Американский идол свободы

Скандально известный акционист Пётр Павленский, устроивший поджог двери здания ФСБ на Лубянке, был награждён в мае 2016 года премией Вацлава Гавела «За креативный протест». Правда, позже международная организация Human Rights Foundation лишила его этой награды за поддержку так называемых «приморских партизан». Но важна сама попытка награждения. Дело в том, что к этой премии прилагается статуэтка, представляющая собой копию статуи «богини демократии», созданной китайскими студентами во время «майдана» на площади Тяньаньмэнь в 1989 году по образу Статуи Свободы в Нью-Йорке. Эта статуя была уничтожена китайскими солдатами 4 июня 1989 при подавлении беспорядков.

Но «богиня демократии» была возрождена в 2007 году в виде памятника жертвам коммунизма (Victims of Communism Memorial) в столице США Вашингтоне. Мемориал призван, по замыслу его создателей, «увековечить память жертв коммунизма, славу тех, кто успешно противостоял коммунистической тирании, рассказать нынешним и будущим поколениям о преступлениях коммунизма против человечества, и отблагодарить тех, кто помог выиграть Холодную войну».

Лукавость этого замысла показал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: «Сколько бы американский президент (на тот момент Джордж Буш-младший – прим. авт.) ни открывал памятников, это не смоет с его рук кровь убитых мирных жителей в Ираке, Афганистане и Сомали, а также сербов в Косово. А американский концлагерь в Гуантанамо, равно как и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе, навсегда останется в черном списке злодеяний глобализаторов. Именно насаждаемая США и г-ном Бушем система ограбления «золотым миллиардом» всего остального мира виновна в том, что от голода страдает почти миллиард человек, а ежедневно от недоедания умирают 17 тысяч детей. Сбрасывая социальные и экологические издержки глобального капитализма на всё человечество, США и их союзники виновны в неисчислимых бедствиях народов планеты».

Рассмотрим несколько антисоветских произведений, во многом проложивших путь к «свободе» в американской версии.

Главный репрессированный всея Руси, писатель Александр Солженицын в своей пьесе «Пир победителей», написанной в лагере в Экибастузе, положительным персонажем представил гражданку СССР, отправленную оккупантами в Германию в качестве прислуги и освобождённую советскими солдатами, которая является ещё и невестой офицера РОА (власовцы). Да и интимом с немцами, судя по сюжету, не гнушалась. Свои жизненные принципы она высказывает допрашивающему её офицеру СМЕРШа: «Я - женщина! Я в мир пришла, чтоб быть счастливой! Мне дела нет - в какой стране и при каком правительстве дурацком! Военной формы не терплю и обожаю штатскую. На сапоги зенитчицы я не сменяю туфли модные, ни на солдатские обмотки шёлковый чулок!.. Что я мечтаю трактором пахать, откуда взяли ваши головы светлейшие? Я, может, призвана смеяться и порхать! Я, может, уродилась гейшею?!». При этом, она ещё и оскорбляет героически погибшую партизанку Зою Космодемьянскую, называя её «глупенькой». Подробнее здесь. Оно и неудивительно. Ведь образ честной девушки-героини обличает эту порочную женщину.

Позже в своём знаменитом труде «Архипелаг «ГУЛАГ» Солженицын оправдывал, помимо власовцев, ещё и советских женщин, сношавшихся с немецкими оккупантами, говоря, кроме прочего, что каким-то из них «прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки», а другие «были покорены любезностью, галантностью», немцев. При этом писатель ещё и задаётся вопросом: «Каковы ж были мы, что от нас наши женщины потянулись к оккупантам?» (Том 3, часть 5, глава 1). Да какими бы «мы» ни были, блудница-подстилка, по природе своей, редко признаёт себя виноватой. В своих глазах она сама всегда является невинной жертвой и страдалицей, а муж или родители для неё – страшные деспоты. Это искажённый взгляд на вещи, порождённый самообманом.

В другом известном произведении Солженицына – романе «В круге первом» на главного героя, которым является советский дипломат Иннокентий Володин, позвонивший в посольство США и сообщивший о готовящейся передаче советскому агенту сведений, касающихся атомной бомбы, сильное влияние оказывает его умершая мать через свои дневники. А в них она признаётся, что она своего мужа и его отца никогда не любила, а испытывала чувства к совсем другому человеку. Используя образ матери Володина, её брат и дядя дипломата путём мастерских манипуляций склоняет того к предательству Родины.

Есть в романе ещё один интересный момент: по сюжету жена Володина Дотнара изменяет мужу, но при этом она «вот такая попорченная», «ещё гибельней» тянет его. И происходит это только после совершённого им преступления, из-за страха ареста. Предатель понимает предателя, подобное тянется к подобному. А после ареста в Лубянской тюрьме Володин ещё и воображает столкновение американской статуи Свободы с Рабочим и Колхозницей.

Во второй части романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» имеется сцена встречи редактора газеты «Большевистские темпы» Ермолкина с проституткой на «хитром рынке», где люди отличались о тех, которых он изображал в своей газете, «которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу». То есть являлись противоположностями героев труда. Когда тот отказывается от её услуг, говоря, что является коммунистом, она отвечает: «А-а, коммунист. Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо!». Причём сам Ермолкин вызвал у неё настолько жгучую ненависть, что она даже плюнула ему в спину. То есть здесь наблюдается явное противопоставление человека с высокими моральными принципами, которые декларировала тогдашняя ВКП (б), и блудницы. Сталину же автор и вовсе отказал в праве быть рождённым человеческой матерью.

В фильме «Авария – дочь мента» 1989 года, показавшем иллюстрацию «конфликта отцов и детей» на фоне агонии СССР и коммунистической идеологии, главным героем является девочка-подросток Валерия, носящая прозвище Авария. Она издевается над своим дедом-ветераном, ставя ему в вину расстрел «невинных людей» перед войной. Затем сбегает из дома, пытается отдаться первому встречному, а в итоге, её насилуют «мажоры». Показательно, что, когда первоначально главная роль в фильме была предложена Наталье Гусевой, она, прочитав сценарий, отказалась от роли, мотивировав это тем, что не хочет марать сценой изнасилования чистый и светлый образ Алисы Селезнёвой, сыгранный ею раннее в фильме «Гостья из будущего». Это поистине подвиг во имя Родины.

Можно заметить, как борьба против советской идеологии идёт рука об руку с бунтом против общественной морали, особенно института традиционной семьи. Учёный-социолог Сергей Кара-Мурза в своей книге «Советская цивилизация» пишет: «Пропаганда проституции имела прямое отношение к антисоветскому проекту как одно из направлений ударов по «культурному ядру» общества. Идеологические работники перестройки не просто оправдывали её как якобы неизбежное социальное зло, они представляли проституцию чуть ли ни благородным делом, формой общественного протеста против несправедливостей советского строя. Актриса Е.Яковлева (исполнительница главной роли в фильме П.Тодоровского «Интердевочка») так объяснила, что такое проституция: «Это следствие неприятия того, что приходится «исхитряться», чтобы прилично одеваться, вечно толкаться в очередях и еле дотягивать до получки или стипендии, жить в долгах... Проституция часто была для девочек формой протеста против демагогии и несправедливости, с которыми они сталкивались в жизни». Однако в фильме персонаж Яковлевой была движима вовсе не протестом, а исключительно жаждой роскоши. По сюжету, она предала и погубила мать, совратила подругу, испортила жизнь мужу-иностранцу, за которого и вышла не по любви по собственному признанию.

И тот же Павленский во время судебного процесса над ним пригласил в качестве свидетелей проституток. Как сказал его адвокат в интервью «Радио Свобода»*: «Он считает, что это одна из категорий людей, которые могут оценивать его искусство и дать ему более-менее объективную оценку, в отличие от остальных людей, которые работают в различных бюрократических системах либо живут по каким-то канонам культуры и морали и не смогут надлежащим образом дать оценку его искусству». А оценивать они должны были другую его акцию в Санкт-Петербурге, пародирующую события на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах. Впрочем, даже «ночные бабочки» не посчитали это искусством.

Но вернёмся к «богине демократии». Большинство китайских «диссидентов» не решаются очернять фигуру лидера коммунистической революции в Китае Мао Цзэдуна из-за его высокого авторитета в народе. Для жителей Китая этот человек – символ государства, в котором они живут. Его изображения помещают даже среди ликов буддийских святых. Более того, власти страны вообще запретили обсуждать личность Мао Цзэдуна на 50 лет после его смерти, мотивируя это тем, что по истечении этого срока потомки в полной мере смогут оценить заслуги Великого Кормчего. Как это отличается от наших «разоблачителей» Сталина, призывающих ровняться на «цивилизованный» Запад, выставляющих историю нашей страны, особенно советский период, исключительно в тёмных тонах. Так вот, женский образ «богини демократии» на площади Тяньаньмэнь был намеренно противопоставлен образу правителя Мао Цзэдуна – отца современной китайской нации, также как и вышеперечисленные женские персонажи художественных произведений противопоставлены советскому строю и Сталину.

Более того, прообразом Статуи Свободы был культ Разума во Франции времён революционного периода в конце 18 века. Тогда собор Парижской Богоматери был на некоторое время преобразован в храм Разума, где совершались торжества с участием артистки Парижской оперы Терезы Анжелики Обри в роли «богини Свободы». Такие праздники с участием «богинь» Свободы, Разума и прочих гражданских добродетелей проходили по всей стране. Обратите внимание, «богини», а не «боги». То есть использовались исключительно женские образы, которые были противопоставлены центральному женскому образу христианства – Деве Марии.

Интересно, что у входа в Сахаровский центр* (организации, которая ставит своей целью сохранение и развитие наследия академика А. Д. Сахарова, формирование исторической памяти о советском тоталитаризме, сопротивлении несвободе» и так далее) стоит скульптура, сделанная из сварного железа, изображающую женскую фигуру с крылышками и красной косынкой на голове. Скульптура создана Леонидом Берлиным в 1991 году и подарена Сахаровскому центру при его открытии. Красные косынки, как известно, носили комсомолки во времена Ленина и Сталина. Зоя Космодемьянская также была комсомолкой. Вполне возможно, что эта скульптура, является их сатирическим образом. Тем более, что её авторское название «Ай-ай-ай», то есть она как бы укоряет посетителей. В самом центре постоянно организовываются мероприятия в поддержку так называемых «политзаключённых» и даже даётся площадка ЛГБТ-активистам. Этакий храм «борцов за свободу». В 2014 году эту организацию признали иностранным агентом, что показательно.

Кроме того, протестующие против специальной военной операции на Украине из числа граждан России проживающих за рубежом, обрели для себя новый символ: бело-сине-белый флаг. Автором этого флага является эмигрантка из нашей страны Кай Катонина (прежнее имя - Александра), которая одним своим видом воплощает современные европейские ценности, являясь трансгендером, к которому следует обращаться в среднем роде (то есть «оно»). Красный цвет, по её словам, «убран как символ пролившейся крови в знак покаяния». Подробнее здесь. А ведь красный цвет на флаге России символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. А потому, весьма характерно, что флаг без красной полосы придумало существо среднего рода, своё Отечество покинувшее. К тому же «оно» совсем не против развала нашей страны, о чём открыто пишет на своей странице в одной известной социальной сети. Характерно, что свобода в понимании этого странного субъекта привела не только к неприятию своей страны, но даже к отказу от своей женской биологической сущности.

Адольф Гитлер как-то сказал: «Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. Наша задача - раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина не появлялись». Внедрение в массовое сознание положительного образа блудницы – эгоистичного и порочного существа, разрушительницы по своей природе, а также очернение образа Сталина (и вообще сильного правителя страны) и памяти героев, таких, как Зоя Космодемьянская, погибшая с именем Вождя на устах, помогает решить эту задачу. Такая подмена нравственных ориентиров вместе с разгулом местечкового национализма, способствовала развалу Советского Союза. Именно такая свобода к нам и пришла под знаменем американской статуи, фактически ставшей идолом. Ведь «богиня демократии» является символом сопротивления коммунизму исключительно в интересах США, а значит, по сути, предательства своей страны. А в наше время под знаменем статуи Свободы продвигаются интересы гомосексуалистов и транссексуалов по всему миру, то есть, по сути, идёт борьба за свободу для греха и порока.

Стоит ли удивляться, что в эпоху так называемого «советского тоталитаризма» снимались шедевры кинематографа, которые с удовольствием смотрят уже несколько поколений людей, а нынешние российские фильмы не идут ни в какое сравнение с ними. И дело ли только в гениальности режиссёров Гайдая или Тарковского? Почему в нынешнее время свободы и демократии не появляются подобные гении? Не потому ли, что при отсутствии государственной идеологии и нравственной цензуры, торжествует разврат и деградация? До сих пор многие смеются, над фразой, прозвучавшей в одном из первых советско-американских телемостов, что «в СССР секса нет», но забывают, что у неё было продолжение: «у нас есть любовь». Китай же остановил разрушителей государства и теперь фактически стал сверхдержавой.

* - организация или СМИ, признанная иностранным агентом.

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