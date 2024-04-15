На картошку!

Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое Владимир Крупин. Фото: Из личного архива автора

Именно в день космонавтики 12 апреля 2024 года программа «Россия 1» ЦТ вновь оскорбила наше прошлое. Говоря о сотрудниках Гостелерадио, вроде как мимоходом, буквально сообщили, что эти сотрудники не только ведь репортажи о съездах партии делали, надо же показать и те овощебазы, «на которые их сгоняли». Да, так и сказали.

Жалею, что не оставили их там, тем более в то время, когда и на этих базах и в колхозах были очень нужны работники. И на телевидении в 60-е годы я работал, и в колхоз (близ Каширы) от телевидения ездил. Милое, доложу вам, дело. Ничего с нами там, кроме радости пребывания на природе, хорошего питания, совсем не каторжного труда, не было.

Скажете: ты из деревни, сельский, так тебе и надо, а мы — москвичи, мы с маникюром, нам это в тягость. В тягость? А кушать свежие овощи кто за вас будет?

Подмосковье — это что. Вас бы в мою Вятку, да в холодную осень, да в дожди, когда мы вручную, деревянными лопатками, чтоб не поранить клубни, разрывали выпаханные плугом кусты клубней. Плуг, замечу, тянула лошадь. Но вятские школьники были сознательнее московских телевизионщиков, понимали, что не на дядю работали, на прокорм тех же горожан.

И не всегда же шли дожди, чаще это было благословенное Бабье лето. И в армии мы бывали на воскресниках, и в студентах.

Уверяю: это было радостью. И, добавлю, необходимостью даже. Особенно для первокурсников. Необременительная по нагрузке и по времени работа. Хорошее, как правило, питание. Происходило узнавание друг друга, завязывались дружбы на всю оставшуюся жизнь.

И более. Я свою будущую жену увидел именно в колхозе на берегу Оки, где работали студенты нашего педвуза, будущие учителя. Мы от этих трудов становились лучше. Так бывает всегда, когда ты понимаешь, что ты нужен не только себе. А с этой студенткой, которая тогда сидела у костра и пела со всеми, мы прожили уже пятьдесят восемь лет. Чего и вам желаю.

Нас не сгоняли. Мы понимали, что это надо, что государству трудно, что урожай может погибнуть. Гражданами Отечества были.

И знать не знали, что в новом столетии наш труд будет назван каторжным. Он был радостным.

А кто этого не понимает, что с них взять? Несчастные люди. И фразу-то ляпнули в День космонавтики, когда мы озаряемся сиянием Гагаринского взлёта. Вынесшего русскую славу в космос. А ведь память о работах на земле стоит в том же ряду. Она, эта память, тоже на всю жизнь.

И Юрий Гагарин в космос взлетел от земли, которая дала ему силу. И картошка росла и растёт под небом на земле. Да и все мы растём под нашим русским небом.

Вам это не нравится? Значит, не растёте.

Владимир Николаевич Крупин, русский писатель, председатель Высшего творческого Совета Союза писателей России, лауреат первой Патриаршей литературной премии

https://ruskline.ru/news_rl/2024/04/13/na_kartoshku