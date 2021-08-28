Хорошо ли жить в России: хотелки, реальность и фейки

В России невозможно дышать: душат свободу и предприимчивых людей. В тоже время власть сама все крадет, сидит на золотых унитазах, прямо посреди аквадисотеки. Народ вымирает, покидает Россию, кто остается – это нахлебники при власти и нищие люди. У России нет будущего, это страна-изгой, в которой развиваются только одни технологии: как приготовить жаркое из куриной шкурки и как сварить самогон из отходов жизнедеятельности. Все развалилось, заводы закрыты, больниц нет…

Я не сошел с ума и меня не взломали. Это я перечислил основные всхлипы пятой колонны. Если что-то забыл сходу вспомнить, то по дороге наверняка напишу. Но давайте разбираться со всем по порядку. А если кому-то не нравится то, что я напишу – или возмущайтесь с конкретными фактами наперевес, или идите в европейский лес по самые ягодицы!

Душат свободу… Не вижу я задохнувшегося Гозмана, Ахеджакову, работников «Эха Москвы», «Медузы», «Радио Свободы»… Вроде нормально коптят воздух, выбрасывая неоправданно много СО2 в атмосферу. Да и сами комментаторы, когда такое пишут, противоречат своим же словам. Но это если о свободе слова речь, которую, на мой взгляд, нужно ограничивать, хотя бы рамками возрастных категорий. В интернете испражняются в мозг не те, кто своим трудом зарабатывает хлеб насущный, а те, кто тяжелее стопарика в руках ничего не держали.

Они – «непризнанные гении», и в путинской России им не дают развиваться. То, что они бесталанные – их не волнует! Нет ни голоса, ни слуха, ни таланта живописца или писателя. Даже великолепного организаторского таланта, как у Дарьи Донцовой, у них нет. Они ничего не умеют делать! И не потому, что совсем ущербные, просто ленивые и пересмотрели голливудских фильмов. Они не знают, как привлечь к себе внимания, кроме как показав голый зад на улице или что-то совсем мерзопакостное, в духе затяжного поцелуя двух мужиков (тьфу на них).

Чтобы стать успешным, не нужно посещать всякие тренинги. Туда ходит только один успешный человек — он на лохах зарабатывает, рассказывая всякую дичь, которую даже полоумный не станет серьезно воспринимать. Чтобы быть успешным нужно заниматься тем, что нравится, что любишь ДЕЛАТЬ. Слово «делать» я выделил потому, что большинство тех, кому «не хватает свободы», как раз ДЕЛАТЬ ничего не хотят. Когда ты занят тем, что приносит тебе удовольствие, ты становишься специалистом высшего класса! А специалистов всегда ценили, и будут ценить. Все очень просто, правда?

Так… со свободой и предприимчивостью разобрались, переходим к воровской власти на золотых унитазах.

Как так получается, что «воровская» власть ловит коррупционеров? Пример ставропольского шефа ГБДД заразителен, теперь депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил посмотреть, как живут другие начальники ГБДД. В России 85 регионов, а арестовали пока только одного, другие святые? Отнюдь… Наверняка я не единственный, которые рекомендовал бы практику осмотра жилья и благосостояния проводить не только у начальников ГБДД, но и у начальников следственных отделов, прокуроров, полицейских глав… к начальникам таможни можно не ходить, а сажать сразу. Это как раз «Контора» чистит ряды тех, кто ей подвластны!

А как же либеральное крыло? Они что, неприкасаемые? Та же Набибулина, тот же Силуанов. Вполне прикасаемые, но должны знатно накосячить, чтобы не возникало сомнений, что это не отжим власти, а реальная уголовщина. В рядах либерального крыла есть такое понятие «круговая порука». Там не так просто арестовать кого-то, ведь за этим «кем-то» будет разматываться очень большой клубок. А все они люди не просто зажиточные, а очень богатые.

А может, стоит поднять вопросы про сокрытие доходов «святым» коммунистом Грудининым? Или вообще поднять тему офшоров КПРФ? Как так получается, что у коммунистов есть и мэры, и губернаторы и законодатели в Думе, а мы все никак не живем в социальном рае? Почему социальные инициативы исходят ТОЛЬКО от Путина, а начинают работать после его же волшебного пенделя в чиновничий зад? Я не вступаюсь за ЕР, там тоже таких «патриотов своего кармана» хватает. Но не надо делать святыми тех, кто при входе в храм дымиться должен.

Надо ли бороться с чиновничьим воровством и коррупцией? Конечно! Так ведь борются, аж пыль столбом. Не верите? Читайте ежедневный сборник на сайте ВосходИнфо под заголовком «Борьба с чиновничьим беспределом в России». Если мало делается, то приводите свои ФАКТЫ, несите доказательства, публикуйте по всем соцсетям. Но только ели это факты, а не просто вам так хочется.

Про вымирающий народ и уезжающих из России…

Демографическая яма имеет место быть – это факт! Но если обратите внимание, то в больших городах мало рожают. Большой город не заточен под семью. У тебя есть все: зарплата, уборщица пару раз в неделю, химчистка на первом этаже, доставка еды и выпивки. А найти себе пару на вечер – вообще не проблема. Нужно менять саму мораль и модель поведения. Но об этом стоит писать отдельную статью. Заметил интересный момент: в маленьких городах, так сказать в «одноэтажной России» с демографией особых проблем нет.

Есть еще одно наблюдение: те, кто так сильно переживают за демографию в России и пишут об этом постоянно, сами детей не имеют. Вот лично у меня три сына (о которых я знаю). Если каждый переживающий заведет троих, проблема исчезнет. И не надо заливать сказки о бедности! Такие выплаты, как сейчас, и такие «плюшки», как сейчас, никогда на этой территории не были! Даже в период СССР! Вопрос не в деньгах, а в смыслах. Которые нам привили либеральные любители запада. И именно они на каждом углу рассказывают о вымирающей России. В нищем Таджикистане детей плодят в промышленных масштабах.

По опросам около трети молодых людей хотели бы уехать из России. Так ли это? Очень некорректное заявление! Поехать посмотреть мир – это одно, уехать на ПМЖ – совсем другое. Но кто разбираться будет? Кроме прочего, даже на ПМЖ они могут хотеть уехать, но парадокс в том, что ТАМ, на «благославенном» Западе, тоже нужно работать. И правила жизни там на порядки строже. А кем ты там работать будешь, милок? Политологом-косметологом? Барбершопером? Марчендайзером? Поверь, своих тунеядцев на Западе тоже хватает. Там нужны станочники, инженеры, медики. Как и в России, впрочем. Но ты же «непризнанный гений»! Так? Вот один «художник» прибивавший причиндалы к брусчатке на Красной площади уехал на благословенный Запад. Сидит… Там не поняли, что поджог двери в банке – это инсталляция такая. А когда он поджигал двери в здание ФСБ, такие, как ты, весь Интернет изгадили, рассказывая, что это инсталляция борьбы с режимом. Так что если ты такой хороший специалист, что нет работы в России, езжай на Запад – не дыши моим воздухом здесь!

Нет будущего у России, страна-изгой…

Если к власти дорвутся те, кто это пишет — то да, с будущим будет все очень стремно. Впрочем, пишущие такое в чем-то правы: для них действительно нет никакого будущего в России. А насчет страны-изгоя, стоит посмотреть на то, как представители разных стран и политических течений стремятся встретиться с российским руководством. На то, как зазывают Путина то Байден, то Меркель, то Джонсон, то еще кто-то. И на договоры, подписанные с российскими производителями… впрочем, это уже к следующему пункту относится.

Российские технологии…

Часто встречаются некоторые неумные комментаторы и писатели руками, утверждающие, что Россия – дремучая страна, где нет технологий. В пример приводят Китай, США, смартфоны, ноутбуки, макбуки и машины Тесла.

Это все хорошо и красиво, и создает некоторые удобства в жизни. Я сам сейчас печатаю не на калькуляторе «электроника», а на вполне себе китайской персоналке, где стоит американская «винда». Носки и футболки у меня на 50% турецкие, а на 50% российский и белорусский трикотаж, сигареты я курю армянские, а колбасу покупаю местную. Персики я предпочитаю николаевские и одесские, помидоры херсонские. А арбузы и дыни астраханские… Это я все к чему? Ну не делает Россия смартфоны, а также не выращивает апельсины и авокадо. Попугаи и те, импортные!

Зато Россия делает двигатели для самолетов, которые покупает Китай. Делает корабли, которые не расклеиваются намокнув. Делает ракетные двигатели, которые покупает США. У России развита атомная энергетика в таких технологиях, которые западу недоступны еще долго будут. Крымский мост – инженерное чудо света, равного которому нет. Российская техника востребована на Западе, особенно тяжелая. Научные исследования России – самые передовые на планете. Россия первая сделала вакцину от коронавируса, мало того, таких побочных эффектов, как у западных аналогов она не имеет.

А знаете, почему Китай, который наплевав на какие-то американские лицензии, делает подделки смартфонов, а двигатели скопировать не может? Тут вся загвоздка не только в самом порядке сборки, что очень важно, китайцы не могут повторить сталь, из которой сделан двигатель. И не только китайцы, никто на планете не может повторить такую работу с металлами, какая ведется в России.

Тут разница в том, что смартфоны всегда найдется кому делать, и всегда найдется тот, кто пошьет штаны или приготовит вкусную пахлаву. А ядерный двигатель для ракеты делает ТОЛЬКО Россия! Все достаточно просто: Россия является цивилизацией. Цивилизация растет, изменяется, развивается, выходит в космос… А Запад – это недоцивилизованные римлянами племена. Римляне построили им дороги, бани, пытались научить демократии и либерализму. Что сделал Запад? Испоганил и дороги, и демократию с либерализмом. Запад даже Олимпиаду, доставшуюся от Древней Греции, испоганил.

Запад создает и пользуется только удобствами. И не надо удобства путать с технологиями. Если твой зад на мягком диване – это еще не прогресс!

Разваленные заводы, школы, больницы…

Даже не знаю, как писать об этом… На самом деле, этому пункту можно посвящать отдельную статью минимум раз в неделю. Да, есть заводы, которые умерли. Но может, стоит вспомнить о том, что заводы строили во времена Советского Союза для советской экономики? В наше время появилась целое стадо очень независимых стран, которым не нужны детали и запчасти с этих заводов. У них и так все прекрасно: козы пасутся, а когда ближайшие поля они обожрут, то собираешь палатку и «цоб-цобэ» - гонишь стадо дальше. Зачем тебе детали для тракторов, вертолетов, ракет или станки?

Есть моногорода, которые были построены только ради одного предприятия. Чаще всего это добыча полезных ископаемых или переработка сырья. Когда в предприятии отпадала нужда, такие города просто переезжали на другое место. Жители таких городов могли уехать на заработки или жить, в совершенно иной населенный пункт. И никто не начинал ныть на всю планету о том, что теперь ему работать негде, ибо нет завода, на который он ходил пешком.

Все ноющие, которые вспоминают СССР, видимо забыли, что работу под дом не носили, что по окончании вуза тебя могли закинуть в любой город нашей необъятной Родины! И чтобы были деньги, приходилось пахать как проклятому, или ехать на Север.

На данный момент своим жильем владеют гораздо больше людей, чем это было при Союзе. Большинство семей имеет одну, а то и две машины. А отдых в Крыму хоть и дорогой, но не менее доступный.

Да, проблем хватает. Но они в основном из области хотелок, а не нужды. У меня тоже хотелки есть, но надо соизмерять свои возможности со своими желаниями. А еще лучше просто подумать: а ты ТОЧНО именно этого хочешь? А то ведь хотели «как на Западе», и получили… Может, стоит развивать то, что есть, а не хотеть того, чего совсем нет?

Сергей Лебедев (Лохматый)