Реальный экипаж, ставший прототипом легендарной песни

Экипаж советского танка БТ-7
«Три танкиста - три веселых друга
Экипаж машины боевой».
Эти строки легендарной песни знакомы всем. Однако мало кто знает историю этой композиции. Распространено мнение, что она написана про экипаж Т-34 в годы Великой Отечественной. Кто же на самом деле стал прототипом «трех танкистов» и когда было написано произведение?
Герои Хасана
Для этого перенесемся в 29 июля 1938 года. В те дни на Дальнем Востоке начинался приграничный конфликт с японцами у озера Хасан «в эту ночь решили самураи перейти границу у реки». Первыми бой приняли пограничники, им посвящена фраза «у высоких берегов Амура часовые Родины стоят», хотя в районе Хасана и протекает река Туманная.
Советские войска в этом регионе были подняты по тревоге. Но в район боевых действий отправили лишь часть сил. Немало бойцов и командиров остались в тылу, они посылали рапорты с просьбой направить их бой. Среди них был и экипаж легкого танка БТ-7, состоящий из командира Василия Агаркова, механика-водителя Николая Житенева и башенного стрелка Сергея Румянцева. Вот что они написали:
«Просим Военный совет 1-й армии Краснознаменного Дальневосточного фронта послать нас на поле сражения. Мы клянемся перед Родиной, перед партией, перед правительством, что за своих товарищей отомстим и будем беспощадно уничтожать фашистских гадов».
Удар советской авиации по сопке Заозерная, район озера Хасан
В итоге их просьбу одобрили и отправили на передовую. 11 августа японские силы потерпели поражение, свой вклад в разгром врага внес и экипаж БТ-7 Агаркова:
«Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи,
Под напором стали и огня».
Советские бойцы устанавливают знамя победы на сопке Заозерная
Вдохновленный историей экипажа поэт Борис Ласкин написал стихи песни «Три танкиста». Авторы музыки – композиторы Дмитрий и Даниил Покрасс. Эта композиция стала лейтмотивом фильма «Трактористы», вышедшего на экраны в 1939 году.
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«Три танкиста» быстро обрели популярность и ушли в народ.
Борис Савельевич Ласкин
Даниил Яковлевич (слева) и Дмитрий Яковлевич Покрасс
Особую роль песня сыграла в годы Великой Отечественной. Она поднимала боевой дух в тяжелые дни боев, придавала уверенность в победе над врагом. «Три танкиста» стали нарицательным выражением дружного фронтового экипажа. Приближали разгром врага и хасанские ветераны.
Механик-водитель Николай Житенев ремонтировал танки и трактора в Уссурийске.
Башенный стрелок Сергей Румянцев работал слесарем на заводе ЗИС. Они оба отправляли рапорты на фронт, но на этот раз их оставили в тылу.
Борис Савельевич Ласкин
Даниил Яковлевич (слева) и Дмитрий Яковлевич Покрасс
Особую роль песня сыграла в годы Великой Отечественной. Она поднимала боевой дух в тяжелые дни боев, придавала уверенность в победе над врагом. «Три танкиста» стали нарицательным выражением дружного фронтового экипажа. Приближали разгром врага и хасанские ветераны.
Механик-водитель Николай Житенев ремонтировал танки и трактора в Уссурийске.
Башенный стрелок Сергей Румянцев работал слесарем на заводе ЗИС. Они оба отправляли рапорты на фронт, но на этот раз их оставили в тылу.
В боях Великой Отечественной удалось поучаствовать только командиру танка Василию Агаркову. В июне 1941 он преподавал в Оренбургском железнодорожном училище и добровольцем ушел в армию, несмотря на все попытки руководства училища оставить его. Танкиста зачислили в Подольское военно-политическое училище. Осенью 1941 года курсантов отправили на защиту Москвы, где они стояли насмерть.
Агарков уцелел в тех боях и продолжил учебу. После ее окончания в звании политрука в городе Горьком он готовил маршевые танковые роты.
Василий Михайлович Агарков
На фронт Василий Михайлович попал в 1944 году парторгом танкового батальона в звании старшего лейтенанта. Он особенно отличился 17 июля, в ходе боя Агарков личным примером воодушевлял бойцов. Он шел в боевых порядках пехоты и не отставал от танков, уничтожил несколько солдат и офицеров противника. За этот подвиг Василий Михайлович Агарков награжден орденом Отечественной войны II степени.
Все 3 танкиста прошли Великую Отечественную, в 1971 году Василий Агарков, Николай Житенев, Сергей Румянцев вновь встретились, про них сняли репортаж программы «Время». Примечательно, что в послевоенное время слово «самураи» заменили на «вражья стая», чтобы не указывать на конкретного врага. Проклятая политкорректность!
Агарков уцелел в тех боях и продолжил учебу. После ее окончания в звании политрука в городе Горьком он готовил маршевые танковые роты.
Василий Михайлович Агарков
На фронт Василий Михайлович попал в 1944 году парторгом танкового батальона в звании старшего лейтенанта. Он особенно отличился 17 июля, в ходе боя Агарков личным примером воодушевлял бойцов. Он шел в боевых порядках пехоты и не отставал от танков, уничтожил несколько солдат и офицеров противника. За этот подвиг Василий Михайлович Агарков награжден орденом Отечественной войны II степени.
Все 3 танкиста прошли Великую Отечественную, в 1971 году Василий Агарков, Николай Житенев, Сергей Румянцев вновь встретились, про них сняли репортаж программы «Время». Примечательно, что в послевоенное время слово «самураи» заменили на «вражья стая», чтобы не указывать на конкретного врага. Проклятая политкорректность!
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