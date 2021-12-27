Opus Dei против СССР

Отрывок из книги Curriculum vitae. Глава 15

Первые пять лет после интронизации Кароля Войтылы, Орден заметал следы прежних своих грехов и расправлялся с неугодными в Ватикане. Работавший на них директор Банко Амброзиано Роберто Кальви был найден повешенным под мостом Темзы. Пять кардиналов папской курии, участвовавших в расследовании финансовых махинаций “Опус Деи”, таинственно скончались, как и несколько десятков менее значимых фигур.

Но закончив с делами внутренними, Орден активно занялся внешней политикой и с этого момента перестал быть внутрицерковной проблемой, а превратился в головную боль всего мира, и прежде всего - русского.

Идея развала СССР через свержение просоветских режимов в Восточной Европе целиком принадлежала Ватикану и лично Иоанну Павлу II. 7 июня 1982 года президент США посетил Папу. Это была их первая встреча. Иоанн Павел II благословил Рональда Рейгана начать «крестовый поход» против Советского Союза до его полного уничтожения. Стороны сразу же подписали Соглашение о проведении совместной тайной компании в Польше под названием «Священный союз». Ключевыми фигурами «Союза» стали глава ЦРУ Уильям Кейси и госсекретарь США Артур Хейг, оба члены Мальтийского ордена.

Не договорившись с иезуитами, Иоанн Павел II и его “Опус Деи” смогли сравнительно легко подмять под себя Мальтийцев, они же “Иоанниты” и они же “Госпитальеры”. Это сейчас что-​то вроде Иностранного легиона Ватикана - там гнездятся все адепты политики Кароля Войтылы и его ближайшего друга, политического авантюриста польского происхождения Збигнева Бжезинского. И политика эта есть не что иное, как хорошо знакомый вам “Дранг нах Остен”.

...Интересная закономерность русской истории, ожидающая своего исследователя... Как только за дело берутся поляки - Москва сдаётся… Так было и в XVII веке, и в ХХм… Всё-​таки знают они про русских что-​то такое, чего не ведают ни англосаксы, ни немцы с французами… Но оставим обобщения на потом. Бжезинский и Йозеф Томко - супернумерарий Ордена и глава отдела пропаганды Ватикана…

На этот раз словак… Так вот, поляк и словак, ЦРУ и Ватикан совместно разработали операцию «Открытая книга» для дестабилизации ситуации в странах Восточной Европы, Украины и Прибалтики, а позже - совместно с Моссад, МИ-6 и БНД - операцию “Тот”, по названию египетского Бога, покровителя мудрецов и магов. Заключалась она в переманивании или уничтожении четырехсот тысяч русских ученых и технических специалистов. На десять лет Ватикан превратился в штаб по разрушению СССР.

Посол Рейгана Вернон Вальтерс в период с 1981 по 1988 год посещал Ватикан каждые полгода, чтобы обменяться особо секретной экономической, военной и политической разведывательной информацией. (****)

«Я считаю, что все, что делает Иоанн Павел II, имеет первостепенное историческое значение» - написал в 1985м Бжезинский в журнале “Трайеолог”.

Он уже тогда знал, что произойдёт в самом скором будущем. Через семь лет после заключения Союза с Рейганом, 1 декабря 1989, Папа Кароль Войтыла встретился с Горбачевым. Разговор в библиотеке понтифика длился 70 минут. Советская делегация сразу отправилась на Мальту для встречи с Джорджем Бушем-​старшим, и дни СССР были сочтены.

Ватикан и ЦРУ после интронизации Кароля Войтылы срослись подобно библейскому зверю, ноги - одного, пасть - другого. В 1983 году Папа в полном составе принял у себя членов Трехсторонней комиссии, а через год между США и Ватиканом установились дипломатические отношения. В Америке одномоментно открылось больше полусотни центров «Опус Деи», его члены появились не только в ЦРУ, но и в Белом Доме, и в высших эшелонах Пентагона...

3 марта 1992 года на страницах туринской газеты «La Stampa» Горбачев признался:

«Теперь можно сказать, что все, что произошло в Восточной Европе в последние годы, было бы невозможно без присутствия во всем этом Папы, без его громадных усилий и великой политической роли, которую он сыграл на мировой арене».

Члены «Опус Деи» любят цитировать своего основателя, почётного прелата Его Святешейства Хосемарио Эскриву, в культе которого их обвиняют наряду с нарушением прав человека, жестокостью и тайным проникновением во властные структуры, - непрерывно глядя на игру огня в бокале, ответил Дальберг. - В числе прочего, он говорил: «Война – главная преграда на пути к развратной жизни, поэтому мы должны стремиться любить ее».

-​-----------------------

(**) Из книги Альберта Кримса «Кароль Войтыла – Папа и политический деятель»

(***) Все руководители американской разведки принадлежали к Мальтийскому ордену, второе имя которому «вооруженная рука Ватикана»: Леон Панетта (с 13 февраля 2009), Джордж Тенет (1997-2004), Майк Хайлен (2006-2009), Роберт Гейтс (1991-93 – директор ЦРУ, с 2006 – министр обороны). Человек, замыкающий список, входил в число главных идеологов развала Советского Союза.

(****) Информацию об этом в журнале «Тайм» опубликовал журналист Карл Бернштайн, получавший инсайдерские сведения непосредственно из Ватикана.

-​------------------------

Книга In God's Name. An Investigation into the Murder of Pope John Paul I («Во имя Божье. Попытка расследования убийства папы Иоанна Павла I») писатель Дэвид Яллоп в своей книге приводит неопровержимые доказательства того, что понтифик был отравлен государственным секретарем Ватикана французом Жаном-​Мари Вийо. В тот же вечер, вопреки всем католическим канонам тело Папы было забальзамировано и вслед за этим также спешно кремировано. Никаких анализов внутренних органов не проводилось. А вскоре, 9 марта 1979 года там же в Ватикане умирает и сам Жан-​Мари Вийо. С последующим избранием Папой Кароля Войтылы, сложилась мощная криминальная лига, включающая ЦРУ, Ватикан и итало-​американскую мафию...

«Мы имеем папу, который публично осуждает никарагуанских священников за то, что они вмешиваются в политику, и в то же время дает свое благословение на то, чтобы огромные суммы тайно и незаконно текли в Польшу, в руки профсоюза «Солидарность». Этот папа двуликий: он имеет одно лицо для себя, другое — для остального мира. Понтификат Иоанна Павла II — это триумф международных спекулянтов, коррупционеров и воров, таких, как Роберто Кальви, Личо Джелли и Микеле Синдона. А между тем, Его Святейшество демонстрирует себя в постоянных разъездах, напоминающих турне какой-​нибудь рок-​звезды. Его окружение утверждает, что он делает это для пользы дела и что доходы со времени начала его понтификата возросли.

Комментарий автора:

А материальчик-то кому-​то угодил аккурат по причинному месту. Когда поднимается вой: "Запретить!" "Убрать с глаз!", "Зачем вы это всё говорите!" без всяких обоснований, значит у кого то всерьез подгорает.