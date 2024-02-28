Как памятник Черняховскому тайно вывезли из Литвы в Воронеж

30 лет назад, 9 мая 1993 года, на площади у вокзала «Воронеж-1» появился памятник генералу Ивану Черняховскому, освобождавшему Воронеж в 1943 году. Этого могло и не быть, если б не смелая операция по вызволению памятника из националистического «плена». Площадь генерала Черняховского в Вильнюсе располагалась в самом центре города, местные называли её Черняховкой, назначали здесь свидания и отдыхали на уютных скамейках под могучими кронами каштанов и клёнов.

Украшала площадь бронзовая фигура генерала — работа знаменитого скульптора Николая Томского. Установили её в 1950 году на гранитном постаменте с барельефами, изображавшими ликование жителей Литвы, встречающих советских солдат.

Спереди постамента выбили надпись по-литовски: «Генералу армии Черняховскому И.Д. от литовского народа». А у подножия поместили гранитное надгробие с бронзовым венком из лавровых листьев, ппмятной надписью и датами рождения и смерти полководца (1906 — 1945).

Справка:

"Иван Черняховский, дважды Герой Советского Союза, в 1945 году командовал 3-м Белорусским фронтом. В феврале 1945 года он был тяжело ранен на окраине нынешнего польского города Пененжно и позже скончался. По просьбе правительства Литвы полководец был похоронен в Вильнюсе, незадолго перед тем освобождённом советскими войсками под его командованием".

За то, что старинный Вильнюс сохранил свою неповторимую архитектуру и почти не был разрушен в боях, литовцы должны быть благодарны именно Черняховскому. Во время освобождения он приказал не применять тяжёлых орудий, запретил воздушные бомбардировки.

Сразу же после распада Союза, в 1991 году, прах полководца по желанию его дочери Неонилы Ивановны был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Сделано это было своевременно: в Литве, как и всюду в Прибалтике, не обошлось без сноса памятников советским воинам. В опале почему-то оказался даже Пушкин. Его бюст посчитали «имперским» и убрали из города. Под демонтаж попал и памятник Черняховскому. В то время снос монументов проходил без протестов и шума в СМИ.

Новость о поругании памяти полководца вызвала негодование воронежцев. Ведь город освобождали от фашистов именно под командованием Черняховского. Тогда местные власти решили, что памятник нужно срочно спасать и вывозить. Из мэрии тогда написали Министерство обороны России, руководителям Литвы и Вильнюса. Последние так и не ответили. Тогда Иван Чухнов, в то время начальник городского управления культуры, на свой страх и риск отправился в Литву. Визовый режим тогда только устанавливался. Памятника к тому моменту на площади уже не было. И куда его спрятали, неизвестно.

Как рассказывает Иван Петрович, в мэрии Вильнюса его встретили агрессивно и заявили, что судьба монумента – их лично дело, никаких переговоров о передаче быть не может, и посоветовали возвращаться в Воронеж.

- Но я не послушался, остался, стал наводить контакты. Не все же, думаю, здесь так настроены, остались же культурные, вменяемые люди, через них и надо действовать.

И такие люди вскоре нашлись в той же вильнюсской мэрии, они и назвали местонахождение поверженного памятника, посоветовали действовать быстрее, монумент готовился к переплавке, - вспоминает Иван Чухнов.

- Территория оказалась неохраняемой, ведь из-за внушительных габаритов монолит без специальной техники не поднять и не увезти.

Уже на второй встрече в мэрии Чухнову предложили сделку. Воронежские музеи должны вернуть в Литву ценности, вывезенные ещё в Первую мировую войну, а Вильнюс тогда отдаст памятник. Только начальник городского управления культуры не имел права решать такие вопросы. Смысла продолжать переговоры уже не было.

«Добрые» люди посоветовали Ивану Петровичу обратиться в остававшуюся ещё неподалёку от Вильнюса российскую воинскую часть.

«Министерство обороны в своё время устанавливало памятник, оно же издало приказ о его передислокации, — сказал он командиру части, показывая имевшееся на руках письмо из Москвы.

— Имущество лежит сейчас бесхозным. Вы — полковник, он — генерал армии.

Должны же вы спасать высшего по званию, если действовать как на войне, помочь ему выйти из окружения?»

В ответ командир части сказал:

«Даю слово офицера — сделаю всё возможное».

А Чухнову оставалось тянуть время. Он снова пришёл в мэрию якобы для продолжения переговоров – рассказывал, что в Воронеже есть школа имени Юлюса Янониса, что в городе спасалось в своё время от немецкой оккупации немало литовской интеллигенции, в том числе вдова великого художника Чюрлёниса София Кимантайте-Чюрленене. А в это время военные уже грузили памятник краном на платформу. После этого Министерство обороны приказало российскому полковнику отгрузить «воинское имущество» в Воронеж. Скульптуру упаковали в огромный ящик и под видом вывозимого вооружения по железной дороге доставили в наш город. Здесь на площади, носящей имя генерала Черняховского, памятник пережил своё второе рождение. А в Вильнюсе через несколько лет на бывшей площади Черняховского вильнюсские власти установили памятник литовскому писателю Винцасу Кудирке…

Но пожилые люди каждое 9 мая продолжали приносить цветы на место бывшей могилы героя.

Вспоминает бывший руководитель городского управления культуры Иван Петрович Чухнов:

— После того как мы привезли бронзовую статую Черняховского в Воронеж, она хранилась в военной комендатуре в переулке Вишнёвом. Сами понимаете, времена были лихие — опасались за сохранность памятника.

Деньги на установку собирали всем миром. Бюджетных средств на это предусмотрено не было. Изначально рассматривались разные варианты места установки: на левом берегу в районе Чернавского моста, на Кольцовском бульваре...

Всё-таки решили установить напротив вокзала. В день открытия памятника Привокзальная площадь была буквально запружена народом. Кстати, огромное белое покрывало, которым накрывали памятник, шила моя жена. Так что у нас, можно сказать, был семейный подряд.

Я ведь тоже Иван, как и Черняховский. Так что у меня в то время был лозунг: «Иван Ивана в беде не бросает!».

Страничка в ВК Ивана Петровича Чухнова: https://vk.com/id491925709