ФРС загоняет население США в новое крепостное право

Поступает всё больше информации о том, что происходит на рынке жилой недвижимости в США.

Причём, что характерно, это одинаково не нравится как правым консерваторам из числа сторонников Трампа, так и левому крылу Демпартии (условным «прогрессивным» и «социалистам»).

А происходит вот что: крупнейший в мире инвестиционный фонд «БлэкРок» (Чёрная Скала), заручившись поддержкой ФРС в виде практически неограниченных по размерам кредитов под околонулевой процент, активнейшим образом скупает жилую недвижимость по всей территории США.

Чтобы вы примерно представляли масштаб, в первоисточнике это звучит как «десятками кварталов во всех крупных городах».

Кроме «БлэкРок» этим же занимаются и несколько фондов поменьше (но тоже на деньги, полученные от ФРС).

До этого я уже ссылался на прошлогодний доклад банка «Джей Пи Морган», в котором говорилось, что по оценкам их аналитиков больше половины жилой недвижимости в США уже прямо или опосредованно принадлежит ФРС.

Теперь, по всей видимости, хозяева Федеральной Резервной Системы твёрдо вознамерились скупить её всю.

Это перекликается с заявлениями Шваба на Давосском экономическом форуме о «Великой Перезагрузке» и новом, «стейкхолдерском капитализме».

Вот только никакой он не новый. Но об этом чуть ниже.

Американские правые уже привычно обзывают данный процесс «социализмом». Но они ошибаются (как обычно). Потому что это антисоциализм.

В реальном социализме советского образца действительно почти вся недвижимость принадлежала одному владельцу. Но этим владельцем было государство. Жители СССР при этом платили просто мизерную коммуналку (а понятия об аренде не было вообще), и одновременно с этим обладали расширенным правом пользования полученным жильём. Расширенным, потому что имели право обменивать и разменивать его (в том числе и с доплатой).

В США же будет строго наоборот – всей недвижимостью будет владеть кучка сверхбогатых людей.

Плюс в СССР были и кооперативные квартиры, и частный сектор.

И аренда при этом уже существенно подорожала за последние несколько лет, в результате чего сотни тысяч людей оказались выброшенными на улицы и теперь в лучшем случае живут в палатках или трейлерах. Причём многие из них не могут себе позволить платить за аренду недвижимости, даже имея работу.

Текущую ситуацию с массовой скупкой недвижимости крупными финансовыми фондами уже называют «геноцидом среднего класса». И в этом есть существенная доля истины. Потому что средний класс в США (и не только там) ассоциируется, прежде всего, с наличием собственного жилья. Дом, как основа и символ благополучия, часть «модус операнди» среднего класса.

А люди, которые ничем не владеют – это, правильно, новый пролетариат. Лишённые не только средств производства, но и жизненного пространства.

Это не «социализм», это «неофеодализм».

Более того, господин Шваб откровенно лукавит, когда называет такой порядок «новым». Нечто очень похожее уже было в истории.

И я даже могу назвать время и место – Чехия накануне Гуситских войн.

Когда-то мне попалась великолепная книга по истории этого периода, и там подробнейшим образом разбиралась экономическая подоплёка будущего конфликта. Как и в случае с Реформацией (которая началась на столетие позже), дело было не только в спорах относительно ритуалов и трактовках Священного Писания. Идеология – это всегда надстройка, а в основе всегда экономический базис.

Так вот, в конце четырнадцатого и начале пятнадцатого века практически вся недвижимость (и подавляющее большинство земель тоже) в Чехии принадлежала немцам. Как жилая, так и мастерские вместе с инструментами. И чтобы человеку было где жить и работать, он был вынужден большую часть своих заработков (зачастую и так достаточно скромных) отдавать за аренду.

Которая была

а) без права выкупа;

б) пожизненной, а иногда и наследственной.

Цитирую по памяти, «если ремесленник за день зарабатывал два гроша (мелкая монета), то один, а иногда даже и полтора гроша он отдавал немецкому рантье, владевшему его жилищем и мастерской».

Чем это закончилось, вам напомнить? Знаменитыми пражскими дефенестрациями 1419-го года. И последующими Гуситскими войнами, когда маленькая, но гордая Богемия 33 года вертела всю Священную Римскую Империю германского народа на своих, кхм, вагенбургах.

А попытки сохранить аналогичные порядки в других частях империи потом вызвали Реформацию, Крестьянскую войну, войны Лиг, Нидерландскую революцию (продолжавшуюся 80 лет) и так вплоть до Тридцатилетней войны.

С чего эти напыщенные недоучки, пытающиеся затащить весь мир в новый феодализм, решили, что в этот раз будет иначе и всё не закончится Яном Жижкой, Флорианом Гайером и Тилем Уленшпигелем? У меня нет ответа на этот вопрос.