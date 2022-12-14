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Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры

Этот действительно выдающийся человек своим примером показал, что стойкость духа и упорство формируют человека как личность. И неважно, сколько ему лет.Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыГеоргий Захаров – один из лучших советских лётчиков периода Великой Отечественной войны. А ведь он мог и не только не состояться, но даже и не выжить, если бы не находчивость и воля судьбы.

Страшное время детства Георгий Нефедович (род. в 1908 году) вспоминал неохотно. Ведь от голода погибла большая часть семьи. Сначала умерла бабушка, следом скончались родители. Старшая сестра Василиса варила бульон из полосок лошадиной кожи, который мальчик срезал с обивки двери, и кормила оставшихся сиротами детей.Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыПотом она устроилась нянькой в зажиточную семью, а самого маленького брата на время взяли к себе родственники. Оставшихся детей – самого Георгия и сестру Сашу они прокормить были уже не в состоянии…

Дети бродяжничали, жили подаянием. Потом их на время приютила мать двух таких же приятелей по несчастью, перебивавшихся сбором милостыни. Спас детей старший брат Андрей: он вернулся с войны, устроился на работу и смог забрать младших домой.

Георгий жил мечтой о небе. И мечта сбылась: парень отправился учиться в Военную школу летчиков. Первый боевой опыт Захаров получил в Испании, где шла гражданская война.Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыСослуживцы рассказывали, что Захаров нарабатывал практический опыт, внимательно следя за маневрами вражеских летчиков. И этот подход дал свои результаты: первый вражеский самолет он сбил уже на четвертый день.

Начало войны

Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыК началу Великой Отечественной Захаров уже командовал 43 Истребительной Авиационной Дивизией. Она одна из немногих оставалась в боевой готовности на Западном фронте и смогла дать достойный отпор врагу.

Опытный летчик еще до начала боевых действий патрулировал воздушные границы и видел подозрительную активность и скопление живой силы и техники. О чем доложил руководству, высказав свои подозрения. Но к информации отнеслись без должной серьезности.Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыГеоргий Нефедович вспоминал, что немцы демонстрировали невероятную самоуверенность, граничащую с наглостью, еще до начала войны. Пилоты даже не пытались скрываться, открыто сажали машины на советских аэродромах и лишь ухмылялись, глядя на советских солдат. Фрицы знали, что их отпустят безнаказанными: советское руководство не хотело конфликтов. Но имевший солидный боевой опыт Захаров понимал, что война неизбежна. И он начал маскировать воздушную технику. Что впоследствии позволило ее сохранить и, соответственно, замедлить продвижение вражеских войск.

Отказ от выполнения приказа

Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыНесколько месяцев спустя после начала войны Захаров, получивший к тому времени звание полковника, получил приказ вылететь в Гжатск. Летчик отказался его выполнять, поскольку знал, что аэродром там находится в плачевном состоянии. И сесть практически невозможно: машина будет как ладони и окажется под прицельным огнем противника.

Захаров изменил направление и вылетел в Можайск, где принял участие в бою. Командование хотело предъявить обвинения в неисполнении приказа, а это грозило трибуналом. Но полковник настоял на том, чтобы с ним в район Гжатска слетал один из «особистов». Увиденная картина была ужасной: на аэродроме горели советские самолеты, а между ними сновали немецкие танки.Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыТо есть военный принял правильное решение, отказавшись выполнять приказ, поскольку обладал достоверной информацией о том участке.

В апреле 1945 года Георгию Захарову было присвоено звание Героя СССР. В представлении на присвоение звания сказано:

В бою смел, решителен и безудержно напорист, чем постоянно служит образцом отваги и мужества для своих подчиненных.… Умелым руководством генерал Захаров сколотил свою дивизию в крупную боевую единицу.… В составе дивизии все время находится полк французских летчиков «Нормандия», среди которых генерал Захаров пользуется неограниченным уважением и авторитетом.… Генерал Захаров умело передает свой огромный боевой опыт молодому летному составу и постоянно учит их искусству воздушного боя, за что пользуется большим заслуженным авторитетом...

Как будущий легендарный лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкурыВ общей сложности за время службы Захаров сбил 22 вражеских самолета. После войны продолжил службу в ВВС СССР. После выхода на пенсию написал две книги. Ушел из жизни в 1996 году, не дожив два года до 90-летнего юбилея.

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