Феликс Чуев. Зачем срубили памятники Сталину?

Предисловие редакции: Знаменитое стихотворение Феликса Чуева в интернете существует в нескольких вариантах. Мы выбрали два. Один из них более ранний, относится к концу 60-х годов, другой явно более поздний, скорее всего, 90-х годов. Он несколько совершеннее, по сравнению с первоначальным, но в нём отсутствует несколько очень важных строф (в которых упоминаются Ленин, «Интернационал» и большевики).

Зачем срубили памятники Сталину?

Они ж напоминали о былом

Могуществе, добытом и оставленном

Серьёзным, уважаемым вождем.

В любое время и во время оно

Хулить покойных — боже упаси!

Покойника, по древнему закону,

Не принято тревожить на Руси.

Все дело в том, а было ль в нём величье?

Мне ветеран сказал: «Помаракуй»!

Что культ да культ… была такая личность —

Вот потому был у нее и культ.

И что вы там о нем ни говорите,

Как ни хулите скоро, горячо,

Оставил он шинель, потертый китель,

Да валенки подшитые ещё.

Но он притом оставил государство

С таким авторитетом на Земле,

Что, братцы, тут уж надобно признаться

Всем тем, кто вот сейчас засел в Кремле.

И всё, что обозначил он устами,

под стать ему лишь было одному.

— Какой ты Сталин? Я ещё не Сталин! —

говаривал он сыну своему.

И на священной каменной трибуне

в седой мороз седьмого ноября

он верил в тех, что верили в июне,

спокойно о победе говоря.

Какая ж клокотала в нём природа,

И как он исполински понимал,

Когда здоровье русского народа

Он высоко над миром поднимал!

Первична Правда. Правда, а не Слава.

Ведь с ним стояла Правда у руля.

Её не сбросишь краном с пьедестала

И не зароешь даже у Кремля.

Мы знали правду, дети перелома,

мы, дети безотцовщины, войны,

в кирпичных городах и на соломе

его улыбкой были спасены.

И правда, перечёркнутая кровью

отцовских непридуманных времён,

то наша правда, кровная, сыновья, —

мы были б хуже, если бы не он.

Мы очень непростое поколенье,

нам донести тот пламень и накал,

чтоб первозданно полыхало «Ленин»,

чтоб обжигал «Интернационал»!

А нас потомки не простят вовеки,

Хозяев им оставленной земли,

За то, что мы такого человека

Понять и оценить вот не смогли.

На наши плечи падает Россия,

На нас на всех ответственность сейчас…

Так думайте же, люди непростые!

Теперь, ведь, ОН — не думает за нас.

Да будет шаг наш точным и могучим!

И это вера, а не просто крик.

За это гибли лучшие из лучших,

и гибли от врагов и от своих.

А кто ходил по Мавзолею Ленина

и получал особые пайки?

Но, если спросят наше поколение:

— А были ль вообще большевики?

Я знаю их. Они меня растили.

Горело свято на дверях «Партком».

Несытые строители России,

я тоже с детства был большевиком.

Как все, я грыз макуху с аппетитом,

и счастлив был, и гордый был, как все.

Я сын его. И я необъективен.

Ведь это ж не о ком-то — об отце.

.

.

.

.

.

.