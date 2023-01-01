Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза

После того как государство обратило внимание на этот важный аспект пропаганды, в стране наладили выпуск новых елочных украшений. Теперь трудящиеся могли украсить новогодние (а не рождественские) елки шариками, расписанными в подходящей тематике: самолеты, дирижабли, автомобили и даже портреты Ленина, Сталина и всех членов Политбюро.Правда, с последними вышла накладка – после единственного выпуска в 1937 году решили, что «вешать» руководителей страны на елку все-таки несколько двусмысленно, и инициативу прикрыли. Зато кремлевские звезды вместо Вифлеемских прижились. В этом же году Наркомпрос даже выпустил специальное пособие «Елка в детском саду», где подробно рассказывалось, как именно следует украшать лесных красавиц:
«Прежде всего необходимо украсить центральную, наиболее высокую верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой, соответствующей своим размером размеру елки. Звезду эту можно подобрать в ассортименте готовых елочных украшений. Другие три-четыре верхушки елки можно украсить небольшими блестящими шпилями (верхушками из дутого стекла). (…) Особенно хороши ярко раскрашенные цепи из цветов и насекомых, фигурок зверей, животных, птиц, снежинок, аэропланчиков с парашютиками»Кремлевские звезды «поселились» на новогодних елках только после 1930-х годов
Еще одной важной темой в 30-е годы стало покорение севера. Поэтому на елку попали белые медведи и мужественные папанинцы. Для изготовления фигурок в те времена использовали прессованную вату – выдувать сложные изделия из стекла было, конечно, дорого. Поэтому массовая технология производства елочных украшений сложной формы была очень простой: вату наносили на проволочный каркас, закрепляли крахмальным клейстером и раскрашивали. Человечки, может быть, не всегда были невероятно красивыми, но свою функцию успешно выполняли. Некоторые экземпляры дошли и до нас:Ватные елочные игрушки 1930-х годовВатные елочные игрушки 1930-х годовА после ошеломительного успеха фильма «Цирк», который очень полюбил сам Иосиф Виссарионович, популярной темой елочных украшений стали цирковые животные, акробаты, клоуны и… чернокожие малыши.Елочные украшения 1930-х
Кстати, именно новый 1937 год можно считать датой рождения Снегурочки как персонажа новогодних представлений. Именно в этом году она впервые появилась на детском празднике в московском Доме союзов и с тех пор является постоянной спутницей Деда Мороза.Гипсовая Снегурочка с зайцем, 1930-е годы
Стратостаты "СССР-1" и "Осавиахим-1" достигли высот более 20 километров и случилась катастрофа - экипажи погибли, однако стали национальными героями, увековеченными в новогодних игрушках. . Также в 1937 году дирижабль "СССР-В6" установил мировой рекорд продолжительности полета - он продержался в воздухе 130 часов. И дирижабли моментально стали елочными игрушками. Вот и игрушки такие появились.
Тогда же в СССР активно развивается авиация и воздухоплавание. На новогоднюю ель вешают парашюты, дирижабли и самолеты.Ну и, конечно не обходились без игрушек с изображением серпа, молота и красных звезд
В игрушках были отражены и международные события - например война в Испании. Игрушка с двумя воюющими самолетами, 1938 год, посвящена этому событию.
Во время Великой отечественной войны, несмотря на тяжелейшие условия, елки обязательно ставили и старались украсить как могли – новогодняя традиция напоминала о мирном времени и придавала сил. Однако выпуск настоящих игрушек, конечно, был в те годы сокращен, но все-таки не до нуля. Из отходов других производств на заводах штамповали фигурки: опять самолеты, парашюты, солдатики и гранаты. На фронте шарики делали из подручных материалов: старые лампочки, медицинские колбочки и т.п.Самодельные игрушки военных лет
Победоносное завершение войны, означало, в первую очередь, восстановление страны. Поэтому елочные игрушки стали попроще - в основном звездная символика, иногда танки, самолеты.
После войны разруха страны тоже нашла отражение в елочных игрушках – они выпускались только самые дешевые, из картона, но зато очень позитивные и «мирные»: животные, дети, избушки в снегу. Именно в эти годы дешевые бумажные флажки, собранные в гирлянды, стали неотъемлемой частью новогоднего декора. Их вешали по стенам и на саму елку. Кстати, стеклянные бусы также появились в списке украшений в этот периодДешевые послевоенные игрушки
Делались и ватные.
В 1950-х елочная индустрия заработала на полную мощь и порадовала граждан новинкой. Игрушки на прищепках выглядели очень мило и хорошо сидели на веточках. Технология уже позволила делать разнообразные по форме фигурки из стекла. Модной темой стали сказки Пушкина, ведь в 1949 году страна отметила 150-летие классика. Еще стали актуальны человечки в национальных нарядах народов СССР: «15 республик – 15 сестер».Игрушки 1950-х
Непременным атрибутом новой советсткой жизни стало развитие страны. И дружба народов была весьма кстати
В Хрущевский период на елках оказались фрукты, овощи и, конечно, початки кукурузы.«Царица полей» и разнообразные плоды на елках в период «Оттепели»И другие овощи
В конце 50-х, начале 60-х, разумеется, самыми популярными стали елочные игрушки в виде спутников и космонавтов. Именно тогда традиционные уже звезды стали заменять на верхушки - стилизованные ракеты.
Начиная с 1970-х тематика елочных украшений стала более детской.Стали все чаще появляться игрушки в виде героев мультфильмов и детских сказок. А вот сейчас, после очередного поворота колеса истории, на новогоднее дерево стали опять возвращаться ангелочки, правда, вместе с иностранным Сантой – так елочные украшения, как всегда, отразили новое время и новые тенденции. Кстати, я в прошлом году показывала, что вернулись и ватные игрушки, но уже совсем в другом исполнении.Ретро.
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