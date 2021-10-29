Хочется верить, что старт дан по остановке притока "многонационалов"

Вольнице миграционного лобби приходит конец. К сожалению, за последнее время миграционная проблема превратилась в одну из самых актуальных в нашей стране.

Всему виной хищнический капитализм и погоня за сверхприбылью. Крупный бизнес лоббирует массовый завоз мигрантов. Огромное количество компаний предпочитает нанимать мигрантов из Средней Азии, платя им копеечную зарплату, которая зачастую является "серой". Ни о каких налогах, ни о каких правилах соблюдения техники безопасности речи не идет. Это дешевый и полурабский труд, который позволяет получать сверхприбыли. Именно это является корнем всей миграционной проблемы. Однако обратная сторона - миллионы мигрантов из Средней Азии, который оседают в нашей стране. Мы часто говорим о том, что в Европе происходят разрушающие процессы, в ходе которых коренное население растворяется и в ряде стран уже заменено некой непонятной массой без рода и традиций.

Но ведь начиналось все там так, как и в России. В Европе пагубность подобного процесса вовремя не поняли, а сейчас остановить процесс уже невозможно. К счастью, в нашей стране имеются силы, которые осознают все долгосрочные последствия миграционной проблемы.

Если не предпринимать никаких действий, то она станет самой настоящей бомбой замедленного действия, заложенной под российскую государственность. На совещании по вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО Николай Патрушев заявил следующее:

Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения

Старт дан. Миграционная проблема стала настолько актуальной, что ей занялись на самом высоком уровне. В ближайшее время следует ожидать самых решительных мер государства, направленных на противодействие массовому притоку мигрантов. Наиболее оптимальным вариантом является следующий. Необходимо подсчитать, сколько именно трудовых мигрантов России необходимо для того, чтобы закрыть потребности в рабочей силе. Таковы, действительно, имеются. После того, как станет известна хотя бы приблизительная цифра необходимо ввести квоты на приток трудовых мигрантов.

При этом следует давать себе отчет, что это низкоквалифицированный труд. Зачастую он дестимулирует компании заниматься технологическим обновлением, автоматизируя производства. С развитием технологий миграционная проблема, в теории, должна решиться сама собой. Например, в сфере такси и доставки товаров Яндекс уже начинает внедрять беспилотные транспортные средства. В сфере общепита это переход к автоматической системе заказов и их оплаты (подобное внедряет Шоколадница). Однако здесь важно не только сокращение потенциально "мигрантских" рабочих мест в силу технологического прогресса, но и то, сколько мигрантов успеет "осесть" в нашей стране. На примере Европы мы видим, что приезжие не поддаются массовому процессу натурализации и ассимиляции. В том случае, если их доля достигает определенного уровня, они начинают жить по своим правилам, не взирая на законы и традиции страны. Чтобы не допустить повторения европейских процессов, необходимо решать проблему уже сейчас. И, к счастью, государство уже начинает это делать. Возглавляют процесс, как всегда, государственники, лидером которых выступает секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

27 октября секретарь Совета безопасности РФ, доктор юридических наук Николай Патрушев в режиме видеоконференции провёл совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.

В частности, он сказал: "Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несёт серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряжённости среди коренного населения"; "В ходе проведённых в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков".

Патрушев обратил внимание на "непростую текущую обстановку, связанную с ростом в округе преступлений экстремистской и террористической направленности". Секретарь Совбеза констатировал: "Одним из угрозообразующих факторов обострения криминогенной ситуации является проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".

"Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии", - подчеркнул руководитель условного силового блока. Николай Платонович потребовал "обеспечить соблюдение ими [мигрантами] российского законодательства" и "повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов".

Константин Двинский

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