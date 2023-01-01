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Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза

Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаЯ каждый год выставляю темы о ёлочных игрушках. Вот и в этот раз давайте посмотрим на старые игрушки, но немного под другим углом. 
Смена идеологий, периодически происходящая в нашей стране, всегда находит отражение не только в высоком искусстве – живописи, литературе, музыке, но и накладывает отпечаток на обычные бытовые предметы. Елочные игрушки тоже не стали исключением. После 1917 года еще некоторое время на елки по привычке вешали ангелочков, Вифлеемские звезды и колокольчики, однако продолжалось это не долго.

После того как государство обратило внимание на этот важный аспект пропаганды, в стране наладили выпуск новых елочных украшений. Теперь трудящиеся могли украсить новогодние (а не рождественские) елки шариками, расписанными в подходящей тематике: самолеты, дирижабли, автомобили и даже портреты Ленина, Сталина и всех членов Политбюро.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаПравда, с последними вышла накладка – после единственного выпуска в 1937 году решили, что «вешать» руководителей страны на елку все-таки несколько двусмысленно, и инициативу прикрыли. Зато кремлевские звезды вместо Вифлеемских прижились. В этом же году Наркомпрос даже выпустил специальное пособие «Елка в детском саду», где подробно рассказывалось, как именно следует украшать лесных красавиц:
«Прежде всего необходимо украсить центральную, наиболее высокую верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой, соответствующей своим размером размеру елки. Звезду эту можно подобрать в ассортименте готовых елочных украшений. Другие три-четыре верхушки елки можно украсить небольшими блестящими шпилями (верхушками из дутого стекла). (…) Особенно хороши ярко раскрашенные цепи из цветов и насекомых, фигурок зверей, животных, птиц, снежинок, аэропланчиков с парашютиками»Кремлевские звезды «поселились» на новогодних елках только после 1930-х годовКремлевские звезды «поселились» на новогодних елках только после 1930-х годов

Еще одной важной темой в 30-е годы стало покорение севера. Поэтому на елку попали белые медведи и мужественные папанинцы. Для изготовления фигурок в те времена использовали прессованную вату – выдувать сложные изделия из стекла было, конечно, дорого. Поэтому массовая технология производства елочных украшений сложной формы была очень простой: вату наносили на проволочный каркас, закрепляли крахмальным клейстером и раскрашивали. Человечки, может быть, не всегда были невероятно красивыми, но свою функцию успешно выполняли. Некоторые экземпляры дошли и до нас:Ватные елочные игрушки 1930-х годовВатные елочные игрушки 1930-х годовКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаВатные елочные игрушки 1930-х годовКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаА после ошеломительного успеха фильма «Цирк», который очень полюбил сам Иосиф Виссарионович, популярной темой елочных украшений стали цирковые животные, акробаты, клоуны и… чернокожие малыши.Елочные украшения 1930-хЕлочные украшения 1930-х

Кстати, именно новый 1937 год можно считать датой рождения Снегурочки как персонажа новогодних представлений. Именно в этом году она впервые появилась на детском празднике в московском Доме союзов и с тех пор является постоянной спутницей Деда Мороза.Гипсовая Снегурочка с зайцем, 1930-е годыГипсовая Снегурочка с зайцем, 1930-е годы

Стратостаты "СССР-1" и "Осавиахим-1" достигли высот более 20 километров и случилась катастрофа - экипажи погибли, однако стали национальными героями, увековеченными в новогодних игрушках. . Также в 1937 году дирижабль "СССР-В6" установил мировой рекорд продолжительности полета - он продержался в воздухе 130 часов. И дирижабли моментально стали елочными игрушками. Вот и игрушки такие появились.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
Тогда же в СССР активно развивается авиация и воздухоплавание. На новогоднюю ель вешают парашюты, дирижабли и самолеты.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаНу и, конечно не обходились без игрушек с изображением серпа, молота и красных звездКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
В игрушках были отражены и международные события - например война в Испании. Игрушка с двумя воюющими самолетами, 1938 год, посвящена этому событию.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
Во время Великой отечественной войны, несмотря на тяжелейшие условия, елки обязательно ставили и старались украсить как могли – новогодняя традиция напоминала о мирном времени и придавала сил. Однако выпуск настоящих игрушек, конечно, был в те годы сокращен, но все-таки не до нуля. Из отходов других производств на заводах штамповали фигурки: опять самолеты, парашюты, солдатики и гранаты. На фронте шарики делали из подручных материалов: старые лампочки, медицинские колбочки и т.п.Самодельные игрушки военных летСамодельные игрушки военных лет

Победоносное завершение войны, означало, в первую очередь, восстановление страны. Поэтому елочные игрушки стали попроще - в основном звездная символика, иногда танки, самолеты.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
После войны разруха страны тоже нашла отражение в елочных игрушках – они выпускались только самые дешевые, из картона, но зато очень позитивные и «мирные»: животные, дети, избушки в снегу. Именно в эти годы дешевые бумажные флажки, собранные в гирлянды, стали неотъемлемой частью новогоднего декора. Их вешали по стенам и на саму елку. Кстати, стеклянные бусы также появились в списке украшений в этот периодДешевые послевоенные игрушкиДешевые послевоенные игрушкиКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
Делались и ватные.
В 1950-х елочная индустрия заработала на полную мощь и порадовала граждан новинкой. Игрушки на прищепках выглядели очень мило и хорошо сидели на веточках. Технология уже позволила делать разнообразные по форме фигурки из стекла. Модной темой стали сказки Пушкина, ведь в 1949 году страна отметила 150-летие классика. Еще стали актуальны человечки в национальных нарядах народов СССР: «15 республик – 15 сестер».Игрушки 1950-хИгрушки 1950-хКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза

Непременным атрибутом новой советсткой жизни стало развитие страны. И дружба народов была весьма кстатиКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
В Хрущевский период на елках оказались фрукты, овощи и, конечно, початки кукурузы.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза«Царица полей» и разнообразные плоды на елках в период «Оттепели»Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаИ другие овощи
В конце 50-х, начале 60-х, разумеется, самыми популярными стали елочные игрушки в виде спутников и космонавтов. Именно тогда традиционные уже звезды стали заменять на верхушки - стилизованные ракеты.

Космическая тема в елочных игрушках
Космическая тема в елочных игрушкахКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаИ конечно куча шаров, шариков, елочек, зайчиков, пирамидок, светофоров и шишек заполняли советские елки.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского Союза
Начиная с 1970-х тематика елочных украшений стала более детской.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаСтали все чаще появляться игрушки в виде героев мультфильмов и детских сказок. А вот сейчас, после очередного поворота колеса истории, на новогоднее дерево стали опять возвращаться ангелочки, правда, вместе с иностранным Сантой – так елочные украшения, как всегда, отразили новое время и новые тенденции. Кстати, я в прошлом году показывала, что вернулись и ватные игрушки, но уже совсем в другом исполнении.Как по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаКак по елочным украшениям можно проследить этапы истории Советского СоюзаРетро.
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