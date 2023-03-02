Пригожин Евгений Викторович на связи

Запрос от редакции издания «НьюсИнфо»

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных».

https://t.me/concordgroup_official/411

Запрос от редакции издания «МосНьюс»

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, никогда с ним не встречался и не общался. Поэтому не могу ничего точно сказать, но раз он участвовал в СВО, то молодец. Мои коллеги подсказывают, что в 2019 году он сотрудничал с Медиагруппой «Патриот», еще будучи блогером».

https://t.me/concordgroup_official/412

Публикуем заявление Евгения Викторовича

https://t.me/concordgroup_official/414

Запрос от издания «Коммерсант» Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается».

https://t.me/concordgroup_official/416

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана фронтового бомбардировщика Су-24М ЧВК для нанесения ударов по объектам ВСУ в Бахмуте (Артёмовске) сегодня(06.02) ночью. Публикуем фрагменты боевого вылета Су-24 ЧВК «Вагнер» и обращение к Зеле. Приземляемся, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на АИГ28. Если хотите, встречаемся завтра в небе. Если ваша возьмет - забирайте Артемовск. Если нет - идем до Днепра

https://t.me/concordgroup_official/417

Если серьезно, то троллинг Пригожиным Зеленского, с призывами "сражаться до конца за Артемовск" и "устроить воздушный бой", помимо вопросов пиара самого Пригожина и ЧВК "Вагнер", затрагивает крайне чувствительный для Украины вопрос, где с одной стороны продолжение сражения за Артемовск, к которому призывает Пригожин, сопряжено с дальнейшим ростом зашкаливающих потерь артемовской группировки и связыванием на артемовском направлении оперативных резервов ВСУ, которые могли бы быть использованы как для контрударов на других участках, так и для сдерживания ожидаемого российского наступление.

А отступление ВСУ, в свою очередь, будет выглядеть как слабость, после всей многомесячной пропаганды про "крепость Артемовск" и "ни один украинский город не будет сдан". В глазах обывателя, это будет выглядеть, как будто Пригожин предлагал Зеленскому продолжать сражение, а Зеленский убежал из Артемовска. Здесь Пригожин просто бьет по уязвимому месту украинской пропаганды, ставя противнику нехитрую вилку.

https://t.me/boris_rozhin/77408

В пресс-службу поступает множество писем от родственников погибших бойцов с просьбой ответить, почему бойцам ЧВК «Вагнер», как полноценным участникам СВО, не полагаются какие-либо льготы от государства. Публикуем одно из них.

«Господин Пригожин Е. Пишет Вам мать вашего погибшего в сентябре под Бахмутом бойца. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению подвиги ребят, погибших в боях. Они все достойны уважения и благодарности, не важно, сидели они или пришли добровольно, но, я считаю, и со мной согласны все матери и жены погибших бойцов, в том, что Вы должны предложить правительству узаконить Ваших бойцов и признать их участниками СВО. Их жены и дети должны иметь такие же льготы от правительства как и другие участники СВО. Они заслужили это своими жизнями. Нельзя разделять на своих и чужих. Мне минобороны на мое письмо прислало ответ, что ребята являются наемниками, и подлежат уголовной ответственности,так как это сочетается с тем,что им разрешают воевать и погибать за РОССИЮ, а признавать не хотят».

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий, вне зависимости от того, являлись они военнослужащими или добровольцами, пришли они из мест лишения свободы или нет, будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками».

https://t.me/concordgroup_official/418

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Артура Апостолова. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/419

Запрос от редакции издания «Правда.ру»

Добрый день, Евгений Викторович!

Сегодня в сети активно распространяется заявление о том, что Соледар и Клещеевку взяли вооруженные силы РФ. При этом ни слова «ЧВК «Вагнер», ни «добровольцы», ни уж совсем завуалированного «штурмовые отряды» в заявлении не фигурировало. Ранее Вы говорили, что подобные сообщения деморализуют бойцов ЧВК «Вагнер».

На фоне этого в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения с критикой Минобороны, которые вновь не оценили заслуги ЧВК «Вагнер» по достоинству. Как бы Вы сейчас на это отреагировали?

Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем. Кто-то считает ЧВК «Вагнер» преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно.

Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит. Не по словам судят, а по делам. В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысёнышей стоит. Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране».

https://t.me/concordgroup_official/420

Запрос от редакции издания «Дни.ру» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Сегодня в издании Financial Times вышла статья под названием «Россия в Африке: как Москва по дешевке купила новую сферу влияния». В материале в том числе говорится об успехах ЧВК «Вагнер», которые могут ослабить значимость Европы в регионе и создать новую сферу влияния РФ». С чем, на Ваш взгляд, может быть связана комплиментарность данной статьи, учитывая, что Великобритания намерена признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Я уже говорил, к врагу нужно относиться с уважением, а предателей – уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри».

https://t.me/concordgroup_official/421

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Игоря Баштовенко 1966 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/422

Запрос от редакции ИА Dixi News

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Время откровений ещё не пришло, но оно близко. По 8 февраля одно могу сказать, среди штурмовавших Conoco подразделений не было ни одного сирийца. На стороне противника были только ИГ и американцы.

Результат этого боя - ЧВК «Вагнер» понесла большие потери, причинив значительный урон подразделениям ИГ и американцев, и продвинулась на 500 метров вглубь территории противника. При этом американская армия использовала все свои имеющиеся средства в ближневосточном регионе. Кто понёс большие потери - коалиция американцев и ИГ или ЧВК «Вагнер»? Признаю, ЧВК «Вагнер». Кто победил в этой битве, американцы или ЧВК «Вагнер»? Конечно, ЧВК «Вагнер».

В том бою под Хашамом американцы хотели поставить крест на ЧВК «Вагнер», но сделали нас только сильнее».

https://t.me/concordgroup_official/423



Запрос от редакции издания Wall Street Journal

Уважаемый г-н Пригожин, я пишу вам сегодня по поводу статьи, которую я пишу в соавторстве о Вагнере в Африке, крайний срок для которой истекает сегодня к концу рабочего дня. Мне было интересно, если бы вы прокомментировали приведенные ниже факты.

1/ В недавнем объявлении о приеме на работу, размещенном от имени Вагнера, предлагалось набрать новобранцев в Африку с окладом в 240 000 рублей. Это ежемесячная выплата в размере 240 000 рублей? Сколько бойцов было завербовано? И в каких странах они развернуты?

2/ Наши отчеты показывают, что группа Вагнера ведет переговоры о новом контракте на обеспечение безопасности с Буркина-Фасо. Это точно?

3/ Наши отчеты показывают, что Wagner Group также занимается расширением в Кот-д'Ивуаре. Это точно?

4/ Наши отчеты показывают, что Вагнерис также расширяет вербовку и подготовку африканских бойцов, получивших прозвище «черные русские». Это правда?

5/ Наши отчеты показывают, что Вагнер в конце прошлого года нанял бойцов ополчения, верных сильному лидеру страны Мохамеду Хамдану Дагало. Пригожин обучает некоторых людей своего суданского союзника в рамках проекта по защите горнодобывающих активов в соседней Центральноафриканской Республике. Так ли это?

6/ Наши отчеты показывают, что Вагнер также вербовал местные племена в Центрально-Африканской Республике, чтобы помочь защитить золотые прииски. Это правда?

7/ Наши отчеты показывают, что Вагнер также обучает христианских повстанцев из Чада. Так ли это?

8/ Наши отчеты показывают, что этнографические миссии из связанного с Вагнером Института африканологии, базирующегося в Санкт-Петербурге, в Мали в конце 2021 года выявили тесные связи между местным охотничьим племенем дозо и более богатыми пастухами фулани в центральной части Мали. Верно ли это?

9/ В прошлом году русские вместе с малийской армией сотрудничали с Дозо в нападениях на города фулани, в том числе в бойне, в результате которой в Муре в апреле погибло более 500 человек, по словам выживших, которые заявили, что силы утверждали, что стремились очистить Район джихадистов. Это точно?

Заранее большое спасибо Бенуа Фокон

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Бенуа, дружище, я тебя прошу, только без обид. Ты назадавал столько чуши и смешал столько всего несовместимого, что я боюсь за твоё психическое здоровье. Какая сейчас каша в твоей голове.

Боюсь тебя расстроить, но мне кажется, что Wall Street Journal застрял в юрском периоде. Буквально вчера The Financial Times, если ты не в курсе, это британское издание, опубликовали статью о ЧВК «Вагнер», где многое похоже на правду. Кроме последней части, где они рассказывают про моё финансовое обогащение. Как говорил мой дедушка: «Чтоб я так жил, как у них написано». Эту статью написали Дэвид Пиллинг и Андрес Шипани. Обратись к ним, и они ответят тебе на многие вопросы».

https://t.me/concordgroup_official/424

Запрос от редакции издания «Блокнот»

Уважаемый Евгений Викторович!

Сегодня стало известно, что Госдуме подготовили поправки об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев, а также за распространение «фейков» о добровольцах.

Ранее Вы в открытом письме обращались к председателю ГД РФ Вячеславу Володину с просьбой внести в уголовный кодекс ответственность за «дискредитацию» и «фейки» об участниках боевых действий, добровольцах, а также бывших осужденных.

Видели ли Вы законопроект? Если да, то можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Первое, поправок пока я не видел, но я благодарен, что уважаемые люди в Госдуме занимаются этим законопроектом.

Второе, основное в этих поправках то, что никто не будет трясти грязным бельем людей, которые воевали или погибали с оружием в руках за Родину. Их биографии и их история должны быть очищены. К добровольцам нужно относиться с не меньшим уважением, чем к тем, кто воюет по долгу службы.

И очень важная третья часть. Поправки должны касаться только обычных бойцов. Руководство народ должен критиковать столько, сколько считает нужным. В частности, я имею в виду руководство добровольческих подразделений, в том числе и меня, как руководителя самого большого из таких подразделений.

Без критики нет прогресса. На войне святы только бойцы, с погонами или без. А руководство должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить глубокоуважаемых депутатов в этих поправках защитить бойцов, но исключить руководящий состав.

Отдельное спасибо за позицию по заграничным тусовочкам чиновников».

https://t.me/concordgroup_official/425

И на этом сегодня все.

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