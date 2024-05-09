Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.15

Красивая перспектива Высота церкви Воскресения Христова – 81 м. Это одно из самых высоких зданий в районе Невского проспекта и прилегающих к нему улиц. Почему выбрана именно эта высота?

Церковь Воскресения Христова (1887-1907, арх. А. Парланд) в народе называют еще «Спас-на-крови», она была воздвигнута в память о трагической гибели императора Александра II на том самом месте, где террористы смертельно ранили его.

«Высота центрального шатра от земли до завершения креста – 81 м. Цифра эта символична и указывает на год цареубийства».

Особняк Генриха Гильзе ван дер Пальса в Санкт-Петербурге Этот малоизвестный особняк выделяется своей необычной архитектурой. Построенный на заре XX века для почетного консула Нидерландов, был одним из первых образцов стиля модерн. Участок ранее принадлежал князю Алексею Александровичу. После его смерти он был продан наследниками. Затем стал собственностью одного из директоров русско-американской резиновой мануфактуры и нидерландского генерального консула в Российской империи Генриха Гильзе ван дер Пальса. После революции 1917 года хозяину особняка, разумеется, пришлось покинуть Россию, но, несмотря на многочисленные переоборудования дома в дальнейшем, его интерьеры сохранились до наших дней. Более того, в особняке, принадлежащем сегодня Военному комиссариату Петербурга, периодически даже проходят экскурсии.

Дворец Великого князя Николая Николаевича - младшего Дворец Великого Князя Николая Николаевича на набережной - последний дворец, построенный в Санкт-Петербурге для членов семьи Романовых. В 1910 году начинается строительство архитектурной задумки для княжеской четы – Николая и Анастасии. Хотя изначально на месте дворца предполагалось строительство дома для младшего брата - Петра Николаевича, но после женитьбы старшего по договоренности, право на владение участком перешло к Николаю Николаевичу. В 1917—1918 годах во дворце размещалась Следственно-юридическая комиссия ВЦИК, затем - Следственная комиссия ВРК. Здесь заседал один из первых революционных трибуналов. В июне 1918 года здание было передано Государственному институту по изучению мозга и психических явлений, руководителем которого являелся В. М. Бехтерев, проработавший здесь до 1927 года. В 1954 году в бывшем здании дворца был размещен Институт полупроводников, позднее - Институт озероведения Академии Наук СССР. После реставрации в 1985 году здесь начал свою работу Дворец Бракосочетания №3. Именно тогда у дворца появился новый вход со стороны набережной (первоначально вход находился со стороны северо-западного угла здания). В 2000 году бывший дворец великого князя Николая Николаевича-младшего был передан под резиденцию полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе...

Шведский город Ниенштадт (Ниен) в устье Охты / вид с Комаровского моста на Малоохтинский мост 1698 - картина современного художника Эдуарда Владимировича Якушина, написана в начале 2010-х годов по итогам работы группы энтузиастов-археологов для музея «700 лет — Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц».

При создании, учитывались даже данные расположения сохранившихся фундаментов, колодцев и т.д., а также информация из нескольких шведских карт, включая «План местности занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 году, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней шведских укреплений»‎. И сейчас

Дом Редичкина в Петергофе Дом принадлежал нотариусу Редичкину. Римские цифры на фасаде свидетельствуют о дате его строения - 1912 г. Этот дом в стиле романтической виллы, оригинальной архитектуры, - последнее каменное старинное здание на этой стороне проспекта. Сейчас это жилой дом на 9 квартир. В парадной находятся восемь квартир, квартира № 9 имеет изолированный вход, через её дверь видна черная лестница. Лестничные марши в парадной на 8 квартир подлинные, ограждения советские послевоенные. Санкт-Петербургский просп., 51

Дача великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе, Санкт-Петербург На самом деле дача представляет собой комплекс из двух зданий. Находится она на берегу пруда в Царском Селе, построена в 1896-1897 годах и напоминает нам кусочек Англии, особенно сейчас, осенью. Говорят, что коттеджи были построены в Англии, затем разобраны, перевезены в Россию и затем снова собраны. Не знаю, правда это или нет, но точно известно, что строительные материалы - заграничные. Дача Великого князя - это одна из первых построек в стиле модерн в России. Многим дача знакома по культовому фильму «Приключения Шерлока Холмса». В 1922 году в зданиях дачи ученым Вавиловым была открыта Опытная станция прикладной ботаники и селекции. Многие теплицы уцелели с тех времён! Сейчас весь комплекс принадлежит ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова, дача обнесена высоким забором, открытого доступа на территорию нет. Фото: Елена Крижевская

Камеронова Галерея в золотой период времени. Фотограф: Александр Сидоренко

Дом атлантов Здание из темно-серого гранита на берегу Крюкова канала всегда привлекает взгляды. В конце XVIII века участок земли у канала принадлежал русскому зодчему Василию Баженову. Но воспользоваться им тот не успел. После смерти архитектора земля перешла его сыновьям. Более предприимчивый из них, Константин, воспользовался наследством отца и построил 2-этажный каменный дом. На протяжении века хозяин дома менялся дважды. И каждый раз, перестраивая здание, добавлял к тому новые пристройки. К десятым годам XX века на канал смотрел уже трехэтажный дом с надстройками и флигелем. Таким его и приобрел Веге – торговец кондитерскими изделиями, известный далеко за пределами России. Веге поручил архитектору Овсянникову разработать новый проект. При участии военного инженера Ставицкого в результате двухлетнего строительства в 1914 году появилось на свет шестиэтажное здание с мансардой и двумя эркерами, напоминающее итальянское палаццо эпохи Возрождения.

Проспект Римского-Корсакова, 41

Дом с башней В начале ХХ века эта земля была приобретена купцом Иваном Дерновым. По проекту инженера Кондратьева, в довольно быстрые сроки был построен доходный дом. Выбор купца пал именно на этот участок, поскольку в те времена, земля здесь была очень дешевой. Однако популярность к этому месту пришла только после 1905 года, когда в нем поселился поэт Вячеслав Иванов вместе со своей женой Лидией Зиновьевой-Аннибал. Пара только прибыла из Европы. Квартира располагалась именно в угловой части здания, известная всем как «башня». Поэт решил проводить в своей квартире «Ивановские среды». Посещать собрания могли не все, а только лишь некоторые литературные творцы. Факт присутствия означал принадлежность к избранному литературному обществу. Среди гостей встречались такие известные поэты как Анна Ахматова, Александр Блок, Николай Гумилев и многие другие. Таврическая улица, 35

Дом необарокко Участок земли на Захарьевской улице сменил немало хозяев. В начале XX века участком завладел прусский подданный Карл Шрейбер. Он задумал построить на этом месте дорогой доходный дом. Мечты Шрейбера воплотил архитектор Вильгельм Ван дер Гюхт. Особняк был построен в 1906-1907 годах. Нарядный фасад оформлен элементами стиля барокко. Скошенный угол увенчан эркером-башней и оформлен фигурами трёх граций. Вестибюли и интерьеры были отделаны по проекту архитектора. Огромные зеркальные окна выходили на Таврический сад, на манеж и церковь Кавалергардского полка. Дом насчитывал 19 многокомнатных квартир, предназначенных в основном для офицеров Кавалергардского полка, считавшегося престижным. Те квартиры, окна которых выходят на Таврический сад, занимали представители высшего военного командования. После революции роскошные апартаменты были разбиты на множество тесных маленьких коммуналок. Захарьевская улица, 41

Дом с Австрийской площади Здание в стиле эклектика получило почетный приз на конкурсе самых красивых фасадов в 1907 году. Особняком владел почетный гражданин Михаил Горбов. Но гораздо интереснее история его архитектора Василия Шауба. Василий родился в семье академика архитектуры и с детства мечтал строить дома. В итоге он стал одним из главных деятелей модерна в Петербурге. Большинство его зданий – это ладно скроенные с витиеватым и утонченным оформлением дома-особняки. Но главным его произведением стал доходный дом Горбова, построенный в 1903 году, причем это был не модерн, а эклектика: здание своими скромными формами и башенкой на углу напоминало первые дома эпохи Петра первого. Здание очень хорошо вписалось в ансамбль восьмиугольной Австрийской площади и радует нас до сих пор.

Австрийская площадь, 3

Печальный ангел Доходные дома хоть и возводились для получения прибыли, но выделялись каждый по-своему и украшали город. Украшают и до сих пор. Один из таких домов стоит на улице Жуковского. Кстати, его недавно отреставрировали, таке что можно сходить полюбоваться. В начале XX века участок, на котором был возведён данный дом, принадлежал потомственному почётному гражданину города – Пантелеймону Бадаеву. Он был тому же, старостой домовой церкви при Петербургской духовной семинарии и почётным блюстителем по хозяйственной части. Бадаев владел несколькими домами в городе. Строительство этого особняка было начато в 1904 году. Автор проекта — Василий Косяков. Здание построили уже в 1906 году. А еще через год — в 1907 году главному архитектору дома была присуждена серебряная медаль на городском конкурсе фасадов. Улица Жуковского, 53

Сад Дружбы Небольшой китайский Сад дружбы — уменьшенная копия Сада радости Ю-Юань в Шанхае. Для его создания из Китая привезли все необходимые материалы, а работы выполняли китайские специалисты. В центре сада расположена небольшая пагода. Предполагалось, что внутри нее будут проводиться неспешные китайские чаепития. Вход в пагоду охраняют китайские львы. Отсюда во все стороны расходятся извилистые дорожки, выложенные камнем. Также здесь есть «Стена девяти драконов», искусственный водоем с фонтаном и множество других характерных для китайских ландшафтных садов деталей и атрибутов. Весной, в конце апреля и начале мая здесь можно застать удивительное зрелище – цветение сакуры. Под ярко-розовым пышным деревом собирается много людей, все фотографируются и просто созерцают красоту. Литейный проспект, 15-17

10 интересностей об Александровской колонне

Александровская колонна - один из главных символов Петербурга. Но что мы знаем помимо того, что она находится на главной городской площади и украшает коллекции тысяч фотографов по всему миру?

Колонна воздвигнута в 1834 году в честь победы Александра I и русского народа над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Монумент высотой в 48 метров и весом в 600 тонн стоит на поверхности без каких-либо внешних укреплений. Гранитный столб и стоящий на нем бронзовый ангел держатся исключительно за счёт собственного веса. Если подойти к колонне совсем близко и, задрав голову, посмотреть вверх, захватывает дух – колонна покачивается.

Диаметр колонны 3,5 метра.

Основанием колонны являются 1250 свай, вбитых на 6 метров в глубину.

В установке принимали участие более двух тысяч солдат и рабочих.

Ствол колонны сделан из монолитного куска розового гранита.

Бронзовый ангел на вершине крестом попирает змею, что символизирует мир и покой, который принесла Россия Европе, победив Наполеона.

Скульптор Орловский придал лицу ангела черты лица Александра I.

Пьедестал украшают барельефы, символизирующие мудрость, изобилие, победу и мир, оружейную мощь державы.

После революции 1917 года на место бронзового ангела хотели поставить скульптуру Владимира Ильича Ленина.

В 1925 году было решено неуместным наличие на главной площади Ленинграда фигуры ангела. Была предпринята попытка укрыть его колпаком, что собрало на Дворцовую площадь достаточно большое количество прохожих. Над колонной повис воздушный шар. Однако, когда он подлетал к ней на необходимое расстояние, тут же дул ветер и отгонял шар. К вечеру попытки укрыть ангела прекратили. Есть еще одна интересная легенда. Это случилось 12 апреля 1961 года, после того как по радио прозвучало торжественное сообщение ТАСС о запуске первого пилотируемого космического корабля. На улицах всеобщее ликование, настоящая эйфория в масштабе страны!

Уже на следующий день после полета у ног ангела, венчающего Александрийский столб, появилась лакончиная надпись: "Юрий Гагарин! Ура!"

Какой именно вандал смог таким способом выразить свое восхищение первым космонавтом и как ему удалось забраться на такую головокружительную высоту, так и останется загадкой.

«Башня» Вячеслава Иванова. В 1903 году известный меценат И.И. Дернов приобрел этот участок и решил построить доходный дом. Дом выходил фасадами сразу на две улицы, а соединялись эти корпуса между собой башней. В этой башне на самом верхнем этаже – мансарде поселились супруги-поэты Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал. Здесь заявила о себе как о талантливой поэтессе А.Ахматова. На крыше башни А.Блок весной 1906 г. впервые читал стихотворение "Незнакомка". Сегодня — это жилой дом с административными помещениями, в том числе здесь расположен детский сад Центрального района Санкт-Петербурга.

Таврическая ул., д. 35.

Когда Невы, окованной гранитом,

Алмазный блеск я вижу в час ночной

И весело по освещенным плитам

Толпа людей мелькает предо мной —

Тогда на ум невольно мне приходит

Минувший век, когда среди болот,

Бывало, здесь чухонец бедный бродит,

Дитя нужды, болезней и забот,

Тот век, когда один туман свинцовый

Здесь одевал леса и небеса

И так была печальна и сурова

Пустынных вод холодная краса.

И с гордостью я вспоминаю тайной

Ум творческий Великого царя,

Любуяся на город колоссальный —

Прекрасное создание Петра.

Иван Никитин, 1853 г.