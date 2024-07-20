Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.93

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону. Дугаржапов Эрдэни Самбуевич, 1993 г.р, с.Зуткулей

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

14 июня во время объявленной на Украине специальной военной операции погиб 28-летний Эрдэни Дугаржапов из Агинского бурятского округа (АБО). Новости СМИ2

с 11-й ОДШБР. (г.Улан-Удэ)

Эрдэни родился 25 июля 1993 года в селе Зуткулей, которое находится в АБО в соседнем Забайкалье. Учась в школе, занимался различными видами спорта. Был лидером и душой компании и пользовался уважением среди своих одноклассников.

В декабре 2013-го ушёл а армию. В 2014-ом поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище. В 2021-ом участвовал в военной операции в Сирийской Арабской республике. За это его наградили медалью Минобороны России.

В январе 2022-го Эрдэни отправился на совместные военные учения вооружённых сил России и ВС Беларуси «Союзная решимость». Вместе со своими сослуживцами он с первых дней принимал участие в СВО по защите Донбасса. Дугаржапова посмертно наградили Орденом Мужества. У него остались жена и двое детей – сын и дочь.

- Он был хорошим отцом, любящим, надёжным мужем и сыном для своих родителей и опорой и поддержкой для сестёр, – поделились родные военного.

Похороны состоятся 8 июля с 9-00 до 11-00 часов по адресу с.Зуткулей, улица Мира, 11, запись от 6 июля 2022 года на портале "Я-улан-удэнец"

https://vk.com/wall-2178627_203802

17.07. 2022 года, Чита.Ру - интересно о Забайкалье:

Уроженец села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края, прошедший военную операцию в Сирии, 28-летний боец Эрдэни

Дугаржапов погиб в ходе спецоперации на Украине. Эрдэни Дугаржапов родился 25 июля 1993 года. Учась в школе, занимался различными видами спорта.

В декабре 2013 года ушел в армию. В 2014 году поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище. В 2021 участвовал в военной операции в Сирии, за что его наградили медалью Министерства обороны России.

В январе 2022 года Эрдэни отправился на совместные военные учения Вооруженных сил России и Белоруссии, после чего с первых дней принял участие в спецоперации на Украине. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Вдовой осталась жена, сиротами сын и дочь.

Похороны состоялись в родном селе Эрдэни 8 июля.

https://dzen.ru/b/YtN0RDHHIW2rpfu8

Такая же краткая информация: https://www.chita.ru/text/society/2022/07/17/71491673/?utm_r...

Информации о Герое очень мало. Нашлась еще одна запись в ВК от Солбона Лыгдэнова 10 мар 2023:

Дугаржапов Эрдэни Самбуевич родился 25 июля 1993 года в с. Зуткулей Забайкальского края в семье Жаповых Жаргала Балдановича и Санжидмы Самбуевны.

В декабре 2013 года был призван в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной военной службы. Службу проходил в г. Белогорск Амурской области.

В июне 2015 года был принят на службу по контракту в В/ч 74854 14-ой Отдельной гвардейской бригады специального назначения в г. Хабаровск в должности водителя. Во время службы участвовал в военных учениях в г. Ростов-на-Дону.

В 2018 году был переведен на военную службу по контракту в в/ч 32364 11-ой Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в г. Улан-Удэ на должность водителя.

В 2020 году был в длительной командировке в Чеченской республике, был удостоен звания Ветерана боевых действий. Был награжден медалью “Участнику контртеррористической операции на Кавказе”.

В 2021 году был участником военной операции в Сирийской Республике. Был награжден медалью Министерства обороны “Участнику военной операции в Сирии”.

С февраля 2022 года вместе со своими сослуживцами Эрдэни с первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине.

Рядовой Дугаржапов Эрдэни Самбуевич погиб 14 июня 2022 года во время выполнения специальной военной операции на территории Украины. Награжден Орденом мужества посмертно.

У Эрдэни остались жена и двое несовершеннолетних детей. Портрет взят оттуда. Кто художник - не знаю. Знаете, каким он парнем был? Под позывным «Брокер» Памяти Максима Захарченко посвящается.

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Ни один военный конфликт, к сожалению, не обходится без похоронок и слез матерей. Вот и в семью Захарченко пришла черная весть о гибели в СВО своего сына Максима. О том, каким он парнем был при жизни, вспоминали его самые близкие, друзья и земляки.

23 ноября 2001 года в простой многодетной дядьковской семье Светланы Ивановны и Владимира Федоровича Захарченко случилось радостное событие: родился 4-й ребенок – сын. Родители не могли нарадоваться, особенно отец, ведь после 3-х дочерей появился наследник – Максим. Мальчик рос активным, веселым и озорным. Старшие сестры: Анжела, Елена и Анастасия очень любили малыша, заботились и старались посильно помогать родителям в его воспитании. Позже в семье родился и пятый ребенок - сын Даниил.

Жили большой дружной семьей. Как говорится «В тесноте, да не в обиде», помогая и поддерживая друг друга. Отец работал дальнобойщиком, часто уезжал, чтобы обеспечить свою семью, а мама посвятила свою жизнь воспитанию детей. Старшие дети всегда помогали младшим. У каждого были свои обязанности.

Максим окончил 9 классов в МОБУ СОШ №7 им. В.П. Адонина в родной станице Дядьковской.

Его классный руководитель Ирина Владимировна Конькова поделилась воспоминаниями о своем бывшем ученике: «С Максимом я познакомилась задолго до того, как он пришел ко мне в 5 класс. Сначала у меня училась Настя, его старшая сестра, а потом уже и Максим. Улыбчивый, озорной, отзывчивый. Внешне он всегда был аккуратным, не допускал небрежности. Его короткая стрижка делала лицо светлым и открытым. Имел свою точку зрения и умело отстаивал ее. Постоянно был в заботах и работе, все время куда-то торопился. Не любил «нытиков» и сам таковым не был.

До 9 класса сидел на одном и том же месте – за второй партой у окошка (в другом месте ему было некомфортно). Одноклассники его очень любили за доброту и ответственное отношение к труду, к которому был приучен в семье. Дети ласково называли его Захариком. Порученное дело выполнял быстро и качественно. Контролировать не требовалось. Максим с серьезным видом предупреждал: «Мне некогда, Вы мне дайте задание, я сделаю и пойду домой, мне надо маме помогать». На летних каникулах работал у фермера. Однажды я спросила: «На что потратишь заработанные деньги?». Ответил, что отдал деньги папе, чтобы он купил что-то нужное. Меня всегда удивлял тот факт, что имея трех сестер, которые его опекали, он не был изнеженным, а вырос настоящим, знающим свое дело человеком. В этом я вижу большое влияние отца.

Виделись мы с Максимом после ранения, после реабилитации. Конечно, интересовалась его дальнейшими планами. Он отвечал, что собирается назад на СВО. Я осторожно задала ему вопрос: «Может хватит, Максим, отвоевался?» В ответ услышала твердое: «Нет! Я не представляю себя в другом месте. Только туда. Меня ждут ребята. Им нужна моя помощь».

Переубеждать его было бесполезно, все равно поступит так, как решил. Очень жаль, что жизнь его оборвалась в самом начале. Знаю, что он мог сделать много хорошего…»

Ростислав Береснев учился с Максимом в параллельных классах:

«Наша дружба началась с самого раннего детства, с детского сада, но а в школе стали друзьями не разлей водой. У нас было много веселых моментов, которые я никогда не забуду. Были и ссоры, но обиды долго не держали друг на друга –быстро мирились. В 8 классе увлеклись техникой. Максим хорошо в ней разбирался и мог устранить любую поломку. Помню, когда нам было по 14-15 лет, мы ездили вместе в школу на трехколесном мотороллере. По очереди ездили на его капоте. Веселые, беззаботные времена были. После окончания 9-го класса наши пути разошлись: я поступил в Платнировский автомеханический техникум, а Максим – в Кореновское ПТУ №25, где учился на сварщика, но общаться продолжали почти каждые выходные, приезжая домой. Мне нравилось его чувство юмора, готовность всегда помочь и поддержать в трудную минуту.

У меня много товарищей, но такого, как Максим, не встречал. Мне до сих пор не верится, что я его больше не увижу».

В маленькой станице все друг друга знают и относятся как к близким людям. Такие дружеские отношения сложились с Натальей и ее младшим братом Владом Чеченовыми.

«Мой родной брат Влад с самого детства дружили с Максимом, поэтому я помню их с малых лет. Они росли на моих глазах. О Максиме вспоминаю, как о спокойном, ответственном, открытом и активном мальчугане. Мы очень дружили семьями и относились друг к другу по-братски. Максим должен был в своем отпуске стать крестным отцом для моей младшей дочери Вероники, но, к сожалению, не дожил до этого радостного момента. Мы все же по-прежнему считаем его названным крестным отцом. В голове не укладывается, что совсем недавно, перед своим отъездом, он помогал собирать детскую кроватку для будущей крестницы. А теперь его с нами нет. Все кажется, что он скоро приедет к нам в отпуск. Но нет, мы его больше никогда не обнимем. Для нас это большая утрата».

Когда третья старшая сестра Анастасия вышла замуж за Владислава Шевцова, Максим приобрел не просто зятя, в его лице он приобрел еще одного брата, не по крови, но по интересам, убеждениям. Владислав стал для него примером для подражания. Глядя на опытного десантника и слушая его увлекательные рассказы о прохождении своей службы в 108-м гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордена Красной Звезды полку, дислоцированном в городе Новороссийске Краснодарского края (108 гв. Дшп), подросток вместе со своим другом Владом тоже загорелся идеей стать десантником и грезил надеть заветный «голубой берет». Друзья упорно шли к своей цели. В конце концов их мечте суждено было осуществиться. Только у Влада чуть раньше, а Максим присоединился к нему позже. Пройдя срочную службу в г.Тимашевске в железнодорожных войсках, через 2 недели ушел служить по контракту в тот самый легендарный 108 гв. Дшп.

Влад Чеченов, который чуть-чуть постарше, стал ему не только другом, но и командиром, сослуживцем, боевым товарищем. Так вместе и шли по жизни рука об руку: вместе служили, вместе воевали, делились секретами, радостями и горестями. До последних дней Максима не расставались.

Среди опытных десантников Максим оказался самым молодым, но быстро влился в коллектив. Ребята 1 десантно-штурмового батальона 3 десантно-штурмовой роты приняли его (ефрейтора) в свою боевую семью. Полк, в котором служил Максим по контракту, в СВО выполнял всегда самые сложные боевые задачи. Как известно, десантники первыми принимают удар на себя, но он не побоялся трудностей. Вместе брали Херсон.

В поселке с названием, похожим на его имя – Максимовке – бойца ранило в первый раз. Тогда сослуживцу Артему Абашкину удалось его спасти. На месте он оказал первую помощь Максиму и на себе протащил почти 3 поля, спустил в безопасное место, в кювет, и вызвал подмогу. Как выяснилось позже, пуля зацепила сонную артерию и задела челюсть, переломав ее. Долго лечился в госпитале. Даже тогда, когда еще плохо разговаривал, невнятно произнес: «Как только восстановлюсь – поеду обратно, своим пацанам помогать. Как они там без меня?».

Максима Захарченко наградили медалью «За отвагу». После ранения Максим пробыл на реабилитации 1,5 года. Ему делали повторную операцию по замене пластин в челюсти на новые (старые не прижились). В этот период он был принят в Дядьковское казачье общество - 12 июня 2022 года.

Атаман Алексей Шевченко отзывается о нем, как о хорошем казаке, принимавшем активное участие в районных и краевых мероприятиях, участвовавшем в охране общественного порядка в станице. Никто из родных, друзей и земляков не предполагал, что видели его в последний раз. Слово десантника Максим сдержал – вернулся в СВО и присоединился под позывным «Брокер» к своим сослуживцам, как только восстановился.

Смертельным для Максима оказалось второе ранение, которое он получил в селе Вербовое в Запорожской области. 25 сентября 2023 года в возрасте 21 года Максима не стало. Приказом №463 атамана Кубанского казачьего войска от 30 ноября 2023 года за вклад в развитие кубанского казачества, проявленную высокую личную и гражданскую ответственность, мужество, героизм, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции орденским знаком «За веру, Кубань и Отечество» I степени наградили (посмертно) казака-добровольца Кореновского районного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества Захарченко Максима Владимировича.

Награду торжественно вручили на сцене Дядьковского ДК его матери Светлане Ивановне. Вот что она говорит о своем сыне:

«У каждой матери ее дети самые лучшие. Вот и я вспоминаю Максимку с большой теплотой и любовью. Никогда не забуду его первые шаги, как повела в школу «в первый раз в первый класс», первую его любовь, переживания и радости. Он уходил в СВО молодым парнем, а после ранения вернулся домой взрослым мужчиной с абсолютным пониманием, с каким злом столкнулась наша страна. Поэтому после реабилитации сын принял самостоятельное ответственное решение снова уйти на фронт помогать своим товарищам в борьбе с фашизмом. Я горжусь, что воспитала настоящего мужчину, который не прятался за спины других и смело смотрел опасностям в лицо. Максим всегда останется моим сыном и будет продолжать жить в моем сердце».

Невеста Максима:

«Для меня Максим всегда был примером, каким должен быть хороший человек и настоящий парень. Мы с Максимом были знакомы очень давно. Постепенно наша дружба перетекла в отношения. Он познакомил меня со всеми своими друзьями, ну и, конечно же, с семьей. Максим был очень хорошим и заботливым парнем, всегда слышала от него теплые слова и поддержку. Он никогда не давал повода для грусти. Лучше него я никого еще не встречала. Его отзывчивость, доброту, любовь, заботу, поддержку и переживания я никогда не забуду. После первого ранения мы созванивались, я поддерживала его. Как только узнала, что он собирается уезжать во второй раз на СВО, я в него вцепилась и не хотела отпускать, но он всегда говорил, что хочет вернуться к своим товарищам: «Я не брошу своих, мне нужно туда». До сих пор думаю, что он зайдет в квартиру со словами: «Бусинка, я живой». Я благодарна ему за все и очень сожалею, что у нас не получилось создать в будущем счастливую семью, как мы хотели. Он был и останется навсегда в моем сердце и памяти», - говорит Ангелина Тюмнева, невеста Максима.

Екатерина Бреус:

«Максим был другом и сослуживцем моего погибшего в СВО сына Александра Бреус. 2 августа 2022 года, несмотря на свое тяжелое ранение, он приезжал на похороны моего сыночка в станицу Отрадную. О гибели самого Максима наша семья узнала пару недель назад. Эта трагическая новость очень расстроила нас. Когда Саша был жив, он переживал за жизнь Максима и искренне верил, что ранение позволит ему остаться дома, но судьба распорядилась иначе. Ребята оказались там, где не каждый мужчина отважится побывать. Не трусили и не предавали своих товарищей, оставаясь до последнего дня жизни верными себе и присяге. Макс и Саша в один день сделали одинаковую татуировку «За ВДВ». Художник Вадим Окладников сказал мне, что десант не умирает, а просто уходит в небо... Знаю одно - их дружба не прервалась. Ребята с небес слышат нас. Максим, спасибо за твою честность, смелость и за мирное небо», - вспоминает Екатерина Бреус, мама погибшего сослуживца Саши Бреус.

Сестра Максима Анжела:

«Для меня Максим всегда останется самым добрым, заботливым и отзывчивым человечком. Он заботился о всех членах своей большой семьи и друзьях, и все отвечали ему взаимностью. Был искренним и прямолинейным, не умел кривить душой. В нем удивительным образом сочетались мягкость и упорство, покладистость и решительность, мечтательность, романтизм и верность своему слову, надежность. Начатое дело всегда доводил до конца. Был независим в своих решениях и поступках, придерживался нравственных принципов, от которых никогда не отказывался, даже если они не совпадали со взглядами других людей. Можно еще долго рассказывать о его достоинствах, поэтому скажу одно — у меня замечательный брат и я этим горжусь», - говорит сестра Анжела.

С сестрой Анастасией у Максима сложились особенно теплые дружеские отношения. Вот, что она вспоминает о погибшем брате:

«Я была старше Максима на 5 лет, поэтому помню его совсем маленьким. Всегда заступалась за него, а когда он подрос, то поменялись ролями – он меня оберегал. Мой младший брат был веселым, добрым, умеющим поднять настроение. Любила смеяться над его шутками, которые вылетали из него в самый подходящий момент.

На похоронах Максима присутствовали его многочисленные родственники и друзья, почти 500 человек, которые приехали почтить память о нем из разных уголков России. Каждый из них говорил много теплых слов в адрес моего брата. Максим был душой компании и находил общий язык с людьми разных возрастов и интересов. Всегда находил общие темы для беседы. Особой любовью Максима были дети. Часто баловал их. Говорил: «Пока есть возможность – буду баловать малышей». Максим стал бы отличным отцом. Мы всегда будем любить и помнить его!»

Как многие мужественные российские парни, Максим в сложное для страны время принял смелое и мужественное решение об участии в специальной военной операции и отправился защищать интересы Родины. За период несения военной службы проявил себя как смелый и отважный боец, надежный друг, героически выполняющий все поставленные задачи, даже ценой своей жизни. Никакими словами невозможно передать и унять огромную душевную боль от утраты близкого человека. Пусть наша память и понимание, что эта жертва не напрасна, станет утешением для семей погибших парней, таких, как Максим Захарченко.

(с) Марина Ускова. "КВ"

https://vk.com/wall-23733326_43945

Коллективом журнала ВДВ выполнен еще один портрет Героя На территории ТГ-канала "Кореновское РКО" При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк , казак Дядьковского станичного казачьего общества Максим Владимирович Захарченко.

С глубоким прискорбием, Кореновское районное казачье общество выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Максима Владимировича

https://t.me/korenovskrko/1146

И третий Герой - Левушкин Владислав И вот тут к моему огромнейшему сожалению я ничегошеньки не нашла о погибшем Герое!Только крик матери о пропавшем сыне... Фамилия Имя Отчество: Левушкин Владислав Евгеньевич

Дата рождения: 26.04.2002

Хочу найти: Сына

Откуда был призвал: г. Сызрань, подписал контракт.

Место положение (последний раз выходил на связь): ДНР

Позывной: Тим

Воинская часть: 150 мотострелковая дивизия, 9бригада, 3рота, 5взвод

Жетон (Личный номер): а6911448

Особые приметы (родинка, шрам, например татуировка на плече): На теле много тату. На шее позывной

Напишите то что считаете может помочь в поиске: 26 декабря 23г позвонил и сказал что идут на штурм на Первомайку.



https://vk.com/wall-222136319_3236

И это все...

Работы Вадима Окладникова, которые не были описаны. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.2

Не выходил на связь с: 26 декабря 2023г.И это все...

«Старший сержант Артем Марчин в целях обеспечения беспрепятственного прохождения российских войск по маршрутам следования выполнял задачи по разминированию мостов, переправ и путей следования колонн. Продвигаясь по маршруту в направлении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам старшим сержантом Артемом Марчиным было обнаружено и обезврежено 9 вражеских растяжек. Также в ходе ведения инженерной разведки Артем выявил места размещения 2 вражеских минометных расчетов.

Старший сержант Марчин передал координаты позиций противника вышестоящему командованию, в результате чего по ним был нанесён артиллерийский удар. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшего сержанта Артема Марчина было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район».

https://www.kp.ru/daily/27431.5/4631392/

Подобная статья вот тут: https://47channel.ru/event/starsii-serzant-artem-marcin-obna...

Тут: https://vk.com/wall-159935417_1671

Тут: https://dzen.ru/a/Yvo1fGmR8wrp13rH

Не привожу текстов, поскольку они все под копирку. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.2

Награды:

Медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации»,

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами,

Орден Мужества,

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами,

медали. Статья расположена в ВК "Кореновские вести"Коллективом журнала ВДВ выполнен еще один портрет ГерояНа территории ТГ-канала "Кореновское РКО"При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк , казак Дядьковского станичного казачьего общества Максим Владимирович Захарченко.С глубоким прискорбием, Кореновское районное казачье общество выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Максима ВладимировичаИ третий Герой - Левушкин ВладиславИ вот тут к моему огромнейшему сожалению я ничегошеньки не нашла о погибшем Герое!Только крик матери о пропавшем сыне...Старший сержант Артем Марчин«Старший сержант Артем Марчин в целях обеспечения беспрепятственного прохождения российских войск по маршрутам следования выполнял задачи по разминированию мостов, переправ и путей следования колонн. Продвигаясь по маршруту в направлении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам старшим сержантом Артемом Марчиным было обнаружено и обезврежено 9 вражеских растяжек. Также в ходе ведения инженерной разведки Артем выявил места размещения 2 вражеских минометных расчетов.Старший сержант Марчин передал координаты позиций противника вышестоящему командованию, в результате чего по ним был нанесён артиллерийский удар. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшего сержанта Артема Марчина было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район».Подобная статья вот тут:Тут:Тут:Не привожу текстов, поскольку они все под копирку.Медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации»,Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами,Орден Мужества,медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами,медали. Герой России летчик-истребитель подполковник Илья Сизов стал "Человеком 2022 года" Республики Карелия. Указ об этом подписал глава региона. Герои России в "РГ", первый справа - Илья Сизов / Александр Корольков/ РГ

Кстати, в преддверие Дня Героев Отечества "Российскую газету"

Илья Сизов из семьи военных. Его отец был летчиком, летчиком стал и старший брат Иван. В Петрозаводск семья переехала в начале 1990-х годов. Закончил Герой России Краснодарский военный авиационный институт. Служил в Сирии. В нем отмечается, что Илья Андреевич Сизов признается "Человеком года" за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Звание Героя России подполковник Илья Сизов получил за успешное отражение атаки ВСУ на остров Змеиный в мае 2022 года. Он на малой высоте, находясь на прицеле С-300, уничтожил украинский вертолет Ми-14.Кстати, в преддверие Дня Героев Отечества "Российскую газету" посетили сразу трое Героев России. Это замкомандира истребительного авиаполка подполковник Илья Сизов, замкомандира танковой дивизии полковник Иван Шиц, и командир танка старший сержант Юрий Нимченко.Илья Сизов из семьи военных. Его отец был летчиком, летчиком стал и старший брат Иван. В Петрозаводск семья переехала в начале 1990-х годов. Закончил Герой России Краснодарский военный авиационный институт. Служил в Сирии. https://rg.ru/2022/12/14/reg-szfo/geroj-rossii-letchik-istre... КОНТИНГЕНТ. Подполковник Илья Сизов. Иллюстрация Кавтарадзе Фридона,

Илья Сизов родился 17 августа 1985 года в семье военных. Отец и старший брат летчики, поэтому выбор неба Героем был предопределен с детства. Родина Сизова древний русский город Кинешма в Ивановской области, но школьные годы он провел в 45-ой средней школе Петрозаводска, обучаясь там же, где и брат.

В классе лидер, готовый прийти на помощь; для учителей пример для похвалы на всех родительских собраниях. Илья умел понравиться любому, не вызывая едкой зависти и злости. В школе знали, что Сизов продолжит династию летчиков. За пару лет до выпуска Илья твердо определился с выбором учебного заведения им стало Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

По окончании Сизов получил командировку в Сирийскую Арабскую Республику как один из лучших и наиболее подготовленных выпускников. А в 2016 году талантливый офицер победил в номинации "Истребительная авиация" конкурса "Авиадарте", проводимого среди военных летчиков всей России!

В спецоперации на Украине подполковник Сизов совершил виртуозный маневр в небе, чтобы сбить противника прицельным выстрелом с предельно близкого расстояния. 7 мая, пролетая над Черным морем, он выполняя задачу по прикрытию сухопутных российских войск, удерживающих остров Змеиный. Ведя наблюдение за небом, боец выявил вражеский вертолет Ми-14, который открыл массированный огонь по российским позициям противовоздушной обороны. Резко развернув самолет, подполковник Сизов приблизился на 500 метров и противнику и выпустил ракету. Бой происходил на высоте 15 метров над уровнем моря. Самолет офицера был на прицеле у вражеского ЗРС С-300 и летел со скоростью 1200 км/час.

Благодаря самоотверженным решениям военнослужащего вражеский десант не смог высадиться на остров. В подбитом вертолете противника находился заместитель командующего ВМС Украины полковник Игорь Бедзай.

7 июня, через месяц после первого подвига, подполковник Сизов выявил 2 самолета националистов на расстоянии 150 км, летевших со стороны аэродрома "Вознесенск". Обе воздушные цели были успешно поражены. За время спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине офицер уничтожил огромное количество вражесной авиации, чем обеспечил успех сражений российских военнослужащих.

За мужественные действия, храбрость и талантливое управление самолетом летчик-истребитель, заместитель командира 23-го истребительного авиационного полка, подполковник Сизов Илья Андреевич присвоен к званию Герой Российской Федерации.

Автор: Екатерина Лескова

https://kontingent.press/post/geroi-z-ilya-sizov КОНТИНГЕНТ. Подполковник Илья Сизов. Иллюстрация Кавтарадзе Фридона,Илья Сизов родился 17 августа 1985 года в семье военных. Отец и старший брат летчики, поэтому выбор неба Героем был предопределен с детства. Родина Сизова древний русский город Кинешма в Ивановской области, но школьные годы он провел в 45-ой средней школе Петрозаводска, обучаясь там же, где и брат.В классе лидер, готовый прийти на помощь; для учителей пример для похвалы на всех родительских собраниях. Илья умел понравиться любому, не вызывая едкой зависти и злости. В школе знали, что Сизов продолжит династию летчиков. За пару лет до выпуска Илья твердо определился с выбором учебного заведения им стало Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.По окончании Сизов получил командировку в Сирийскую Арабскую Республику как один из лучших и наиболее подготовленных выпускников. А в 2016 году талантливый офицер победил в номинации "Истребительная авиация" конкурса "Авиадарте", проводимого среди военных летчиков всей России!В спецоперации на Украине подполковник Сизов совершил виртуозный маневр в небе, чтобы сбить противника прицельным выстрелом с предельно близкого расстояния. 7 мая, пролетая над Черным морем, он выполняя задачу по прикрытию сухопутных российских войск, удерживающих остров Змеиный. Ведя наблюдение за небом, боец выявил вражеский вертолет Ми-14, который открыл массированный огонь по российским позициям противовоздушной обороны. Резко развернув самолет, подполковник Сизов приблизился на 500 метров и противнику и выпустил ракету. Бой происходил на высоте 15 метров над уровнем моря. Самолет офицера был на прицеле у вражеского ЗРС С-300 и летел со скоростью 1200 км/час.Благодаря самоотверженным решениям военнослужащего вражеский десант не смог высадиться на остров. В подбитом вертолете противника находился заместитель командующего ВМС Украины полковник Игорь Бедзай.7 июня, через месяц после первого подвига, подполковник Сизов выявил 2 самолета националистов на расстоянии 150 км, летевших со стороны аэродрома "Вознесенск". Обе воздушные цели были успешно поражены. За время спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине офицер уничтожил огромное количество вражесной авиации, чем обеспечил успех сражений российских военнослужащих.За мужественные действия, храбрость и талантливое управление самолетом летчик-истребитель, заместитель командира 23-го истребительного авиационного полка, подполковник Сизов Илья Андреевич присвоен к званию Герой Российской Федерации. https://parkpatriot.ru/hero-z/sizov-ilya-andreevich/

Википедия (которую я не люблю, но статья там есть): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2...

Герои страны: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=20795

КП Хабаровсое отд. https://www.hab.kp.ru/daily/27432/4633033/

Военно-воздушные силы: https://www.airforces.ru/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%... Далее упоминание "Парк Патриот"Википедия (которую я не люблю, но статья там есть):Герои страны:КП Хабаровсое отд.Военно-воздушные силы: В Ивановской области установили мемориальную доску в честь Героя России Ильи Сизова. Она украсила учреждение в его родном городе.

Лётчик является уроженцем Кинешмы, где и вырос. Свои школьные годы Илья также провёл в местном образовательном учреждении. Поэтому выбор расположения доски не стоял.

- Её установили на фасаде школы №1, - уточнил портал «168 часов».

https://kstati.news/news/society/v-kineshme-na-fasade-shkoly...

На здании корпуса № 9 Петрозаводского университета появился баннер с изображением Героя России, летчика-истребителя Ильи Сизова. Плакат разместил Карельский фонд имени Александра Невского при содействии республиканского Комитета семей воинов Отечества. Место для баннера на безвозмездной основе предоставило рекламное агентство.

https://rk.karelia.ru/social/banner-s-izobrazheniem-geroya-r... Российское военно-историческое общество передало Курску баннеры с портретами Героев России – участников СВО.

Их разместили на зданиях драматического театра имени А.С. Пушкина, военкомата Сеймского округа и областной библиотеки имени Н.Н.Асеева.

Помнить о мертвых и чтить живых!

https://kursk.bezformata.com/listnews/geroyami-rossii-uchast... Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.2

9 мая 1990 — 7 марта 2022. Алексей Сергеевич Курганов — российский военнослужащий, капитан. Командир разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии Воздушно-десантных войск. Герой Российской Федерации (посмертно, 2022).

Родился 9 мая 1990 года в посёлке Андреево Судогодского района Владимирской области.

Получил среднее образование. С 2007 года — на военной службе. Поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ), которое окончил в 2012 году.

После окончания РВВДКУ с 2012 года служил в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском (с 2015 года) ордена Красной Звезды Кубанском казачьем полку 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии в городе Рязань, где занимал должности командира парашютно-десантного и разведывательного взводов, заместителя командира, а с 2020 года — командира разведывательной роты.

Участник военной операции в Сирии, проводимой Россией с 2015 года.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО на Украине. Как сообщили в Минобороны России, Курганов А.С. трагически погиб 7 марта 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, проявив личное беспримерное мужество и героизм, до конца выполнив долг разведчика.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года капитану Курганову Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В знак особого внимания и отличия - медаль «Золотая Звезда» супруге Героя передал заместитель председателя Совета ветеранов Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант С.М. Кудинов.

https://shkolaxulimsuntskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditel... https://geroi.dobro-support.ru/hero/4 КОНТИНГЕНТ. Военно-историческое издание. Капитан Алексей Курганов. Иллюстрация Александрея Черна 9 мая 1990 года посёлке Андреево Судогодского района Владимирской области на свет появились близнецы Саша и Лёша. Тогда 32 года назад никто и подумать не мог, что на свет появились два будущих военных, один из которых станет героем.

Время шло, мальчишки росли, учились в школе, озорничали, строили шалаши и играли в прятки. Всё как у всех, всегда вместе, всегда рядом. Вот и в 2007 году, когда пришло время поступать оба выбрали один путь: Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ), после окончания которого Алексей проходил службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском казачьем полку 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

За плечами Алексея Курганова участие в военной российской операции в Сирийской Арабской Республике. Будучи опытным офицером, капитан Курганов принимал участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации на Украине с 24 февраля. Алексей был командиром разведывательной роты и в ходе выполнения одного из заданий его группа попала в засаду. Капитан Курганов за доли секунды принял решение прикрыть отход своих боевых товарищей, которым удалось на тот момент завладеть важными документами. Несмотря на многократные ранения, ценой своей жизни Алексей прикрыл отход группы, что позволило завершить задание успешно и избежать больших потерь.

20 апреля 2022 года в родном для Алексея Курганова Рязанском гвардейском высшем воздушно- десантном командном училище имени Маргелова его родственникам вручили Звезду Героя России. Награду передали брату близнецу героя Александру, который отметил: «Он героически, с честью выполнил свой воинский долг, защищая свою семью, свою Родину. Он навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах».

Имя героя навсегда золотыми буквами будет вписано в героические страницы нашей истории, его подвиг станет примером мужества и стойкости настоящего офицера. Алексей Курганов, как и другие герои специальной операции стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной войны.

https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksej-kurganov Капитан Алексей Курганов служил в рязанском 137 полку, принимал участие в военной операции в Сирии. Он окончил военный вуз в 2012 году, и проходил службу командиром парашютно-десантного и разведывательного взводов, заместителем комроты, а в 2020 году стал командиром.

Подвиг Алексея во время проведения военной спецоперации в Украине пока засекречен, но известно, что благодаря ему удалось избежать больших потерь и добиться крупного успеха.

- Он прикрыл отход своих подчиненных, которые захватили важнейшие документы. Будучи многократно раненым, он понимал, что ему надо выполнить боевую задачу и прикрыть отход, и он взял эту великую миссию на себя, - отметили на церемонии. Звезду Героя вручили его супруге Марии.

https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4717548/ https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/pogibshemu-na-ukraine-desan...

В январе 2023 года в Рязани состоялось открытие мемориальной доски в память о командире разведывательной роты 137 парашютно-десантного полка 106 Воздушно-десантной дивизии гвардии капитане Алексее Курганове на фасаде дома №11 по ул. Телевизионной. Среди почетных гостей мероприятия были первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат РГД по округу №10 Светлана Ворнакова, Герой России Святослав Голубятников, сослуживцы и родственники Алексея Курганова. – Защита Родины и своего народа, торжество правды и справедливости – за это сражаются солдаты и офицеры вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. Они проявляют неподдельное мужество и настоящий героизм. Алексей Курганов ценой собственной жизни спас жизни своих подчиненных, с честью выполнил воинский долг, защищая свою семью, свой народ, свою Родину, – сказала Татьяна Панфилова. Алексей Курганов погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Указом Президента РФ ему присоено звание Героя России (посмертно). 22 декабря депутатами Рязанской городской Думы было принято решение об увековечении памяти Алексея Курганова.

https://rgdrzn.ru/news/detal/8262

Подстанции ПС 110 кВ «Развитие» «Россетей» присвоено его имя.

В торжестве по этому случаю приняли участие губернатор Павел Малков, мать и жена Героя.

С инициативой увековечить память Героя на рязанской земле выступили сослуживцы Алексея, его боевые товарищи из 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, Рязанского Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова. Их инициативу поддержали губернатор и правительство области. Решение увековечить память Героя России, гвардии капитана А.С. Курганова принято гендиректором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским.

– Сегодня для всех нас знаковое событие, и все мы очень гордимся этим. Рязанская область очень серьезно ассоциируется с воздушно-десантными войсками. Все знают, что Рязань – это столица ВДВ и в России, и далеко за ее пределами, – сказал на митинге, посвященном открытию бюста, губернатор Павел Малков. – Наше прославленное училище выпустило большое количество мужественных воинов, многие получили звание Героя России и очень часто отдавали свои жизни при защите нашей Родины. Мы все помним про это. Подвиг и открытие бюста – это серьезный пример для молодого поколения.

Особую признательность и благодарность губернатор выразил близким родственникам Героя.

– Для энергетиков – это огромная честь и высокое доверие. Сегодня мы энергетическому объекту присваиваем собственное имя Героя – гвардии капитана Курганова Алексея Сергеевича. Он совершил подвиг во имя своей страны, во имя нас, для того, чтобы мы жили, развивались, растили детей и восхваляли свою страну, свою Родину. Подвиг Алексея перевоплотится в ту энергию, которую будет выдавать эта подстанция, – отметил на торжестве Игорь Маковский.

Вдова Героя Мария Курганова поблагодарила организаторов и всех присутствующих за увековечение памяти о подвиге мужа и выразила надежду на то, что память о нем будет жить.

Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова Алексей Курганов в 2020 году был назначен командиром разведывательной роты 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В марте 2022 года Курганов погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. За проявленное мужество и героизм гвардии капитану А.С. Курганову присвоено Звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskom-rajone-otkryli-byust-geroy...

Статьи есть в Областной газете Рязани: https://rg62.info/2022/04/21/v-ryazani-seme-pogibshego-desan...

Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0...

Без Формата: https://vladimir.bezformata.com/listnews/andreevo-shkole-mog...

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30.06.2024