въезда в РФ, указанные в законопроекте, носят оценочный характер. И документом «не предполагается установление оснований для неразрешения въезда в Россию на основании судебного решения». Возможность применения проектируемой нормы будет зависеть от конкретных сотрудников МВД и не более, уверен юрист.

Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Юрист пояснил, что в действующей редакции федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» есть ст. 27, которая указывает, что въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства может быть не разрешён, если «это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

По существующему порядку никакого судебного решения для применения этой нормы не нужно. ФСБ готовит оперативную справку о том, что конкретное лицо представляет угрозу безопасности страны, и на её основании принимает решение о неразрешении конкретному лицу въезда в страну , — констатирует Оленичев.

Он напомнил, что в 2017 году ФСБ запретила въезд германскому исследователю Йоханнесу Рору до тех пор, пока ему не исполнится 100 лет. В российских судах это решение оспорить не удалось: они принимали на веру обстоятельства, указанные в оперативной справке спецслужбы под грифом «секретно», а представителю иностранца в суде её так и не показали. Никакие доводы об отсутствии какой-либо угрозы стране судами во внимание приняты не были, резюмирует юрист. Поэтому, по его убеждению, законопроект «позволит принимать такие же произвольные решения, которые в современных российских судах будет практически не оспорить и не восстановить право на въезд в страну».

С чего всё началось

О работе над соответствующим законопроектом ещё 9 августа заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты предлагали запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе агрессивные действия в адрес русскоговорящих жителей бывших республик СССР.

Озабоченность думцев вызвало нападение на девушку-продавца в Киргизии из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. В связи с эти они подготовили обращение на имя председателя парламента Киргизии взять инцидент на личный контроль. По словам Володина, «это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны». В СМИ говорилось про избиение русского подростка в той же центральноазиатской стране. Однако эксперты усомнились, что в той истории был националистический мотив, поскольку детская жестокость всегда существовала и подобный инцидент мог произойти где угодно.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Помимо этого, в Казахстане местные националисты устраивали рейды по городам и заставляли местных жителей извиняться на камеру за то, что говорят на русском языке. После того как об этом стал известно, замглавы администрации президента страны Даурен Абаев заявил, что действия языковых патрулей недопустимы и возмутительны, такие вещи власти республики жёстко пресекают. Он подчеркнул, что 90% населения страны страны владеют русским языком и более 30% школьников обучаются на нём, несмотря на то что доля русскоязычных жителей Казахстана составляет всего 20%.

https://zen.yandex.ru/media/news.ru/rusofobam-ne-vhodit-edin...