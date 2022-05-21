Харьков - заранее прощаемся с остатками иллюзий

Увидел в тут шокировавшую меня, как человека, близкого к истории и религии, новость: в Харькове снесли памятник Александру Невскому.

Решил, что надо по этому поводу сказать, ибо это событие — знак очень даже существенный.

Итак, Харьков для нас, русских, воспринимается как русский город. Вот совсем-​совсем русский. Хотя факты последних лет говорят нам об обратном: говорят о перерождении духа этого города с русского на антирусский.

Один подлейший слив в феврале-​марте 2014 года (Добкин с Кернесом) чего стоит! Харьков реально мог стать столицей альтернативной Украины с легитимным президентом — потому-​то Янукович именно туда и прибежал после государственного переворота в Киеве.

На харьковском съезда тогда было много депутатов со всей Украины и даже из Госдумы РФ, т.е. всё было готово к тому, чтобы появилась новая, русская Украина в составе сразу нескольких русских областей — от Харькова до...да хоть до Одессы сразу.

Всё-​таки легитимный президент, против которого совершён государственный переворот — это козырной туз.

Но именно Харьков тогда слил этот проект.

Янукович бежал в Крым, а харьковские власти очень хитро тогда всё свели на ноль: и вроде против ничего не сказали, но и не дали никакого хода тем решениям, что принял съезд.

Далее, Харьков не смог отстоять Харьковскую Народную Республику, которую активисты провозгласили весной-​2014.

Хоть и было там относительно массовое анти-​майданное движение, но не настолько массовое (и главное — не настолько радикальное), чтобы, подобно Донецку и Луганску отстоять свою Народную Республику.

Т.е. харьковчане испугались, не пошли на те жертвы, какие требовала реальная борьба с майданной нечистью. Не захотели ВСЕРЬЁЗ подняться, предпочли лечь под Тьму — кто добровольно, кто принудительно, но факта это не меняет.

И этот их коллективный выбор лечь под Тьму они потом не раз подтверждали тем, что голосовали за Кернеса и он так и продолжал быть харьковским мэром, пользовался "любовью и популярностью". Т.е. этого откровенного Иуду (который, как мы видим, на съезде был с георгиевской ленточкой) они так и продолжали любить.

Далее — все восемь лет геноцида на Донбассе Харьков исправно поставлял в ВСУ военную технику, а также ремонтировал повреждённую военную технику.

Рабочие ХТЗ и других оборонных предприятий Харькова прекрасно знали, откуда пришли те танки, которые они ремонтировали, и куда эти танки пойдут после ремонта.

Знали и ремонтировали — т.е. соучаствовали в уничтожении людей Донбасса.

Ну и наконец самое яркое подтверждение перерождения духа Харькова и окончательный его переход в стан Тьмы — это события весны нынешнего года, когда Харьков не только встал стеной на защиту от русских, но и выказал ужасающие зверства с русскими пленными — зверства, которые на камеру не снимали и не выкладывали в сеть даже западэнцы.

Для огромного количества людей в России такое перерождение Харькова явилось особой трагедией. В чём-​то даже бóльшей трагедией, чем Одесса, которая, во-​первых, достаточно далеко от границы, а во-​вторых, большой процент еврейского населения делает Одессу гораздо менее "русским" городом. Посему предательство Одессы как-​то легче укладывается в сознании.



Ну, в общем, по целой совокупности факторов, Харьков воспринимался подсознанием россиян как самый близкий к нам город.

И вот — особо изощрённый факт, показывающий нам чудовищную степень демонического перерождения Харькова: после снесённого памятника маршалу Победы Жукову, после снесённого памятника Горькому, харьковчане снесли памятник Александру Невскому:

Далее — видео сего откровенно демонического, бесовского действа:

Обратите внимание, как они глумятся над образом русского князя! Это — реально дикари, Шариковы нашего времени!

А ведь кто такой Александр Невский?

Это же Рюрикович!

Прямой потомок Владимира Красное Солнышко, крестившего Русь.

И это при том, что укро-​пропагандисты воют о том, что мол-​де "истинная Русь — это они, украинцы, а нынешняя Россия — это Московия, это вообще не русские, это угро-​финско-татарская орда, а русские — мы, украинцы".

И вот на тебе...сносят памятник князю, который является значимой фигурой в истории той самой Киевской Руси, от которой они типа ведут свою "родословную". Шизофрения как она есть.

Далее (и это ещё более существенно в данном случае), Александр Невский — это СВЯТОЙ православной церкви!

Даже на фоне предательства УПЦ МП своего Московского патриархата, Александр Невский остаётся святым для УПЦ МП. Мало того, он святой и для, прости господи, СЦУ, и даже для УГКЦ. Он — официальный, почитаемый святой во всех этих конфессиях.

И вдруг его сносят — показательно, демонстративно, с глумлением...

Это — признак глубокой демонизации Харькова, его коллективного подсознания.

Причин такого внутреннего перерождения, разумеется, много, но одна из них изложена в интересной беседе Д.Рогозина и историка В.Спицина на радио "Спутник".

Сссылку даю с таймкодом, прямо на то место, где Спицин говорит по данной теме:

Вот что говорит Спицын: в 1955 году Хрущёв амнистировал бандеровцев, выпустил их из тюрем.

По его указу было амнистировано более 50 тысяч бандеровцев! Плюс Хрущов реабилитировал тех бандеровцев, которые вместе с немцами ушли за границу. И в результате на Украину в общей сложности вернулось более 120 тысяч бандеровцев!

Но самое интересное в контексте нашей темы: оказывается, немалая часть этих вернувшихся бандеровцев осели на востоке Украины, в том числе в Харькове.

Так что, бандеровская "закваска" в Харькове уже давно присутствует. И вот в этом году мы убедились, что она своё дело сделала и переродила подавляющее большинство харьковчан в бандеровских бесов.

О чём это нам говорит и почему мы вообще этому эпизоду уделяем внимание?

Причину, по которой необходимо уделить внимание этому событию, я, собственно, уже обозначил: Харьков для нашего, русского подсознания воспринимается как самый русский город Украины.

Поэтому, когда начнётся уже серьёзная зачистка Харькова, то нам будет в глубине души очень дискомфортно и даже больно.

Причём, как только эта жёсткая зачистка Харькова начнётся — мы увидим в СМИ и соцсетях особо пронзительные визги, истерики, о том, "да шож вы творите, мыж харьковчане — такие же русские, как и вы!"

И именно на это будут упирать — на свою "русскость", на особую близость к России.

Собственно, мы это наблюдали с самого начала, когда наши попытались с наскока взять Харьков — в надежде, что харьковчане поддержат этот "русский наскок" и Харьков малой кровью вернётся в лоно Матери-​России.

Но харьковчане чётко и определённо сделали другой выбор. Точнее — они ещё раз подтвердили свой выбор 2014 года: они более не русские. Они — украинцы.

Но "украинец" — это человек без совести по определению, поэтому, когда украинцу выгодно, когда он хочет обмануть — он легко переходит на чистый русский и начинает говорить о том, что мол де "он — русский".

И к этому нам надо быть внутренне готовыми.

Нам надо заранее провести эту внутреннюю работу, чтобы эти многотысячные стоны и плачи харьковчан, когда начнётся работа с Харьковом, нас не цепляли.

А работа с Харьковом в создавшихся условиях будет довольно суровая, драматичная.

Вот что я описал о Харькове и других украинских больших городах "изгнавших оккупантов", в статье "Два месяца с начала нового мира. Всё идёт по плану":

Поскольку задачи особо жалеть граждан Украины у России более нет, то длительная блокировка этих городов — без серьёзных штурмов — вполне вероятна. Даже несмотря на то, что в оных городах жизнь будет более, чем не сладкая — на грани гуманитарной катастрофы.

Ну так и вот. В результате этого второго этапа СВО, Украины будет лишена выхода к морю, а также лишена промышленного потенциала востока.

Даже если Харьков и Днепропетровск будут просто блокированы — это означает, что они не будут участвовать в экономической деятельности и пополнять украинскую казну результатами своего труда.

Производства будут стоять, налоги платиться не будут, в городах будет гуманитарная катастрофа (при этом, выезд из городов для гражданских будет свободен).

И вот при таком раскладе, судьба «победившего Киева», «победившего Чернигова», «победивших Сум», «победившего Харькова», которые «героически изгнали оккупантов», будет крайне незавидна.

Почему?

Как известно, экономика Украины прежде всего держалась на промышленности востока и транзитных потоках юга.

Через ту же Одессу шли колоссальные транзитные маршруты — в том числе и нелегальные, включая наркоту.

Без промышленности востока и транзитных потоков юга Украина превращается в крайне убыточное государство (да ещё и обременённое нереальным количеством долгов.

Соответственно, если Россия по завершению второго этапа СВО, остановится на перерыв, то этот огрызок Украины окажется на содержании у Европы!

При этом «перерыв» — это ж не означает «завершение». Это именно перерыв в активных наступательных операциях.

А ракетные удары так и будут продолжаться! Позиционные бои — будут продолжаться. Работа ДРГ — будет продолжаться.

А это значит, что ни о каком вступлении Украины в ЕС или НАТО и речи идти не может — война же в ней идёт, и непонятно, чтó от неё останется, от той Украины.

Соответственно, эта оставшаяся часть Украины окажется в подвешенном состоянии.

Россия же будет заниматься, во-​первых, решением вопроса больших украинских городов: всё более и более серьёзная блокада и параллельно активные переговоры с населением и руководством этих городов о мирной сдаче.

А во-​вторых, Россия будет заниматься обустройством занятых территорий — и тут, как мы понимаем, проблем будет тоже немало. Но по крайней мере, голода на этих территориях не будет. Хаоса с вооружёнными бандами — не будет. Проблем с топливом и, соответственно, перемещениями — не будет. По меркам остальной Украины всё это будет являться огромным преимуществом.

Таким образом, осенью-​зимой 2022-2023 годов Харькову и харьковчанам предстоит пережить очень непростые времена.

Россия будет подводить их к мысли о сдаче неспешно, упорно и неотвратимо — примерно как боевиков, засевших на Азовстали.

Кейс Азовстали — хороший пример. Это даже своего рода матрица того, как будет происходить со всеми крупными единицами Украины — военными, гражданскими:

- сначала гордая бравада (мы никогда не сдадимся),

- потом многоголосое нытьё (аххх, как мы страдаем, спасите нас, международные организации, а в случае больших городов — множество фоток с голодающими людьми и особенно — детьми),

- слом духа и сдача

И далеко не все доживут до этой сдачи — как далеко не все "азовские сидельцы" дожили.

Как мы знаем, если бы приказ о сдаче был дан ещё в конце апреля — много бы умерших раненых остались бы живы. Но командиры тянули: сначала тянули до 9 Мая (чтобы не дать повод для радости в России), потом тянули до Евровидения, где европейцы гарантировали им победу (чтобы не омрачить эту победу сдачей азовцев).

А в это время раненые бойцы там умирали и умирали.

Вот по такой же схеме, повторюсь, всё будет реализоваться и со всеми крупными единицами Украины — военными и гражданскими.

Хотя, конечно, есть шанс, что пример Азовстали сделает прохождение всех этих стадий более быстрым и меньшими жертвами.

Итак.

Харьков — это ныне не русский город, а город, захваченный Тьмой.

И от этой Тьмы его нужно будет освобождать, выжигая Тьму калёным железом.

По-​человечески это будет очень сурово, поэтому нам уже сейчас нужно к этому внутренне готовиться и спокойно, конструктивно относиться к тому валу нытья, который мы будем видеть и слышать из Харькова в период осени-​зимы 2022-2023.

Ну и тем немногочисленным харьковчанам, кто считает себя в глубине души "пророссийскими", сейчас судьба предоставляет последний шанс размежеваться с той Тьмой, какая захватила Харьков — реально размежеваться с ней, а не на уровне деклараций. Т.е. уехать из Харькова.

Сейчас, когда активные боевые действия вокруг Харькова временно не ведутся, оттуда вполне можно уехать, т.е. таки пойти на те жертвы, на какие эти люди отказались пойти в 2014-м и после него.

Соответственно, те, кто там останутся — это люди, в очередной раз подтвердившие свой выбор — выбор Тьмы, которая в очередной раз продемонстрировала свою сатанинскую власть над Харьковым, демонстративно снеся памятник святому Александру Невскому.

А значит с этими людьми Россия имеет полное право поступать с этими людьми без особых сентиментов.

А когда они будут вопить, мол, "не надо нас освобождать", то отвечать им будем согласно тому мему, который уже с месяц гуляет в российском интернете — "мы освобождаем не вас, а от вас".

Русская земля (от Харькова до как минимум Житомирщины-​Хмельниччины) будет свободной от бандеровской нечисти. И если кто-​то из ныне живущих на Украине людей необратимо с этой нечистью сросся — то нечисть будет уничтожаться в месте с её носителем.

И в завершении интересно отметить следующий — глубоко символический — момент: вот снесли харьковские украинцы памятник Рюриковичу, растоптали его, унизили, выкинули на помойку.

Так вот, если кто не знал, то гербом Рюриковичей является образ сокола, пикирующего вниз:

И вот на основании именно этого герба — герба рюриковичей — и был создан герб "самостийной и незалэжной" Украины:

Т.е. герб Рюриковичей — это основа, матрица герба Украины.

Соответственно, порушив памятник святому Рюриковичу, укры сами порушили глубинную смысловую основу своей государственности — одним из символов которой является государственный герб.

Украина сокрушает памятник Рюриковичу, Россия сокрушает Украину: такое вот кармическое равновесие мироздания...

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