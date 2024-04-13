Реальный экипаж, ставший прототипом легендарной песни

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танкист

Борис Савельевич Ласкин

Даниил Яковлевич (слева) и Дмитрий Яковлевич Покрасс

танкист

«Триа» быстро обрели популярность и ушли в народ.Особую роль песня сыграла в годы Великой Отечественной. Она поднимала боевой дух в тяжелые дни боев, придавала уверенность в победе над врагом. «Триа» стали нарицательным выражением дружного фронтового экипажа. Приближали разгром врага и хасанские ветераны.Механик-водитель Николай Житенев ремонтировал танки и трактора в Уссурийске.Башенный стрелок Сергей Румянцев работал слесарем на заводе ЗИС. Они оба отправляли рапорты на фронт, но на этот раз их оставили в тылу.