Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза

Я каждый год выставляю Я каждый год выставляю темы о ёлочных игрушках . Вот и в этот раз давайте посмотрим на старые игрушки, но немного под другим углом. Смена идеологий, периодически происходящая в нашей стране, всегда находит отражение не только в высоком искусстве – живописи, литературе, музыке, но и накладывает отпечаток на обычные бытовые предметы. Елочные игрушки тоже не стали исключением. После 1917 года еще некоторое время на елки по привычке вешали ангелочков, Вифлеемские звезды и колокольчики, однако продолжалось это не долго.

После того как государство обратило внимание на этот важный аспект пропаганды, в стране наладили выпуск новых елочных украшений. Теперь трудящиеся могли украсить новогодние (а не рождественские) елки шариками, расписанными в подходящей тематике: самолеты, дирижабли, автомобили и даже портреты Ленина, Сталина и всех членов Политбюро. Правда, с последними вышла накладка – после единственного выпуска в 1937 году решили, что «вешать» руководителей страны на елку все-таки несколько двусмысленно, и инициативу прикрыли. Зато кремлевские звезды вместо Вифлеемских прижились. В этом же году Наркомпрос даже выпустил специальное пособие «Елка в детском саду», где подробно рассказывалось, как именно следует украшать лесных красавиц:

«Прежде всего необходимо украсить центральную, наиболее высокую верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой, соответствующей своим размером размеру елки. Звезду эту можно подобрать в ассортименте готовых елочных украшений. Другие три-четыре верхушки елки можно украсить небольшими блестящими шпилями (верхушками из дутого стекла). (…) Особенно хороши ярко раскрашенные цепи из цветов и насекомых, фигурок зверей, животных, птиц, снежинок, аэропланчиков с парашютиками» Кремлевские звезды «поселились» на новогодних елках только после 1930-х годов

Еще одной важной темой в 30-е годы стало покорение севера. Поэтому на елку попали белые медведи и мужественные папанинцы. Для изготовления фигурок в те времена использовали прессованную вату – выдувать сложные изделия из стекла было, конечно, дорого. Поэтому массовая технология производства елочных украшений сложной формы была очень простой: вату наносили на проволочный каркас, закрепляли крахмальным клейстером и раскрашивали. Человечки, может быть, не всегда были невероятно красивыми, но свою функцию успешно выполняли. Некоторые экземпляры дошли и до нас: Ватные елочные игрушки 1930-х годов Ватные елочные игрушки 1930-х годов А после ошеломительного успеха фильма «Цирк», который очень полюбил сам Иосиф Виссарионович, популярной темой елочных украшений стали цирковые животные, акробаты, клоуны и… чернокожие малыши. Елочные украшения 1930-х

Кстати, именно новый 1937 год можно считать датой рождения Снегурочки как персонажа новогодних представлений. Именно в этом году она впервые появилась на детском празднике в московском Доме союзов и с тех пор является постоянной спутницей Деда Мороза. Гипсовая Снегурочка с зайцем, 1930-е годы

Стратостаты "СССР-1" и "Осавиахим-1" достигли высот более 20 километров и случилась катастрофа - экипажи погибли, однако стали национальными героями, увековеченными в новогодних игрушках. . Также в 1937 году дирижабль "СССР-В6" установил мировой рекорд продолжительности полета - он продержался в воздухе 130 часов. И дирижабли моментально стали елочными игрушками. Вот и игрушки такие появились.

Тогда же в СССР активно развивается авиация и воздухоплавание. На новогоднюю ель вешают парашюты, дирижабли и самолеты. Ну и, конечно не обходились без игрушек с изображением серпа, молота и красных звезд

В игрушках были отражены и международные события - например война в Испании. Игрушка с двумя воюющими самолетами, 1938 год, посвящена этому событию.

Во время Великой отечественной войны, несмотря на тяжелейшие условия, елки обязательно ставили и старались украсить как могли – новогодняя традиция напоминала о мирном времени и придавала сил. Однако выпуск настоящих игрушек, конечно, был в те годы сокращен, но все-таки не до нуля. Из отходов других производств на заводах штамповали фигурки: опять самолеты, парашюты, солдатики и гранаты. На фронте шарики делали из подручных материалов: старые лампочки, медицинские колбочки и т.п. Самодельные игрушки военных лет

Победоносное завершение войны, означало, в первую очередь, восстановление страны. Поэтому елочные игрушки стали попроще - в основном звездная символика, иногда танки, самолеты.

После войны разруха страны тоже нашла отражение в елочных игрушках – они выпускались только самые дешевые, из картона, но зато очень позитивные и «мирные»: животные, дети, избушки в снегу. Именно в эти годы дешевые бумажные флажки, собранные в гирлянды, стали неотъемлемой частью новогоднего декора. Их вешали по стенам и на саму елку. Кстати, стеклянные бусы также появились в списке украшений в этот период Дешевые послевоенные игрушки

Делались и ватные.

В 1950-х елочная индустрия заработала на полную мощь и порадовала граждан новинкой. Игрушки на прищепках выглядели очень мило и хорошо сидели на веточках. Технология уже позволила делать разнообразные по форме фигурки из стекла. Модной темой стали сказки Пушкина, ведь в 1949 году страна отметила 150-летие классика. Еще стали актуальны человечки в национальных нарядах народов СССР: «15 республик – 15 сестер». Игрушки 1950-х

Непременным атрибутом новой советсткой жизни стало развитие страны. И дружба народов была весьма кстати

В Хрущевский период на елках оказались фрукты, овощи и, конечно, початки кукурузы. «Царица полей» и разнообразные плоды на елках в период «Оттепели» И другие овощи

В конце 50-х, начале 60-х, разумеется, самыми популярными стали елочные игрушки в виде спутников и космонавтов. Именно тогда традиционные уже звезды стали заменять на верхушки - стилизованные ракеты.