Космодром Байконур — запуск ракеты «Союз-2»

22 марта 2021 года с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которые вывели на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран. Оператором запуска является АО «Главкосмос Пусковые Услуги».

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2» представлена в новом дизайне. Она окрашена в бело-синей гамме, тогда как ранее являлось стандартным серо-оранжевое цветовое сочетание.

1. Вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса (МИК) площадки № 31 для установки на стартовом столе. 2. Во время транспортировки ракета окружена пешими сопровождающими. Поезд движется с комфортной для них скоростью: 5 км/ч. 3. На первой ступени установлены четыре маршевых двигателя РД-107А. Они работают на ракетном топливе, в котором в качестве горючего используется керосин, а в качестве окислителя — жидкий кислород. 4. Длина РН «Союз-2» составляет 46,3 метра, диаметр — 10,3 метра. Перед заправкой топливом и доставкой на борт полезного груза стартовая масса ракеты составляет более 311 тонн. Для сравнения: самый большой в мире пассажирский самолёт Airbus A380 весит 277 тонн. 5. Установка РН «Союз-2» на стартовом столе в вертикальном положении. 6. Пусковая установка площадки № 31 космодрома Байконур. 7. 8. Ракеты-носители типа «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило ее технические и эксплуатационные характеристики. 9. «Союз-2» окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в г. Москве. Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода.

Головной обтекатель сохранил белый цвет, белым же заменят оранжевый, а серый — синим. Переходный отсек вместо серого тоже станет синим. 10. 11. До момента запуска ракету держат металлические фермы-опоры. По бокам ракеты-носителя располагаются мачты обслуживания, с помощью которых сотрудники космодрома готовят к старту РН «Союз-2». 12. 13. 14. 15. В день запуска на космодроме шёл сильный дождь. 16. Момент запуска ракеты. 17. Топливо сгорает в двигателе ракеты, и из сопла выходит масса в форме газа под высоким давлением. 18. 19. Контакт подъёма осуществлён в 9 часов 7 минут и 12 секунд по московскому времени. 20. На борту ракеты-носителя запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт — Зоркий» от российской частной космической компании «Спутникс» и другие. 21. 22. Спустя 1 час и 3 минуты после старта на первой орбите отделилась основная полезная нагрузка — южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1.

После этого в ходе миссии разгонный блок успешно сформировал еще 2 орбиты, где были отделены малые космические аппараты и аппараты типа кубсат.

Это первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги", которая входит в ГК «Роскосмос».

https://gelio.livejournal.com/258749.html