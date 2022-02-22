«Дезертиров» будет некому судить, Украина будет свободной

Скоро ВСУ пошлют всех, кто есть на линии фронта, в последний бой. Многие, а может и большинство из них не вернутся домой. Да, они могут серьезно повредить города Донбасса. Могут уничтожить инфраструктуру, убить много мирного населения.

Но ведь и мы не собираемся никого щадить. Средства уничтожения у нас есть, как есть гни у ВСУ. И дело не в количестве бойцов, а в готовности умереть, стать калекой, быть осужденным. У вас (это я к ВСУшникам обращаюсь) есть за что умирать? У нас есть за что, да вы сами это прекрасно знаете.

Мне сообщают с нескольких точек о готовности украинских военнослужащих сложить оружие. Пугает их одно – будут судить за дезертирство… НЕ БУДУТ!

Уточните, где сейчас находятся военкомы, где находятся семьи генералов и полковников, где близкие высших и средних чиновников? На заседание Рады не пришло более трети депутатов. А сколько не приходит на заседание областных и городских советов? Неужели не понятно, что Украину в ее нынешнем виде сливают?

Она уже никогда не будет той, что вы видели еще месяц назад. А вот как жить дальше тем, кто вернется из мясорубки Донбасса? Мы станем властью и будем судить и карать военных преступников. А ими будете именно вы, если сейчас не сложите оружие или не дезертируете.

На данный момент, вы ими еще не успели стать. Потому плюньте на это дело, вас никто не спасет, вы не победите. За дезертирство вас никто не осудит по простой причине – судить вас за дезертирство будет не кому.

Украинская власть, ваше руководство, западные «партнеры» все бегут из Украины, оставляя вас на убой. Вы нужны только лишь за тем, чтобы на несколько дней сдержать наше наступление. И ведь оно будет! Не просто так сегодняшнюю попытку прорыва возле Пионерского встретили огнем, мы знали. Некоторые из ваших офицеров уже вступили в контакт с нашей разведкой, на условиях того. Что их не будут преследовать как военных преступников.

Я знаю, что меня читает очень много людей из Украины. Большая часть адекватны, хоть и запуганы. Я не призываю к восстанию. Я к нему призову, если сам буду рядом с вами. Я призываю к неподчинению. Этой ночью вас поведут убивать, но вы сами будете убиты. Есть несколько сюрпризов у Донбасса, о которых вы даже не подозреваете.

Хотя на мой взгляд достаточно того, что вполне внятно высказалась Россия: мы будем вынуждены защищать своих граждан. Одного этого должно быть достаточно, чтобы понять: вас ведут на убой, ради красивой картинки. И никак не героями вы помрете. Уточните у тех, кто был под Иловайском, опознавали погибших только по жетонам. Даже хоронить толком нечего будет. Ну да, вы убьете сколько-то еще бойцов Донбасса и мирных жителей, от этого вам легче будет? А вашим близким, получая кулечек с неизвестно чем – легче будет?

Еще раз обращаюсь к мамочкам, женам и сестрам: не задавайте мне ПОТОМ вопрос: почему я или такой как я, убил вашего ненаглядного. Дайте ему по ушам сейчас, его никто не осудит, и он будет жив, здоров, а не перекрученным в фарш объектом. Вы же сами видите, что власть разбегается, что городские власти просто пилят бюджет в последние месяцы, ничего нужного для жителей не делая. От вас зависит во многом, останется ваш хлопец жив или нет.

От таких как я это уже не зависит, мы не уйдем со своей земли, мы будем драться. Пока ваш парень не стал военным преступником, к нему претензий нет. Но черту он перейдет очень скоро. Мы победим, это доказывают западные дипломаты, быстрыми темпами убегающие из Левобережной Украины и Причерноморья. Они не просто так бегут, они знают, ЧТО будет. Вот и вы знайте.

Обычные рядовые солдаты и младшие командиры говорят о том, что не хотят попасть под ракетный и бомбовый удар ВКС России и что не хотят пропадать за Зеленского и прочую шайку олигархов, которые уже свалили из страны. Спрашивают, как поступать в такой ситуации? Ответ очень прост - прекращайте выполнять преступные приказы военных преступников при власти и переходите на нашу сторону. Всем, кто понимает, что быть равноправным партнёром России лучше, чем холопом у Западных панов, которые сейчас кидают в бойню украинцев против братьев славян, я готов предоставить гарантии безопасности и подскажу как сделать так, чтобы вы не просто перешли на сторону России, но и сохранили свой статус военнослужащего.

Посмотрите на пример Крымчан. Все военнослужащие, кто остался в Крыму после 2014 года прекрасно адаптировались и чувствуют себя частью Великой страны. И запомните - вы не предатели! Предатели те, кто выполняют преступные приказы военной хунты, захватившей власть в Киеве. Русская армия освободит Киев и другие города Украины. Украина будет свободной!

Это последний шанс. Если нет – готовьтесь умирать, а мамочки пусть ваши уже собирают на похороны. Хотя скорее всего, хоронить будет нечего…

Сергей Лебедев (Лохматый)

Пы.сы: опять обращаюсь к подписчикам: в телеграмм-канале https://t.me/L0HMATIY, который я веду, информация и анализ ситуации делаю гораздо чаще. Я в ЛНР и не часто бываю у компа, но телефон почти всегда рядом. И в свободные минуты, если есть понимание ситуации и я могу его предоставить, то пишу в телегу. Потом, по возможности, статьи и заметки переношу на политические площадки и в социальные сети