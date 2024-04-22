Десять документальных фильмов о Карелии

Карелия — один из самых интересных и самобытных регионов России, национальная республика, в которой уже почти не осталось коренных жителей. Завораживающая северная природа, глубокая и древняя культура, наполненная противоречивыми событиями история привлекает в Карелию свыше миллиона туристов ежегодно.

Клим Шавриков предлагает посмотреть десять документальных фильмов, рассказывающих об истории Карелии. Среди тем — легенды и были коренных народов, живописные Кижи и Валаамский архипелаг, а также роль финнов в становлении республики, стройка Беломорканала, судьбы узников Соловков и оккупационных концлагерей.

«Соловки» (1928, А. Черкасов)

Картину снял режиссёр Александр Черкасов по заказу ОГПУ. Лента «Соловки» — настоящее сокровище, пример того, как чекисты в пропагандистских целях представляли свою работу по исправлению врагов народа советскому обществу. Фильм был оцифрован в 2015 году, оригинальное музыкальное сопровождение, к сожалению, утеряно.

Черкасов демонстрирует зрителю процесс «перековки» контрреволюционных элементов и уголовников в знаменитом СЛОНе — Соловецком лагере особого назначения. Лента показывает быт вольных жителей островов, работу охраны и другого персонала, а самое главное — жизнь сотен заключённых СЛОНа. Если смотреть этот «гимн труду» не с начала, а увидеть лишь отдельные сцены, можно подумать, что речь идёт о какой-нибудь советской фабрике.

Фильм представляет собой набор редких архивных съёмок 1927 года, многие здания на Соловках не сохранились или изменили первоначальный облик. В картине острова предстают в практически «нетронутом» виде.

«Карело-Финская ССР» (1951, А. Иванов)

До 1956 года Карелия в составе СССР существовала в статусе союзной республики, как Украина, Беларусь и ещё 13 субъектов. Карело-Финская ССР представляла из себя северо-западную витрину социализма, которая должна была показать финнам и скандинавам преимущества социалистического строя.

В 1951 году в рамках государственного заказа Александр Иванов снял видеовизитку республики. В документальном фильме периода «высокого сталинизма» режиссёр отразил все веяния того времени: сытые довольные рабочие дружно валят лес по будням, а в воскресенье прыгают с трамплина на лыжах и занимаются борьбой в зале.

Фильм ценен как образец официального послевоенного дискурса с вечными одами промышленности, колхозному хозяйству и науке. Присутствуют редкие съёмки валки леса и деревообработки начала 1950‑х годов, кадры восстановленного из руин финской оккупации Петрозаводска. Фильм затрагивает и национальную тему: видно, как много было в республике финнов и карелов, освещается быт рабочих и культурная жизнь карельского города и деревень.

Документальная лента точно будет интересна тем, кто изучает послевоенный быт и эстетику позднего сталинизма.

«Неизвестное лицо советско-финской войны» (1995, Л. Ховинхеймо)

Документальный фильм, снятый финской командой в Петрозаводске, оцифровал внук узницы концлагеря. Работа основана на рассказах свидетелей оккупации — выживших заключённых финских лагерей в Петрозаводске. Кроме того, в ленте есть множество кадров из агитационных фильмов, снятых оккупантами в Петрозаводске и других городах и сёлах Карелии.

Осенью 1941 года финские войска захватили почти половину Советской Карелии. В Финляндии тогда процветала реваншистская идея присоединения всех земель, населённых родственными народами, идея построения Великой Финляндии. На алтарь этой миссии положили жизни нескольких десятков тысяч «некоренных» жителей Карелии. В одном только Петрозаводске финны построили пять концентрационных лагерей. В ленте собрано большое количество устных свидетельств военных преступлений оккупантов на карельской земле.

«Карелы. Земля легенд и былей» (2006, Н. Серебрякова)

Картина, созданная киностудией «Этнос» при поддержке Комитета по национальностям республики, является своего рода этнографической экскурсией по карельским деревням.

Лента поможет лучше узнать историю карелов, культуру, а также проблемы выживаемости этнических традиций малых народов России. Авторы фильма путешествовали по карельским деревням и записали большое количество бесед с коренными жителями республики. В картине часто звучит карельский язык разных наречий.

Помимо этого, в фильме присутствуют кадры с традиционной карельской архитектурой, праздниками, а также традиционное пение карельских рун, которые складываются в карело-финский национальный эпос «Калевала».

«Финский Петрозаводск» (2017, Арто Ринне)

Сегодня мало кто даже из местных жителей понимает, какой огромный вклад внесли в становление Карелии именно финны. Республика должна была стать «альтернативной Финляндией». После гражданской войны в соседней стране, где белые одержали верх, множество финских коммунистов и сочувствующих бежали, их приняла Советская Карелия. «Красные финны» во многом составили первоначальный костяк руководящих советских кадров в республике и добились множества привилегий для Карелии в составе СССР.

В дальнейшем республика должна была стать плацдармом для экспорта революции в соседнюю Финляндию, но эти планы не сбылись. Этот фильм — сугубо исторический. Он рассказывает историю о двух волнах финской эмиграции — 1918 года и начала 1930‑х годов — и о вкладе этих эмигрантов в государственное строительство, экономику, архитектуру, спорт.

На примере «финской Карелии» прекрасно прослеживается судьба всего СССР рубежа 1920–1930‑х годов. Всё начиналось как строительство нового Эльдорадо на до сих пор невиданных принципах равенства и братства, но мечты идеалистов разбились о консервативный поворот времён сталинизма.

«Финский Петрозаводск» прекрасно раскрывает роль финского фактора в истории Карелии. В конце концов, жители столицы региона до сих пор ходят по улице Ровио и набережной Гюллинга.

«Беломорканал. Вчера, сегодня, завтра» (2019, С. Феофанов)

Беломорско-Балтийский канал, увековеченный в названии самых известных советских папирос, — крупнейшая сталинская стройка в Карелии. Канал соединил Белое и Балтийское моря через систему шлюзов, судоходных рек и озёр. Стройка длилась с 1931 по 1933 год. ББК строили в основном заключённые лагерей, как минимум 12 тысяч из них погибли при сооружении канала.

Фильм Станислава Феофанова не про историю канала в узком смысле. Конечно, здесь есть интервью историков, музейных работников, инженеров, описывающих сам канал, но основная часть фильма построена на интервью нынешних жителей посёлков при ББК. Большинство из них — потомки заключённых или тюремщиков.

Помимо съёмок потрясающих инженерных сооружений, в фильме много внимания уделено простому быту далёкой карельской глубинки, доживающим последние дни маленьким посёлках, появившимся во время строительства Беломорканала. Истории, которые рассказывают герои фильма, часто контрастируют с панегириками «великой стройке Севера», каждая из них — это рассказ о страшном времени и испытаниях.

«Древнерусское искусство на острове Кижи» (2020, проект «Кижи онлайн»)

Многие десятилетия Кижи являются главной визитной карточкой Карелии. Архитектурный ансамбль острова состоит из двух деревянных церквей и колокольни XVIII века. Памятники архитектуры внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно остров посещают десятки тысяч туристов, для многих попасть на Кижи — основная цель поездки в республику.

Кроме того, что кижские церкви являются шедеврами северного деревянного зодчества, в них сохранились алтари и иконостасы, многие в изначальном виде. В этой ленте авторы стремятся показать в первую очередь редкие русские иконы XVI–XVIII веков, многие иконы с местными карельскими святыми можно встретить только на острове.

«Валаамский архипелаг. Nature of Russia» (2021, А. Переверзин)

Плод сотрудничества независимого режиссёра Александра Переверзина и Министерства природы Российской Федерации. Эта картина об истории красивейшего места — Валаамских островов, на одном из которых находится один из древнейших русских монастырей. Но ещё больше этот фильм о природе Ладожского озера и его островов.

Шикарные виды, медленное тягучее повествование о Валааме и Ладоге в целом, простой и интересный рассказ об особенностях флоры и фауны этих мест. Лента не претендует на уникальность — возможно, немного заурядный фильм об очень незаурядных местах.

«Карелия — большое автопутешествие» (2021, ютуб-канал Discoverus)

Автор фильма пересекает Карелию с запада на восток: начинает путешествие с Сортавалы на границе с Финляндией и заканчивает в столице республики Петрозаводске. Путешествие сопровождается зрелищными съёмками природы и рукотворных достопримечательностей.

Блогер показывает самый «финский» город республики Сортавалу с сохранившейся архитектурой XIX века, посещает Валаам, Рускеалу, знаменитые Ладожские шхеры и наиболее известные достопримечательности Петрозаводска.

Зрители фильма увидят практически все туристически привлекательные объекты Карелии. Это путеводитель для тех, кто решится на путешествие в этот далёкий, но очень красивый северный край.

«Незнаменитая война. Советско-финская повесть 1939–1944 годов» (2022, Б. Нигматуллин)

Достаточно свежая документальная лента раскрывает тему запутанных советско-финских отношений с 1918 года и до конца «войны продолжения» — так принято называть участие финнов в Великой Отечественной войне. Это история военных конфликтов, политических интриг и взаимных претензий двух государств.

В фильме огромное количество архивных съёмок Зимней войны, подробное объяснение хода боевых действий с применением компьютерной графики. При этом авторы нашли и оцифровали видеозаписи с устными свидетельствами ветеранов Зимней войны, которые были сняты в 1990‑х годах в Петрозаводске.

На сегодняшний день это один из самых подробных и беспристрастных взглядов на советско-финские отношения, представленных в документальном кинематографе.

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/archive/10-film-karelia/

